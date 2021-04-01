Ювелирная фирма «Сазиков» — из крестьян в придворные ювелиры

И… всего лишь за несколько лет из бывшего крестьянина Павел Сазиков превратился в купца второй гильдии – его предприятие приносило ощутимый доход.Кадр из фильма. Игнатий Павлович Сазиков – обладатель золотой медали
четвертой Всемирной промышленной выставки в Париже, 1867 год
Его сын, Игнатий, неоднократно путешествовал за пределы Российской империи в поисках новых технологий, материалов, механизмов и опыта.Изделие мануфактуры Сазикова.
Одними из первых в России Сазиковы внедрили разделение труда, что позволило невероятно увеличить производительность. Каждый мастер отвечал за конкретную часть процесса, в которой стремился достичь исполнительского совершенства – будь то литье, чеканка или шлифовка. Так Сазиковы начали выпускать не просто много изделий – вся продукция потрясающего качества и красоты. К тому же Сазиковы решили открыть при своем предприятии школу, где обучалось одновременно до восьмидесяти мастеров.
Технологии мануфактуры Сазикова позволяли создавать изысканные и высококачественные изделия.
Впрочем, сам Игнатий Сазиков был не только талантливым организатором, но и выдающимся ювелиром. За уникальную технику работы и сложность композиций его называли «русским Бенвенуто Челлини». В серебряных изделиях мануфактуры сохранялись черты барокко, рококо и ампира – стилей, известных и привычных глазу богатых заказчиков. Формы раковин, причудливые изгибы, текучие извивы растений… Но Сазиков хочет чего-то иного – и начинает думать о том, чтобы создавать нечто более «русское».
В 1835 году фирма «Сазиков» единственной из российских серебряных мануфактур стала императорской придворной мастерской и начала поставлять изделия ко двору, а спустя год получила статус фабрики. У нее даже появился филиал в Санкт-Петербурге.Сазиковы производили и церковную утварь.
Игнатий Сазиков был из тех людей, кто никогда не довольствуется тем, что имеет. Одного из своих сыновей, выказывавшего наибольший талант и интерес к ювелирному делу, он отправил в Париж – учиться рисованию и постигать тайны ремесла. В эти же годы фабрика начала производить декоративную серебряную скульптуру, посвященную важным вехам российской истории. И Павел Игнатьевич – юношу назвали в честь деда – преуспел в этом жанре.Серебряная модель пушки с гравировкой и чеканкой.
Работы Павла Игнатьевича Сазикова потрясали современников детализацией, сложностью, размахом. Самая изввестная из них – серебряный канделябр, украшенный скульптурной сценой – «Дмитрий Донской». На Всемирной выставке в Лондоне эта работа принесла мастеру золотую медаль. Создал он и необычайную коллекцию серебряных изделий, посвященную российскому крестьянству – памятуя о своих корнях.Серебряные изделия с сюжетными композициями.Кофейник с белочкой словно напоминает о сказках Пушкина.
Никогда раньше высокое ювелирное искусство не было столь «близко к народу». Искусно исполненные образы казачек, охотников, пляшущих медведей, трудового народа поражали искушенную публику необычностью, даже экзотичностью. Лондонские мастера, конечно, были изобретательны – но Сазиковы привезли туда загадочный «русский дух», нечто далекое, нечто древнее и будоражащее. Экспертная комиссия не скрывала своих восторгов.Изделия фабрики Сазиковых с включением скульптурных композиций.
В своем обращении к героическим или обыденным сюжетам русской истории Сазиковы опередили все прочие фабрики и мануфактуры практически на полвека. Именно их называют основоположниками «русского стиля» в ювелирном и декоративно-прикладном искусстве. Это потом, в конце XIX столетия, появится множество декоративных ковшей с образами витязей, фарфора, расписанного образами хлебопашцев и солдат, ваз с древнерусскими орнаментами…Сервиз с русским и византийским орнаментом.
Но в те годы, когда в русском декоративно-прикладном искусстве отрыв от корней был непередаваемо велик и подражательство было мерилом хорошего вкуса, Сазиковы со своими богатырями и медведями (а также пресс-папье в форме лаптей и деревенских домиков) стали революционерами. Все новомодные технологии, которые они использовали, были направлены лишь на усовершенствования традиционных – эмали, черни, литья, чеканки. И орнаменты, которые гравировали мастера, были навеяны русской стариной. Быть может, именно их суровый, исконный, былинный дух так полюбился самому главному из заказчиков фирмы – императору Николаю I. Впрочем, работали Сазиковы и для церкви, и для простых горожан, выполняли множество заграничных заказов. Они привлекали к работе художников-академистов задолго до того, как создание чего-то утилитарного перестало быть зазорным для «настоящих творцов».Всадник на коне.
Однако звезде Павла Игнатьевича Сазикова суждено было рано закатиться. Он ненадолго пережил отца, а после его смерти фабрика начала угасать. Наследники распродали семейное имущество, а в 1887 году продали и предприятие.
