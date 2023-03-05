Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Начну вот с этого героя. Командир из «Группы Вагнера», который принимает участие в управлении боем при штурме Бахмута – позывной "Зомби". "Зомби" является Героем России, и, вроде бы, единственным, кто награждён пятью «Орденами Мужества». Также он награждён «Орденом за Заслуги перед Отчеством» IV степени (с изображением мечей) и двумя «Медалями за Отвагу». Воюет с 2014 года.

https://t.me/c/1780774638/11462

История ЧВК «Вагнер» полна удивительных событий и подвигов конкретных людей. Часть из этих деталей мы недавно узнали благодаря публикации книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером». Мой старый друг Кир (Царство ему Небесное) на протяжении своих командировок собирал истории и рассказы бойцов ЧВК, благодаря чему мы узнали подробности наиболее судьбоносных для России событий. И сегодня мы многих персонажей этой книги узнаем в лицо.

Один из самых запоминающихся случаев в карьере этого командира, описанных в книге Кира, произошёл в 2014 году в Луганском аэропорту. Тогда небольшая батальонно-тактическая группа в 40 человек, из которой впоследствии вырастет большая структура ЧВК «Вагнер», в одиночку штурмовала воздушную гавань столицы ЛНР, в которой сидело до 400 ВСУшников.

Далее по тексту. Просто вникните в эти строки и почувствуйте силу духа, сокрытую в этом человеке:

«Из моей группы – все, кто был – никто за спинами не прятался. Своих раненных вытаскивали всех. Ник, впоследствии мой командир отряда, отправил нас с Султаном и Злым – ко второй группе, остановить Зомби. Зомби – командир отряда! – в одиночку побежал преследовать укропов, человек 12. Укры побежали в сторону забора… ну, пытались сдристнуть с территории, откуда их обстреливают. Он один за ними побежал.

Мы бежали за ним метров 200, чтобы просто остановить. Причём он бежал за украми, они начали через забор перелазить, он их товарит, они его обстреливают с той стороны. Зомби, вообще не прячась, с открытой грудью идёт и валит – одного, второго, третьего. Мы уже поняли, что сейчас его завалят – потому что слишком плотный огонь начался. В общем, мы подоспели ему на подмогу и выручили его».

Впоследствии Зомби – опять же, согласно рассказам из книги Кирилла Романовского – примет участие в боях за хребты вокруг Пальмиры, и также будет рубиться с ИГИЛовцами под Дейр-эз-Зором. Но именно в этот момент, выступая против 12 укропов на Луганском аэропорту, Зомби внёс свою посильную лепту в освобождение русских людей на Донбассе от украинского террора:

«С аэропорта Луганска до нашего штурма круглосуточно работало 17 «Градов» и 12 гаубиц, которые обстреливали город круглосуточно. Мы лишили их этой возможности. Соответственно 70 тысяч жителей, которые остались на то время в Луганске, вздохнули свободно».

https://t.me/astramilitarum/32387

В ходе специальной военной операции на Украине трагически оборвалась жизнь костромича. Александр Николаев погиб смертью храбрых, исполняя свой долг перед Родиной.

Уроженец Костромы был убит в бою в Артёмовске. Сражался он храбро и мужественно. Ему было 27 лет. У Александра в Костроме остались жена и маленький сын.

«Он был отличный парень, доброжелательный, правильный человек, всегда улыбчивый, мало таких людей, при разговоре с ним всегда позитив и радость, в общем, хороший и жизнерадостный человек», — рассказал корреспонденту K1NEWS.RU об Александре Николаеве его друг.

Тело Александра Николаева доставили в родной город. Прощание с погибшим военнослужащим назначено на 15 февраля. Оно начнется в 11 часов дня в ритуальном зале кладбища на улице Костромской областного центра. https://k1news.ru/news/specoperacia-na-ukraine/v-hode-svo-po...

