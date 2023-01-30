Безумству храбрых

Ой, какие дела творятся. На фоне боев проходят мимо, но очень интересная новость.

Министр финансов Саудовской Аравии, принц Мохаммед аль-Джадаан, ("да продлит Всевышний его дни"), в минувшую пятницу принялся расставлять все точки над И, Ё и прочими буквами мирового алфавита.

А ведь начиналось все с малого. Королевство договорилось с китайцами, что часть своей нефти будет продавать за юани. В Вашингтоне даже не очень всполошились, да и не до саудитов было - тут побеждать Россию нужно, а она все никак не побеждается. Вот Королевство и распоясалось до невозможности.

И теперь Америка не понимает, что ей делать с саудитами. Похоже, там пришла пора применить антикартельный закон NOPEC о признании нарушающими права американских потребителей действия Саудовской Аравии по искусственному ограничению добычи нефти ради поддержания высоких цен на мировом рынке. Так что же произошло?

Какой-то чумазый саудовский министр ("да хранит его Аллах") договорился до того, что Саудовская Аравия в ближайшее время проведет переговоры со всеми покупателями своей нефти для перехода к расчетам в национальных валютах стран-покупателей. Дескать, пора Королевству отказаться от таких токсичных валют, как доллар и евро - впрочем, за евро Королевство будет продавать нефть Евросоюзу, а за доллары - Америке.

NOPEC заставляет американскую юстицию арестовать все нажитое домом Саудов, в том числе золотовалютные резервы страны на сумму в 560 млрд долларов; личные накопления дома Саудов на сумму в 750 млрд долларов; акции национальной компании Saudi Aramco на сумму в 2 трлн долларов; другие компании, связанные с Saudi Aramco; все активы государственного банка Королевства - конечно, если закон будет принят.

Вероятность этого само Королевство оценивает весьма высоко - к тому же, не забудем про наезды американских политиков на принца Мухаммеда бен Салмана, являющегося фактическим правителем Саудовской Аравии. Важно понимать, что в случае своего принятия NOPEC обязывает любые государственные структуры США начать изымать в свою пользу не только саудовское имущество, но и имущество других участников ОПЕК - а если хорошо подумать, то под это ограничение запросто попадает вся группа ОПЕК+, которая вероломно зарабатывает невероятные деньги на бедных американских потребителях. То есть речь может идти не только о странах Залива, но и о России, Иране, Венесуэле, Нигерии, Индонезии - все они рискуют своими международными активами.

И тут большинство пытливых читателей обычно спрашивает, остался ли еще разум в головах западных политиков. Судя по сожжению Корана в Швеции перед турецким посольством, там остались одни опилки, ведь в ответ вспыхнула не только Турция, но и остальные мусульманские страны. В том числе и все без исключения страны Залива, включая Королевство, Эмираты, Кувейт, Катар и Бахрейн - да, протесты против этого кощунства прошли без привычного мордобития во славу Аллаха, но разве от этого легче?

Но что особенно нравится автору в западных политиках, так это отсутствие чувства меры. К примеру, в Германии начались серьезные наезды на Азербайджан, а президента Алиева уже охарактеризовали, что он лишь "немного лучше, чем Путин".

Диктатор и сатрап, короче. Почему? Потому что смеет продавать свою нефть по рыночной стоимости - сорт Azeri Light продается по ценам, близким к 90 долларов за бочку. И, к тому же, в Евросоюзе заметили, что легкая азербайджанская нефть в последнее время несколько потяжелела - тут же возникли подозрения, что на самом деле хитрые Алиев и Путин продают Евросоюзу российскую нефть, смешанную с местными сортами. Продают, как сами понимаете, куда выше всех потолков.

Ну и понеслось: дескать, Алиев - один из самых богатых коррупционеров в мире, стоит поискать его триллионы в оффшорах, нужно арестовать яхты и дворцы семьи Алиевых по всему миру - ну и конфисковать все нажитое непосильным трудом в пользу Евросоюза.

И вот смотрите, какая выходит петрушка: крупнейшие производители нефти в мире - особенно тяжелых сортов нефти - находятся под санкциями Запада уже много лет. Понятно, что русские, персы и венесуэльцы делают все возможное, чтобы продать свою нефть вменяемым покупателям - и как-то само собой получилось, что вменяемые остались только в Азии. Америка машет дубинкой санкций, Европа машет дубинкой санкций - и если США еще сумеют пройти этот энергетический кризис без фатальных потерь, то европейцы-то куда лезут?

