В понедельник в Верховной раде прошла церемония инаугурации 6-го президента Украины. Им стал 41-летний актер и продюсер Владимир Зеленский. Выступая со своей первой речью новоиспеченный глава государства призвал украинских чиновников отказаться от украшения кабинетов портретами президента.

Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было моих портретов. Потому что президент — это не икона, не идол. Президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей! И перед каждым решением смотрите им в глаза, — заявил с трибуны Владимир Зеленский.

Сложно сказать, получится ли у молодого и энергичного политика переломить сложившуюся традицию, однако представить, как могла бы выглядеть предложенная им практика в российских реалиях — вполне возможно.

Вскоре на инициативу откликнулись пользователи Facebook, примерившие ее на генерального прокурора Юрия Чайку, чьи дети уже давно практически не нуждаются в представлении.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка с сыном Игорем (1988 г.р.)

«СНЕГ.TV» поддерживает проявления здорового политического юмора и запускает флешмоб #смотритеимвглаза с портретами детей в кабинетах высоких чиновников.

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин с сыном Алексеем (35 лет)

Дмитрий Рогозин успел поработать на самых высоких должностях в российском правительстве и нижней палате парламента, а сейчас отправился покорять новые высоты, получив назначение на должность главы корпорации «Роскосмос». Сын чиновника — Алексей пока летает чуть ниже. Его последним статусным назначением стала должность вице-президента «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занимал с 2017 по 2019 год.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с сыновьями Дмитрием (41 год) и Андреем (37 лет)

У нынешнего секретаря Совета безопасности России Сергея Патрушева два сына, причем оба талантливые. И оба сначала отправились по стопам отца, окончив академию ФСБ. Однако затем что-то пошло не так, и старший Дмитрий, потренировавшись на должности председателя правления «Россельхозбанка», год назад пересел в кресло главы соответствующего министерства. Младший Андрей пока довольствуется местом в правлении ПАО «Газпром нефть».

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко с сыном Сергеем (46 лет)

Сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в отличие от мамы, особого интереса в политической деятельности для себя не нашел. Вместо этого Сергей Матвиенко лихо стартовал в бизнесе, за два года дорос до должности вице-президента банка «Санкт-Петербург», после чего переключил свое внимание на ВТБ. Сейчас Сергей долларовый миллиардер и занимается своим бизнесом.

Глава ФСБ Александр Бортников с сыном Денисом (44 года)

Неплохо идут дела и у нынешнего (почти бессменного) главы ФСБ Александра Бортникова. Денис Александрович, как и многие другие дети российских чиновников, отдал предпочтение банковскому сектору и тоже начал познавать финансовый мир именно в Санкт-Петербурге. И тоже в итоге оказался в ВТБ. Поговаривают, что его профессиональными навыками восхищен даже сам председатель правления Андрей Костин.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак с сыном Алексеем (35 лет)

Еще один специалист с громкой фамилией, прошедший огранку в структурах ВТБ — старший сын вице-премьера Дмитрия Козака Алексей. Сейчас он возглавляет российское представительство швейцарской компании Züblin Immobilien, специализирующейся на инвестициях в коммерческую недвижимость.

Министр обороны Сергей Шойгу с дочерью Юлией (42 года)

А вот у министра обороны Сергея Шойгу, в отличие от многих других видных российских чиновников, сыновей нет. Зато его старшая дочь Юлия сумела найти себя в бывшем ведомстве своего отца — МЧС. Там она с 2002 года заведует Центром экстренной психологической помощи.

Экс-председатель правительства Михаил Фрадков с сыновьями Петром (41 год) и Павлом (37 лет)

Дети бывшего главы правительства Михаила Фрадкова также добились немалых успехов на службе у государства. Старший сын, Петр, раскрыл свои таланты в экономической сфере. Набравшись опыта в различных подконтрольных государству компаниях и финансовых организациях, в 2018 году он был избран на пост председателя правления «Промсвязьбанка». А вот младший наследник по имени Павел уже 4 года трудится в должности заместителя управляющего делами президента.

Директор Росгвардии Виктор Золотов с сыном Романом (39 лет)

Карьерный взлет директора Росгвардии Виктора Золотова способен впечатлить любого неискушенного знакомством с положением дел в российском истеблишменте человека. Его сыну Роману поработать в цехах легендарного «ЗИЛа» уже не довелось, однако переход из статуса сотрудника ФГУП «Охрана» МВД в кагорту крупнейших акционеров НПО «Квантовые технологии» тоже завораживает.

Экс-министр обороны Сергей Иванов с сыном Сергеем (38 лет)

Бывший министр обороны и экс-зампред правительства Сергей Иванов тоже может гордится своим ребенком. Закалившись, как и многие герои нашего обзора, в банковском секторе, его тезка встал у руля алмазодобывающей компании «Алроса», контролирующей более 25% мировой добычи этого минерала.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко с сыном Владимиром (36 лет)

Своего политического пика бывший председатель правительства Сергей Кириенко, пожалуй, достиг еще во времена позднего президентства Ельцина. Зато его сын Владимир пришелся вполне ко двору и в наши чуть менее нелегкие времена, успев походить в топ-менеджерах «Ростелекома», а затем встав у истоков инвестиционной компании Titanium Investments.

Елена Мизулина и сын Николай

Сложно сказать, может ли гордиться своим сыном Елена Мизулина (Николай живет в почти недружественной Бельгии, да еще и сотрудничает с фирмой Mayer Brown, которая среди прочего, отстаивает права представителей ЛГБТ-сообщества). Остается надеется, что довольно ортодоксальная позиция члена Совфеда не возымеет негативного влияния на взаимоотношения матери и ее прогрессивного ребенка.

Президент ОКР, заместитель председателя Госдумы Александр Жуков с сыном Петром (36 лет)

Президента Олимпийского комитета России Александра Жукова можно заслуженно назвать политическим многоборцем: за свою карьеру он успел поработать на самых высоких должностях как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Его сын Петр, начинавший свой путь в мире финансов, насколько известно, серьезного отношения к спорту долгое время не имел, пока не засветился в качестве участника нескольких практически бойцовских эпизодов аж в Великобритании. Так, в 2007 году английский суд приговорил его к 14 месяцам тюрьмы за избиение британского банкира.

https://sneg.tv/15503-smotrite-im-v-glaza-sneg-tv-zapuskaet-fljeshmob-s-portretami-detej-v-kabinetah-chinovnikov