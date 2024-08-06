Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.94

И снова вначале будут три работы, выполненные не самим Вадимом Окладниковым, но по его шаблону. Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Сибирский новостной портал "Красноярский рабочий":

В ходе спецоперации погиб 25-летний мобилизованный из Красноярского края Автор фото: vk.com/snk.news

В ходе спецоперации погиб Константин Сергеевич Зимин из Сосновоборска. Новости СМИ2

Информацию о смерти опубликовала группа

Осенью Константин Зимин получил повестку о мобилизации. После учебки он отправился в зону специальной военной операции. Погиб 15 января при выполнении боевого задания.

Похоронили молодого человека 27 числа. Прощание состоялось в доме культуры "Мечта".

https://krasrab.ru/news/society/28628 Его призвали на службу в рамках частичной мобилизации.Информацию о смерти опубликовала группа "Новости Сосновоборска" . Константин родился 17 февраля 1997 года. Учился в сосновоборской школе №5. После окончания 11 классов ушёл в армию. Вернувшись, устроился в Росгвардию. Последнее время работал в сервисном центре Mobil. Увлекался хоккеем и мотокроссом.Осенью Константин Зимин получил повестку о мобилизации. После учебки он отправился в зону специальной военной операции. Погиб 15 января при выполнении боевого задания.Похоронили молодого человека 27 числа. Прощание состоялось в доме культуры "Мечта". Любил мотокросс и хоккей, собирался жениться: в Сосновоборске похоронили 25-летнего мобилизованного

Он не вернулся с первого боевого задания

29 января 2023

Источник: «

Погиб 25-летний мобилизованный Константин Сергеевич Зимин. Его похоронили в Сосновоборске, где он родился и жил до отъезда на СВО. Информацию нам подтвердили в администрации города.

По рассказу родных, после школы Константин поступил в аграрный техникум, но почти сразу взял «академ» и ушел в армию. Потом какое-то время служил в Росгвардии, потом устроился в автотехцентр. Жил с невестой. У него остались мама, папа и два брата — младший и старший. Константин увлекался мотокроссом, ездил по сложным горным трассам, любил хоккей, и с мячом, и с шайбой, играл за местные команды. Константин активно занимался спортомИсточник: « Новости Сосновоборска » / vk.comПогиб 25-летний мобилизованный Константин Сергеевич Зимин. Его похоронили в Сосновоборске, где он родился и жил до отъезда на СВО. Информацию нам подтвердили в администрации города.По рассказу родных, после школы Константин поступил в аграрный техникум, но почти сразу взял «академ» и ушел в армию. Потом какое-то время служил в Росгвардии, потом устроился в автотехцентр. Жил с невестой. У него остались мама, папа и два брата — младший и старший. Константин увлекался мотокроссом, ездил по сложным горным трассам, любил хоккей, и с мячом, и с шайбой, играл за местные команды. Публикуем рассказ его матери:

— Он у нас был очень жизнерадостный, всегда приходил на помощь всем. Когда объявили мобилизацию, 24 сентября в субботу ему позвонили, вызвали в военкомат, вручили повестку. Хотя у него были медицинские документы, что на ноге нет фаланги пальца, а на правой руке мизинец не гнется, в нем пластина стоит, колено было сломано. Но никакой медкомиссии не было, и сам он о ней не просил. 28 сентября он уехал в Омск, там побыл дня три. Потом их перебросили в Крым, в учебку. Дальше они на границе Крыма и Херсонской области обучались, он звонил нам, рассказывал, как они на полигоне тренируются.

После учебы их отправили уже ближе к зоне боевых действий. Привезли в голый лес, они там стали строить блиндажи. Я тут в Сосновоборске кинула клич, мы собрали 50 тысяч рублей и тоже отправили ему. Он ездил в Луганск за стройматериалами. Чтобы обналичить деньги с карты, надо было 15% заплатить обнальщику.

Наконец, мы смогли отправить помощь: сгущенка, тушенка, стройматериалы, утеплители, две буржуйки, сапоги высокие, одежда, балаклавы, медикаменты. Он прислал видео, что всё дошло. Это уже ближе к Новому году было. Собирали все: жители, школа, администрация, предприниматели. Дети им письма писали, мужики читали и плакали, даже в возрасте, потом этими письмами завесили стены в блиндажах. Костя просил собрать им квадрокоптеры, тепловизоры, но этого мы уже не смогли, слишком дорого.

31 декабря я ему написала сообщение, что мы его любим и ждем, гордимся. Он написал, что обязательно вернется. Невесте своей обещал, что они распишутся, когда он приедет в отпуск.

Его похоронили 27 января. Прощание прошло в Доме культуры «Мечта».

https://ngs24.ru/text/incidents/2023/01/29/72013733/

2 сообщения на портале "Без формата":

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/tragicheski-pogi...

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/hode-spetcoperat... Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ

Поисково-исследовательский отряд" Память" Тула сообщил 27 сентября 2023 года:

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК в Туле и Тульской области.

"ПАМЯТИ РУССКИХ ВОИНОВ"



https://vk.com/wall-82157559_4614

Портал в ВК "Синодик, ссылаясь на

25 сентября погиб казак Узловского Городского Казачьего общества хорунжий Иванинов Александр.

