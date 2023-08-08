Усадьба Нечаевых-Мальцевых в селе Полибино Липецкой области была построена на рубеже XVIII-XIX столетий представителем дворянского рода. Ранее Данковский район принадлежал Рязанской губернии, теперь же это Липецкая область. Это одно из немногочисленных сохранившихся имений в этой части России. В настоящее время владение является памятником архитектуры, но долгое время было и остаётся заброшенным. Господское строение исполнено в палладианском направлении классического стиля. В былые времена на этой территории находилось много построек, таких как:

манеж;

конюшня;

прачечная;

сушильня;

водостанция;

фонтаны;

сад в английском стиле.

Краткое описание усадьбы Нечаевых-Мальцевых в селе Полибино

Основной корпус состоит из трёх частей, которые объединены коридорами-галереями. Здание двухэтажное, только в передней части хозяйского дома надстроен еще один этаж. В левом крыле раньше были расположены кухонное помещение, чулан для хранения льда и подвальная комната для хранения припасов. В противоположном была настоящая современная ванная, оснащенная водопроводом. Также в поместье до отмены крепостного права стояли оркестр с хором. Кроме того, здесь же находилась единственная церковь на селе. До революции 1917 года на территории располагался большой парк. Не менее известна башня в виде гиперболоида, сконструированная инженером Шуховым. Находится она здесь же. Ранее её назначение было сугубо хозяйственное, она была водонапорной. Вода добывалась из реки Дон. Сейчас завораживающий облик напоминает туристам о былых временах. Все это великолепие было создано тремя поколениями дворян, знаменитыми во всем государстве фамилией Нечаевы.

Где находится усадьба

Прямого автобусного сообщения до места назначения нет. Поместье располагается в Данковском районе Липецкой области, на правом берегу Дона. Его адрес улица Школьная, дом 4. Расстояние от города Липецка — 129 километров, непосредственно от Данкова — 45. Добраться сюда можно только на машине. Вот координаты 53.500049, 38.981520, чтобы понять, где находится заброшенная усадьба Нечаевых-Мальцевых.

Немного истории

Особняк знаменит не только своими владельцами, но и гостями. С середины 19 века до Октябрьской революции 1917 года здесь останавливались поистине великие люди тех времён: художники В.В. Васнецов, И. К. Айвазовский, И. Е. Репин. Также приезжали русские писатели и поэты Л. Н. Толстой, Анна Ахматова и другие. После Октябрьской революции 1917 года имению повезло больше, чем некоторым другим поместьям в стране. Здесь не устроили ни больницу, ни детский дом. В течение года вотчина подвергалась нападкам вандалов. Они выламывали потолок и пол, проламывали стены, все разграбляли. После того как ситуация в стране наладилась, здесь стали размещать в разные годы библиотеку, клуб, правление колхоза. И только в 70-х годах 20 столетия территория была взята под охрану государства. Сейчас оно является объектом культурного наследия народов России федерального значения. Но, несмотря на это, на земле выкорчевали сад, площадь была отдана под ИЖС, а все постройки рядом с имением были уничтожены. Раньше сюда приезжали многие известные персонажи, в основном деятели литературы: Марина Цветаева, Е. А. Евтушенко, И. А. Бродский, Б. Ш. Окуджава и другие. После смерти последнего известного истории хозяина поместья, здесь жил и охранял наследие Иван Кузьмич Локтионов. Именно он принимал гостей. Этот человек увидел смысл своей жизни в сохранении имения в его историческом виде. Жизненной силы этого увлечённого человека хватало на многое. Локтионов писал книги об этом месте, но во времена советской власти они так и не были изданы. Смотритель слишком тепло писал о дворянстве в произведениях, что не сильно нравилось в то время издателям. Иван Кузьмич проводил увлекательные экскурсии по имению, а также не оставлял надежды на восстановление этой местности и напоминал об этом властям. Благодаря этому человеку, в 21 веке туристы могут посетить отчасти сохранившееся владение на Данковской земле. Вот такая непростая, но очень интересная история усадьбы Нечаевых-Мальцевых в Полибино.

Информация о владельцах

Место сменило несколько хозяев, каждый из которых оставил свой след и в поместье, и в истории России.

Б. Ф. Полибин

В середине 17 столетия стольником Полибиным в Данковском уезде основывается село, названное его же именем. В 1676 году в переписных книгах Данковского уезда содержится первое упоминание о его поселении.

Дмитрий Степанович Нечаев

В середине 18 столетия, а именно в 1785, Полибино обрело своего нового хозяина — Дмитрия Степановича Нечаева. Он обладатель наград за участие в Отечественной войне 1812 года. В ту же пору начинает образовываться архитектурная композиция, которую мы можем лицезреть и по сей день. Кроме самого замка здесь располагались конюшни, каретный двор, фонтаны и другое. Рядом с имением был разбит английский парк, цвёл сад и разливался каскад 3 прудов. К 21 веку пруд, увы, остался только один.



