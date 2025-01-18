Произведения современных российских кукольных мастеров

Кукольник наших дней – и скульптор, и дизайнер костюма, и сказочник. Такая кукла предназначена не для детских игр, а для выставок и музеев. И стоимость ее порой превышает десятки тысяч рублей.
Мастера создают невероятные образы, фантастические, наполненные тонко исполненными деталями, одевают своих персонажей в сложные и тщательно подобранные костюмы.
Самые известные мастера, получившие международное признание - Александра Худякова, Владимир Гвоздев, Ольга Егупец, Михаил Зайков, Даша Намдакова, Анастасия Яновская, Алиса Филиппова,
Если говорить о работах Александры, то это Серебряный век, символизм, модерн — весь блок декадентской истории.
Используя в своих работах различные виды пластика (цернит, puppen-fimo, Flumo), Александра Худякова отдает предпочтение фарфору, считая его «драгоценным» материалом, подобно дереву и камню. В работе использует и такой необычный материал, как металлизированный фарфор.
Безудержная фантазия, яркая образность, изящество отличают произведения художника. Её персонажи завоевали зрительское внимание и высоко оцениваются профессионалами.
Александра является членом Ассоциации художников-кукольников (МСХ), членом Международного Творческого Союза Художников России (ТСХР)(IFA), куратором проекта DOLLART.RU и проекта АРТ-КУКЛА, заместителем председателя Секции Художественной Куклы ТСХР. Награждена Золотой медалью Российской Академии Художеств, медалями Творческого Союза Художников России, Московского Союза Художников.
Регулярные персональные выставки художницы с успехом проходят в России и за рубежом. Многие произведения Александры хранятся в Музее Истории Москвы, в частных собраниях и коллекциях России, Италии, Германии, США, Израиля. По заказу Музейного объединения «Музей истории Москвы» художница создала уникальную коллекцию из 12 кукол «Московская элита».
В воплощении задуманного, художника прежде всего интересует «личность», которую она создает. Замысел диктует форму, материал, внешние атрибуты, позу, костюм, прическу, аксессуары. Фарфор, кружево, бисер, стеклярус, жемчуг, стразы, блестящие цепи и лоскуты драгоценных тканей – всё складывается в чеканный рисунок сродни нарядам благородных дам в портретах Северного Возрождения.
Образы, создаваемые Александрой Худяковой, выглядят как сон, мечта, идеал красоты. В каждой кукле легко узнаваем уникальный и неповторимый стиль.
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