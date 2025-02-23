На что еще Азербайджан готов?

Азербайджан передал Украине секреты, как ФСБ выявляет украинских диверсантов?

Казалось, дальше уже некуда. После закрытия в Баку "Русского дома", жестких слов Ильхама Алиева по поводу сбитого самолета авиакомпании AZAL, а теперь еще и угроз, которые поступают видным российским медийным личностям и депутатам Госдумы, посмевшим прокомментировать российско-азербайджанские отношения так, как видится им.

Но нет, можно! Даже два раза можно. Самое жесткое оставлю на второе.

Ну а начну с новой атаки Баку на свободу слова и известную российскую медиа структуру.

Азербайджанские СМИ одно за другим распространили информацию о том, что местный филиал МИА "Россия сегодня" - "Спутник Азербайджан" будет, по сути, ликвидирован. Для это уже найден хитроумный механизм. Они сообщают:

"С целью устранения сложившегося диспаритета в представительстве азербайджанских и российских государственных информационных агентств в России и Азербайджане соответственно в нашей стране будет работать столько же журналистов МИА "Россия сегодня", сколько в РФ работает корреспондентов "Азертадж". В данный момент речь идёт об одной штатной единице".

Больше всего после этого хочется назвать еще одну сферу деятельности, в которой, наверное, тоже надо достичь паритета. Числу приезжих бизнесменов и работников из наших стран. Сколько в Азербайджане русских работников и компаний - столько, наверное, должно быть и азербайджанцев в России.

А теперь - о втором событии, показывающим, насколько далеко готов зайти Азербайджан в своей русофобской политике. О нем сообщает телеграм-канал "Туранский экспресс".

По его информации, некий "высокопоставленный представитель управления внешней разведки Азербайджана", для которого столетие нашей общей истории - не пустой звук, передал для огласки секретные документы о деятельности азербайджанских спецслужб на территории России.

Источник канала сообщает:

"С болью воспринимаю враждебную деятельность руководства Азербайджана в отношении России... Азербайджан действует по указке Израиля и Великобритании, через диаспоры и подконтрольные им организации в РФ добывает информацию для украинских спецслужб, используемую ими в дальнейшем при организации террористических атак на российской территории".

Согласно представленному документу, азербайджанцы передали Украине подробнейший отчёт о том, как ФСБ выявляет украинскую резидентуру, "находя зашифрованные сообщения, контролируя скрытые каналы связи, наблюдая за внезапным увеличением скорости связи и отклонениями от стандартных часов коммуникации".

А помните как Алиев пару недель назад решил выделиль Украине "на гуманитарные нужды" миллион долларов? Эксперты полагают, что средства под таким предлогом обычно идут на закупку БПЛА.

Так что же стало причиной такого активного наката Азербайджана на Россию? Ведь еще осенью ничего этого не было и в помине, и Алиев с Путиным обменивались друг с другом любезностями. А резкое изменения риторики азербайджанского лидера произошло после крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Неужели все - из-за самолета? Вряд ли! Сколько мы прощали Азербайджану подобное, даже не вспоминая.

Как в 2020-м азербайджанцы "по ошибке"сбили наш вертолёт Ми-24, сопровождавший автоколонну в сторону российской военной базы в Армении вне зоны военного конфликта в Карабахе. Как расстреляли армейский внедорожник с пятью нашими миротворцами возле карабахского села Джанятаг в 2023-м.

Не обращали внимание на информацию о том, что в апреле 2022 года Азербайджан якобы поставлял Украине управляемые авиабомбы QFAB-250 LG для самолётов Су-25. И как осенью 2022 года азербайджанские МиГ-29 приняли активное участие в контрнаступлении украинских сил на южном фронте против России.

А теперь - едва Алиев сказал - как вдогонку к русофобской компании подключили и азербайджанские СМИ. Телеканал itv, например, процитировал публичное выступление того же Алиева на одном из совещаний: мол, советский режим совершил преступление, отобрав у Азербайджана регион Зангезур, и это "преступление" было "не единственным". От себя телеведущая обвинила Россию во вторжении армян в Карабах.

