Нюрнберг-2 — бывший офицер британской спецслужбы даёт показания

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

«Пандемия» была спровоцирована не Всемирной организацией здравоохранения, а лондонским Сити

Как я писал, в феврале начал работу международный суд под условным названием «Нюрнберг-2». Официальное его название – Большое жюри. Суд общественного мнения (Grand Jury. The Court of Public Opinion).

Работа суда подготовлена группой юристов во главе с известным немецким адвокатом доктором Райнером Фюльмихом (Dr Reiner Fuellmich). Цель суда – пресечь преступные действия чиновников правительств и международных организаций, а также представителей бизнеса, совершенные и совершаемые под прикрытием «борьбы с пандемией COVID-19».

На первом этапе определены шесть подозреваемых в преступлениях :

немецкий вирусолог и глава Института вирусологии Кристиан Дростен;

главный медицинский советник американского президента и директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи;

глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус;

глава крупнейшего американского благотворительного фонда Билл Гейтс;

американский финансовый холдинг BlackRock; американская фармацевтическая корпорация Pfizer.

5 февраля прошло первое заседание Большого жюри, 15 февраля – второе, которое длилось более шести часов.

Первым выступил 15 февраля англичанин Алекс Томсон (Alex Thomson). Его выступление вместе с ответами на вопросы длилось около часа, для некоторых оно оказалось неожиданностью.

Во-первых, Томсон говорил не о медицине и «пандемии», а о большой политике последних полутора столетий.

Во-вторых, Алекс Томсон – в прошлом офицер одной из британских спецслужб.

Выступающий представился:

«Меня зовут Алекс Томсон, в течение восьми лет я был офицером Британского разведывательного управления связи, GCHQ, агентства-партнера АНБ. Там я был секретарем по бывшему Советскому Союзу и расшифровывал перехваченные материалы на всех языках, включая русский и немецкий. Во второй половине этого периода я также был членом междисциплинарной группы GCHQ по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам»

Томсон говорит о том, что англо-американская разведка и военный истеблишмент США и Великобритании проявляли повышенный интерес не только к вопросам возможных моментальных эффектов открытого применения оружия массового поражения, но и интересовались тем, как это оружие можно использовать для невидимого воздействия на здоровье в массовом масштабе.

Без обиняков Алекс Томсон называет главный центр, спровоцировавший события под кодовым названием «пандемия». Нет, это не Всемирная организация здравоохранения. Это лондонский Сити.

«Я утверждаю, что именно лондонский Сити, финансовое сердце Британской империи, является доминирующей силой в мире» – говорит Алекс Томсон

Формирование нынешнего мира началось примерно с 1870 года. Полтора века продолжались процессы, которые выступающий назвал «монополизацией, картелизацией мира».

«Лондонский Сити… есть квадратная миля в самом сердце того, что сейчас называется Большим Лондоном… Лондонский Сити по-прежнему имеет [особый] правовой статус, помимо 32 других лондонских районов, и на самом деле не является частью Большого Лондона… Его привилегии были закреплены еще в Великой хартии вольностей (Magna Carta) 1215 года. Его самоуправление никогда не оспаривалось. Много раз в своей истории он имел власть над британской короной и, следовательно, над большим куском Земли» – отмечает Томсон

Он подчёркивает, что мало кто обратил внимание на конституционный переворот в Великобритании начала 1870-х годов, когда Сити окончательно поставил под свой контроль Корону (британских монархов). Тех, кто сомневается в факте тайного переворота, Томсон отсылает к книге Уолтера Бэджера (Walter Badger) «Английская конституция» (1873).

Примерно с 1870 года финансовый капитал Сити устанавливает свое господство над миром. Сити контролирует не только Британию, но и все Британское содружество. Конкретно органом власти лондонского Сити является Тайный совет (Privy Council). Один из самых могущественных банков лондонского Сити HSBC восходит к временам торговли китайским опиумом. И HSBC, и другие банки Сити с самого начала занимались грязным бизнесом, их руководители и владельцы были отъявленными преступниками.

Господство финансового капитала Сити основывалось на деньгах, долгах и финансировании преступной торговли (опиум, рабы, оружие). Однако уже тогда, считает Томсон, финансовые магнаты Сити понимали, что власть их денег ограничена во времени и следует думать о завтрашнем дне. На смену финансовой власти должна прийти власть, основанная на умственном превосходстве англо-саксонских правителей над всеми народами (в том числе собственным), на способности контролировать сознание масс, на ограничении возможности других народов пользоваться плодами научно-технического прогресса.

Особую роль в перестройке психологии и идеологии Лондона как мирового центра сыграл Джон Раскин (John Ruskin, 1819-1900), английский писатель, художник, теоретик искусства. Преподавая в Оксфорде, он проповедовал с университетской кафедры доктрину, согласно которой британская элита обязана экспортировать свое мировоззрение во все страны мира. Его учеником и последователем стал Сесил Родс (Cecil John Rhodes, 1853-1902), будущий идеолог британского империализма, сказочно разбогатевший на добыче алмазов в Южной Африке. В 1891 году им было создано в Британии тайное общество «Круглый стол» (Round Table) для подготовки и осуществления плана установления британского владычества над миром. Позднее вокруг этого тайного ядра были созданы организации второго круга – «Группы Круглого стола», охватывавшие США и ещё семь стран. Был учрежден Фонд стипендий Родса для подготовки студентов, способных проводить политику Великобритании в разных странах и на разных континентах. Вербовка перспективных молодых людей велась в Оксфорде, Кембридже, других британских университетах. Верными последователями Родса стали лорд Арнольд Тойнби (Arnold Toynbee, 1889 – 1975) и лорд Альфред Милнер (Alfred Milner, 1854-1925).

