Почему так медленно?

Украину всегда сравнивали с женщинами. В советские времена её отождествляли с девушкой в венке и с хлебом на рушнике. Эдакая хлебосольная красавица. В первые годы романтичной незалэжности Украина в основном превратилась в весёлую, но вздорную, скандальную и гулящую бабу, готовую на любую гадость ради денег и внимания богатого спонсора. Но с некоторых пор те два образа почили в бозе, как почили анекдоты про хитрого и хозяйственного хохла. Те образы сломали на майдане и сожгли в Одессе. Из пепла той старой Украины вылез новый образ.

Теперь Украина ― это впавшая в смесь страха и ярости смертельно больная и полностью сумасшедшая ведьма с растрёпанными волосами и грязными кривыми когтями, тянущимися ко всему живому. Именно поэтому Мать-Россия на правах родительницы решила взяться за её ― Украины ― излечение, которое, к сожалению, идёт не так быстро, как хотелось бы. Этому мешают как наши недруги, так и сама больная, упорствующая в своём безумстве.

Клинч патриотов

По обе стороны украинского конфликта имеются недовольные недостаточными темпами его разрешения. Украинские патриоты не понимают, почему ВСУ до сих пор не отбросила интервента на его территорию и не организовала танковые клинья на Воронеж и Краснодар, а патриоты российские не возьмут в толк, почему армия РФ ещё не взяла Киев и Львов.

Я умышленно не использую термин «турбопатриоты», потому что он несёт в себе определённый негативный заряд, подразумевающий насмешку над этими ребятами, ибо сегодня у нас всё серьёзно.

Одним из таких «непонимающих» с нашей стороны является Игорь Гиркин, более известный как Стрелков, звезда романтического времени восстания Народных республик и обороны Славянска. Одни настаивают на том, что этот Стрелков ненастоящий и что нынешний ― это Лжестрелков, а другие считают, что он всегда таким был, имея в виду его пораженческие настроения.

Когда Стрелков грустил в Славянске, причина его грусти была понятна ― помощи было ждать неоткуда. Но потом выяснилось, что грусть ― перманентное его свойство. Так вот, благодаря этой своей грусти господин Стрелков стал пользоваться большой популярностью у украинских Геббельс-СМИ, которые цитируют его с наибольшим упоением. Ну ещё бы, одно дело цитировать доморощенного комнатного Арестовича, у которого везде одни пэрэмоги, а совсем другое ― боевого офицера, немало погонявшего укрокиборгов по степям Донбасса и так и уехавшего непобеждённым.

Это как если бы какой-нибудь видный американский генерал в отставке открыто заявил, что военная мощь России неоспорима и что дело евроукров ― труба. Согласитесь, такое приятно слышать, и российские ведущие политических телешоу ухватились бы за такое изречение мёртвой хваткой, показав аудитории, что, мол, видите, как нас боятся и уважают даже в самом логове врага. Поэтому не будем обвинять падких на лесть евроукров, попытавшись войти в их положение.

Так вот, этот самый господин Стрелков недавно у себя в «Телеграме» написал, что цели Специальной военной операции (далее ― СВО) не то что не будут достигнуты ― даже речи о полном окружении и уничтожении украинской группировки на Донбассе быть не может. Украинская армия, как считает Стрелков, находится в куда более выгодном положении.

Пока русские солдаты сидят в грязи в наспех оборудованных окопах, вэсэушники комфортно устраиваются в заранее подготовленных блиндажах или даже в домах больших городов, которые планируют «защищать». Пока армия РФ будет страдать от проблем с логистикой, Украина будет получать огромные партии вооружения и прочей помощи, включая денежную, от США и их союзников. У ВСУ есть возможность проводить перегруппировку и перевооружаться. В итоге, как уверен Стрелков, оставаясь на своём месте, задействованные в СВО пророссийские силы обречены либо на уничтожение, либо на отступление к каким-то более комфортным рубежам. Поэтому, чтобы не усугублять и не доводить до крайности, дескать, нужно отступать уже сейчас.

С другой стороны, имеется Рамзан Кадыров, который хоть и не вступал в заочную или очную полемику с Игорем Ивановичем, но тем не менее исповедует совсем противоположные настроения. По его мнению, СВО будет успешно доведена до конца. Уже сейчас почти вся территория ЛНР освобождена, а в ДНР весьма быстро смогли покончить с сопротивлением нациков, бандеровцев и шайтанов в Мариуполе. Активная фаза зачистки завершилась меньше чем за месяц, тогда как тот же Грозный в 1999-м брали два месяца при общей численности сопротивляющихся там террористов минимум втрое меньшей, чем в Мариуполе (5 тысяч в Грозном против 15–20 тысяч в Мариуполе). Господин Кадыров настаивает на том, что настроение бойцов СВО боевое, а настроение врага упадочное, и он хоть и огрызается, но не особенно больно.