Что же случилось? Почему все они будто с цепи сорвались? И это при том, что по данным директора их же Агентства поощрения экспорта и инвестиций Юсифа Абдуллаева, в последние 30 лет Россия инвестировала в Азербайджан около 10 млрд долларов, из которых 2,5 миллиарда - в нефтяной сектор.

Вот что говорит о сути происходящего политолог Вадим Трухачев:

"Разобравшись с Карабахом, они вытеснили Россию из региона и вообще не оставили Западу никакого противовеса. Потому что Грузию, несмотря на все последние события, Запад в лице ЕС и НАТО полностью контролирует, уже частично контролирует Армению. Запад оказался безальтернативным центром силы на Кавказе. А Турция, будучи сама членом НАТО и ассоциированным членом Евросоюза, противовесом Западу выступить просто не может. Соответственно, курс руководства Азербайджана - это угодить Западу. А что нужно для этого? Максимально поссориться с Россией".

По словам эксперта, отсюда все события последнего времени: "и демонстративное выделение денег Украине, и демонстративно торжественные похороны азербайджанцев, воевавших в рядах ВСУ, и демонстративно заукраинский тон азербайджанских СМИ, и история с Россотрудничеством".

К этому можно добавить и 13-летний срок заключения для политолога и журналистки Назакет Мамедовой - единственной представительницы азербайджанской прессы, освещавшей события украинской войны с русской стороны. Судили женщину за "сотрудничество с российскими спецслужбами".

На все это Кремль пока не показывает даже желания нажать ни на какие рычаги, чтобы приструнить не в меру горячих соседей. Те же дают нам урок, как отстаивать свои национальные интересы...

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43030814825/Azerbaydzhan-per...

И вот: Азербайджанские СМИ не снижают накала борьбы "В Азербайджане разоблачена группа, представлявшая интересы Москвы. Во главе этой структуры стоял бывший руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев, известный как "серый кардинал". В группу также входили экс-министры Абульфаз Гараев, Азад Рагимов и Эльмар Мамедъяров. Кроме того, на встречах этой группы время от времени присутствовал бывший министр национальной безопасности

Эльдар Махмудов".

«Баку на Вернадского» и современные отношения с Азербайджаном

Последнюю неделю мы наблюдали как «союзническая» Республика Азербайджан или проще говоря сателлит Турции дерзко выступает на международной арене и диктует позицию России, явно стараясь продавить. Прекращение работы по линии Россотрудничества (в целом, спасибо, может российские школьники попытают удачу попасть на учебу в столичные российские вузы) и закрытие Русского дома раскрывают намерения в сторону отношений с Россией.

А надо напомнить, события декабря 2022 года, когда профессор Центра военно-политических исследований МГИМО был уволен с очень комплиментарным сопроводительным письмом за высказывания «наносящие ущерб союзническим отношениям стран, грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства» 🫤. Если вы еще не поняли, то речь идет об Азербайджане….

Да, профессор ведущего вуза России был уволен за свою позицию в отношении действий властей республики. Руководству вуза, по совместительству бывшим коллегам Ильхама Алиева, не понравилось, что позволяет себе этот русский.

За два года до увольнения (ноябрь 2020 года) военнослужащими азербайджанской армии был сбит российский вертолёт Ми-24. Причиной для этого якобы стали темное время суток и напряжённость в регионе (отметим: вертолет был сбит ВНЕ ЗОНЫ боевых действий). В результате погибли двое российских военнослужащих, один был ранен.

С момента увольнения прошло 9 месяцев (сентябрь 2023 года) и в одном из районов Нагорного Карабаха трагически погибли 5 российских миротворцев, в результате операции со стороны военнослужащих армии Азербайджана. Российские солдаты двигались на автомобиле с опознавательными знаками миротворческих сил и были расстреляны в упор. В ходе проведенного расследования Генпрокуратура Азербайджана пришла к выводу, что во всем виноваты туман и сложный рельеф местности.