Александр принимал участие в СВО в составе 51го полка ВДВ. Вечная память Герою!!!

https://vk.com/wall-201190697_730814

В госпитале Санкт-Петербурга скончался Узловчанин, мобилизованный участник СВО Иванинов Александр Александрович .Портал в ВК "Синодик, ссылаясь на Узловское Городское Казачье Общество сообщил: 26 сентября 2023 года:25 сентября погиб казак Узловского Городского Казачьего общества хорунжий Иванинов Александр.Александр принимал участие в СВО в составе 51го полка ВДВ. Вечная память Герою!!!

Тульские казаки сообщили о гибели члена казачьего общества Александра Иванинова

27 сентября 2023, 19:38 Фото: Центральное казачье войско

19.07.1989- 25.09.2023

Александр Иванинов, член Западного окружного казачьего общества, погиб в результате участия в СВО, сообщили тульские казаки.

Атаман Западного окружного казачьего общества ВКО «ЦКВ» выразил соболезнования и скорбь по поводу гибели Александра Иванинова. Он отметил, что Александр останется в сердцах как пример мужества и преданности Отечеству, а его имя будет жить долго в памяти.

Западное окружное казачье общество ВКО «ЦКВ» выразило искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Александра Иванинова. Он был членом Узловского ГКО и отдал свою жизнь на службе Родине. Его подвиг, сила духа и бескорыстное служение народу будут примером для всех.

Казаки Западного окружного казачьего общества ВКО «ЦКВ» выражают глубокое уважение и соболезнование, пожелав, чтобы земля была пухом и чтобы его память навсегда жила в сердцах людей. Александр Иванинов, член Западного окружного казачьего общества, погиб в результате участия в СВО, сообщили тульские казаки.Атаман Западного окружного казачьего общества ВКО «ЦКВ» выразил соболезнования и скорбь по поводу гибели Александра Иванинова. Он отметил, что Александр останется в сердцах как пример мужества и преданности Отечеству, а его имя будет жить долго в памяти.Западное окружное казачье общество ВКО «ЦКВ» выразило искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Александра Иванинова. Он был членом Узловского ГКО и отдал свою жизнь на службе Родине. Его подвиг, сила духа и бескорыстное служение народу будут примером для всех.Казаки Западного окружного казачьего общества ВКО «ЦКВ» выражают глубокое уважение и соболезнование, пожелав, чтобы земля была пухом и чтобы его память навсегда жила в сердцах людей. https://www.tsn24.ru/2023/09/27/292426-tulskie-kazaki-soobsh...

Такую же информацию разместила и "Тульская пресса"

https://www.tsn24.ru/2023/09/27/292426-tulskie-kazaki-soobsh...

Краткое оповещение Тульского отделения "Аргументы и факты"

https://tula.aif.ru/society/tulskie_kazaki_soobshchili_chto_...



https://mktula.ru/news/n/tulskiy-kazak-aleksandr-ivaninov-po...

МКТула: В феврале 2024 года на портале школы МБОУ СОШ № 1 города Узловая Тульской области в рамках акции "Семейные уроки мужества" выложен материал. Ученик 3 класса Иванинов Артем рассказывает о своем отце Иванинове Александре Александровиче. Родился 19.07.1989 в городе Узловая. Учился в 17 школе, получил высшее образование. В детстве ходил в бассейн на профессиональное плавание. В свободное время любил заниматься спортом, в частности боксом. 22 сентября 2022 года был мобилизован и отправлен на СВО. Погиб 25 сентября 2023 года. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества (посмертно).

https://shkola1uzlovaya-r71.gosuslugi.ru/roditelyam-i-ucheni...

Вот только это было найдено. Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ

Кроме записи в ВК на с траничке "ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В СПЕЦ. ОПЕРАЦИИ" от Натальи Цитович: Иванов Алексей Михайлович 21.10.1989 - 13.12.2023. Погиб выполняя боевое задание. Награжден Орденом Мужества посмертно... больше ничего не найдено.

https://vk.com/wall-212657241_85561

Несколько портретов из первых тем с работами художника Вадима Окладникова. Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

"Бурятия онлайн" сообщает:

Афанасьев Анатолий Дмитриевич, 1999 г.р, г.Улан-Удэ

Погиб в ходе спецоперации на Украине 23 июля - сообщила родная сестра.

Анатолий родился в Заиграевском районе Бурятии... Учился в Кемеровской области в школе, старшие классы окончил в Унэгэтэйской школе...

После окончания 11 классов в 2017 году проходил срочную военную службу в городе Чита в развед.войсках. После срочной службы устроился в МВД в ППС в Улан-Удэ, прошёл школу полиции в городе Иркутск и перевёлся в ОМОН в Улан-Удэ...

В начале февраля уехал в командировку на СВО на Украине, вернулся в апреле и в июле уехал снова...

Но уже не вернулся....

Перед командировкой отучился на бойца спасателя в университете спецназа, как и мечтал. Получил шеврон бойца спасателя...



Никогда не бросал никого в трудную минуту...

