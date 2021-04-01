Ювелирная фирма «Сазиков» — из крестьян в придворные ювелиры

Все начиналось с привычных мотивов - завитков, путти, цветов... Ювелирная фирма «Сазиков» за семьдесят лет своего существования оставила яркий след в истории искусства своими работами из серебра в русском стиле. Мануфактура Сазикова получила мировую известность благодаря скульптурным работам на тему русского фольклора и новаторскому подходу к организации производства.«Сазиков» - старейшая из известных ювелирных мануфактур Российской империи, во многом опередившая свое время. За семь десятилетий своего существования фирма «Сазиков» достигла невероятных высот, сформировав узнаваемый стиль, которому подражали мастера на протяжении всего последующего столетия… Однако ее создатель долгие годы не имел права даже носить эту фамилию.Все начиналось с привычных мотивов - завитков, путти, цветов...

Наследие Сазиковых до последнего времени оставалось загадкой для исследователей. Разнятся даже сведения о начале их творческого пути. Как бы то ни было, в конце XVIII века выходец из экономических крестьян Павел Сазиков приехал в Москву, чтобы открыть там серебряную мастерскую. Началом существования фирмы «Сазиков» считают 1810 год, однако известно, что официальное право носить фамилию Сазиковы получили от Московского магистрата лишь в 1811. Примерно в то же время они открыли и собственный магазин серебряных изделий.



Чайно-кофейный сервиз мануфактуры Сазиковых.

И… всего лишь за несколько лет из бывшего крестьянина Павел Сазиков превратился в купца второй гильдии – его предприятие приносило ощутимый доход. Кадр из фильма. Игнатий Павлович Сазиков – обладатель золотой медали

четвертой Всемирной промышленной выставки в Париже, 1867 год

Его сын, Игнатий, неоднократно путешествовал за пределы Российской империи в поисках новых технологий, материалов, механизмов и опыта. Изделие мануфактуры Сазикова.

Одними из первых в России Сазиковы внедрили разделение труда, что позволило невероятно увеличить производительность. Каждый мастер отвечал за конкретную часть процесса, в которой стремился достичь исполнительского совершенства – будь то литье, чеканка или шлифовка. Так Сазиковы начали выпускать не просто много изделий – вся продукция потрясающего качества и красоты. К тому же Сазиковы решили открыть при своем предприятии школу, где обучалось одновременно до восьмидесяти мастеров.

Технологии мануфактуры Сазикова позволяли создавать изысканные и высококачественные изделия.

Впрочем, сам Игнатий Сазиков был не только талантливым организатором, но и выдающимся ювелиром. За уникальную технику работы и сложность композиций его называли «русским Бенвенуто Челлини». В серебряных изделиях мануфактуры сохранялись черты барокко, рококо и ампира – стилей, известных и привычных глазу богатых заказчиков. Формы раковин, причудливые изгибы, текучие извивы растений… Но Сазиков хочет чего-то иного – и начинает думать о том, чтобы создавать нечто более «русское».

В 1835 году фирма «Сазиков» единственной из российских серебряных мануфактур стала императорской придворной мастерской и начала поставлять изделия ко двору, а спустя год получила статус фабрики. У нее даже появился филиал в Санкт-Петербурге. Сазиковы производили и церковную утварь.

Игнатий Сазиков был из тех людей, кто никогда не довольствуется тем, что имеет. Одного из своих сыновей, выказывавшего наибольший талант и интерес к ювелирному делу, он отправил в Париж – учиться рисованию и постигать тайны ремесла. В эти же годы фабрика начала производить декоративную серебряную скульптуру, посвященную важным вехам российской истории. И Павел Игнатьевич – юношу назвали в честь деда – преуспел в этом жанре. Серебряная модель пушки с гравировкой и чеканкой.

Работы Павла Игнатьевича Сазикова потрясали современников детализацией, сложностью, размахом. Самая изввестная из них – серебряный канделябр, украшенный скульптурной сценой – «Дмитрий Донской». На Всемирной выставке в Лондоне эта работа принесла мастеру золотую медаль. Создал он и необычайную коллекцию серебряных изделий, посвященную российскому крестьянству – памятуя о своих корнях. Серебряные изделия с сюжетными композициями. Кофейник с белочкой словно напоминает о сказках Пушкина.

