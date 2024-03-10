Масленица — забытый новый год славян

Первоначально Масленица была одним из трёх праздников Солнца – днём весеннего равноденствия, когда зима поворачивала к лету. До крещения Руси праздник Масленицы являлся главным новогодним праздником, Великдень, который отмечали 7 дней перед днем Весеннего Равноденствия и еще неделю после. Другими главными праздниками Солнца являлись Коляда на зимнее солнцестояние и Ивана Купала на летнее. Женщина в рогатой шапке - символ плодородия

Масленица и Христианство

Как называлась масленица до Христианства, доподлинно неизвестно. Одно из названий, дошедшее в летописях — Велик день.

В древнерусских письменных памятниках термины с корнем масл- для обозначения Сырной недели православного календаря широко распространяются с XV века. Среди дореволюционных исследователей было распространено мнение, что Масленица восходит к языческому празднику в честь «скотьего бога» Волоса, «когда у Власия и борода в масле».

После принятия христианства в 988 г. Новый год перенесли с 22-е на 1-е марта, чтобы отделить его от языческого нового года. Поскольку 1-е марта считалось днем Авдотьи Весновки, Масленицу тоже стали назвать Авдотьей.

При Иване III Москва была провозглашена третьим Римом и в 1492 г. Россия перешла на византийский календарь с новым годом 1-го сентября. Патриарх Адриан, правил в 1690-1700 гг

При Петре I новый год перенесли на 1-е января с 1700 г. По странному совпадению, именно 1700 г. стал последним годом жизни последнего русского патриарха досинодальной эпохи. Патриарх Адриан был яростным противником масленицы и хотел полностью ее упразднить, однако он успел ее сократить вдвое, на целую неделю. Картина Василия Сурикова «Большой маскарад в 1722 г. на улицах Москвы с участием Петра I и князя-кесаря И. Ф. Ромодановского»

Да и отец Петра I. Алексей Михайлович был твёрдо уверен, что грешно проводить время в буйных забавах и застольях. Поэтому сочинял один за другим указы, согласно которым под запретом оказывались кулачные бои, подпольное винокурение, азартные игры и даже… качели. Но, как свидетельствуют записки личного врача государя англичанина Сэмюэля Коллинза - народ не обращал на указы особого внимания: «Русские предаются всякого рода увеселениям с необузданностью и пьют так много, как будто им суждено пить в последний раз на веку своём». Ну а обычай целоваться со всеми подряд в Прощёное воскресенье казался иностранцу негигиеничной и развратной затеей.

Однако Алексею Михайловичу удалось уничтожить множество музыкальных инструментов, которые использовались во время праздника. В указе 1648 года он велел все инструменты (домры, балалайки, рожки, гусли и др.) собрать и сжечь. С тех пор было утеряно наименований ударных инструментов.

Отменить Масленицу и запретить развлечения церковь не смогла, так как этот праздник был очень значим для народа. Сырная или мясопустная неделя стала последней перед началом Великого поста, и, соответственно, связана с днём празднования Пасхи.

Церковную Масленицу перенесли на 8 недель перед Пасхой и сократили до 1-ой недели с понедельника по воскресенье (Прощёное воскресенье), заканчиваясь за 49 дней до поста.

Народная Масленица начинается на день раньше — в воскресенье на так называемое «мясное заговенье», когда православным в последний раз разрешается есть мясо (т.е. продолжается 8 дней).

Перенос Масленицы на 49 дней до начала Пасхи, связано с тем, что это число считалось священным в гностической традиции, поскольку в нем другое священное число — семь — повторяется семь раз. По определению I Вселенского собора Пасху всегда и повсеместно празднуют между 22 марта и 25 апреля по старому стилю (между 4 апреля и 8 мая по новому стилю) — в первое полнолуние после весеннего равноденствия, или на неделю позже, чтобы Пасха христианская не совпадала с иудейской.

Как видим, именно на эти даты у славянских народов до принятия христианства и происходил новый год, который впоследствии остался под видом проводов зимы на Масленицу.

Как отмечают Масленицу

Обряды масленицы делятся на две категории: будущее плодородие, включающее заигрыши с молодоженами и молодёжью, готовящейся к браку, а также почитание предков.

Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица.

Встреча. 1 день Масленицы

К началу праздника готовились заранее. На площадях сооружали горки, устраивали качели, балаганы для скоморохов и готовили столы для сладостей и угощений. Также было принято в первый день Масленицы ходить в гости к родственникам. Катание с горок

Молодые девушки пели обрядовые песни, парни мастерили соломенное чучело Масленицы и ходили с ним по улицам.

Дети катались с горок, а также ходили по дворам ватагою и просили хозяев вынести им старое тряпье, при этом они говорили такие слова: «Подайте на Масленицу, на Великий пост!».