Любящий и любимый сын и брат.

https://smartik.ru/ulan-ude/post/170853566

Анатолий был очень ответственный, отзывчивым, добросовестным и отважным парнем...Никогда не бросал никого в трудную минуту...Любящий и любимый сын и брат.

https://vk.com/wall-77451915_106218

ТГ-канал Росгвардии опубликовало сообщение от сестры:

https://t.me/rosgvardia67/9950

06.02.2023 Газета №1:

В Бурятии открыли мемориальную доску в память о погибшем на Донбассе росгвардейце Сержант Анатолий Афанасьев получил смертельные ранения при обстреле Текст: Константин Воронов

На мероприятии во дворе школы, где учился Анатолий, присутствовали родные, росгвардейцы, ветераны «Боевого братства», односельчане, друзья и учащиеся.

- Сегодня мы все вместе сделали доброе и очень благородное дело, увековечили память нашего боевого друга, который выполнил свой служебный долг до конца и отдал самое дорогое – это жизнь. Жизнь ради других людей, жизнь ради мира и спокойствия в нашей стране. Анатолий – наш боевой друг, он фактически сделал шаг в бессмертие. Мужество не бывает случайным, оно закаляется с ранних лет, и мы очень благодарны, что именно в этих стенах учился и закалялся наш Анатолий, - отметил полковник полиции Андрей Ангаров.

- Толя учился в нашей школе с 6-го класса, был добрым, спокойным и отзывчивым. Был как многие наши дети, любил шутить, имел хорошую память, увлекался чтением стихов на военную тематику, участвовал в школьных и районных конкурсах. У Толи было много школьных друзей, он умел дорожить этой дружбой. Мечтой его детства было стать военным. Вечная память Афанасьеву Анатолию! – сказала классный руководитель погибшего росгвардейца Екатерина Потемкина.

- Спасибо большое всем, кто пришел на открытие мемориальной доски, посвященной Толе. Толя всегда был ответственным мальчишкой, добросовестным, трудолюбивым. Он никогда не оставит в беде. Он хотел помогать людям и пошел в такие структуры, сначала в МВД, потом в ОМОН перешел, ему хотелось еще больше помогать людям. Я горжусь им и всегда гордилась им. Я всегда ему говорила: «Толя, ты самый лучший в мире сын!». Остается только гордиться и помнить, - сказала со слезами на глазах мама росгвардейца.

Справка

Анатолий Афанасьев родился 8 июня 1999 года в селе Унэгэтэй Заиграевского района. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2020 году. При выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции, проявляя самоотверженность, мужество и отвагу в результате огневого поражения из реактивной системы залпового огня получил ранения, не совместимые с жизнью.

Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, сержант полиции Анатолий Афанасьев награждён орденом Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия Бурятии

https://gazeta-n1.ru/news/society/119164/

infpol.ru так же разместил сообщение об открытии мемориальной доски.

В селе Унэгэтэй Заиграевского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о сотруднике ОМОН «Кречет» Анатолии Афанасьеве. Он погиб при исполнении служебного долга в ходе СВО. Мемориальную доску установили на здании общеобразовательной школы, где учился наш земляк. В этот день там присутствовали родные, росгвардейцы, ветераны «Боевого братства», односельчане, друзья и учащиеся. Участники мероприятия почтили память сержанта полиции минутой молчания. В его честь прозвучали оружейные залпы салютной группы спецподразделения Росгвардии.

- Спасибо большое всем, кто пришел на открытие мемориальной доски, посвященной Толе. Толя всегда был ответственным мальчишкой, добросовестным, трудолюбивым. Он никогда не оставит в беде. Он хотел помогать людям и пошел в такие структуры, сначала в МВД, потом в ОМОН перешел, ему хотелось еще больше помогать людям. Я горжусь им и всегда гордилась им. Я всегда ему говорила: «Толя, ты самый лучший в мире сын!». Остается только гордиться и помнить, - сказала со слезами на глазах мама Анатолия Марина Калганова. Участники возложили живые цветы к мемориальной доске сотрудника спецподразделения Росгвардии Анатолия Афанасьева. После этого ветераны «Боевого братства» совместно с росгвардейцами провели урок мужества для старшеклассников и рассказали о Героях Отечества, примерах мужества и героизма.

Анатолий Афанасьев родился 8 июня 1999 года в селе Унэгэтэй Заиграевского района. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2020 году.

При выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции, проявляя самоотверженность, мужество и отвагу в результате огневого поражения из реактивной системы залпового огня, получил ранения, не совместимые с жизнью.

Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, сержант полиции Афанасьев Анатолий Дмитриевич посмертно награждён Орденом Мужества.

https://www.infpol.ru/250421-v-buryatii-otkryli-memorialnuyu... В селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии торжественно открыли мемориальную доску на здании школы в память о сержанте Росгвардии Анатолии Афанасьеве, который случил в отряде «Кречет». Росгвардеец погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.После торжественного открытия мемориальной доски выступил заместитель начальника Управления Росгвардии Бурятии.Участники почтили память Анатолия Афанасьева минутой молчания. В его честь прозвучали оружейные залпы салютной группы спецподразделения Росгвардии.С заключительными словами выступила мама Анатолия.После мероприятия ветераны «Боевого братства» совместно с росгвардейцами провели урок мужества для старшеклассников и рассказали о Героях Отечества, примерах мужества и героизма.Анатолий Афанасьев родился 8 июня 1999 года в селе Унэгэтэй Заиграевского района. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2020 году. При выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции, проявляя самоотверженность, мужество и отвагу в результате огневого поражения из реактивной системы залпового огня получил ранения, не совместимые с жизнью.Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, сержант полиции Анатолий Афанасьев награждён орденом Мужества (посмертно).Фото: Росгвардия Бурятииinfpol.ru так же разместил сообщение об открытии мемориальной доски.В селе Унэгэтэй Заиграевского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о сотруднике ОМОН «Кречет» Анатолии Афанасьеве. Он погиб при исполнении служебного долга в ходе СВО. Мемориальную доску установили на здании общеобразовательной школы, где учился наш земляк. В этот день там присутствовали родные, росгвардейцы, ветераны «Боевого братства», односельчане, друзья и учащиеся.Участники мероприятия почтили память сержанта полиции минутой молчания. В его честь прозвучали оружейные залпы салютной группы спецподразделения Росгвардии.- Спасибо большое всем, кто пришел на открытие мемориальной доски, посвященной Толе. Толя всегда был ответственным мальчишкой, добросовестным, трудолюбивым. Он никогда не оставит в беде. Он хотел помогать людям и пошел в такие структуры, сначала в МВД, потом в ОМОН перешел, ему хотелось еще больше помогать людям. Я горжусь им и всегда гордилась им. Я всегда ему говорила: «Толя, ты самый лучший в мире сын!». Остается только гордиться и помнить, - сказала со слезами на глазах мама Анатолия Марина Калганова. Участники возложили живые цветы к мемориальной доске сотрудника спецподразделения Росгвардии Анатолия Афанасьева. После этого ветераны «Боевого братства» совместно с росгвардейцами провели урок мужества для старшеклассников и рассказали о Героях Отечества, примерах мужества и героизма.Анатолий Афанасьев родился 8 июня 1999 года в селе Унэгэтэй Заиграевского района. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2020 году.При выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции, проявляя самоотверженность, мужество и отвагу в результате огневого поражения из реактивной системы залпового огня, получил ранения, не совместимые с жизнью.Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, сержант полиции Афанасьев Анатолий Дмитриевич посмертно награждён Орденом Мужества. На страничке в ВК "Я живу в Бурятии" такое же сообщение:ТГ-канал Росгвардии опубликовало сообщение от сестры: Здесь учился герой! Теперь каждый ученик Унэгэтэйской школы в Заиграевском районе будет знать об этом, глядя на мемориальную доску. Появилась она в память о сотруднике ОМОНа «Кречет», сержанте полиции Анатолии Афанасьеве. Парень погиб на СВО, ему было всего 23 года. По словам матери солдата, он всегда хотел помогать людям, поэтому и отправился на спецоперацию.

https://tvcom-tv.ru/v-zaigraevskom-rajone-otkryili-memorialn... Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Гвардии подполковник Евгений Ирьянов, начальник отделения боевой подготовки гвардейской воздушно десантной дивизии.

Подвиг: Боевую награду получил за помощь командиру соединения в организации управления подразделениями в ходе выполнения боевых задач, а также практическую помощь командирам подразделений в ходе выполнения боевых задач. Эмоций было мало, главное было оказать помощь командирам подразделений и выполнить приказ командира.

https://vk.com/wall-169936518_111446

9 мая 2023 г. в должности ВРИО заместителя командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии командовал парадом в Туле посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Герои Z: Евгений Ирьянов

Редакция сайта go64.ru продолжает рассказывать о российских военнослужащих, совершивших подвиги во время спецоперации в Украине. Страна уже знает их под титулом «Герои Z», и мы решили не нарушать эту традицию. Сегодня публикуем рассказ о подвиге подполковника Евгения Ирьянова, за который он награжден орденом Мужества. Подполковник Евгений Ирьянов, начальник отделения боевой подготовки гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Боевую награду получил за помощь командиру соединения в организации управления подразделениями в ходе выполнения боевых задач, а также практическую помощь командирам подразделений в ходе выполнения боевых задач. Эмоций было мало, главное было оказать помощь командирам подразделений и выполнить приказ командира.

https://go64.ru/news/obshchestvo/geroi-z-evgeniy-iryanov/ Каких-то дополнительных данных нет, что не удивительно. Гвардии подполковник Евгений Ирьянов был на банере в Москве (2023 год), но в хорошем качестве фото я не нашла.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

ОмскаИнформ:

На Украине погиб 60-летний омский десантник, прошедший Косово Майор запаса Валерий Статилко, работавший последние годы в кадетском корпусе, отправился на Украину в качестве добровольца и погиб при обстреле.

РИА «Омск-информ» стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине еще одного военного из Омской области. 24 апреля при минометном обстреле под селом Сулиговка Изюмского района Харьковской области геройски погиб 60-летний майор запаса ВДВ, ветеран Вооруженных сил РФ, ветеран труда Валерий Статилко.