Об этом герое я ничего не смогла найти. Портрет выполнен по просьбе матери

31.10.2022 г. Марьинка, ДНР, погиб мои сын, Громак Денис Романович (24 года) ефрейтор к/сл., наводчик-оператор миномётного отделения 150 МСП. Кроме этих скпых слов больше ничего не найдено.

https://zpobeda.ru/denis-gromak/



Стало известно, что еще один житель Краснодарского края ушел из жизни в ходе спецоперации на Украине. Так, в соцсетях появилась информация о том, что погиб 23-летний Дмитрий Алексеевич Ершов из Кореновска. Он получил два осколочных ранения. Официального подтверждения гибели солдата нет, существует лишь скрин записи его брата Олега Карпенко, датированный 2 марта.

- Ушел из жизни мой брат Дмитрий Алексеевич Ершов в возрасте 23 лет. Погиб на Украине в результате двух осколочных ранений. Это был светлый, веселый и добрый человек, - написал Карпенко.

По данным паблика korenovsk__today, похороны Дмитрияпрошли 3 марта.

- Дима не успел увидеть эту жизнь. Ушел героем и остался в нашей памяти навсегда. Безгранично огромная потеря для друзей, близких и семьи Ершовых... Приносим искренние, душевные соболезнования родителям Димы, - написали в паблике.

Там же оставил комментарии отец погибшего. Алексей Ершов поблагодарил всех, кто выразил соболезнования.

https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/v-korenovske-po...

В ходе специальной операции на Украине погиб старший прапорщик Лобачёв Сергей Владимирович 16 июня 1976 г.р.

Лобачёв Сергей был участником Первой Чеченской войны, после закончил школу прапорщиков и служил по контракту в 98 дивизии 331ого гвардейского парашютного десантного полка.

Погиб 13 марта 2022 года.

Награждён орденом мужества посмертно.

У Сергея осталась жена и дочь.

Вечная память Герою! Вечная слава!

Прощание состоится 26 марта в 11:00 в Ипатьевском монастыре.- отмечено в ВК на страничке "Кострома как она есть"

https://vk.com/wall-52268442_418630

Текст далее записан со слов командира экипажа.

7 мая в 15:00 часов в штаб на полу острове Крым пригласили опытных командиров нескольких вертолётов. Полковник К. ознакомил с ситуацией: пропала связь с военнослужащими, которые находились на острове Змеиный. Они обеспечивали охрану острова, контролировали безопасность побережья возле Одессы, часть Чёрного моря со стороны Румынии.

Предполагалось худшее: они взяты в плен или погибли. Была поставлена задача – немедленная высадка спецназа на остров.

Получив задачу, Евгений Петров и инженерный состав стали готовить вертолёт: сняли все посадочные кресла, установили дополнительный бак с горючим для того, чтобы долететь до острова и вернуться обратно.

В 17:00 часов был выполнен вылет в район одного из аэродромов, где произвели погрузку на каждый борт Ми-8 спецназовцев с вооружением, боеприпасов, провианта и воды.

Перелетев на другой аэродром, участники операции получили дополнительные инструкции. Бортовые техники дозаправили баки топливом, подготовили технику к полёту в тёмное время суток. На карте мелкого масштаба экипажам вертолётов показали рельеф острова, расположение минных полей на нём, необходимое место посадки вертолётов для высадки десанта.

Полёт на остров проходил на высоте 10–20 метров над водной поверхностью Чёрного моря. Всего было несколько вертолетов Ми-8, а также ударные Ми-28, Ка-52. Долетев до острова, Ми-8 приступили к заходу на посадку, а боевые вертолёты с воздуха прикрывали высадку десанта. Поверхность острова была неровная, поэтому командир удерживал вертолёт во взвешенном состоянии, едва коснувшись земли... Борттехник вышел в грузовую кабину для организации выгрузки десанта, оружия, воды и провианта. Десантники сразу же заняли круговую оборону вокруг вертолета. Евгений и два десантника выгружали оставшиеся боеприпасы и оружие...