Как это и всегда бывает, наша сторона выступила с мегарешительным осуждением и была такова ….

Интересно, какой уровень истерики поднялся бы среди гор, если бы представители России установили сходные причины падения самолёта.

Вернемся к профессору. Заслуженный научный работник был уволен из университета за высказывания в отношении Баку, которые подтвердились на практике (к сожалению, часть из них ценой гибели 5 миротворцев). Значит Михаил Александров не просто так несет высокое звание профессора, раз смог прочитать «союзника» наперед.

Союзнические отношения из-за которых был уволен Михаил Александров: Азербайджан выделил за время СВО 40 миллионов долларов на помощь Украине с уклоном на электрооборудование, а Россия его методично калибрует.

Надеемся, что после увольнения профессор смог занять хорошее место в этом мире, где его смогут оценить по достоинству. К руководству вуза в таком случае один вопрос: тёплые отношения с выпускником, который возглавляет не самую дружественную, как показывает практика, для России страну, дороже, чем профессионал, который может качественно готовить студентов?

После увольнения на профессора завели уголовное дело в Азербайджане и объявили в розыск, а он лично и даже его семья начали получать сотни угроз. Ничего не напоминает? Буквально несколько дней назад по такой же схеме угрозы начали сыпаться Марине Ахмедовой.

Валить всё на ЦИПСО гораздо проще, чем принять тот факт, что авторы подобной грязи зачастую находятся среди нас. Бороться с этим? Высказываться об этом? Результат видим в ситуации с профессором из МГИМО.

Мягкотелая внешняя политика, ведет к тому, что не только мелкие пешки начинают поднимать голову и тявкать в нашу сторону, но и их дружественные шестерки на нашей территории начинают выслуживаться.

Надеемся, в МГИМО осознают: увольнение профессора было ошибкой, а позорное звание Баку на Вернадского никак не должно быть связано с этим легендарным учебным заведением.

Оказывается, гнев азербайджанского народа и его народных избранников обрушился не только на мою коллегу по СПЧ и главреда Регнума Марину Ахмедову, но и российских народных избранников, депутатов ГосДумы Евгения Попова и Николая Валуева также посмевших (!) высказаться по поводу азербайджанского бизнеса (судя по всему, неприкасаемого) в России. Так, их азербайджанский коллега, депутат милли меджилиса, время от времени читающий дружбонародные лекции в МГИМО, Н.Сафаров по-хамски пригрозил Евгению Попову:

«Скорее прикроется сам Попов, чем «Киевская площадь», гостиница «Украина» или же рынок «Садовод».

Даже не знаю, считать ли это угрозой. Дальше лучше:

«Если депутату-пропагандисту не известно, кем являются владельцы этих объектов, то ему следует поинтересоваться у тех, кто спускает ему для отработки ежедневные тезисы и методички».

О, как, я так понимаю, говоря про «тех», он имеет в виду известных мурзилок-мигрантофилов, рьяно отрабатывающих темники олигархов-космополитов? Что касается их заказчиков, подозрения конечно были, но спасибо за откровенность и официальное подтверждение, будем иметь в виду.

А Николаю Валуеву вообще «не повезло»: МИД Азербайджана ни много ни мало запретил ему въезд в республику. Мощно.

Считаю важным поддержать наших депутатов, которые честно и откровенно, без всякого экстремизма и оскорблений высказались в отношении деятельности диаспор и их бизнеса. Мне непонятно, что же так сильно задело официальный Баку? Почему вообще «братский» Азербайджан позволяет так себя вести? Или элита этой страны настолько уверовала в поддержку Турции и Великобритании? Знаем мы печальный опыт одной страны и её просроченного лидера, безгранично в себя поверившего.