Когда детвора насобирает нужное количество «добра», выносят его на высокое место и поджигают костер – масленку. Вокруг костра они пляшут и приговаривают: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

Заигрыши. 2 день Масленицы

Во вторник Масленицы было принято кататься на санках с горок или на лошадях. Молодые парни приглашали девиц прокатиться с ними, а в это время присматривались.

Любимым занятием детей было катание с гор большими группами на снопах соломы и на телячьих шкурах. Молодежь, да и взрослые тоже, запрягали лошадей, готовили сани и по несколько раз объезжали село по кругу. Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами и ходили с ним по улице, закрепив на шесте. Парни зажигали деревянные колеса и скатывали с пригорка. Кто смог прокатить свое колесо без единого его падения, того ожидали в текущем году счастье, удача и достаток. Раньше молодежь также устраивала ритуальные бесчинства: обливала друг друга водой, перегораживали дороги баррикадами из телег, забрасывали грабли и косы на крыши, подпирали поленьями двери изб. Эта традиция ритуальных беспорядков уходит корнями в глубокую древность, впоследствии часть этих обрядов была перенесена на Пасху, когда в начале 20-го века их запретили.

Лакомка. 3 день Масленицы

Мы говорим Масленица и подразумеваем блины. А ведь так было не всегда! Еще в 16-17 веках «блины не составляли принадлежности Масленицы, как теперь. Ее символом были пироги с сыром и хворосты – вытянутое тесто с маслом», – отмечает русский историк Николай Костомаров. Пекли в эту пору также «тестяные шишки», левашники, перепечи, резники, готовили сбитень. Главной идеей праздника было изобилие, которое никак не сочеталось с идеей православного поста, поэтому про изобилие пришлось забыть и остались только блины с маслом или творогом. В дохристианскую эпоху на Великдень также, красили яйца, по улицам ходили ряженные в шкурах животных. Блины блинами, а на столе в масляницу должен быть хворост!

Блины на масленицу сейчас прочно ассоциируются с солнцем, в глубокой древности солнце являлся символом женской природы, поэтому блины, также как и баранки являлись олицетворением материнского начала, в то время, как кулич — мужского.

Более древняя форма — млин. Связано со словом молоть. Название млин для блинов до сих пор используют в хорваты, болгары и сербы.

По мнению некоторых исследователей в Древней Руси блины ассоциировались не солнцем, а считались поминальным яством и готовили их в память об ушедших родственниках. Блины стали и символом погребения Зимы. Блинов на Масленицу нужно было печь и есть как можно больше. Подавали их со всевозможными начинками: рыбой, капустой, медом, ну и, конечно, с маслом и сметаной. Выпекание блинов стало своего рода ритуалом привлечения солнца, благоденствия, достатка, благополучия. Чем больше будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна, тем лучше будет урожай.

В этот день существовала традиция приглашать в дом зятьев. Для веселья и забавы зятя теща обычно приглашала в свой дом родственников и угощала блинами. Славяне поклонялись солнцу и верили, что Даждьбог каждую зиму умирает, и рождается заново весной. И в честь нового солнечного рождения в те времена каждая женщина должна была выпечь свой кулич в печи. Выпекаемый кулич, имел цилиндрическую фаллическую форму, покрытый белой глазурью и посыпанный семенами. Поэтому после того, как кулич доставали из печи, на нем рисовали крест, который был символом бога солнца. Даждьбог отвечал за плодовитость женщин и за плодородие земли.

Происхождение слова кулич неоднозначно. В православии его возводят к греческому слову «kollix» — «круглый хлеб», также как и калач производят от слова «коло», то есть круглый. С другой стороны, в польском языке слово «kulik» означало ряженых на масленице, которые ходят от дома к дому якобы в поисках птицы, при этом на древнем индо-арийском языке kulika означало «птица». Возможно, в древности кулич был как-то связан также с образом райской птицы.

Квасной славянский кулич отличается от бездрожжевой еврейской мацы на пасху. Этот сакральный хлеб крестьяне использовали в продуцирующих и охранительных обрядах, его остатки — в гаданиях об урожае и приплоде скота. В последствии традицию с куличем перенесли на Пасху.

Разгул. 4 день Масленицы

Еще его называли «Перелом» или «Широкий четверг» Масленицы. Лазанье на столб за призом

Середина недели, уже прошли три дня веселья, но впереди еще три дня праздников. Во время всеобщих гуляний обязательно водили хороводы, которые тоже являлись ритуалом, связанным с кругом, то есть с солнцем. Кулачные бои на масленицу

Сегодня, как и в былые времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами. Самыми популярными забавами, которые раньше устраивали в селах, были:

кулачные бои;

поедание на время блинов;

катания на санях;

лазанье на столб за призом;

игры с медведем;

купание в прорубях.