Работы фабрики Сазиковых можно встретить в российских музеях – например, в Государственном историческом музее хранятся созданные ими ложки, солонки, кружки. Кубок работы Павла Сазикова «снимался» в кино – в фильме «Сибирский цирюльник».Ювелирная фирма «Сазиков». Скульптурная композицияЮвелирная фирма «Сазиков». Пресс для бумаг, серебро, агат, 1830-1837 гг.Ювелирная компания «Сазиков». Столовая миска с крышкой, серебро, золочение, чеканка, гравировка, 1870 г.Ювелирная фирма «Сазиков». Скульптурная группа «Витязь в дозоре», 1852 г. Хранится в оружейной палате. Оценивается в 500000 рублейЮвелирная фирма «Сазиков». Портсигар, серебро, эмаль, последняя четверть XIX века.СахарницаФирма И. Сазикова. Чайно-кофейный сервиз с самоваром на подносе Великого князя Константина НиколаевичаСкульптура "мальчик на салазках", Санкт-Петербург, 1870-е годы, Фирма Сазикова. Серебро,горный хрусталь, литье,чеканка, гравировка, резьба.Ювелирная фирма «Сазиков», скульптурная сценка.Чайный сервизВыставка работ ювелирного дома СазиковыхСолонка в стиле историзм на трех ножках. Сазиков. Россия, Москва, фирма поставщика Высочайшего Двора И. Сазикова, 1862 год
Ситечко с изображением маскарона. Сазиков. Россия, Москва, фирма поставщика Высочайшего Двора И. Сазикова, 1850 год
Конфетница. Сазиков. Россия, Москва, фирма поставщика Высочайшего Двора И. Сазикова, 1851 год.
Работы фирмы Сазикова. Слева вверху - чернильница в виде деревенской избы (чеканка). Русский художественный листок, 1861.Табакерка «Тройка». Сазиков. Россия, Москва, фирма поставщика Высочайшего Двора Сазикова, 1880-е гг. , Серебро; чернь, золочение.
Ювелирная фирма «Сазиков». Жбан, серебро, золочение, чеканка, гравировка, 1861 г.Самовар в стиле неорококо.Фабрика Сазиковых. Блюдо для трюфелей в виде двух сложенных салфеток. 1849 г. ГЭПридворный фабрикант серебряных изделий Сазиков.Российская империя, Москва, 1873 год.Столовая миска с крышкой, серебро, золочение, чеканка, гравировка, 1870 г.Портсигар. Фирма "Сазиков"Серебро; эмаль выемчатая, канфарение, золочение.Орешница. Россия, Санкт-Петербург1869 г.Фирма "Сазиков"Серебро; гравировка, золочение, ручная выколоткаОрешница. Россия, Санкт-Петербург1859 г..Фирма "Сазиков"Серебро; ручная выколотка, чеканка, канфарение, литьеСолонка в форме крестьянской солоницы-стульчикаСолонка. Россия, Санкт-Петербург1874 г.Фирма "Сазиков"Серебро; чеканка, золочениеФабрика Сазиковых. Подсвечники парные в виде фигурок Амура и Психеи. 1850–1860-е гг. ГЭВаза для фруктов. Россия, Москва1830-1837 гг.Фирма "Сазиков"Серебро; литье, золочениеКружка. Россия, Москва1885 г.Фирма "Сазиков"Серебро; литье, гравировка, золочениеСоусник в манере неорококо. Россия, Москва1841 г.Фирма "Сазиков"Серебро; ручная выколотка, чеканка, канфарение, золочение (внутри)Медовница. Россия, Москва1881 г.Фирма "Сазиков"Стекло, серебро; гранение, литьё, вальцовка, чеканка, золочение, матирование.Подстаканник.Россия, Москва.875 г.Фирма "Сазиков"Серебро; штамп, просечка, золочениеПодствканник. Россия, Москва1864 г.Фирма "Сазиков"Серебро; просечка, гравировка, золочениеАвторская сахарница из серебра 84 пробы (Сазиков)Чайно-кофейных сервиз из смеси позолоты, серебра и слоновой кости, созданный на московкой фабрике в 1847 году, хранящийся в Государственном историческом музее. Клейма: герб санкт-Петербурга, название фирмы «Сазиковъ», другие монограммы. 6 предметов: кофейник, сахарница, чайник, сливочник, конфетница, ложечка-ситечко
В фильме «Сибирский цирюльник» Александр III приветствует на Красной площади полки с кубком работы Сазикова. Для того, чтобы снять в фильме подлинный предмет, были получены особые разрешения
Сегодня работы ювелирного дома Сазиковых находятся в собрании крупнейших музеев мира - Московского Кремля, Государственного Эрмитажа, музея Виктории и Альберта в Лондоне, а также в частных коллекциях. Но особое место занимает коллекция, находящаяся в Гохране России. И только недавно из собрания Гохрана стали изредка проводить выставки. А там ювелирных редчайщиъ поделок очень много, кстати, малоизвестных.Ихделие ювелирного дома Сазиковых.
Я порылась в интернете и обнаружила, что некоторые изделия можно приобрести. Вот такие или были в продаже или продаются пока:4 редкие серебряные вилки с цветной эмалью и клеймом «Сазиковъ», общим весом 352 грамма. Год изготовления – 1865. В открытой продаже. Цена 18136 рублей и Серебряная шкатулка Сазикова с растительным орнаментом и сюжетом охоты на оленя. Создана в Санкт-Петербурге в 1844 году. Имеет центральную замочную скважину с прилагающимся к ней ключом. Крышка шкатулки на петлях украшена фигуркой оленя, наклонившего голову для удара. В работе также использована геометрическая отделка. Клеймо: петербуржский городской знак, а также знак Императорского ордена. В открытой продаже. Цена 224299 рублейПивная кружка 1870 года выпуска. 21 см в высоту, весом 1 331 грамм. Цена предмета – 562000 рублей
Крест наперстный фабрики Сазикова. Изготовлен в Москве в 1843 году. В работе использованы литье, золочение, финифть, а также камни: аметисты, прочие стразы. Высота креста 15,5 см, ширина – 6,5 см. В открытой продаже. Оценивается в 1 278 899 рублей
Серебряная солонка с многоцветной эмалью весом 39,2 грамма. Использованы 4 цвета и инкрустация стразами. Цена предмета 34000 рублей