На 19 секунде после посадки прогремел взрыв. Весь вертолёт охватило пламя, горящее топливо хлынуло в кабину экипажа, приборы контроля за системами вертолета вышли из строя. Кабина начала заполняться едким

дымом. Лётчики, сбросив сдвижные блистера, эвакуировались из горящей кабины. Затем началась детонация боекомплекта. На остров прилетали ракеты. Остров обстреливали с неба и со стороны Одессы...

Взрывы прекратились только через 2 часа, когда начало светать. В метрах двадцати я увидел движущейся силуэт командира спецназа.

Он приказал лежать и не двигаться, и сообщил, что враг стреляет ракетами, как только замечает движение.

На этот момент судьба борттехника и правого летчика была не известна.

Оглядевшись, обнаружили рваные, заброшенные бочки из-под топлива, которые были разворочены взрывами. Командир спецназа дал команду переползать к этим бочкам и прятаться под ними. Сюда же переместили пятерых раненых воинов. Медработник из группы спецназа был тоже ранен, но подсказывал, как и какую можно оказывать помощь раненым.

На самой верхней точке этого острова командир спецназа и ещё трое бойцов заняли оборону и вели бой с вражеским десантом, находящимся на острове. Враг передавал наши координаты на материк, и ракеты с неба и с береговой черты Одессы били по нам, но попадания были не точными, лишь куски земли и щебня осыпались на нас с каждым новым прилётом, а холодный металл скрывал наше местоположение. Однако поставленную задачу надо было выполнить – выяснить судьбу подразделения, которое осуществляло охрану и оборону острова до 7 мая.

Командир принял решение: здоровым идти и обследовать остров, а раненым и командиру вертолёта занять круговую оборону. У подполковника при себе был пистолет с 20 патронами и граната. С минимумом уцелевшего оружия, с ранеными, которым проводились перевязки, команда выполняла поставленную перед ними задачу.

Обследовав остров, нашли правого лётчика, который с травмой позвоночника ползком искал своих. Также были обнаружены уцелевшие защитники острова, с которыми была потеряна связь накануне.

Нашли и борттехника Евгения Петрова. Он лежал на краю острова, раскинув руки, словно обнимая землю... Парень погиб.

9 мая на остров высадился десант, который завершил операцию по освобождению острова. Всех доставили в Севастополь.

По итогам операции весь экипаж вертолёта Ми-8 и группа спецназа были представлены к Государственным наградам России.

Лейтенант Петров Евгений Михайлович за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён орденом Мужества. Посмертно.

http://www.trun-schooll6.ru/2022/na_sajt.pdf

А этот портрет изготовлен по просьбе матери.

«Гвардии прапорщик медслужбы Половников Иван Сергеевич героически погиб на Украине 16 марта 2022 года до конца исполнив свой долг перед Родиной, сослуживцами, спасая и оберегая нас!», - написали в паблике «Полянский дозор город Вятские Поляны».

Известно, что Иван Половников несколько лет проработал в Кировской области. Он трудился в Патрульно-постовой службе Линейного отдела полиции на станции Вятские Поляны.

Иван Половников награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://www.newsler.ru/incidents/2022/04/23/pogibshij-na-ukr...

На Украине в ходе спецоперации погиб еще один военный из Тулы. Это 40-летний гвардии прапорщик медицинской службы Иван Половников. Его похоронили 3 апреля на воинском кладбище. Участие в церемонии прощания приняли глава города Дмитрий Миляев, и.о командира 51-го полка гвардии подполковник Денис Цветков, родные и друзья погибшего.

— Жизнь каждого бойца, ушедшего в бессмертие, это десятки, сотни спасенных жизней мирных жителей и боевых товарищей. В такие моменты мы осознаем: слова мужество, патриотизм, защитник Отечества – не просто слова, а понятия, наполненные глубочайшим смыслом, — сказал во время траурного митинга Дмитрий Миляев.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга Иван Половников посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали супруге военнослужащего. - отмечено на портале Провинция ру. Тула.

https://www.province.ru/tula/pamyat/tulyaki-prostilis-s-pogi... В Челябинской области в понедельник, 16 мая, прощаются с 24-летним ефрейтором Константином Хвастуновым, погибшим на Украине. Информация об этом опубликована в сообществе «Молодежь Юрюзани» во «ВКонтакте». Данные подтвердили в администрации Катав-Ивановского района. Отпевание прошло утром в церкви Пантелеимона Целителя, в эти минуты завершается гражданская панихида во Дворце культуры.