Степан Дмитриевич Нечаев

Он был тайным советником, историком, археологом. Занимал должность обер-прокурора Святейшего Синода. Поэт и писатель, был близок с А. С. Пушкиным, Ф. Н. Глинкой, А. С. Грибоедовым и многими декабристами. Ко всему прочему он инициатор создания мемориала на Куликовом поле. Оставил после себя шестерых наследников: трех сыновей и трех дочерей.

До октябрьского переворота в 1917 году в поместье располагался первый музей битвы на Куликовом поле. Здесь располагались археологические раскопки и другие предметы-доказательства нахождения близ имения поля исторической битвы. В музее были выставлены кольчуги, копья, мечи, шлемы и многие другие находки. С. Д. Нечаев занимался раскопками в этом историческом месте, был историком, интересовавшимся событием, которое случилось в далеком 1380 году. Издал несколько заметок в «Вестнике Европы». Предполагал, что Куликово поле располагалось аккурат в его землевладениях. Он же поспособствовал установке тридцатиметровой колонны в знак победы отечественных войск в противостоянии золотоордынскому игу. Нечаев также финансировал строительство церкви Сергия Радонежского на поле Куликовой битвы.

Все свои сбережения он потратил на благотворительность и покупку предметов искусства.

Юрий Степанович Нечаев-Мальцев

Сын С. Д. Нечаева, Юрий Степанович, был ещё более необычным человеком, чем его отец. Один из 12 богатейших людей и его имя по заслуге вписано в историю нашей Родины. Больше всего известен как меценат, который подарил государству музей Изящных искусств имени Пушкина в столице. На тот момент строительство обходилось в 2 с половиной миллиона рублей, Нечаев же пожертвовал целых 2 млн. Для тех времён это небывалые суммы. На свои сбережения построил Георгиевскую церковь в Гусь-Хрустальном и церковь Димитрия Солунского в сельце Берёзовка.

Вклад в культуру и искусство был признан ещё при жизни: Нечаев-Мальцев имел звание почетного члена Московского университета, Академии Искусств и Московского археологического общества.

Он являлся самым известным владельцем имения. Вторую часть фамилии получил от дядьки по материнской линии. Звали его Иван Мальцев. Он являлся крупным производителем стекольной продукции и был купцом. Родственник его был собственником производств по всей стране.

Сам же Нечаев-Мальцев на земле, принадлежащей ему по наследству, соорудил первую в мире башню гиперболоидной сетчатой конструкции. Выполнена она по чертежам В. Г. Шухова и носит его имя.

Последним хозяином поместья стал дальний родственник Юрия Степановича-Елим Павлович Демидов, статский советник, который служил в посольстве России в Греции.

Водонапорная башня Шухова

Она одна из первых на планете была сконструирована в виде несущей сетчатой оболочки. Сооружение было привезено на Всероссийскую промышленно-художественную выставку в Н. Новгороде в конце 19 века, в 1896 году. Здесь его выкупили и перевезли в Полибино. Высота около 40 метров. Вмещало девять с половиной тысяч вёдер воды. Служило для обеспечения поместья водой для полива английского сада и хозяйственных нужд. Из этой воды также били фонтаны. В те времена конструкция служила также и смотровой площадкой, но до наших дней не сохранилось деревянное основание. Такие сооружения по сей день актуальны в архитектуре и востребованы по всему миру, например, в Китае, Великобритании, США, ОАЭ.

Современный статус

К сожалению, официального сайта у усадьбы Нечаевых-Мальцевых с башней Шухова нет. Поддержка и охрана государства осуществляется только на бумаге, место выглядит неухоженным, забытым. Постройка медленно, но верно, становится все более разрушенной. Много лет прошло со дня былого изящества и красоты, а современные вандалы только ухудшают положение вещей. Повсюду неуместные надписи, мусор, частично отреставрированные гипсокартоном стены пробиты насквозь. Трудно представить, что это делают туристы, которые приезжают сюда для того, чтобы прикоснуться к истории. Вероятнее всего, это местные хулиганы пытаются уничтожить то прекрасное, что осталось здесь.

Что посмотреть

Шуховская башня и усадьба Нечаевых-Мальцевых в селе Полибино Данковского района Липецкой области не единственное, что можно посетить в этих окрестностях.

Если говорить о близлежащих исторических местах, туристам может быть интересно посетить Куликово поле, где более шести столетий назад наши соотечественники сбрасывали с себя оковы Татаро-монгольского ига.

Практическая информация по осмотру места

Всем желающим пробраться внутрь самого дворянского жилища небольшая подсказка — в боковом крыле здания есть неприметная дверца, именно через неё осуществляется вход. Остальные двери и окна закрыты. После входа берегите себя. Выше рассказано, что потолки и полы выломаны, опасайтесь дыр и трещин. В помещениях довольно темно из-за забитых оконных проемов, прихватите с собой фонарь и фото- видеотехнику со вспышкой.























Всё что осталось от усадебных печей.



https://vesti-lipetsk.ru/temy/usadba-nechaevyh/

https://deni-spiri.livejournal.com/20660.html

lipland.ru