Произведения современных российских кукольных мастеров

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Изящные хрупкие произведения бережно хранятся в частных иностранных коллекциях, в Московском Музее Истории. На регулярных выставках зрители могут открыть для себя удивительный кукольный рай. Кажется, красавицы только и ждут, что за посетителями закроются двери, чтобы вернуться к неспешным беседам. Куклы действительно могут оживать. Только их надо очень сильно любить. Так, как любит Александра Худякова.Каждая авторская кукла Александры Худяковой уникальная и неповторимая.Куклы авторской работы