На самом деле, мне всё равно, кто и что думает в этой закавказской стране и по чьей указке это происходит. Главное, что у нас в России на всех уровнях есть люди, которые прекрасно понимают и оценивают ситуацию, честно о ней публично говорят и не «прижимают уши». Молодцы, депутаты Е.Попов и Н.Валуев!

И ждём уже с нетерпением адекватной ответной реакции нашего государства.

Кирилл Кабанов

А знаете почему они себя так по хамски ведут? Все очень просто. В Москве, как и в других городах нашей Родины, процветает бизнес азербайджанских олигархов Года Нисанова и Зараха Илиева. Например, группа компаний "Киевская площадь", которой принадлежат московские рынки "Фуд Сити" и "Садовод". Она входит в топ-100 крупнейших частных российских компаний по версии Forbes.

Сотни миллиардов активов

Денежный оборот только "Садовода", по данным ЦБ России, – 600 млрд рублей в месяц. А "Фуд Сити" больше "Садовода" ровно в три раза – он занимает более 120 Га. По площади это 168 футбольных полей.

По открытым данным, помимо рынков, только в столицах "Киевской площади" принадлежат:

• ТЦ "Европейский",

• торгово-ярмарочный комплекс "Москва",

• спорткомплекс "Олимпийский",

• Центральный детский магазин на Лубянке ("Детский мир"),

• гостиница Raddisson Collection Hotel,

• мебельный ТК "Гранд",

• транспортно-пересадочные узлы "Щёлковский" с одноимённым ТРЦ и "Нагатинская",

• ТЦ "Ривьера", ТЦ "Галерея Сфера", БЦ "Воробьёвский", гастрономический центр "Зарядье",

• фуд-моллы "Центральный рынок" и "Депо Лесная",• Велозаводский рынок,

• исторический архитектурный ансамбль "Конюшенное ведомство" в Петербурге.

И многое другое. Это сотни миллиардов долларов активов. И сотни тысяч приезжих.

Наличку вывозят сумками

По самым минимальным оценкам, сегодня в России проживают два миллиона этнических азербайджанцев. Многие из них имеют свой бизнес – более скромный, чем у олигархов, но и там объемы немалые. По данным ЦБ Азербайджана, за январь-сентябрь прошлого года из России азербайджанцы прислали на родину более 410 млн долларов. В этих суммах не учтен огромный объем налички, который вывозят буквально сумками. И конечно, не учтены счета в других странах.

Диаспоры активно влияют на власти и правоохранительные органы России. Еще бы – с такими-то оборотами. Вне всякого сомнения, повлияют и на власти Азербайджана, если бизнесу начнет что-то угрожать.

Да-да. Ответ, конечно, последовал. Махровый азербайджанский русофоб, бывший посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы продолжает триумфальное турне по лучшим залам России. После выступления в Кремле очередной концерт состоится в зале

имени Чайковского.

А вот по по самолету Алиеву пришлось уйти в тину.

Fighterbomber назвал причину крушения AZAL. Теперь ясно, почему замолчал Алиев

13 февраля была опубликована расшифровка разговоров в кабине пилота упавшего в Казахстане лайнера авиакомпании AZAL. После неё становится понятно, почему президент Азербайджана Ильхам Алиев замолчал и более не нападает на Россию с угрозами и призывами к ответу.

Самолёт авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный потерпел крушение 25 декабря близ аэропорта Актау в Казахстане. Пилоты получившего повреждение борта отказались от посадки в ближайших аэропортах России и направились в Казахстан. Изначально предполагалось, что такое решение было связано с тем, что посадить борт в горах будет сложнее, чем в казахских степях. Однако расшифровка показывает, что истинная причина решения заключается в ином. Бывший пилот самолёта-бомбардировщика, автор телеграм-канала Fighterbomber обратил внимание, что экипаж полетел туда, где работает система навигации GPS и есть хорошая видимость.