В своём выступлении Алекс Томсон сослался на источники, неизвестные даже профессиональным историкам. В частности, он цитировал тайные дневники Сесила Родса. Вот одна из цитат:

«Почему бы нам не создать тайное общество только с одной целью… продвижения Британской империи и подчинения всего нецивилизованного мира британскому правлению», а также «для восстановления… Соединенных Штатов и создания англо-саксонской расы одной Империи»

Из контекста более обширного фрагмента дневников становится понятным, что под «восстановлением Соединенных Штатов» Родс имел в виду восстановление того статуса, который Новый Свет имел до 1776 года как часть Британской империи.

А вот ещё фрагмент дневников Родса:

«Истинная цель и задача этого [создания тайного общества] заключаются в распространении британского правления на весь мир. Колонизация британскими подданными всех земель, где средства к существованию достижимы энергией, трудом и предприимчивостью, и особенно оккупация британскими поселенцами всего Африканского континента, Святой земли, долины Евфрата [современного Ирака], острова Кипр и Кэнди [Крита], всей Южной Америки, островов Тихого океана, до сих пор не принадлежавших Великобритании, всего Малайского архипелага, находящегося под Китаем и Японией, и окончательное восстановление Соединенных Штатов Америки как неотъемлемой части Британской империи»

Очень любопытны ссылки Алекса Томсона на записи американского банкира Нормана Додда (Norman Dodd, 1899 – 1987). Додд был в 1953 году главным экспертом Специального комитета по расследованию деятельности освобожденных от налогообложения американских фондов (обычно именуемого как Комитет Риса), который возглавлял конгрессмен США Кэрролл Рис (Carroll Reece). Норман Додд имел доступ к секретным документам и накопал много неожиданного по самым крупным «благотворительным» фондам Америки – Карнеги, Рокфеллера, Форда. Основатели этих фондов были последователями идей Родса, они боролись за создание единой англо-саксонской империи. Для завоевания мира англосаксами, по их мнению, надо было изменять сознание других нецивилизованных народов. И лучшим средством для этого могла быть война. Войны – это не только средство территориальных захватов. Последователи Родса считали, что важнее ментальное подчинение народов. В 1909 году Фонд Карнеги, как выяснил Норман Додд, на тайных заседаниях поднял вопрос о том, как вовлечь Соединенные Штаты в войну. Немалую роль в подготовке Второй мировой войны и втягивании в неё Соединенных Штатов сыграли фонды Рокфеллера и Форда. Эта война, по их мнению, должна была способствовать формированию единого англосаксонского духа и мира.

Основная идея Алекса Томсона сводится к тому, что на протяжении полутора столетий лондонский Сити остается центром подготовки и реализации плана по созданию англосаксонской империи, которая в идеале должна охватить всю планету. До конца ХХ века основным средством мировой англосаксонской экспансии были деньги банков лондонского Сити. Они работали на подготовку войн, революций, экономических кризисов и иных потрясений. Эти потрясения приносили банкирам Сити несметные барыши, но главной их целью были даже не территориальные захваты и деньги, а изменение сознания людей. Англосаксонская элита должна чувствовать себя высшей расой, остальных же надо превращать в недочеловеков. Сегодня территориальные захваты старого типа уходят на десятый план. Деньги как средство – на второй. Главным средством становится всяческое понижение умственного развития всех, кто не попал в круг мировой элиты. В более широком плане – изменение сознания людей. Для этого, как выясняется, астрономических денежных сумм уже не надо. Людям лишь надо обещать, что они могут стать богатыми, в их сознании деньги как цель должны выйти на первое место.

В конце выступления, отвечая на вопросы, Алекс Томсон объяснил связь между его геополитическим обзором, вобравшим полтора века, и нынешней ситуацией в мире, охваченном «пандемией COVID-19». Суть ответов такова: «пандемия» – дымовая завеса, прикрывающая реализацию плана создания мировой империи англосаксов, и план этот родился в конце XIX века на тайных заседаниях «Круглого стола» Сесила Родса. В ХХ веке реализация плана осуществлялась через подготовку и проведение «горячих» войн, прежде всего двух мировых. Сегодня против человечества ведется не объявленная, но еще более жестокая и подлая война.

От себя добавлю: эта война не менее убийственна, чем две мировые войны ХХ столетия. Согласно оценкам, за два года «борьбы с пандемией» избыточная смертность в мире (превышение числа умерших по сравнению с периодом до «пандемии») превысила 20 млн. человек. И избыточная смертность – лишь верхняя часть айсберга.

Во-первых, число людей, получивших травмы от «вакцинации», измеряется в масштабах планеты сотнями миллионов человек.

Во-вторых, организаторы «пандемии» добились заметных подвижек в сознании такого числа людей, которое измеряется миллиардами.

Организаторы процесса «Нюрнберг-2» надеются, что им удастся остановить эти подвижки.

https://aurora.network/articles/150-rassledovanija/99333-nju...