— При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции геройски погиб наш земляк, ефрейтор, старший снайпер стрелкового взвода, ветеран боевых действий Константин Михайлович Хвастунов, — говорится в сообщении «Молодежь Юрюзани». — Совсем еще молодой парень, отдавший жизнь за наше мирное с вами небо. Погиб 9 мая 2022 года.

— О лучшем сыне и мечтать было сложно, — написала в соцсетях мама погибшего. — Слов таких никогда не придумают, чтобы выразить эту боль...

На прощании присутствуют глава Юрюзани Александр Добровольский и заместитель главы района Николай Рудаков. Соболезнования семье принесли десятки людей.

— Выражаем соболезнования родным и близким Хвастунова Константина, — говорится в сообщении Союза десантников Катав-Ивановского района.

Константин родом из Юрюзани, учился в местных школах, затем в техникуме, сообщила газета «Авангард».

— Он с детства увлекался пистолетами, в армии ему нравилось, поэтому после срочной службы пошел служить по контракту. В июне было бы 6 лет службы. И уже 5 лет Константин являлся ветераном боевых действий, так как принимал участие в военной операции в Сирии. После той командировки ему предложили перейти в разведку, о чем он и мечтал. Потом стал снайпером, — написал «Авангард» со ссылкой на маму погибшего.

— Три недели назад Костя вытащил раненого, этот парень сейчас в госпитале и переживает, что не сможет попасть на похороны. У Кости была девушка, после этой командировки они хотели сыграть свадьбу, но судьба распорядилась иначе.

https://74.ru/text/incidents/2022/05/16/71333126/ В пятницу, 10 февраля, в селе Елань-Колено, которое находится в Новохоперском районе Воронежской области, состоялась прощание с 24-летний Александром Прытковым. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава района Михаил Федюшкин. Сообщается, что родился Аоександр 9 марта 1998 года. Окончил местную школы в 2013-м, а в 2016 году — Воронежский машиностроительный колледж. Затем служил срочную в Омске, а в 2019-м начал служба по контракту. В ноябре 2020 года Александр Прытков начал служить в армии РФ по контракту. В ноябре 2020 года ездил в Сирию, получил статус «Ветеран боевых действий» и медаль «За освобождение Сирии». На СВО воронежец с октября 2022 года. Погиб в январе 2023 года. Посмертно представлен к Ордену Мужества.

https://novostivoronezha.ru/2023/02/11/252580

Рядовой Игорь Хазиахметов их Адамовского района Оренбургской области погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом 11 марта сообщили в районной администрации. Рядовому посмертно присвоили Орден Мужества.

Хазиахметов жил в поселке Майский Адамовского района. Там у него осталась супруга на 9 месяце беременности и родители.

Игорь Хазиахметов служил механиком-водителем 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийска. Ему было 29 лет.

— Администрация Адамовского района выражает глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка, рядового Вооруженных Сил Российской Федерации Игоря Раисовича Хазиахметова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на территории Украины. Наш земляк выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира и справедливости. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине, — говорится в соообщении районной администрации.

Глава района выразил соболезнования семье погибшего рядового.

https://orenburg.media/?p=124603

В поселке Майский Адамовского района 6 мая открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе спецоперации на территории Украины Игоря Хазиахметова.

Мемориальную доску установили на стене здания школы, в которой учился Герой. В церемонии приняли участие родители, супруга и земляки Игоря Хазиахметова.