Судя по радиообмену этот борт был обречен уже после взлёта. У меня ощущение, что внешнее воздействие экипаж воспринял как единственный вариант улететь туда где работает GPS, где светило солнышко и видимость была миллион на миллион, - отмечает автор канала.

Фото: Markus Mainka//imagebroker.com

По словам Fighterbomber, пилоты полетели в Казахстан, потому что не умели садиться в ручном режиме в плохую погоду. Причём это касается и командира воздушного судна. В разговорах в кабине заметна путаница в терминах.

Они потеряли всё, что возможно. И это всё было потеряно до внешнего воздействия. Они не смогли сесть дважды на полностью исправном самолете в Грозном. Без всяких птиц, дронов, баллонов и ракет, - отмечает пилот.

Очевидно, что в такой ситуации президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву более нечего сказать в адрес России. Как показали расшифровки переговоров с диспетчерами, в России сделали всё возможное для успешной посадки борта. Но пилоты оказались НЕ способны выполнить поставленную задачу и посадить самолёт.

Автор канала выражает надежду, что в России лётный состав гражданской авиации умеет работать не только с автопилотом. Однако по сведениям из индустрии, отечественные авиакомпании также заставляют экипажи использовать основным способом посадки автоматические заходы.

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Globallookpress

Из этой трагедии выводы должны сделать все, - резюмирует автор.

Поэтому и жмет Алиев на все, что может, во-первых, чтоб отвлечь, ну и во-вторых, чтоб не признать, что был неправ.

Андрей Пинчук, в прошлом спецслужбист, а ныне политический обозреватель:

"Алиев пытается использовать фактор давления и обвинений России для своих, очень сильно отличных теперь уже от нас, процессов. И так до сих пор ещё не прояснён вопрос, будет ли у нас в этом году война между Арменией и Азербайджаном. Плюс, конечно, всевозможные газовые, экономические и прочие процессы. Так что мы видим пока ещё некоторую динамику, не достигшую конечного результата".

Странности на этом не заканчиваются. Специалисты Международного авиационного комитета (МАК) в беседе с Baza заявили, что Россия несколько раз обращалась к Казахстану и Азербайджану с просьбой представить ей образцы поражающих элементов, которые якобы были найдены на месте крушения самолёта. Но и Астана, и Баку все эти просьбы проигнорировали. Всё выглядит так, словно Алиев поспешил с выводами, обвинив Россию в том, что она устроила авиакатастрофу, а теперь, когда начали вскрываться новые факты, он уже не может позволить себе сдать назад, поскольку в таком случае окажется в глупом положении.



Телеграм-канал "Zlawyers. Русские юристы" пишет:

"Ваши ставки: будет ли Азербайджан извиняться за ложь о российских диспетчерах и неподготовленного пилота? Может, всё-таки заняться "Крокус групп", "Киевской площадью" и другими азербайджанскими бизнесами?"

Группа компаний "Киевская площадь" - это огромный бизнес двух азербайджанских олигархов, владеющих ТЦ "Москва", рынками "Садовод" и "Фуд Сити", которые приносят прибыль в сотни миллиардов рублей в месяц. Но когда некоторые наши депутаты и медийные лица заговорили о "Киевской площади", то тут же получили в свой адрес угрозы...

А пока наши запустили пробный шар

На днях Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы известного блогера Гусейна Гасанова. Он уже включен в "список инфоцыган", составленный МВД России. И сейчас его будут проверять на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Скрин VK видео.

На страницу Гасанова подписано более 25 млн пользователей. Доходы соответствующие – на видео про гламурную жизнь, мотивирующих курсах и розыгрышах престижных авто блогер ежедневно зарабатывал не менее 150 тыс. рублей.

Первый пошёл! Есть информация, что богатым азербайджанцам сейчас начнут регулярно блокировать счета по малейшему поводу. Будет "зеркальный ответ" Алиеву и даже больше, – уверяет источник "Новороссии", знакомый с ситуацией изнутри.

А нам остается только наблюдать.