Как сообщил его сын, 5 апреля Валерий Статилко ушел добровольцем от Омской области на Украину, а с 12 апреля он принимал участие в спецоперации в должности стрелка в составе одной из бригад.

Известно, что Валерий Статилко родился 15 октября 1961 года в селе Алабота Русско-Полянского района. В Вооруженные Силы СССР призван в октябре 1979 года. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. М. В. Фрунзе. По окончании училища 4 года командовал взводом в разведывательной десантной роте 4-го отдельного гвардейского Пражского ордена Красной Звезды разведывательного батальона ГСВГ.

После распада СССР Статилко 2 года служил командиром роты в нескольких частях Сухопутных войск. С 1993 года проходил службу в 242-м учебном центре ВДВ. В 285-м учебном парашютно-десантном полку он был командиром роты учебных машин, в отдельном учебном парашютно-десантном батальоне – помощником начальника штаба части, в штабе управления УЦ – помощником начальника учебного и оперативного отделения.

Валерий Статилко принимал участие в спецоперации в Косово в составе миротворческих сил РФ в 2000–2001 годах.

В 2004 году уволился в запас в воинском звании майор. После увольнения из армии несколько лет работал бригадиром на строительстве жилых домов в Омске. Затем трудился мастером монтажного участка на крупных объектах энергетики во многих регионах центральной России. Активно участвовал в строительстве силовых кабельных линий на олимпийских объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи. С 2017 года работал в должности офицера-воспитателя 2-й роты кадет в Омском кадетском военном корпусе. В 2020 году окончил магистратуру Омского государственного педагогического университета.

В прошлом году Валерий Статилко принимал участие в военном параде в честь Дня Победы в Севастополе, за что был награжден медалью министерства обороны.

Родственники Валерия Алексеевича говорят, что на Украину он поехал для того, чтобы постоять за свою Родину. tvcom-tv.ru снял минутный ролик, который можно посмотреть по ссылке про открытие мемориальной доски.Сайт города Балаково:Герои Z: Евгений ИрьяновРедакция сайтапродолжает рассказывать о российских военнослужащих, совершивших подвиги во время спецоперации в Украине. Страна уже знает их под титулом «Герои Z», и мы решили не нарушать эту традицию. Сегодня публикуем рассказ о подвиге подполковника Евгения Ирьянова, за который он награжден орденом Мужества.Подполковник Евгений Ирьянов, начальник отделения боевой подготовки гвардейской воздушно-десантной дивизии.Боевую награду получил за помощь командиру соединения в организации управления подразделениями в ходе выполнения боевых задач, а также практическую помощь командирам подразделений в ходе выполнения боевых задач. Эмоций было мало, главное было оказать помощь командирам подразделений и выполнить приказ командира.Каких-то дополнительных данных нет, что не удивительно. Гвардии подполковник Евгений Ирьянов был на банере в Москве (2023 год), но в хорошем качестве фото я не нашла.ОмскаИнформ:РИА «Омск-информ» стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине еще одного военного из Омской области. 24 апреля при минометном обстреле под селом Сулиговка Изюмского района Харьковской области геройски погиб 60-летний майор запаса ВДВ, ветеран Вооруженных сил РФ, ветеран трудаКак сообщил его сын, 5 апреля Валерий Статилко ушел добровольцем от Омской области на Украину, а с 12 апреля он принимал участие в спецоперации в должности стрелка в составе одной из бригад.Известно, что Валерий Статилко родился 15 октября 1961 года в селе Алабота Русско-Полянского района. В Вооруженные Силы СССР призван в октябре 1979 года. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. М. В. Фрунзе. По окончании училища 4 года командовал взводом в разведывательной десантной роте 4-го отдельного гвардейского Пражского ордена Красной Звезды разведывательного батальона ГСВГ.После распада СССР Статилко 2 года служил командиром роты в нескольких частях Сухопутных войск. С 1993 года проходил службу в 242-м учебном центре ВДВ. В 285-м учебном парашютно-десантном полку он был командиром роты учебных машин, в отдельном учебном парашютно-десантном батальоне – помощником начальника штаба части, в штабе управления УЦ – помощником начальника учебного и оперативного отделения.В 2004 году уволился в запас в воинском звании майор. После увольнения из армии несколько лет работал бригадиром на строительстве жилых домов в Омске. Затем трудился мастером монтажного участка на крупных объектах энергетики во многих регионах центральной России. Активно участвовал в строительстве силовых кабельных линий на олимпийских объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи.С 2017 года работал в должности офицера-воспитателя 2-й роты кадет в Омском кадетском военном корпусе. В 2020 году окончил магистратуру Омского государственного педагогического университета.В прошлом году Валерий Статилко принимал участие в военном параде в честь Дня Победы в Севастополе, за что был награжден медалью министерства обороны.Родственники Валерия Алексеевича говорят, что на Украину он поехал для того, чтобы постоять за свою Родину. Юрий Статилко.

– Мы хотели вместе ехать на Украину. Я являюсь полковником запаса. Но мне 65 лет, меня не взяли, а его взяли. Считаю, что Валера совершил подвиг настоящего офицера.

