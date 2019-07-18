Дерипаска увез деньги в Калининград

"Именно изъяны национальной юрисдикции, надо признать это, недостаточность гарантий защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить эти активы. Как вы знаете, мы предусмотрели амнистию капитала, которая действует до 1 марта 2019 года, при этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства. Мы с коллегами обсуждали ситуацию, которая складывается в этой сфере, считаем, что еще на один год как минимум можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои деньги в Россию, также регистрируют свой бизнес в районах с особыми правовыми условиями".

Уже сейчас очевидно, что продление было сделано не зря. Компания En+ (одна из главных бизнес-структур Олега Дерипаски) заявила о том, что с 9 июля она "включена в Единый государственный реестр юридических лиц России в качестве международной компании (публичного акционерного общества)", о чем получены соответствующие документы от Корпорации развития Калининградской области. Решение о перерегистрации в России было принято еще в конце прошлого года, но на сам процесс ушло больше шести месяцев. "Переезд" En+ из британского офшора на острове Джерси в Россию многим казался несбыточной идеей из-за сделки, которую Олег Дерипаска заключил с Министерством финансов США с целью снятия санкций со своих компаний.

В инфополе ранее распространялась абсолютно недостоверная информация о том, что структуры российского бизнесмена якобы перешли под американское и британское управление. Американские СМИ, такие как агентство деловой информации Bloomberg, а также многочисленные сенаторы и конгрессмены от Демократической партии США, протестовавшие против снятия санкций, интерпретировали сделку в совсем другом ключе — а именно как отступление Минфина США, после которого структуры Дерипаски окажутся под усиленным (хотя и косвенным) влиянием российского государства.

Переезд En+ в калининградский офшор можно считать однозначным индикатором того, чья интерпретация событий ближе к реальности.Получается довольно забавная ситуация. Санкционное давление на российский бизнес, которое должно было, по замыслу западных русофобов, привести к эдакому "бунту бизнеса против российской власти", имеет скорее обратный эффект.

Вряд ли американский Минфин предполагал при введении санкций против структур Дерипаски, что продолжением истории с санкциями будет совсем не "бунт", не сброс активов и даже не "показательное банкротство", а настоящий кризис на мировом рынке алюминия (собственно, из-за него Минфин США и пошел на попятную), перетасовка собственников, а в конце концов — перерегистрация En+ в "российском офшоре".

Впрочем, было бы ошибкой считать, что создание "российских офшоров" направлено исключительно на создание эдакой тихой гавани для компаний, которые уже попали или могут попасть под американские санкции. Хотя даже если бы смысл существования владивостокских и калининградских "островов" сводился только к противодействию санкциям — это уже было бы стоящим геополитическим проектом.Но деофшоризация экономики в целом и учреждение специальных административных районов в частности — это еще и создание полноценной финансовой инфраструктуры для серьезного геополитического игрока XXI века. Финансовая репатриация — это начинающийся тренд, который можно объяснить как сугубо экономическими, так и политическими причинами.

Обостренный инстинкт самосохранения, наличие которого является едва ли не обязательным условием ведения успешного бизнеса, подсказывает знаковым российским бизнесменам, что на Западе им придется не просто глотать пыль, но и расставаться с активами, а если сильно не повезет, то можно попрощаться не только с активами, но и со свободой. Формула "деньги зарабатывать тут, а тратить — на Западе" уже не очень привлекательна, а местами даже опасна для пользователей.

В результате в Россию возвращаются или уже вернулись некоторые компании, которые даже не проходили по санкционным спискам. В прошлом году в Россию "переехали" с Кипра структуры Алишера Усманова. "Кипрская USM Holdings Limited, косвенно владеющая контрольными пакетами акций "Металлоинвеста", "Мегафона" и другими активами, завершает их перевод в Россию. <...> Реструктуризация обусловлена курсом на деофшоризацию экономики", — цитирует пресс-служба USM члена совета директоров холдинга Ивана Стрешинского.

Также в Россию "прибыли" структуры известного бизнесмена Алексея Мордашова. "ООО "Севергрупп", осуществляющее деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, и ПАО "Силовые машины" сообщают о завершении процесса передачи 100%-ного пакета акций ПАО "Силовые машины" ООО "Севергрупп". Реструктуризация активов проведена с учетом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур", — сообщается в пресс-релизе компании, который цитируют "Вести".

Список знаковых "возвращенцев" будет пополняться и дальше, но самым важным признаком успеха станет переезд в российскую юрисдикцию (неважно, в офшоры или в условный Воронеж) компаний, которыми владеют бизнесмены из ближнего зарубежья, Южной Америки, Азии, Африки и Восточной Европы. Мы уже писали, что у каждого серьезного геополитического игрока нашего времени есть "свои" офшоры, которые являются как инструментом контроля за собственным частным бизнесом, так и тихой гаванью для бизнесов дружественных стран и экономических колоний.

У США есть Невада и Делавэр, у Великобритании — россыпь карибских островов, Гибралтар и остров Джерси, у Евросоюза — Люксембург и Андорра, и даже у наследников идей Мао есть свои настоящие офшоры — Гонконг и Макао, через которые проходят сотни миллиардов долларов ежегодно.

Россия в данном аспекте мировой экономики выступает в роли догоняющего — но это не страшно. Дорогу осилит идущий, а первые успехи российской деофшоризации и "российских офшоров" внушают определенный оптимизм.