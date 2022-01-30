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Зимний Нижний Новгород – столица Поволжья

нижний новгород, зима, кремльВ 2021 году Нижний Новогород отпраздновал своё 800-летие — это один из древнейших российских городов. В Средневековье он был крепостью, которая защищала границы Руси от набегов татар. В XVI веке здесь появилась одна из крупнейших ярмарок страны, а к XIX столетию город стал одним из главных промышленных центров России.

Нижний Новгород расположен в 400 км к востоку от Москвы на месте слияния рек Оки и Волги. Ока делит город на две части — Нагорную «Верхнюю» и Заречную «Нижнюю». Город находится на шестом месте по численности населения в стране –более 1,2 млн человек, и является центром Приволжского федерального округа. За восемь столетий на территории Нижнего скопилось немало исторических и культурных достопримечательностей, сформировавших современный облик города.

1. Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем – внуком основателя Москвы князя Юрия Долгорукого и правнуком киевского князя Владимира Мономаха. Со времени правления Александра III Нижний Новгород начал становиться центром всероссийского купечества. С открытием в 1822 году Нижегородской ярмарки Нижний Новгород стал главным городом всероссийской и международной торговли. В 1929 году Ярмарка была закрыта, а экономика города стала развиваться совершенно в другом направлении.

C 1932 года город носил имя писателя А.М.Горького. Советский город Горький стал одним из крупнейших промышленных центров России, ведущая роль в котором принадлежала предприятиям машиностроения, металлообработки и информационных технологий. Тогда же был построен первый автогигант Горьковский автомобильный завод. 22 октября 1990 года городу было возвращено историческое название.

В период с 1959 по 1991 год город был закрыт для посещения иностранцами, но сейчас он является крупнейшим центром речного круизного туризма в России и местом проведения международных выставок различного профиля на базе Нижегородской ярмарки.нижний новгород, с высотсы, зима,2. Нижегородский кремль — основная достопримечательность города.

Первоначально, со времени основания в 1221 году, защитные укрепления города были сооружены из дерева и земли и представляли из себя глубокие рвы и высокие валы. Каменным Нижегородский кремль стал в 1515 году, когда возникла необходимость усилить оборону города – главного опорного пункта Московского государства против Казанского ханства.нижний новгород, зима, кремль3. Новый кремль был окружен двухкилометровой стеной с 13 башнями. В XVI веке крепость неоднократно осаждалась неприятелем, однако враг ни разу не смог овладеть ею.нижний новгород, зима, кремль4. Дмитриевская башня — главная башня и главные ворота Нижегородского кремля. Является символом Нижнего Новгорода.нижний новгород, зима, дмитриевская башня5. Никольская башня и пешеходный мостик над Зеленским съездом.нижний новгород, зима, кремль, Никольская башня6. Колокольня Спасо-Преображенского собора.

Воссозданная колокольня, часы-куранты на которой, устроенные по образцу XIX века, впервые пробили 31 декабря 2020 года. На месте колокольни в начале ХХ века находился Спасо-Преображенский кафедральный собор.нижний новгород, зима, кремль, колокольня7. Белая башня — одна из 12 сохранившихся башен Нижегородского кремля.нижний новгород, зима, кремль, белая башня8. Ивановский съезд — первая улица города и храм во имя Преподобного Симеона Столпника.нижний новгород, зима, ивановский съезд9. Нижегородский кремль — величественная средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Нижегородский кремль второй по размеру после Московского.нижний новгород, зима, кремль10. Нижегородский кремль не похож ни на один из кремлей России. Поставленный на крутом откосе, он имеет рекордный перепад высот между верхней и нижней точками — 82 м.нижний новгород, зима, кремль11. Чкаловская лестница — витрина Нижнего Новгорода, его визитная карточка.

Монументальное сооружение соединяет главный променад города — Нижне-Волжскую набережную — с площадью Минина и Пожарского, Александровским садом, а также Верхне-Волжской набережной. Лестница построена в виде восьмёрки и состоит из 560 ступеней, если считать обе стороны «восьмёрки». Изначально Чкаловская лестница называлась Сталинградской, так как была заложена в честь победы в Сталинградской битве в 1943 году и строилась в том числе и силами пленных немцев.нижний новгород, зима, чкаловская лестница12. Бывший доходный дом С.М.Рукавишникова.

