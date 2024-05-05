Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.2

Усадьба писателя Набокова в Рождествено, Ленинградская область

⠀Спустя годы Владимир Владимирович вспоминает усадьбу с теплом в своём автобиографическом произведении «Другие берега»: «... это был очаровательный, необыкновенный дом», «...незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности».

Внутри усадьбы сейчас находится музей.

Музей военно-морской славы России! Музей военно-морской славы России открылся в Кронштадте в День ВМФ Он находится в Кронштадте, в парке «Остров фортов». Масштабы помещения, в котором размещены экспозиции, поражают – около 50 тыс. кв. м. 24 зала на 2-х этажах с интерактивными экспозициями. Музей создан по всем правилам современности. В нем можно взаимодействовать с объектами: трогать руками, проходить познавательные тесты на сенсорных экранах, слушать аудиогид через «телефонную» трубу, установленную у каждого экспоната.

Детский музейный центр исторического воспитания Музейная история здания началась еще в 1920-е годы, когда здесь был устроен Ленинский уголок. В 1937 году в детском доме была открыта Мемориальная комната В.И. Ленина. В 1967 году в деревянном здании на Болотной улице расположился Народный музей революционной истории Выборгской стороны, который в 1973 году передали в качестве филиала Государственному музею Великой Октябрьской социалистической революции. В музейной истории здания особым является период с 1998 г., когда столетний дом подарили детям: Музей политической истории России создал здесь Детский музейный центр исторического воспитания. С тех пор десятки тысяч юных жителей нашего города побывали в его уютных комнатах на игровых занятиях, праздниках, творческих мастерских Болотная ул., 13

Удивительная коллекция слепков мировых скульптур Коллекция отдела слепков является частью музея Академии Художеств. Она ведет свою историю ещё с 1757 года! Все экспонаты были созданы итальянскими мастерами в конце XVIII - начале XIX веков. Слепки были отлиты по формам, снятым с оригиналов. Интересно, что оригиналы представляют собой уникальные памятники скульптурного искусства, существующие с III тысячелетия до н.э. до второй половины XVIII века. В музее размещается около 600 слепков в 33 залах.

Большая часть коллекции состоит из слепков скульптурных памятников Древней Греции. Тут можно найти скульптуры храма Зевса в Олимпии и скульптуру Мирона "Дискобол"! В музее присутствуют слепки скульптур из Италии, Франции и Германии XVI — конца XVIII веков! Университетская набережная, 17

Усадьба Богословка «Усадьба Богословка» — это огромный этнопарк во Всеволожском районе в 5 км. от Санкт-Петербурга.

В середине XVIII в. эта территория называлась Богословской мызой. В 1747 г. Елизавета I подарила мызу церковному деятелю Дубянскому, который приказал построить на участке дом с большим парком.

В 1789 г. владелицей усадьбы стала фрейлина императрицы Екатерины II В.М. Дубянская. Вскоре участок стал называться «Зиновьево» в честь мужа Дубянской. В 2004-ом на месте усадьбы «Зиновьево» располагался новый этнопарк «Усадьба Богословка». В данный момент на территории Усадьбы находятся реконструкции старинных построек, показывающие традиционный быт и культуру северной части России. Реконструкции, выполненные по достоверным чертежам именитых архитекторов и реставраторов, создают достоверную картину русского погоста 17–19 веков. Сейчас в Усадьбе Богословка проводятся фестивали, мастер-классы и прочие мероприятия по поддержке народных ремёсел!

Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова Именно в этой квартире композитор провел последние 15 лет жизни, а также создал 11 известных опер, среди которых «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок». Гостями Римского-Корсакова были Глазунов, Лядов, Рахманинов, Репин и Шаляпин. После смерти Николая Андреевича и его жены, в течение 51 года квартира была коммунальной, но всю мебель и предметы жильцы бережно сохранили. 27 декабря 1971 г. в квартире на Загородном по инициативе жителей открылся мемориальный музей, основной частью которого являются рабочий кабинет, столовая, гостиная и передняя. В музее также есть концертный зал, где находятся документы о жизни композитора и портреты его предков. Загородный проспект, 28Б