Ожидается, что тело погибшего военного доставят в Омск со дня на день. После этого Валерия Статилко похоронят на Старо-Северном кладбище.

https://omskinform.ru/news/165699

В Омске похоронили ветерана Вооружённых сил РФ, который в 60 лет отправился на Украину Валерий Статилко пошёл добровольцем на Украину 5 апреля, о его гибели стало известно 24 апреля. 11 мая 2022, 07:35 Никита Красильников

Майор запаса попал под миномётный обстрел в Харьковской области. Проститься с ним пришли сослуживцы омского учебного центра ВДВ, курсанты кадетского корпуса, а также родные и близкие.

Ранее Om1.ru слова его брата, Юрия Статилко, который рассказал, что он тоже хотел отправиться на службу, но не был принят из-за возраста.

«Он поехал туда не из-за денег. Он просто не хотел, чтобы на Украине гибли 18- и 19-летние пацаны», — говорит брат погибшего майора запаса.

О смерти Валерия Юрий узнал одним из первых.

«Мне позвонили 24 апреля, на Пасху, и сказали, что, по всей видимости, Валерий погиб. Разумеется, я никому не говорил, пока не подтвердился факт. Девять дней я носил в себе это… Валера радовался жизни, собирался выпуск завершить в кадетском, переехать в Севастополь с женой на постоянное место жительства и уже уйти на пенсию», — приводит слова Юрия Статилко

У погибшего осталось два сына. Старший работает тренером в детской велошколе в Москве, а младший — инженером в Омске. Отец хотел, чтобы они продолжали его военную карьеру, но их пути пошли в другом направлении.

Прощание с Валерием проходило с военным оркестром. Его похоронили на Старо-Северном кладбище 6 мая. Фото: Валерий Статилко (слева).Майор запаса попал под миномётный обстрел в Харьковской области. Проститься с ним пришли сослуживцы омского учебного центра ВДВ, курсанты кадетского корпуса, а также родные и близкие.Ранее Om1.ru приводил слова его брата, Юрия Статилко, который рассказал, что он тоже хотел отправиться на службу, но не был принят из-за возраста., — говорит брат погибшего майора запаса.О смерти Валерия Юрий узнал одним из первых., — приводит слова Юрия Статилко NGS55.RU У погибшего осталось два сына. Старший работает тренером в детской велошколе в Москве, а младший — инженером в Омске. Отец хотел, чтобы они продолжали его военную карьеру, но их пути пошли в другом направлении.Прощание с Валерием проходило с военным оркестром. Его похоронили на Старо-Северном кладбище 6 мая. https://www.om1.ru/news/society/268393-v_omske_pokhoronili_v...

Омский отдел КП разместил материал из РИА «Омск-информ»

https://www.omsk.kp.ru/daily/27387/4581837/ – Он поехал туда не из-за денег. Он просто не хотел, чтобы на Украине гибли 18–19-летние пацаны, – говорит брат погибшего майора запаса– Мы хотели вместе ехать на Украину. Я являюсь полковником запаса. Но мне 65 лет, меня не взяли, а его взяли. Считаю, что Валера совершил подвиг настоящего офицера.Ожидается, что тело погибшего военного доставят в Омск со дня на день. После этого Валерия Статилко похоронят на Старо-Северном кладбище.Омский отдел КП разместил материал из РИА «Омск-информ»

https://vk.com/wall-48725093_110561 Музей боевого братства России 4 мая 2022 тот же материал от РИА «Омск-информ»

https://omvoku.su/memory/1987/statilko_va/0.htm Страничка Омского ВОКУ им. М,В, Фрунзе с персолнальными данными Статилко:

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/15



Сегодня, 24 октября, в Доме Юнармии прошло два знаменательных события для учеников БОУ «Алаботинская СОШ» Русско-Полянского муниципального района : посвящение в ряды движения, и присвоение имени российского военнослужащего, погибшего во время специальной военной операции в Украине (СВО). Отряд «Сокол» будет носить имя своего земляка — майора запаса Статилко Валерия Алексеевича. БОУ "Алаботинская СОШ":Сегодня, 24 октября, в Доме Юнармии прошло два знаменательных события для учеников БОУ «Алаботинская СОШ» Русско-Полянского муниципального района : посвящение в ряды движения, и присвоение имени российского военнослужащего, погибшего во время специальной военной операции в Украине (СВО). Отряд «Сокол» будет носить имя своего земляка — майора запаса Статилко Валерия Алексеевича.

Торжественную клятву у ребят приняла Екатерина Витальевна Спехова, координатор всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» по Омской области. «Сегодня вы сделали свой первый серьезный шаг в жизни – вы вступаете в ряды Движения «ЮНАРМИЯ». Хочу дать только один совет: не ждите чуда и подарка от жизни, стремитесь к высоким результатам, делайте то, что вам нравится и совершенствуйте свои навыки, никогда не останавливайтесь на достигнутом и развивайтесь. При этом оставайтесь примером для своих сверстников и гордо несите звание юнармейца», — обратилась к юнармейцам Екатерина Витальевна.