Архитектор Федор Шехтель построил его накануне Первой мировой войны по заказу Сергея Рукавишникова, нижегородского купца-миллионера. Фасад торгового дома выполнен в стиле неоготики. В 1915 году огромные помещения здания приспособили под швейное производство военно-обмундировочной мастерской. После революции швейная продукция выпускалась по заказам Красной армии. После войны в здании располагалась швейная фабрика «Маяк».нижний новгород, зима, фабрика маяк, руковишникова дом13. Площадь Народного Единства. На площади стоит памятник Минину и Пожарскому — это точная копия памятника, установленного в Москве перед собором Василия Блаженного.нижний новгород, зима, площадь народного единства14. Строгановская церковь. Построена в 1696—1719 годах на средства купца Григория Дмитриевича Строганова. нижний новгород, зима, Строгановская церковь15. Нижневолжская набережная, нижегородский речной вокзал и площадь Маркина.нижний новгород, зима, Нижневолжская набережная16. «Карман России» — так иногда называют Нижний Новгород. Когда-то здесь проводилась самая большая ярмарка в стране, благодаря чему город получил быстрое экономическое развитие.нижний новгород, зима,17. Площадь Минина и Пожарского — главная площадь Нижнего Новгорода.нижний новгород, зима, Площадь Минина и Пожарского18. «Покровка» — пешеходная улица в исторической части города. нижний новгород, зима, покровка, Большая Покровская, арбат19. Большая Покровская — одна из самых старинных улиц в Нижнем Новгороде и до 1917 года считалась дворянской. Свое название Большая Покровская улица получила по некогда стоящей на ней Покровской церкви. В советские годы она носила имя Свердлова, который здесь родился.нижний новгород, зима, покровка, большая покровская20. «Дворец труда».

Здание было построено в 1904 году. В нем располагалась Городская Дума Нижнего Новгорода. С конца 1919 года и поныне дом принадлежит профсоюзным организациям. Сначала это был губернский, затем краевой, а потом областной Совет профсоюзов. Своими формами здание Думы связывает архитектуру Кремля с разностилевой застройкой прилегающих районов города. нижний новгород, зима, дворец труда21. Театр драмы им. М.Горького — один из старейших русских театров.

Здание театра появилось на Большой Покровской в 1896 году. Здесь началась блистательная карьера знаменитого певца Федора Шаляпина, исполнившего партию Сусанина в опере Глинки «Жизнь за царя». Здесь же он познакомился со своей первой женой — итальянской балериной Иолой Торнаги.нижний новгород, зима, драмтеатр22. Управление Центрального банка по Нижегородской области. Здание построено в 1913г. в память 300-летия дома Романовых. Это здание со шпилем, затейливым крыльцом и узорными коваными воротами похоже сразу и на европейский замок, и на древнерусский терем. нижний новгород, зима, управление банка, терем, покровская23. Именно в Нижнем Новгороде в 1896 году впервые в стране был запущен трамвай. Соответствующий указ дал Николай II. Открыли трамвайное движение по случаю проведения Всероссийской художественно-промышленной выставки. К этому событию также в городе появились фуникулеры – Кремлевский и Похвалинский.нижний новгород, зима, дворец труда24. Набережная Федоровского в вечерней подсветке.нижний новгород, зима, Набережная Федоровского25. К празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году набережная была благоустроена по проекту московского архитектурного бюро.нижний новгород, зима, Набережная Федоровского26. Благовещенский монастырь — ровесник города, был основан в 1221 году. нижний новгород, зима, Благовещенский монастырь27. В разные годы на его территории размещались различные учреждения и коммунальные квартиры, склады, судостроительная мастерская, кузница и даже планетарий.нижний новгород, зима, Благовещенский монастырь28. Площадь Горького — является важным транспортным узлом, через неё проходят десятки маршрутов общественного транспорта.

В советские годы Нижний Новгород назывался «Горький», в честь Максима Горького, и он носил это название с 1932 по 1990 год. При этом он являлся закрытым городом, и иностранцев туда не пускали вообще, а жителям других регионов для его посещения требовалось оформить особое разрешение.нижний новгород, зима, Площадь Горького29. В Нижнем Новгороде и на его границах расположено 9 больших транспортных мостов, из которых 6 — через Оку, а еще 3 — через Волгу.нижний новгород, зима, мосты30. Нижегородская ярмарка.

Главный ярмарочный дом был построен в 1890 г. в неорусском стиле. Главное место проведения международных и всероссийских выставок. В Ярмарочном доме работает мультимедийный парк «Россия — моя история».нижний новгород, зима, Нижегородская ярмарка31. Нижегородская ярмарка — главная площадка проведения праздника Новогодняя столица России 2022.нижний новгород, зима, Нижегородская ярмарка32. Здесь работал каток, карусель, фуд-корт, новогодняя ярмарка, артисты в необычных костюмах. А еще, в этом знаковом для города месте располагалась Резиденция Деда Мороза.нижний новгород, зима, Нижегородская ярмарка33. Мыс Стрелка — место слияния Волги и Оки. Протяжённость города вдоль Оки — 20 км, вдоль Волги — около 30 км.нижний новгород, зима, мыс стрелка34. Кафедральный Александро-Невский Новоярмарочный собор на стрелке Волги и Оки.

В июле 1881 года храм был торжественно освящён в присутствии императора Александра III. В послереволюционное время храм был закрыт. Во время Великой Отечественной войны на центральном барабане собора была установлена зенитная батарея, защищавшая небо над Нижним Новгородом от вражеских бомбардировок. Позднее в здании собора произошёл пожар, уничтоживший старинную роспись на потолках и стенах. В 1983 году началась реставрация собора и через 9 лет храм был возвращён епархии.нижний новгород, зима, Кафедральный собор35. Железнодорожный вокзал «Нижний Новгород — Московский».

