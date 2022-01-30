Зимний Нижний Новгород – столица Поволжья

В 2021 году Нижний Новогород отпраздновал своё 800-летие — это один из древнейших российских городов. В Средневековье он был крепостью, которая защищала границы Руси от набегов татар. В XVI веке здесь появилась одна из крупнейших ярмарок страны, а к XIX столетию город стал одним из главных промышленных центров России.

Нижний Новгород расположен в 400 км к востоку от Москвы на месте слияния рек Оки и Волги. Ока делит город на две части — Нагорную «Верхнюю» и Заречную «Нижнюю». Город находится на шестом месте по численности населения в стране –более 1,2 млн человек, и является центром Приволжского федерального округа. За восемь столетий на территории Нижнего скопилось немало исторических и культурных достопримечательностей, сформировавших современный облик города.

1. Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем – внуком основателя Москвы князя Юрия Долгорукого и правнуком киевского князя Владимира Мономаха. Со времени правления Александра III Нижний Новгород начал становиться центром всероссийского купечества. С открытием в 1822 году Нижегородской ярмарки Нижний Новгород стал главным городом всероссийской и международной торговли. В 1929 году Ярмарка была закрыта, а экономика города стала развиваться совершенно в другом направлении.

C 1932 года город носил имя писателя А.М.Горького. Советский город Горький стал одним из крупнейших промышленных центров России, ведущая роль в котором принадлежала предприятиям машиностроения, металлообработки и информационных технологий. Тогда же был построен первый автогигант Горьковский автомобильный завод. 22 октября 1990 года городу было возвращено историческое название.

В период с 1959 по 1991 год город был закрыт для посещения иностранцами, но сейчас он является крупнейшим центром речного круизного туризма в России и местом проведения международных выставок различного профиля на базе Нижегородской ярмарки. 2. Нижегородский кремль — основная достопримечательность города.

Первоначально, со времени основания в 1221 году, защитные укрепления города были сооружены из дерева и земли и представляли из себя глубокие рвы и высокие валы. Каменным Нижегородский кремль стал в 1515 году, когда возникла необходимость усилить оборону города – главного опорного пункта Московского государства против Казанского ханства. 3. Новый кремль был окружен двухкилометровой стеной с 13 башнями. В XVI веке крепость неоднократно осаждалась неприятелем, однако враг ни разу не смог овладеть ею. 4. Дмитриевская башня — главная башня и главные ворота Нижегородского кремля. Является символом Нижнего Новгорода. 5. Никольская башня и пешеходный мостик над Зеленским съездом. 6. Колокольня Спасо-Преображенского собора.

Воссозданная колокольня, часы-куранты на которой, устроенные по образцу XIX века, впервые пробили 31 декабря 2020 года. На месте колокольни в начале ХХ века находился Спасо-Преображенский кафедральный собор. 7. Белая башня — одна из 12 сохранившихся башен Нижегородского кремля. 8. Ивановский съезд — первая улица города и храм во имя Преподобного Симеона Столпника. 9. Нижегородский кремль — величественная средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Нижегородский кремль второй по размеру после Московского. 10. Нижегородский кремль не похож ни на один из кремлей России. Поставленный на крутом откосе, он имеет рекордный перепад высот между верхней и нижней точками — 82 м. 11. Чкаловская лестница — витрина Нижнего Новгорода, его визитная карточка.

Монументальное сооружение соединяет главный променад города — Нижне-Волжскую набережную — с площадью Минина и Пожарского, Александровским садом, а также Верхне-Волжской набережной. Лестница построена в виде восьмёрки и состоит из 560 ступеней, если считать обе стороны «восьмёрки». Изначально Чкаловская лестница называлась Сталинградской, так как была заложена в честь победы в Сталинградской битве в 1943 году и строилась в том числе и силами пленных немцев. 12. Бывший доходный дом С.М.Рукавишникова.