– Каждое время рождает своих героев, но ратный подвиг всегда стоит на высоком нравственном пьедестале. Игорь Хазиахметов выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира и справедливости. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Никакими словами нам не утешить родных, но в наших силах помнить и быть благодарными российским солдатам, которые ценой собственной жизни дарят нам великое счастье жить, – говорится в сообщении администрации района.

Односельчане почтили светлую память земляка минутой молчания и возложили цветы. Игорь Хазиахметов погиб при исполнении воинского долга на территории Украины 1 марта 2022 года. Служил механиком-водителем 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийска.

Ветеран боевых действий, Игорь Хазиахметов служил на Кавказе, принимал участие в военной операции в Сирии. За верность присяге и боевые заслуги награждался Почетными грамотами командующего воздушно-десантными войсками А. Сердюкова, многочисленными медалями Министерства обороны Российской Федерации. Указом Президента РФ И.Р. Хазиахметов награжден Орденом Мужества посмертно.

https://yuzh-ural.ru/obshhestvo/v-chest-pogibshego-na-ukrain...

Во время спецоперации на территории Украины погиб 28-летний контрактник из Сальского района Ростовской области. Олег Михайличенко погиб в ходе СВО 11 октября. О смерти бойца сообщили власти. Служивший в 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде военный получил осколочное ранение в спину и ногу. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Старший сержант выполнял боевую задачу.

В школе № 28 села Ивановка Rostov.ru рассказали, что их бывший ученик после учебы в 2013 году был призван на службу в Вооруженные силы Российской Федерации - в 56-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Последним местом службы стала воинская часть в Камышине.

У военнослужащего остались дочь и жена. Старший сержант награждён орденом Мужества посмертно.

https://donday.ru/voennosluzhaschij-iz-rostovskoj-oblasti-po...

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!

При исполнении служебного долга во время проведения специальной операции на Украине погиб бывший обучающийся Сальского казачьего лицея, гвардии старший сержант Михайличенко Олег Юрьевич.

Педагогический коллектив, выпускники и обучающиеся лицея глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования семье и близким. - написано на страничке во ВК ГБПОУ РО "СККПЛ"

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЛЮБИМ

На портале "Газета Волга" очеь скупо сообщили: " В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погибли военнослужащие Вячеслав Калачёв и Виктор Бондарев из Ивановской области". https://volga37.ru/v-hode-svo-geroicheski-pogibli-voennosluz...

Позднее появилась дополнительная информация.

Как сообщили десантники, Вячеслав Калачев обеспечивал связь во время бомбежки госпиталя, в котором он находился.

В июне 2022 года в Минобороны РФ рассказали о подвиге, который совершил военный.

«В ходе наступления на позиции украинских националистов подразделение, связь в котором обеспечивал старший прапорщик Вячеслав Калачев, попало под ответный вражеский обстрел. В результате разрыва минометного снаряда рядом с радиостанцией были повреждены линии связи.

Понимая, что потеря связи лишит командование возможности координировать действия подразделений в наступлении, старший прапорщик Вячеслав Калачев под непрекращающимся минометным огнем противника вместе с личным составом выдвинулся для устранения повреждений.

Как только связь была восстановлена, в вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению ударами с вертолетов их военной техники и живой силы.

Самоотверженные действия старшего прапорщика Калачева на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой, обеспечить устойчивую связь и лишить противника атакующего потенциала, что привело к последующему разгрому националистов», - сообщили в ведомстве.

https://news1ivanovo.ru/post/v-minoborony-rf-rasskazali-o-podvige-pogibshego-ivanovca-vyacheslava-kalacheva-v-hode-svo

3 июля в Ижевске похоронили старшего лейтенанта Вячеслава Матвеева. А 8 декабря, в ижевской школе «Гармония» открыли мемориальную доску в честь своего выпускника Вячеслава Матвеева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Вячеслав Матвеев окончил школу в 2012 году, поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В качестве командира 6-й роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в феврале был направлен на Украину. Погиб 21 июня на поле боя.

