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Произведения современных российских кукольных мастеров

Кукольник наших дней – и скульптор, и дизайнер костюма, и сказочник. Такая кукла предназначена не для детских игр, а для выставок и музеев. И стоимость ее порой превышает десятки тысяч рублей.
Мастера создают невероятные образы, фантастические, наполненные тонко исполненными деталями, одевают своих персонажей в сложные и тщательно подобранные костюмы.

Самые известные мастера, получившие международное признание - Александра Худякова, Владимир Гвоздев, Ольга Егупец, Михаил Зайков, Даша Намдакова, Анастасия Яновская, Алиса Филиппова,

 

Сегодня посмотрим кукол АЛЕКСАНДРЫ ХУДЯКОВОЙ.
Александра Худякова родилась в Москве. Окончила факультет дизайна Московского государственного художественно – промышленного университета им. С.Г. Строганова. Авторская кукла стала и темой ее диплома, и настоящим призванием.
Если говорить о работах Александры, то это Серебряный век, символизм, модерн — весь блок декадентской истории.
Используя в своих работах различные виды пластика (цернит, puppen-fimo, Flumo), Александра Худякова отдает предпочтение фарфору, считая его «драгоценным» материалом, подобно дереву и камню. В работе использует и такой необычный материал, как металлизированный фарфор.

Безудержная фантазия, яркая образность, изящество отличают произведения художника. Её персонажи завоевали зрительское внимание и высоко оцениваются профессионалами.
Александра является членом Ассоциации художников-кукольников (МСХ), членом Международного Творческого Союза Художников России (ТСХР)(IFA), куратором проекта DOLLART.RU и проекта АРТ-КУКЛА, заместителем председателя Секции Художественной Куклы ТСХР. Награждена Золотой медалью Российской Академии Художеств, медалями Творческого Союза Художников России, Московского Союза Художников.
Регулярные персональные выставки художницы с успехом проходят в России и за рубежом. Многие произведения Александры хранятся в Музее Истории Москвы, в частных собраниях и коллекциях России, Италии, Германии, США, Израиля. По заказу Музейного объединения «Музей истории Москвы» художница создала уникальную коллекцию из 12 кукол «Московская элита».
Александра Худякова непрерывно эксперимент, создавая потрясающие образы, воплощает новые идеи и техники. Благодаря наличию шарниров в суставах, куклы подвижны. Не могут не восхищать великолепнейшие костюмы, роскошные аксессуары. Сколько нужно вложить труда, терпения, фантазии и мастерства, чтобы создавать такие потрясающие образы.
В воплощении задуманного, художника прежде всего интересует «личность», которую она создает. Замысел диктует форму, материал, внешние атрибуты, позу, костюм, прическу, аксессуары. Фарфор, кружево, бисер, стеклярус, жемчуг, стразы, блестящие цепи и лоскуты драгоценных тканей – всё складывается в чеканный рисунок сродни нарядам благородных дам в портретах Северного Возрождения.
Образы, создаваемые Александрой Худяковой, выглядят как сон, мечта, идеал красоты. В каждой кукле легко узнаваем уникальный и неповторимый стиль.
Куклы Александры - это не только декоративная натуралистичность. Каждый персонаж таит в себе мифологию, историю, астрологию, и даже физику. Монументальные размеры кукол сводят все взаимодействия с ними к молчаливому общению в стенах роскошного зала, мимолетному прикосновению к тонкой фарфоровой руке.
Изящные узоры одежд героинь художника наполнены скрытым смыслом, пышные цветочные композиции будят воображение. Кажется, куклы замерли в ожидании нежной мелодии, чтобы плавными движениями рассказать зрителям свою историю.
Изящные хрупкие произведения бережно хранятся в частных иностранных коллекциях, в Московском Музее Истории. На регулярных выставках зрители могут открыть для себя удивительный кукольный рай. Кажется, красавицы только и ждут, что за посетителями закроются двери, чтобы вернуться к неспешным беседам. Куклы действительно могут оживать. Только их надо очень сильно любить. Так, как любит Александра Худякова.Каждая авторская кукла Александры Худяковой уникальная и неповторимая.
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Куклы авторской работы от Александры Худяковой 14
Куклы авторской работы от Александры Худяковой 15

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Куклы авторской работы от Александры Худяковой 18
Куклы авторской работы от Александры Худяковой 19
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Куклы авторской работы от Александры Худяковой можно назвать настоящими произведениями искусства. Тонкие черты, обилие мелких деталей и великолепная проработка костюмов делают их невероятно правдоподобными и живыми. Сегодня эти куклы известны на весь мир!
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