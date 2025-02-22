Александр Колпакиди — Грядут ли раскол НАТО и новый "мюнхенский сговор"?

В НАТО назревает серьезный раскол. Вашингтон обрушился с критикой на европейских союзников, Трамп собирается сократить финансирование европейской безопасности, а вице-президент США Вэнс выступил с "мюнхенской речью", в которой 20 минут распекал страны ЕС за проводимую политику, нарушение свободы слова и ущемление демократии.

The New York Times описывает изменившееся отношение США "фильмом ужасов" для европейцев. Новую риторику администрации Трампа сравнивают с "ужастиком", где близких людей главных героев заменили "чудовищными двойниками". Администрацию Трампа обвиняют в угрозах начать торговую войну, поддержке "нелиберальных, пророссийских" партий по всей Европе.

В ответ европейские страны подумывают создать автономную оборонную стратегию. Кто-то заговорил о создании "нового мюнхенского сговора", а кто-то даже о распаде НАТО. Но насколько это реально, насколько сильна Европа в свете того, что все ее руководители — ставленники США? Своим мнением об этом с Накануне.RU поделился историк Александр Колпакиди:

— "Мюнхенского сговора" совершенно не видно. Тогда были правила, были подписаны определённые договорённости, а сейчас правил никаких нет. И понятно, что Трамп может пойти на любые шаги, лишь бы добиться своей главной цели — направить нас вместо Украины на Китай. Ну, конечно, воевать он нас не заставит, да, но тем не менее, будет пытаться уговорить выступить на стороне Америки в этом глобальном походе против Китая, который является его заветной целью и главной сверхзадачей.

Вот это сверхзадача его правления, он это не скрывал — противостояние Китаю, загнать Китай обратно под лавку. И я думаю, что здесь очень большой риск, что наша элита опять пойдёт на предательство, как это она сделала в 1991 году, да и не раз потом. Потом, спустя годы будут говорить, мол, нас опять обманули, нас кинули, кто бы мог подумать и так далее. Но риск есть.

Ну, хорошо, допустим, Китай будет повержен. Но следующие-то на очереди — мы. Ведь речь идёт открыто о возврате к империалистической политике, к политике даже 19 века, середины 19 века: доктрина Монро для Латинской Америки, колониализм, неоколониализм в чистом виде, без фигового листка неолиберализма, который был все эти годы после войны. И на то, что происходит с Европой, не надо реагировать вообще.

А что Европа может? Европа, которую возглавляют какие-то абсолютно подставные нелегитимные люди типа Макрона, Шольца, Стармера. И я думаю, что там нет ни де Голлей, ни Аденауэров — это какие-то марионетки, шуты гороховые, и неважно, какой ориентации они придерживаются, либеральной или консервативной.

Финляндия вступила в НАТО, возглавляемая социал-демократами, а Швеция — после того, как крайне правые вошли в правительство. То есть от перемены мест слагаемых сумма не меняется, и что они могут? Народ их не поддерживает. Экономические проблемы у них растут, как снежный ком. Что они могут, что у них с медициной, что у них с энергетикой, что у них социалкой? У них одна проблема за другой, где они возьмут деньги? Кто будет поддерживать? Почему Трамп так ненавидит Сноудена? Потому что Сноуден раскрыл их грязные карты, грязную игру и показал их грязное белье. Правительства западных стран полностью подконтрольны Америке, там чётко это было.

Это, кстати, даже не у Сноудена, это у Ассанджа было, совершенно чётко было сказано, что сразу после заседания совета министров Германии они бегут в американское посольство докладываться. Это марионетки, у них нет силы, у них нет военной силы. Бундесвер — это вообще что-то страшное. С одной стороны, там все достаточно древнее и дряхлое, с другой стороны, там какие-то неофашисты, нацисты, ужас. Они могут создать проблем больше самому правительству Германии, чем каким-то другим странам. Поэтому ничего от них ожидать не приходится. Ничего.

Польша, конечно, может, в этом плане порыпаться, но, опять же, я хочу напомнить слова, сказанные не вторым человеком в Польше, министром, который все последние 30-40 лет рулил Польшей, он сказал в ресторане: "А что мы можем? Мы все эти годы делаем минет Америке". Это факт.

Я думаю, что вот эта ситуация, которая в Мюнхене была, это все блеф. Европа слаба, у них куча проблем, ничего они делать не могут. Они постыдно, пока Трамп ещё не был президент, прошла инаугурация, пытались к нему подмазаться. И Зеленский этот, и все остальные. А моральной силы у них нет тоже. Не только экономической, военной, но моральной тоже. Поэтому, я думаю, все, что там произошло, никакой роли не играет и не сыграет. Девизом этого были слова трамповского пресс-секретаря, которая сказала, что Шольц пусть лучше помолчит, место Германии во всех этих делах — на скамье подсудимых.

И, конечно, я думаю, что сейчас ещё очень важный момент — выборы в Германии, и если там произойдёт неожиданный прорыв "Альтернативы", то это будет уже, конечно, другая Европа, другая Германия, другая ситуация во всем мире. И я думаю, что как никогда виден вот этот план, который, очевидно, я так полагаю, был разработан очень давно, возможно, в начале семидесятых годов, когда приведены были к власти вот эти неолиберальные силы. Потом они скомпрометировали идеи демократии, либерализма, скомпрометировали идеи европейских ценностей. Скомпрометировали по всем позициям, тут дело не только в этих всяких меньшинствах.

И пользуясь массовым недовольством народа, народов и пользуясь сознательно искусственным выбиванием из игры настоящего левого крыла, вот крайне правые, вот эти олигархи — как угодно называйте: они сейчас напрямую приходят к власти на их стороне. Не в Маске дело, Маск — это тенденция. И я думаю, что эта ситуация говорит о том, что единственный, кто может этому сопротивляться, это левое движение. Необходимо возрождать настоящее левое движение.

Очевидно, сейчас строится олигархический новый порядок. Россию хотят использовать, развести, обмануть. Европа теряет свою позицию, превращается из партнёра Америки в колонию. Но, по сути, это просто будет избавление от фигового листка. Все это переломный момент в истории человечества. И надо каждому выбирать своё место.