Ежегодно вокзал обслуживает около 7 миллионов пассажиров. Между Нижним Новгородом и Москвой курсируют высокоскоростные поезда «Ласточка» с общей продолжительностью поездки в одну сторону около 4 часов.нижний новгород, зима, вокзал36. Дворец детского творчества имени В. П. Чкалова.

Это здание в неорусском стиле, своей формой напоминающее ларец, и по первоначальному своему назначению было ларцом для денег, то есть банком — Нижегородским отделением Крестьянского поземельного банка. В 1936 году здание отдали Дворцу пионеров. Сюда переехали многочисленные кружки и секции, был открыт первый в стране детский плавательный бассейн и даже клуб юных кинологов. нижний новгород, зима, ддт Чкалова, ларец37. Александровский сад — первый в истории города общественный парк. Расположен на склонах Волги, датой основания принято считать 1835 год. Назван в честь императрицы Александры Фёдоровны, супруги императора Николая I. нижний новгород, зима, Александровский сад38. Башня-репродуктор — одно из самых причудливых и интересных зданий Нижнего Новгорода. Сейчас в здании расположена Межрайонная инспекция ФНС России.нижний новгород, зима, Башня-репродуктор39. Канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором.

Это альтернативный вид пассажирских перевозок в дополнение к речному такси, электропоездам и автобусам. Нижегородская канатная дорога имеет самый большой в Европе безопорный пролёт над водной поверхностью — 861 метр. Общая протяжённость дороги — 3661 метр.нижний новгород, зима, Канатная дорога40. Парк Победы. Под открытым небом здесь выставлены самолеты МИГ-27, L-29 «Дельфин», танки Т-34, Т-10М, БТР и БМП, БМ-13 «Катюша», пушки и другая военная и гражданская техника.нижний новгород, зима, Парк Победы, самолёты41. МиГ-25ПУ.нижний новгород, миг-25, самолёт, под снегом42. Вознесенский Печёрский мужской монастырь.

Основан в начале XIV столетия монахом Киево-Печерского монастыря Дионисием, ставшим впоследствии Суздальско-Нижегородским архипастырем, крупнейшим историческим деятелем своего времени. Монастырь принадлежит к числу древнейших обителей Нижегородской земли.нижний новгород, зима, Вознесенский Печёрский мужской монастырь43. Окский съезд.нижний новгород, зима, Окский съёезд44. Молитовский мост — единственный в Нижнем Новгороде, по которому осуществляется трамвайное движение.нижний новгород, зима, Молитовский мост45. ЖК «Москва Град».нижний новгород, зима, жк Москва Град, андор46. Трамвайное депо №2.нижний новгород, зима, трамвайное депо47. нижний новгород, зима,48. Борские мосты через Волгу.

Спаренные железнодорожный и совмещённый мосты, связывают Канавинский и Московский районы Нижнего Новгорода с Борским районом Нижегородской области. Действует для въезда транспорта в город. нижний новгород, зима, борский мост49. В 50 метрах ниже по течению располагается новый мост-дублёр, для выезда транспорта из города.нижний новгород, зима, борский мост50. Комплекс банка Рукавишниковых. Построен в 1913—1916 годах. Автор проекта — Фёдор Шехтель, один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве. Выходящее фасадом на Рождественскую улицу здание банка Рукавишниковых выстроено в стиле рационалистического модерна и органично включено в сплошной фронт застройки улицы.нижний новгород, зима, дом Рукавишниковых, фабрика маяк51. Строгановская церковь.

Храм выстроен в конце XVII — начале XVIII вв. на средства купца Григория Строганова, сподвижника Петра I. В оформлении храма присутствуют необычные детали — флюгер под крестом в виде флажка и старинные часы.нижний новгород, зима, строгановская церковь52. Панорама от Почаинского оврага.нижний новгород, зима, панорама, кремль53. Храм во имя Преподобного Симеона Столпника и Белая башня нижегородского кремля.нижний новгород, зима, храм, белая башня, кремль54. Нижегородский Речной Вокзал и Площадь Маркина.

Город является одним из крупнейших центров речного туризма в России. Порт принимает теплоходы по маршрутам Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Астрахань.нижний новгород, зима, речной вокзал55. В Нижнем Новгороде жили изобретатель И.Кулибин, декабрист Анненков с женой, композитор Балакирев, В.Белинский и В.Чкалов, ну и, конечно же, это город писателя М.Горького.нижний новгород, зима, кремль56. Дмитровская башня — символ Нижнего Новгорода. На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле олени в нижегородских лесах не водятся, водятся лоси.нижний новгород, зима, кремль, дмитровская башня57. Дворец труда.

До революции в здании находилась городская дума, а после революции более 80 лет обитали профсоюзы. В 1897 г. Нижегородская Дума решила возвести на Благовещенской площади (ныне площадь Минина) собственное административное здание. Своими формами здание Думы связывает архитектуру Кремля с разностилевой застройкой прилегающих районов города. нижний новгород, зима, дворец труда58. В 2021 году Нижний Новогород отпраздновал своё 800-летие, а 2022 год город встречает в статусе «Новогодней столицы России».нижний новгород с высоты, зима
https://gelio.livejournal.com/267494.html

фото сегоднягорода Советского СоюзаСтепанов Слава
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