Среди приглашенных гостей церемонии был сын Валерия Алексеевича, Андрей Валерьевич Статилко.

http://oualabot.r-pol.obr55.ru/юнармия/

Аисты | Общественная организация г. Омск от 26 апр 2023:

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ПАМЯТЬ О ПОГИБШЕМ.

21 апреля 2023 года состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о погибшем участнике специальной военной операции Статилко Валерии Алексеевиче.

Доску, которую соседи, родственники, друзья заказали и выкупили за свои деньги, разместили на доме по адресу: г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 14, где до ухода в зону боевых действий жил Валерий Алексеевич.

2022 году Валерий Алексеевич добровольно пополнил ряды участников специальной военной операции. А 24 апреля 2022 года 60-летний майор запаса ВДВ, ветеран вооруженных сил Российской Федерации, ветеран труда Валерий Алексеевич Статилко погиб при участии в спецоперации на Донбассе. Место его гибели отметили под селом Сулиговка Изюмского района Харьковской области.

За мужество и проявленную отвагу Статилко Валерий Алексеевич награжден медалью "За отвагу" посмертно.

«Я уже пожил, пусть лучше я погибну, чем будут гибнуть молодые», - сказал Валерий Алексеевич своим родным, друзьям и соседям.



В день открытия мемориальной доски родственники, сослуживцы, соседи добрыми словами вспоминали майора запаса ВДВ, ветерана вооруженных сил РФ, ветерана труда.

Слова благодарности произнесли глава Администрации Центрального административного округа города Омска Мендубаев Амангельды Темиржанович и председатель Правления ТСЖ «Сад на ул. А. Нейбута» Пушкарев Илья Владимирович.

Светлая память Статилко Валерию Алексеевичу.

БАТЯ

Автор - Алексей Пономарев.



Поверь нам, батя, никогда

Не пропадет твоя забота

И в небесах твоя звезда

Хранит крылатую пехоту.



Мы все законы сохраним,

Что ты завел в десанте нашем.

И мы пройдем огонь и дым.

Мы - парни в голубых тельняшках.



За знамя с небом на траве

Всегда удержим мы ответ.

России слава - Слава ВДВ.

За батю, за маргеловский берет.

https://vk.com/omsk.belorus?w=wall-147172369_2916 Книга памяти Новороссии:Аисты | Общественная организация г. Омск от 26 апр 2023: больше ничего не найдено.Несколько портретов из первых тем с работами художника Вадима Окладникова."Бурятия онлайн" сообщает:Афанасьев Анатолий Дмитриевич, 1999 г.р, г.Улан-Удэ Ученик 3 класса Иванинов Артем принимает участие в акции «Семейные истории мужества» в преддверии Дня Защитника Отечества и рассказывает о своем отце Иванинове Александре Александровиче. Александр Александрович родился 19.07.1989 в городе Узловая. Учился в 17 школе, затем получил высшее образование. Человек он добрый, чуткий, ответственный, честный. В детстве ходил в бассейн на профессиональное плавание. В свободное время любил заниматься спортом, в частности боксом. 22 сентября 2022 года был мобилизован и отправлен на СВО. Погиб 25 сентября 2023 года. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества (посмертно).Вот только это было найдено.Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant Кроме записи в ВК на с траничке "ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В СПЕЦ. ОПЕРАЦИИ" 13 мая от Натальи Цитович: 5 января они с ребятами поехал на первое боевое задание. 16 января стали возвращаться. Полдевятого вечера мне позвонили его сослуживцы и сказали, что он погиб. У меня сразу истерика. С утра я начала звонить в его часть, в Минобороны, мне никто ничего не говорил. Официальной информации нет, где тело — неизвестно. Краевой военком Андрей Лысенко подключился к поискам, связался со знакомыми, которые там находятся. Вечером 20 января нам сообщили официально, что он погиб, — поделилась с нами мама Константина.Его похоронили 27 января. Прощание прошло в Доме культуры «Мечта».2 сообщения на портале "Без формата":Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant Тульская служба новостей ТСН24:27 сентября 2023, 19:38Такую же информацию разместила и "Тульская пресса"Краткое оповещение Тульского отделения "Аргументы и факты"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Юрий Георгиевич Резаев, поэт, волонтер и общественный деятель написал у себя:

Моему земляку, Герою Виталию Писареву установили памятник. Эпитафией стали строки моего стиха «Я живой», для меня это большая честь! Царствия Небесного брат Виталий, спасибо за всё

https://t.me/Georgiypoems/3296



Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.7

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40)

ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА: ЗАМАНИЛ НАЦИСТОВ В УКРЫТИЕ И ВЫДЕРНУЛ ЧЕКУ.

Военный разведчик из Новосибирска Александр Ефимов. Александр Ефимов был потомственным военным, его дом был заполнен книгами о подвигах героев прошлых лет. И выбором профессии он никогда не мучился. Он любил свою работу. Говорил про себя:

Я – в доску военный.

"Не представлял для себя другого занятия", – рассказала Царьграду его жена Екатерина, которая сама была из семьи военных и даже работала там, где Саша учился, – в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ).