А потом произошло забавное. Рамзан Ахматович выпустил немного меланхоличное, не свойственное своему стилю видео, в котором заявил, что вторая фаза СВО должна начаться как можно быстрее и не только на Донбассе, но и по всей территории Украины, которую «нагло снабжают самым лучшим вооружением». Главный нюанс этого видео в том, что начало той самой пресловутой второй фазы было объявлено в Кремле несколькими днями ранее.

Откуда тогда такая грусть в глазах самого популярного военного блогера России? Видимо, от осознания недостаточности принимаемых мер по денацификации Украины.

Приблизительно в этот же период немного меняет риторику и господин Стрелков. В его аналитических сводках всё чаще проскальзывают в меру оптимистичные, вообще насколько это возможно для Стрелкова, нотки о том, что, мол, кое-где противника поджимаем. Также он рассуждает о будущем обустройстве Украины, которая таки будет приведена к порядку.

О чём говорят подобные колебания? О том, что СВО развивается не так, как хочется и как думается даже многим посвящённым гражданам, вне зависимости от их взглядов. Те, кому хочется поражения России, увидят в нынешней спецоперации все признаки оного. Те, кому хочется победы России, точно так же увидят и её. Пути СВО неисповедимы, а сама Россия всегда шла особой дорогой. Но то, что происходит сейчас на Украине, идёт неспешно для любой из сторон, что признают как Игорь Иванович с Рамзаном Ахматовичем, так и заукраинские патриоты, недовольные, выражаясь футбольным языком, скучной борьбой в центре поля.

Цифры в нашу пользу

С момента объявления начала второй фазы спецоперации на карте боевых действий, за которой наблюдает обыватель, особых подвижек не произошло. Ожидаемых решительных ударов с танковыми клиньями, как в кино про Великую Отечественную, не случилось. Наши «западные партнёры» принялись наращивать поставки бронетехники на Украину. Мы в ответ начали бить по мостам и железнодорожной инфраструктуре. Последнее ― наиболее отличительные признаки новой фазы.

Вспомнился журналистский штамп про «грозное молчание Путина», которое, мол, не к добру. Кто-то использует его как издевательскую шутку, а кто-то ― как реальное напоминание.

В итоге вместо прогнозируемой бури со стороны кажется, что имеет место лёгкий ветерок ― не более. Люди потянулись за ответами к специалистам. Те принялись отвечать. Ответы, как и положено, понравились не всем. Возражая на них, те же противники Стрелкова вспоминают ему пророчества о нашем обязательном поражении в Сирии и полном фиаско в Венесуэле, которую, мол, Москва в итоге оставит наедине с Америкой. Противники Кадырова вспоминают ему невыполненные обещания по ликвидации «шайтанов» и отмечают исчезновение зажигательных и одобряющих видео с участием чеченских бойцов. Среди диванных войск медленного реагирования также наметился цугцванг, или скорее, выражаясь не шахматным языком, а боксёрским, клинч.

Давайте взглянем на цифры. На стороне Украины только официально воюет порядка 260 тысяч человек плюс контингент в несколько тысяч, возможно до десятка, возможно больше, иностранных наёмников. По состоянию на 2 мая ВСУ, Нацгвардия и украинские пограничники потеряли убитыми в общей сложности около 50 тысяч.

Тем временем Зеленский ещё в апреле предложил увеличить спешным образом численность армии на 11 тысяч и на 100 тысяч в течение трёх лет. Будет ли это время у Украины? Есть большие сомнения на этот счёт. А что до вышеуказанных цифр, то они хорошо кладутся в канву ежедневных потерь ВСУ.

Те, кто следит за ежедневными сводками от Минобороны РФ, знают, что среднесуточные потери ВСУ составляют в среднем от 400 до 600+ человек. Грубо говоря, полтысячи в день. Если тенденция продолжится, то военный «расход» Украины составит 15 тысяч в месяц. Иными словами, те 260 тысяч солдат и офицеров ВСУ закончатся приблизительно через 17 месяцев, то есть почти через полтора года.

Смогут ли украинские гауляйтеры противостоять этому, эффективно пополняя состав своих збройных сыл? Есть мнение, что нет. Так произойдёт ещё и потому, что служба в украинской армии станет слишком противоречивым времяпрепровождением, и даже самые упоротые, взвешивая на одной чаше весов перспективу заработать, а на другой ― погибнуть, будут делать выводы не в пользу милитаризма. Несмотря даже на то, что тот же Зеленский даже предложил увеличить зарплату участникам боевых действий до трёх минимальных заработных плат (19,5 тысячи гривен, что в переводе на понятные где-то 53 тысячи рублей). Всё дело в том, что при сохранении данной тенденции у Украины просто закончатся подготовленные бойцы, а те, кто будет поступать после недельной подготовки, будут годиться для войны ещё хуже, чем гитлерюгендовцы, которых их фюрер трепал по щечкам в последние дни Великой Отечественной. На каком-то этапе ВСУ просто выбьют из полей в населённые пункты. Потом выбьют из мелких деревень. Затем из райцентров. А потом придёт черёд городов, которые не факт, что придётся штурмовать.