У многих народов также имеется такие забавы, как перетягивание каната или хождение по канату. Качели для детей и женщин

Тещины вечерки. 5 день Масленицы

Обычно в этот день зятья угощают тещ блинами. В народе говорили: «Хоть тещины блинки сладки, да тещ угощают на Масленую зятьки». А девушки в этот день пекли блины и шли с ними к горке. При этом держали блины в миске на голове. А парни, кому эта девушка нравилась, старались отведать блинов и узнать, хороша ли будет хозяйка. Умеет ли она готовить.

Золовкины посиделки. 6 день Масленицы

В субботу на «Золовкины посиделки» молодая невестка приглашала к себе в гости сестер мужа. Если золовки у невестки были еще в девушках, то гостями в доме были молодые незамужние подруги. А если сестры мужа были замужем, то молодая жена своих родных на санях ко всем золовкам, при этом она обязана была одаривать каждую подарком.

Прощеное воскресенье, проводы масленицы

Кульминация всей масленичной недели – «Прощеное воскресенье». Еще седьмой день Масленицы называется «Целовник» или «Проводы». В древности именно этот день назывался «Великдень» и приходился он на 21 марта. Также праздник назывался Красной горкой, так как славяне отмечали свои праздники на возвышенностях и с горки непременно скатывали горящее колесо, изображающее Солнце. С раннего утра на Руси все, с мала до велика, просили прощения друг у друга. При этом говорили такие слова: «Прости, сыми с меня вину!» или «Прости, если что неладного между нами вышло». Таким образом наши предки с открытой душой старались позабыть обиды.

Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться с своими родственниками, приносили блины и просили у них прощение. В этот день также ходили в баню.

Птицы в 21 марта имели особое значение, так как считалось, что в птиц вселяются души отошедших. Чтобы задобрить предков птиц кормили крупами и крошками кулича или хлеба. Ближе к вечеру люди собирались на возвышенностях и пировали вместе с душами своих предков. Олицетворением праздника выступает чучело Масленицы, что является отголоском архаичного умирающего и воскресающего божества.

Символика чучела соотносится со злой богиней зимы, Мореной. Зимой для нее лепили снеговики, приносили ей дары, которые стали со временем морковкой в носу снеговика. А сжигали чучело в соответствии с древним славянским обрядом трупосожжения.

Сожжение чучела было традиционно для северных, центральных и поволжских губерний. Чучело Масленицы везли участники масленичного поезда. В костёр с горящим чучелом бросали традиционную поминальную пищу (блины, яйца, лепёшки). В Поволжье, в частности в Татарстане, также существует традиция бросания в костёр специальных масленичных кукол, с которыми уходили все невзгоды. В наиболее архаичном виде этот ритуал носил эротическую окраску, когда сжигаемому чучелу показывали свой голый зад.

Чучело Масленицы представлялось средоточием плодородия и плодовитости, и ритуалы его проводов должны были сообщить это плодородие земле: пепел от чучела, или само растерзанное чучело, раскидывали по полям.

В южнорусских, среднерусских, западных и ряде поволжских губерний был распространён ритуал похорон Масленицы, который уже больше напоминал обряды трупоположения. Тужилки по Масленице

Тужилки, или поминки по Маслянице являются отголоском тех времен, когда масленицу праздновали две недели подряд. Во многих местах в первый день великого поста в некоторых местах, несмотря на строгий пост, «полоскали рот» водкой. Говорили: «У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть». Затем они ходили в баню и покрикивали: «поддай пару маслянице». После бани опять «полоскали рот».

В Вятской губернии девушек из соседних сёл подруги приглашали на гуляние к себе через два дня после начала Великого Поста, они жили в гостях по два—три дня. Во многих местах в субботу первой недели поста устраивались молодёжные гулянья с угощением блинами. В Курской губернии день назывался «Даровая суббота», «Феодорова». Козья масленица

На Нижегородчине существовал обряд «козья масленица», приуроченный к Чистому понедельнику или первому воскресенью Великого поста и отмеченный вождением по улицам убранного венком и лентами козла.

Пасха и Масленица

В заключении хочется отметить, что также как и масленица, православная Пасха произошла от древнего нового года, который отмечали весной на ближнем востоке. Известно, что красили яйца и пекли ритуальные хлеба еще во времена фараонов в 3-м тысячелетии до нашей эры. Еще до фараонов этот праздник был связан с древним богом плодородия Мином. Таким образом Масленичный славянский Даждбог как бы является родственником египетского Мина, тем более оба божества связаны со стихией дождя и плодородия.

Но все эти языческие древние обряды и смыслы оказались скрыты православной трактовкой. Надеюсь, мне удалось приподнять завесу тайны и увидеть заглянуть в те времена, когда этот праздник являлся зримым образом чудесного таинства возрождения.

Этноmix

https://dzen.ru/a/X7JuDLMhYzk38pYO Предыдущие материалы:

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