Никогда раньше высокое ювелирное искусство не было столь «близко к народу». Искусно исполненные образы казачек, охотников, пляшущих медведей, трудового народа поражали искушенную публику необычностью, даже экзотичностью. Лондонские мастера, конечно, были изобретательны – но Сазиковы привезли туда загадочный «русский дух», нечто далекое, нечто древнее и будоражащее. Экспертная комиссия не скрывала своих восторгов. Изделия фабрики Сазиковых с включением скульптурных композиций.

В своем обращении к героическим или обыденным сюжетам русской истории Сазиковы опередили все прочие фабрики и мануфактуры практически на полвека. Именно их называют основоположниками «русского стиля» в ювелирном и декоративно-прикладном искусстве. Это потом, в конце XIX столетия, появится множество декоративных ковшей с образами витязей, фарфора, расписанного образами хлебопашцев и солдат, ваз с древнерусскими орнаментами… Сервиз с русским и византийским орнаментом.

Но в те годы, когда в русском декоративно-прикладном искусстве отрыв от корней был непередаваемо велик и подражательство было мерилом хорошего вкуса, Сазиковы со своими богатырями и медведями (а также пресс-папье в форме лаптей и деревенских домиков) стали революционерами. Все новомодные технологии, которые они использовали, были направлены лишь на усовершенствования традиционных – эмали, черни, литья, чеканки. И орнаменты, которые гравировали мастера, были навеяны русской стариной. Быть может, именно их суровый, исконный, былинный дух так полюбился самому главному из заказчиков фирмы – императору Николаю I. Впрочем, работали Сазиковы и для церкви, и для простых горожан, выполняли множество заграничных заказов. Они привлекали к работе художников-академистов задолго до того, как создание чего-то утилитарного перестало быть зазорным для «настоящих творцов». Всадник на коне.

Однако звезде Павла Игнатьевича Сазикова суждено было рано закатиться. Он ненадолго пережил отца, а после его смерти фабрика начала угасать. Наследники распродали семейное имущество, а в 1887 году продали и предприятие.

Работы фабрики Сазиковых можно встретить в российских музеях – например, в Государственном историческом музее хранятся созданные ими ложки, солонки, кружки. Кубок работы Павла Сазикова «снимался» в кино – в фильме «Сибирский цирюльник». Ювелирная фирма «Сазиков». Скульптурная композиция Ювелирная фирма «Сазиков». Пресс для бумаг, серебро, агат, 1830-1837 гг. Ювелирная компания «Сазиков». Столовая миска с крышкой, серебро, золочение, чеканка, гравировка, 1870 г. Ювелирная фирма «Сазиков». Скульптурная группа «Витязь в дозоре», 1852 г. Хранится в оружейной палате. Оценивается в 500000 рублей Ювелирная фирма «Сазиков». Портсигар, серебро, эмаль, последняя четверть XIX века. Сахарница Фирма И. Сазикова. Чайно-кофейный сервиз с самоваром на подносе Великого князя Константина Николаевича Скульптура "мальчик на салазках", Санкт-Петербург, 1870-е годы, Фирма Сазикова. Серебро,горный хрусталь, литье,чеканка, гравировка, резьба. Ювелирная фирма «Сазиков», скульптурная сценка. Чайный сервиз Выставка работ ювелирного дома Сазиковых Солонка в стиле историзм на трех ножках. Сазиков. Россия, Москва, фирма поставщика Высочайшего Двора И. Сазикова, 1862 год

Ситечко с изображением маскарона. Сазиков. Россия, Москва, фирма поставщика Высочайшего Двора И. Сазикова, 1850 год

Конфетница. Сазиков. Россия, Москва, фирма поставщика Высочайшего Двора И. Сазикова, 1851 год.

Работы фирмы Сазикова. Слева вверху - чернильница в виде деревенской избы (чеканка). Русский художественный листок, 1861. Табакерка «Тройка». Сазиков. Россия, Москва, фирма поставщика Высочайшего Двора Сазикова, 1880-е гг. , Серебро; чернь, золочение.