ВЛЮБИЛСЯ ПО ДОРОГЕ НА… СВИДАНИЕ Со своей будущей женой Александр встретился случайно на улице, когда… шёл на свидание с другой девушкой. Не смог пройти мимо, остановился, попросил телефон и сказал, что спешит к друзьям. Сам перезвонил в тот же вечер. Так они и начали встречаться. Впереди их ждали девять счастливых лет совместной жизни.

После окончания в 2018 году НВВКУ супруги уехали в Ленинградскую область. Александра распределили в 138-ю гвардейскую Краснознамённую бригаду 6-й общевойсковой армии Западного военного округа. Там он дослужился до заместителя командира роты, был инструктором воздушно-десантной подготовки глубинной разведки, получил звание гвардии старший лейтенант.

ВСЕМ ЛУЧШИЙ ДРУГ В Ленинградской области у пары родился долгожданный сын. Молодой отец души не чаял в ребёнке, не боялся оставаться с малышом, когда тому было всего полтора месяца. Всё свободное время проводил с ним, хотя нередко уходил из дома в пять утра, а возвращался в полночь.

В единственный выходной семья выезжала на природу, участвовали в турнирах по настольным играм вместе с другими офицерами и их жёнами. Это стало доброй традицией в части.

«Саша умел дружить абсолютно со всеми. Находил общий язык даже с самыми молчаливыми сослуживцами, ни с кем не конфликтовал», – делится Екатерина.

СКРЫТЫЙ ТАЛАНТ Несмотря на общительность, от своих многочисленных знакомых Саша скрывал свой талант. Он прекрасно пел. Но об этом знали только в военном училище, где он выступал на смотрах и конкурсах. У его жены осталось несколько записей с песнями в его исполнении.

«А ещё Саша прекрасно готовил. Мы нередко делали это вместе, но завтрак по воскресеньям подавал только он. Обязательно варил кофе и делал невероятно вкусный омлет. Не знаю как, но обычное блюдо становилось в его руках шедевром», – вспоминает супруга.

"Я ВЕРНУСЬ!" У пары было много планов на будущее. Александра должны были в 2022 году перевести в другую часть, на повышение. Супруги накопили на авто, хотели покупать квартиру, родить второго ребёнка...

В феврале поступил приказ готовиться к командировке. Саша стал тщательно собирать всё необходимое, словно что-то чувствовал. Провожая его, Екатерина заметила кармашек на груди, спросила, зачем он. Он ответил:

Туда кладут гранату…

Для себя…

На непредвиденный случай…

Но ты не бойся, всё будет хорошо…

С фронта он писал Кате длинные письма, звонил всем своим друзьям, словно прощаясь. Последний раз они говорили 23 марта. Всего минуту. Он успокоил жену:

"Всё у меня хорошо".

И пообещал сыну вернуться живым.

ГРАНАТА ДЛЯ СЕБЯ О том, что произошло 25 марта, трое выживших бойцов из отряда Ефимова смогли рассказать Екатерине только спустя месяцы.

Это было спецзадание в окрестностях села Малая Рогань. Нацисты давили сразу двумя батальонами. Группа Ефимова оказалась отрезанной от своих и попала в окружение. Засели в подвале жилого дома. Во время перестрелки нацисты бросили туда "лимонку". Александру досталось больше всех, он был у самого выхода. Сильно посекло руки и ноги. Получилось, что он прикрыл собой парней.

Понимая, что медлить нельзя, старлей отдал приказ:

Всем уходить, если смогу, то на коленях выберусь. Но, если что, передайте жене и сыну, что я их очень люблю.

Когда разведчики перепрыгивали через забор, у них под ногами прошла пулемётная очередь. Один оглянулся и увидел, как в дом забегают нацисты. Через пару секунд прогремел взрыв. Саша достал последнюю гранату – ту самую, из нагрудного кармана, и подорвал себя и боевиков.

Его бойцы десять дней выходили из окружения. У каждого были многочисленные осколочные ранения, но все выжили. И всегда будут помнить, кому обязаны жизнью.

БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК И ЗВЕЗДА ГЕРОЯ Близкие и друзья Саши долго не знали, что с ним. Искали по госпиталям, дважды путали с полными тёзками. Только в начале июня родным сообщили, что он погиб.

Александра Ефимова похоронили в городе Можге Республики Удмуртия, где он родился и вырос, 16 июня. Его провожали в последний путь родители, брат, с которым они были не разлей вода, сёстры, жена и маленький сын.

«Награду Саши, Золотую Звезду Героя, буду хранить до конца жизни, как и бумажный самолётик, который он сделал перед отъездом и на крыльях написал:

"Сын – люблю тебя!"» – говорит Екатерина. В родном городе в честь героя открыли мемориал. Указом президента России другу Александра Максиму Песковому тоже дали звание Героя России. Они по жизни были неразлучны, а теперь их бюсты будут стоять рядом на аллее памяти в НВВКУ. И в военном музее Новосибирска в Доме офицеров им посвятили экспозицию. Екатерину просят туда передать вещи, но она хочет, чтобы у сына осталась память об отце: форма и награды.

https://t.me/specnazAlpha/27225

https://t.me/specnazAlpha/27234

https://t.me/specnazAlpha/27235

И на этом сегодня всё!

Подборка тем с портретами художника Вадима Окладникова