Приключение на свалке или бегство альфа-самцов

Довольно часто со мной происходили случаи, когда мне навстречу бежала стая собак. И что делать: бежать, стоять, искать камень или палку? Приведу один эпизод из жизни, когда нам с приятелем попалась такая стая собак.

За городом была огромная городская так называемая Саларьевская свалка твердых бытовых отходов.

Ее площадь составляла несколько десятков гектаров. Говорили, что там можно найти множество нужных и полезных вещей в довольно хорошем состоянии. Туда выбрасывали старые холодильники, телевизоры, приемники, сантехнику, мебель, книги и еще уйму разных вещей.

Как-то раз мы с приятелем решили посетить эту свалку - походить, посмотреть, может, что и найдем интересное. Приехали. Подходим к краю свалки. Высота ее в этом месте была где-то метра два. Кое-как, цепляясь за мусор, взобрались наверх и потихоньку пошли вглубь.

Не успели мы отойти от края свалки и десяток метров, как вдруг словно из-под земли, а вернее из-под мусора, перед нами возникла стая собак. Выстроились треугольником. Во главе самая большая и злая псина – вожак, за ним собаки поменьше, сзади щенки. Вожак злобно и громче всех лаял, ему вторили остальные, и даже щенки что-то там тявкали. Вся стая медленно приближалась к нам.

Мы испугались не на шутку. Под рукой ничего нет: ни камня, ни палки и еще неизвестно, чем бы окончилось сражение. Поэтому мы с приятелем что было сил бросились назад к краю свалки и скатились на задницах вниз. Стая собак нас преследовала до самого края.

Ничего нам больше не оставалось, как ходить по периметру свалки, а стая собак следовали за нами, поглядывая на нас с высоты этой груды мусора. Приятель нашел кусок платы от телевизора с радиодеталями, а я том Беляева. Больше на этой свалке мы не появлялись.

p.s. Недавно прочитал советы бывшего «морского котика» Клинта Эмерсона в статье «Что делать, если напала собака». В ней он пишет: «Если собака напала, то снимите куртку, обмотайте руку, засуньте ее в пасть, ударьте собаку в нос, покажите, что вы альфа-самец»… Ага, щаз! Альфа-самцы в виде нас с приятелем струсили сами и дали деру! Советы Эмерсона касаются, скорее всего, собак больных бешенством. Но кто знает, может быть и наша собака-вожак на свалке тоже была бешеная!

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