Архитектор Федор Шехтель построил его накануне Первой мировой войны по заказу Сергея Рукавишникова, нижегородского купца-миллионера. Фасад торгового дома выполнен в стиле неоготики. В 1915 году огромные помещения здания приспособили под швейное производство военно-обмундировочной мастерской. После революции швейная продукция выпускалась по заказам Красной армии. После войны в здании располагалась швейная фабрика «Маяк». 13. Площадь Народного Единства. На площади стоит памятник Минину и Пожарскому — это точная копия памятника, установленного в Москве перед собором Василия Блаженного. 14. Строгановская церковь. Построена в 1696—1719 годах на средства купца Григория Дмитриевича Строганова. 15. Нижневолжская набережная, нижегородский речной вокзал и площадь Маркина. 16. «Карман России» — так иногда называют Нижний Новгород. Когда-то здесь проводилась самая большая ярмарка в стране, благодаря чему город получил быстрое экономическое развитие. 17. Площадь Минина и Пожарского — главная площадь Нижнего Новгорода. 18. «Покровка» — пешеходная улица в исторической части города. 19. Большая Покровская — одна из самых старинных улиц в Нижнем Новгороде и до 1917 года считалась дворянской. Свое название Большая Покровская улица получила по некогда стоящей на ней Покровской церкви. В советские годы она носила имя Свердлова, который здесь родился. 20. «Дворец труда».

Здание было построено в 1904 году. В нем располагалась Городская Дума Нижнего Новгорода. С конца 1919 года и поныне дом принадлежит профсоюзным организациям. Сначала это был губернский, затем краевой, а потом областной Совет профсоюзов. Своими формами здание Думы связывает архитектуру Кремля с разностилевой застройкой прилегающих районов города. 21. Театр драмы им. М.Горького — один из старейших русских театров.

Здание театра появилось на Большой Покровской в 1896 году. Здесь началась блистательная карьера знаменитого певца Федора Шаляпина, исполнившего партию Сусанина в опере Глинки «Жизнь за царя». Здесь же он познакомился со своей первой женой — итальянской балериной Иолой Торнаги. 22. Управление Центрального банка по Нижегородской области. Здание построено в 1913г. в память 300-летия дома Романовых. Это здание со шпилем, затейливым крыльцом и узорными коваными воротами похоже сразу и на европейский замок, и на древнерусский терем. 23. Именно в Нижнем Новгороде в 1896 году впервые в стране был запущен трамвай. Соответствующий указ дал Николай II. Открыли трамвайное движение по случаю проведения Всероссийской художественно-промышленной выставки. К этому событию также в городе появились фуникулеры – Кремлевский и Похвалинский. 24. Набережная Федоровского в вечерней подсветке. 25. К празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году набережная была благоустроена по проекту московского архитектурного бюро. 26. Благовещенский монастырь — ровесник города, был основан в 1221 году. 27. В разные годы на его территории размещались различные учреждения и коммунальные квартиры, склады, судостроительная мастерская, кузница и даже планетарий. 28. Площадь Горького — является важным транспортным узлом, через неё проходят десятки маршрутов общественного транспорта.

В советские годы Нижний Новгород назывался «Горький», в честь Максима Горького, и он носил это название с 1932 по 1990 год. При этом он являлся закрытым городом, и иностранцев туда не пускали вообще, а жителям других регионов для его посещения требовалось оформить особое разрешение. 29. В Нижнем Новгороде и на его границах расположено 9 больших транспортных мостов, из которых 6 — через Оку, а еще 3 — через Волгу. 30. Нижегородская ярмарка.

Главный ярмарочный дом был построен в 1890 г. в неорусском стиле. Главное место проведения международных и всероссийских выставок. В Ярмарочном доме работает мультимедийный парк «Россия — моя история». 31. Нижегородская ярмарка — главная площадка проведения праздника Новогодняя столица России 2022. 32. Здесь работал каток, карусель, фуд-корт, новогодняя ярмарка, артисты в необычных костюмах. А еще, в этом знаковом для города месте располагалась Резиденция Деда Мороза. 33. Мыс Стрелка — место слияния Волги и Оки. Протяжённость города вдоль Оки — 20 км, вдоль Волги — около 30 км. 34. Кафедральный Александро-Невский Новоярмарочный собор на стрелке Волги и Оки.

В июле 1881 года храм был торжественно освящён в присутствии императора Александра III. В послереволюционное время храм был закрыт. Во время Великой Отечественной войны на центральном барабане собора была установлена зенитная батарея, защищавшая небо над Нижним Новгородом от вражеских бомбардировок. Позднее в здании собора произошёл пожар, уничтоживший старинную роспись на потолках и стенах. В 1983 году началась реставрация собора и через 9 лет храм был возвращён епархии. 35. Железнодорожный вокзал «Нижний Новгород — Московский».