Ювелирная фирма «Сазиков». Жбан, серебро, золочение, чеканка, гравировка, 1861 г. Самовар в стиле неорококо. Фабрика Сазиковых. Блюдо для трюфелей в виде двух сложенных салфеток. 1849 г. ГЭ Придворный фабрикант серебряных изделий Сазиков.Российская империя, Москва, 1873 год. Столовая миска с крышкой, серебро, золочение, чеканка, гравировка, 1870 г. Портсигар. Фирма "Сазиков"Серебро; эмаль выемчатая, канфарение, золочение. Орешница. Россия, Санкт-Петербург1869 г.Фирма "Сазиков"Серебро; гравировка, золочение, ручная выколотка Орешница. Россия, Санкт-Петербург1859 г..Фирма "Сазиков"Серебро; ручная выколотка, чеканка, канфарение, литье Солонка в форме крестьянской солоницы-стульчика Солонка. Россия, Санкт-Петербург1874 г.Фирма "Сазиков"Серебро; чеканка, золочение Фабрика Сазиковых. Подсвечники парные в виде фигурок Амура и Психеи. 1850–1860-е гг. ГЭ Ваза для фруктов. Россия, Москва1830-1837 гг.Фирма "Сазиков"Серебро; литье, золочение Кружка. Россия, Москва1885 г.Фирма "Сазиков"Серебро; литье, гравировка, золочение Соусник в манере неорококо. Россия, Москва1841 г.Фирма "Сазиков"Серебро; ручная выколотка, чеканка, канфарение, золочение (внутри) Медовница. Россия, Москва1881 г.Фирма "Сазиков"Стекло, серебро; гранение, литьё, вальцовка, чеканка, золочение, матирование. Подстаканник.Россия, Москва.875 г.Фирма "Сазиков"Серебро; штамп, просечка, золочение Подствканник. Россия, Москва1864 г.Фирма "Сазиков"Серебро; просечка, гравировка, золочение Авторская сахарница из серебра 84 пробы (Сазиков) Чайно-кофейных сервиз из смеси позолоты, серебра и слоновой кости, созданный на московкой фабрике в 1847 году, хранящийся в Государственном историческом музее. Клейма: герб санкт-Петербурга, название фирмы «Сазиковъ», другие монограммы. 6 предметов: кофейник, сахарница, чайник, сливочник, конфетница, ложечка-ситечко

В фильме «Сибирский цирюльник» Александр III приветствует на Красной площади полки с кубком работы Сазикова. Для того, чтобы снять в фильме подлинный предмет, были получены особые разрешения







Сегодня работы ювелирного дома Сазиковых находятся в собрании крупнейших музеев мира - Московского Кремля, Государственного Эрмитажа, музея Виктории и Альберта в Лондоне, а также в частных коллекциях. Но особое место занимает коллекция, находящаяся в Гохране России. И только недавно из собрания Гохрана стали изредка проводить выставки. А там ювелирных редчайщиъ поделок очень много, кстати, малоизвестных. Ихделие ювелирного дома Сазиковых.

Я порылась в интернете и обнаружила, что некоторые изделия можно приобрести. Вот такие или были в продаже или продаются пока: 4 редкие серебряные вилки с цветной эмалью и клеймом «Сазиковъ», общим весом 352 грамма. Год изготовления – 1865. В открытой продаже. Цена 18136 рублей и Серебряная шкатулка Сазикова с растительным орнаментом и сюжетом охоты на оленя. Создана в Санкт-Петербурге в 1844 году. Имеет центральную замочную скважину с прилагающимся к ней ключом. Крышка шкатулки на петлях украшена фигуркой оленя, наклонившего голову для удара. В работе также использована геометрическая отделка. Клеймо: петербуржский городской знак, а также знак Императорского ордена. В открытой продаже. Цена 224299 рублей Пивная кружка 1870 года выпуска. 21 см в высоту, весом 1 331 грамм. Цена предмета – 562000 рублей

Крест наперстный фабрики Сазикова. Изготовлен в Москве в 1843 году. В работе использованы литье, золочение, финифть, а также камни: аметисты, прочие стразы. Высота креста 15,5 см, ширина – 6,5 см. В открытой продаже. Оценивается в 1 278 899 рублей

Серебряная солонка с многоцветной эмалью весом 39,2 грамма. Использованы 4 цвета и инкрустация стразами. Цена предмета 34000 рублей