Усадьба Кирьяново (Дашковой) 1784 г. Архитектор: Д. Кваренги Княгиня Екатерина Романовна была очень образованной женщиной той эпохи. Она очень много сделала для развития разных наук в России. Когда началась постройка дома, в своих мемуарах будущая владелица усадьбы пишет, что пока не намерена давать ей имя. Но даст его в честь святого того дня, когда свершится революция. В 1762 г. произошел во дворце переворот. Его итогом стало низвержение с престола и убийство Петра III, и восхождение на трон лучшей подруги владелицы- Екатерины II. Это случилось в день святых Кира и Иоанна, поэтому усадьба получила имя Кирьяново. Позже усадьба еще несколько раз меняла владельцев. При Советской власти в здании размещалась пионерская база, впоследствии работал клуб художественной самодеятельности, потом оно было отдано под жилой дом.

С 2007 г. в Кирьяново работает Музей, главной темой которого является Петергофская дорога. пр. Стачек, 45

М узей под открытым небом. Петербург в миниатюре В Александровском парке находится уникальный арт-объект "Мини-город", представляющий собой уменьшенную копию исторического центра Петербурга. Макеты зданий максимально приближены к оригиналам и открывают возможности для фотографирования и детских игр. За пределами "Мини-города" находится скульптура Святого Петра и группа "Зодчие" с известными архитекторами.

Обязательно сходите, если не были!

Где жил Некрасов? Николай Некрасовжил на Литейном, 36, в доме Краевского. В 1857 году он поселился в огромной квартире №4 и прожил здесь 20 лет! В его апартаментах была организована редакционная работа журналов "Современник" и "Отечественные записки", среди сотрудников которых числились М. Салтыков-Щедрин и Н. Добролюбов. Также сюда приходили Достоевский, Тургенев, Толстой и Островский! Петербуржцы прозвали дом "Пять Николаев", так как в разное время здесь проживали Добролюбов, Некрасов, Фигнер, Чернышевский и Пирогов! В доме напротив располагалась квартира министра иностранных дел, поэтому сюда приходили много негодующих посетителей, которых дворники гнали палками. Одна из таких сцен вдохновила Некрасова на написание стихотворения «Размышления у парадного подъезда». Литейный проспект, 36

РЖД "Пионерский парк", он же музей паровозов в Лебяжье Необычная выставка расположилась на станции Лебяжье под Санкт-Петербургом.

На одной территории собрана настоящая коллекция старого железнодорожного транспорта — локомотивы, поезда, паровозы и тепловозы, электропоезда и дизельный транспорт. Посмотреть в “Пионерском парке” есть на что. Здесь собрано около 50 редких экземпляров железнодорожного транспорта. Среди экспонатов есть паровозы конца 19-го века, товарный паровоз 1913 г., изготовленный в Луганске, первый электропоезд, курсировавший в 1928 г. из Москвы в Мытищи, и последние паровозы серии “ЛВ”. Пионерский парк

Замечательный Музей артиллерии Артиллерийский музей был создан 29 августа 1703 года по указу Петра I как Цейхгауз (место хранения достопамятных артиллерийских орудий). Сбор военного оборудования вели по всей стране. В конце XVIII века коллекции насчитывали около 6 000 предметов, как и отечественных, так и иностранных. Среди них было уже не только оружие, но также латы и кольчуги. В середине XIX века количество экспонатов возросло до 10 000, и их разместили в 19 залах отдельного здания, построенного по приказу князя Г. Орлова. Однако через несколько лет это здание отдали под размещение окружного суда, а экспонаты "раскидали" по 17 различным учреждениям. Только в 1868 году музей снова заработал, когда все коллекции вновь собрали вместе в восточном крыле Петропавловской крепости. В начале XX века Артиллерийский музей стал самым крупным подобным учреждением на территории страны.

Александровский парк, 7

Музей скульптуры «Мастерская Аникушина» Михаил Константинович Аникушин — выдающийся скульптор XX столетия. В 2013 г. в его мастерской открылось необычное творческое пространство. Мастерская сегодня — это не только мемориальный музей, но и современный арт-центр для обучения и творчества. Основная экспозиция посвящена технике создания монументальной скульптуры. Здесь можно познакомиться с процессом изнутри: от карандашного эскиза до отливки в бронзе. А для совсем маленьких детей проводятся тренинги, на которых юные скульпторы учатся лепить из глины и гипса, создавать композиции из бумаги и других необычных материалов. Вяземский пер., 8