На сегодняшний день известно, что генштаб Белоруссии выпустил предупреждение о подготовке НАТО условий для создания ударных группировок у границ России и Белоруссии. Также недавно в ГУР Минобороны Украины всплыло письмо с приказом главнокомандующего польской армии генерала Ярослава Мика довести до всего состава информацию о готовности взять под контроль стратегические объекты в виде двух украинских областей ― Львовской и Волынской. Также на Украине крайне недовольны действиями Венгрии, которая обещает принять меры, если на фронт начнут отправлять этнических венгров. Всё это, как вы понимаете, возможные варианты на случай, когда Украина не сможет контратаковать, устанет отбиваться и её оборона начнёт сыпаться по швам. Приблизительно как армия Афганистана, которая годами уверенно сражалась, а потом развалилась и сдала всё за несколько дней.

Но что там по численности сил СВО и потерям? На момент начала операции с российской стороны участвовало по разным подсчётам от 150 до 170 тысяч человек. По состоянию на 25 марта, то есть спустя месяц самой активной и, если хотите, неосторожной фазы спецоперации, наши безвозвратные потери составили 1351 человек. ВСУ только за трое суток теряет больше. Разница, что и говорить, разительная. И не потому, что наше Минобороны могло бы, как украинское, недоговаривать в стиле «потерь нет», а потому что, как это ни странно для некоторых, русские генералы действительно дорожат жизнями своих бойцов.

Естественно, не стоит воспринимать эти цифры буквально, ибо существует огромное количество факторов, которые могут повлиять на скорость истощения как украинской, так и российской армии. Тем не менее с началом второй фазы множество российских военных корреспондентов, а также прямых участников СВО, ведущих блогерскую деятельность, многократно писали, что теперь армия РФ поменяла тактику. Вместо стремительных и рискованных марш-бросков там применяют метод, используемый в Сирии, который заключается в высочайшей концентрации артиллерии на квадратный метр, разносящей на куски расположения противника. Потом идёт пехота. Если встречает сопротивление, откатывается, и артиллерия повторяет процедуру до полного успокоения противника. Подобная тактика, с одной стороны, позволяет минимизировать потери и не рисковать попусту жизнями солдат. С другой ― подобный метод продвижения получается очень неспешным. Вот вам и ответ на вопрос в названии материала.

Риск ― дело благородное, но неблагодарное

Даже не будучи ни разу «особой, приближённой к императору», могу уверенно заявить, что Владимир Путин за все годы своего правления, при всей своей непредсказуемости в глазах «западных партнёров», всегда соблюдал три обязательных правила.

Во-первых, он старался действовать гуманно и даже вежливо по отношению ко всем, включая тех, кто считал его своим смертельным врагом. Во-вторых, если он получал отказ на предложение, то сжимал хватку и делал новое предложение, но уже менее выгодное для отказавшего. В-третьих, он никогда не рисковал и всегда действовал наверняка.

Именно поэтому в США с тревогой и заявляли, что Путин не проиграл ни одной войны. С другой же стороны, это уже отмечу я, все, кого тренировали и снабжали американцы, все без исключения терпели поражение. Американцы ― так себе вояки, а учитывая стандартную политику США опираться на всевозможное отребье, нужно не удивляться и конечным результатам. Все, кого воспитывали и обучают американцы против русских, превращались в ИГИЛ.

Осознав в итоге этот простой факт, в Кремле сделали правильные выводы. Руководить СВО был поставлен генерал Дворников, возглавлявший десять месяцев российскую военную группировку в Сирии. Мне, к сожалению, из Генштаба сводки не передают, но можно сделать вполне логичный вывод, что переход к «сирийскому методу» был обусловлен именно приходом новых кадров в главный штаб управления. В Кремле снова сделали ставку на минимальный риск, пусть и в ущерб оперативности. Нам не впервые тягаться с американцами вдолгую. Когда в Сирии многие из возмущённых российских патриотов требовали кровопролитиев, чтобы сразу весь мир в труху, наше командование пошло иным методом ― более изматывающим, но принесшим ощутимые плоды ― те самые, которые анонсировали вырастить к концу той войны. Она, конечно, ещё не закончилась, но Асад тогда перетерпел и смог победить, чего он теперь, видимо, желает и своему российскому коллеге.

Оппоненты данной идеи могут возразить: чем дольше затягивать СВО, тем более сильную помощь получит Украина и, следовательно, тем сложнее армии РФ придётся в конечном итоге. Всё это, конечно, так: оружие, поставляемое США и Европой, унесёт немало жизней русских солдат и в определённой степени растянет существование Украины. Но это будет агония. Она уже началась, и нынешние телодвижения Украины можно сравнить с буйством больного на хирургическом столе, мешающим хирургу делать своё спасительное дело, лишь ухудшая собственное же состояние. Как я сказал выше, никакие железяки, поставленные американцами своим боевым дикарям, никогда не спасали последних. Итоговое бегство США будет ещё позорнее, чем бегство из Афганистана, но это будет уже совсем другая история.

Сергей Донецкий

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