Ежегодно вокзал обслуживает около 7 миллионов пассажиров. Между Нижним Новгородом и Москвой курсируют высокоскоростные поезда «Ласточка» с общей продолжительностью поездки в одну сторону около 4 часов. 36. Дворец детского творчества имени В. П. Чкалова.

Это здание в неорусском стиле, своей формой напоминающее ларец, и по первоначальному своему назначению было ларцом для денег, то есть банком — Нижегородским отделением Крестьянского поземельного банка. В 1936 году здание отдали Дворцу пионеров. Сюда переехали многочисленные кружки и секции, был открыт первый в стране детский плавательный бассейн и даже клуб юных кинологов. 37. Александровский сад — первый в истории города общественный парк. Расположен на склонах Волги, датой основания принято считать 1835 год. Назван в честь императрицы Александры Фёдоровны, супруги императора Николая I. 38. Башня-репродуктор — одно из самых причудливых и интересных зданий Нижнего Новгорода. Сейчас в здании расположена Межрайонная инспекция ФНС России. 39. Канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором.

Это альтернативный вид пассажирских перевозок в дополнение к речному такси, электропоездам и автобусам. Нижегородская канатная дорога имеет самый большой в Европе безопорный пролёт над водной поверхностью — 861 метр. Общая протяжённость дороги — 3661 метр. 40. Парк Победы. Под открытым небом здесь выставлены самолеты МИГ-27, L-29 «Дельфин», танки Т-34, Т-10М, БТР и БМП, БМ-13 «Катюша», пушки и другая военная и гражданская техника. 41. МиГ-25ПУ. 42. Вознесенский Печёрский мужской монастырь.

Основан в начале XIV столетия монахом Киево-Печерского монастыря Дионисием, ставшим впоследствии Суздальско-Нижегородским архипастырем, крупнейшим историческим деятелем своего времени. Монастырь принадлежит к числу древнейших обителей Нижегородской земли. 43. Окский съезд. 44. Молитовский мост — единственный в Нижнем Новгороде, по которому осуществляется трамвайное движение. 45. ЖК «Москва Град». 46. Трамвайное депо №2. 47. 48. Борские мосты через Волгу.

Спаренные железнодорожный и совмещённый мосты, связывают Канавинский и Московский районы Нижнего Новгорода с Борским районом Нижегородской области. Действует для въезда транспорта в город. 49. В 50 метрах ниже по течению располагается новый мост-дублёр, для выезда транспорта из города. 50. Комплекс банка Рукавишниковых. Построен в 1913—1916 годах. Автор проекта — Фёдор Шехтель, один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве. Выходящее фасадом на Рождественскую улицу здание банка Рукавишниковых выстроено в стиле рационалистического модерна и органично включено в сплошной фронт застройки улицы. 51. Строгановская церковь.

Храм выстроен в конце XVII — начале XVIII вв. на средства купца Григория Строганова, сподвижника Петра I. В оформлении храма присутствуют необычные детали — флюгер под крестом в виде флажка и старинные часы. 52. Панорама от Почаинского оврага. 53. Храм во имя Преподобного Симеона Столпника и Белая башня нижегородского кремля. 54. Нижегородский Речной Вокзал и Площадь Маркина.

Город является одним из крупнейших центров речного туризма в России. Порт принимает теплоходы по маршрутам Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Астрахань. 55. В Нижнем Новгороде жили изобретатель И.Кулибин, декабрист Анненков с женой, композитор Балакирев, В.Белинский и В.Чкалов, ну и, конечно же, это город писателя М.Горького. 56. Дмитровская башня — символ Нижнего Новгорода. На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле олени в нижегородских лесах не водятся, водятся лоси. 57. Дворец труда.

До революции в здании находилась городская дума, а после революции более 80 лет обитали профсоюзы. В 1897 г. Нижегородская Дума решила возвести на Благовещенской площади (ныне площадь Минина) собственное административное здание. Своими формами здание Думы связывает архитектуру Кремля с разностилевой застройкой прилегающих районов города. 58. В 2021 году Нижний Новогород отпраздновал своё 800-летие, а 2022 год город встречает в статусе «Новогодней столицы России».

https://gelio.livejournal.com/267494.html