«Он был самым обычным мальчишкой, – рассказала мама погибшего капитана Светлана Леонидовна. – Продвижение в жизнь у Славы началось именно с этой школы. Здесь он возмужал и стал настоящим мужчиной. Благодаря директору в школе появились кадетские классы, которые изменили жизнь наших ребят. Уже через несколько месяцев у Славы появилась выправка, изменилось отношение к себе и к окружающим людям, появилась мечта стать офицером».

Директор школы Ахтам Чугалаев отметил, что теперь в «Гармонии» появился «еще один хороший пример для подражания, с которым мы теперь будем жить всегда».

Память капитана Матвеева почтил и заместитель главы администрации города Ижевска Дмитрий Загребин.

«Вячеслав Матвеев совершил поступок, который должен стать примером для подражания подрастающего поколения, – отметил заместитель главы администрации Ижевска Дмитрий Загребин. – Воспитание детей и подростков должно строиться на такой истории. И о наших парнях, наших героях мы забывать не должны. У меня тоже подрастают дети, и они уже знают, кто такой Слава Матвеев».

Завершилось мероприятие минутой молчания.

https://izhlife.ru/sorrow/memorialnuyu-dosku-v-chest-pogibsh...

При исполнении воинского долга в спецоперации на Украине погиб выпускник филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 2020 года Носырев Никита Дмитриевич.

Носырев Н.Д. родился в г. Можге, учился в школе № 9. После окончания 9 класса поступил учиться в Ижевский политехнический колледж. В 2019 году перевёлся в филиал УдГУ на второй курс на специальность «Право и организация социального обеспечения». Быстро нашёл товарищей, легко адаптировался в группе, понравился преподавателям своими душевными качествами, которые, несомненно, отражали его отношение и к учёбе, к освоению будущей профессии, к становлению его как гражданина.

Его отличало высокое чувство ответственности за порученное дело, стремление выполнить просьбу. Он один из первых откликался на выполнение общего дела: подготовка и участие в художественной самодеятельности, отстаивание чести филиала на конкурсах профессионального мастерства, посещении городских мероприятий.

И вот такой добрый, улыбающийся, любящий жизнь юноша оказался в пекле борьбы за сохранение мира на нашей земле. Я думаю, и там он был в числе первых — тех, кто чувствует свою ответственность…

Не хочется принять эту ситуацию, безмерно жаль родителей.

Он многое бы ещё сделал. Он стал бы хорошим семьянином. Стал бы отцом. Очень и очень жаль…

Весёлый, отзывчивый, активный, добрый — все эти определения о нём — о нашем улыбчивом студенте.

Никита, мы тебя не забудем. В нашей памяти ты останешься таким же улыбающимся, жизнелюбивым парнем.

Вот такие хорошие слова расположили на странице Филиала УДГУ в городе Можге.

https://udgum.ru/2022/04/12/vechnaya-pamyat/

На страницах МК и КП было только отмечено гибель героя без подробностей.

В спецоперации погиб 24-летний уроженец Шадринска

Руслан Агаев был в Херсонской области.

Молодой человек родился и жил в Шадринске. После школы поступил в ТВВИКУ, затем уехал на СВО. Об этом рассказал Александр Суханов, директор школы, где учился Руслан.

— Он погиб 7 ноября в Херсонской области. Эту страшную новость сообщили его родные. Я у него историю преподавал. Он был обычный парень, занимался спортом. После учебы поступил в тюменское военное училище. То, что выбрал путь служения отечеству, стало для меня неожиданностью. Думал, он пойдет по гражданской стезе. На последнем курсе он приходил к нам в школу уже в военной форме. Налицо были изменения — такой подтянутый, дисциплинированный, — вспоминает Александр Суханов, директор гимназии № 9 города Шадринска.

Директор добавил, что в Шадринске остаются жить родственники Руслана, детей и жены у военного не было.

https://45.ru/text/gorod/2022/12/05/71871059/

Ниже будут еще 2 портрета, но о героях я ничего найти не смогла. На сегодня всё.

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