Но есть и еще один важный фактор, на этот раз никак не связанный с экономикой. Речь о том, что в исламском мире открыто заговорили о сатанизме, которому противостоят традиционные общества - и сожжение Корана в Швеции открыто называется актом экстремизма. Политического экстремизма, что характерно. Великий муфтий Саудовской Аравии и председатель Совета старших ученых шейх Абдул Азиз аль-Шейх осудил позорный акт экстремиста, который сжег копию Священного Корана в Стокгольме.

Он подчеркнул, что этот акт представляет собой провокационный акт против 1,5 миллиарда мусульман, разжигает рознь и служит сторонникам экстремизма.

Великий муфтий высоко оценил заявление Министерства иностранных дел, в котором содержалось решительное осуждение Королевства и осуждение шведских властей, позволивших экстремисту сжечь экземпляр Священного Корана перед посольством Турции в Стокгольме.



“Эти демагогические практики разжигают ненависть и служат целям экстремизма и терроризма, а также источникам ненависти во всем мире”.

Он призвал международное сообщество занять твердую и решительную позицию по отношению к тем, кто поддерживает и санкционирует их под любым именем или лозунгом.

И вот что любопытно: пока отношения стран Залива с Западом были относительно хорошими, подобные слова могли звучать исключительно внутри закрытых от Запада группах верующих - теперь же слова великого муфтия открыто приводит Саудовское агентство печати. Ранее агентство старалось не выводить на публичный уровень священнослужителей, для этого хватало Хранителя двух священных мечетей, Льва Востока и просто Первого из королей - понятно, что речь о короле Салмане.

А вот теперь проявились священнослужители. Они и раньше были в публичном пространстве, но исключительно с богословскими вопросами и разъяснением отдельных аспектов Корана, а вчерашние слова великого муфтия - это уже политическое заявление, чего ранее никогда не было. Иерархия Королевства не допускала таких высказываний.

Великий муфтий подтвердил, что эти варварские и провокационные действия только укрепят веру мусульман в статус Священного Корана в их сердцах, поскольку Священный Коран является источником законодательства и правильного подхода, который направляет правильную речь и распространяет ценности мира и сосуществования между народами.

Он призвал всех мусульман придерживаться Священного Корана и сплотиться вокруг своих лидеров.



Он добавил, что эти демагогические практики повысят приверженность мусульман своим принципам в отношении этих действий с мудростью и единством в противостоянии ненависти, терроризму и насилию, за которыми стоят подстрекатели ненависти, будь то государства или группы. - SPA

Я объясню, почему это важно. Страны Залива, по сути своей, являются глубоко религиозными и теократическими обществами, несмотря на ветры перемен. То, что говорит великий муфтий публично - очень причесанная версия того, о чем он говорит своей пастве - и то, что власти Королевства долгое время ставили экономику впереди внутренней политики, в том числе религиозной, может весьма скоро закончиться.

То, что говорит муфтий на проповедях, не предназначенных для западных ушей, может выглядеть слишком жестко для американцев и европейцев - и раз священники Саудовской Аравии лишены возможности транслировать политические заявление на весь мусульманский мир, то Рамзан Ахматович таких ограничений не имеет. Говоря, что "это просто бесы", он делает заявление не от своего имени, а от имени всех мусульман - и на месте западных политиков я бы отнесся к данной ситуации очень серьезно.

Экономика следует за политикой, а в странах Залива политика следует за фетвами. Стоит только объявить, что на Западе правят шайтаны, то тут же последуют другие выводы - с шайтанами нельзя даже общаться, а не то, что торговать или дружить. Общаясь с шайтаном, сам становишься таким же - и тогда дорога в рай со сладкоголосыми гуриями для тебя закрыта. Пока власть Королевства сдерживает порывы муфтиев, но Запад сам добивается того, чтобы муфтиев наконец-то услышали все мусульмане мира - и если это произойдет, то торговые отношения с западными странами станут для мусульман вне закона. А закон в этих странах один - шариат.

С этой точки зрения заявление министра финансов Саудовской Аравии выглядит уже совсем по другому - впрочем, в Европе вряд ли поймут слова и министра, и великого муфтия. Там же цветущий сад, а не джунгли для саудитов, русских, китайцев и прочих папуасов.

Боюсь, при таком подходе сад вымерзнет и вымрет гораздо раньше, чем даже может себе представить - так может европейским властям пришла пора устроить костры, на которых сжигают Коран в промышленных масштабах? Карикатуры на пророка Мухаммеда - привычное дело, костры - тоже вполне себе европейская идея еще с 30-х годов прошлого века. Сходить с ума - так до конца, чего останавливаться на полдороге?

А пока Королевство начинает пересматривать все соглашения о торговле. Кто бы мог подумать, что мир начнет разделяться на зоны влияния с такой космической скоростью?

Да хранит Всевышний наши традиционные авторитарные страны.

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