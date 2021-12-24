Какие территории, населенные русскими, мы подарили Казахстану

Это хорошо, что Казахстан дружит с нами. И, надеюсь, искренне относится к россиянам. Не притесняет русских, и нацелен на самое тесное сотрудничество с нашей страной.

Потому что, если бы было по-другому, то, боюсь, все кончилось бы для него так же плохо, как и для Украины. Все было бы – как с Крымом.

Вот, скажите, как Казахстан мог стать 9-й на сегодняшний момент страной мира по размерам территории? Как мог он стать такой независимой страной, если до революции такого государства и близко не существовало? Чтобы там не утверждал классный эпический фильм «Кочевник».

Более того, дореволюционная этнография называла и казахов, и киргизов – только киргизами. Иногда в литературе делалось уточнение: степные и пустынные киргизы (нынешние казахи) звались киргиз-кайсаками, а горные киргизы (кыргызы) – кара-киргизами.

А получилось, действительно - все как с Украиной и тем же Крымом. Когда молодое советское правительство отдало будущему Казахстану территории, где исконно проживали русские. Вот оттуда – то самое 9-е место в мире по площади территории.

Казакстан

После революции официальным наименованием бывших киргиз-кайсаков стало «казак». Этот термин был впервые употреблён буржуазно-националистическими политиками Алаш-орды, собравшейся в Оренбурге после Февральской революции и взявшей курс на казахскую автономию.

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Большевики, поскольку относили Алаш-орду к числу своих противников, не сразу приняли эту этнографическую терминологию. И в 1919 году в составе РСФСР была образована автономия в Средней Азии – Туркестанская АССР. Она включила, в том числе, и земли нынешнего Южного Казахстана.

А вот в апреле 1920 года уже была создана Киргизская АССР, и её столицей стал Оренбург. В неё были включены многие территории, относившиеся до революции к землям казачьих войск: Уральского, Оренбургского, Сибирского округов. А земли Семиреченского казачьего войска ещё раньше оказались в составе Туркестанской АССР.

В 1925 году произошло новое «национально-государственное размежевание». Теперь из Киргизской АССР и части Туркестанской была образована Казакская АССР, или Казакстан. Именно – Казакстан, так ее называли вплоть до 1936 года.

Расказачивание

Главным мотивом назвать так новую тюркскую национальную республику было стремление большевиков полностью стереть память о русских казаках. Это было продолжение всё той же политики расказачивания, начатой в январе 1919 года на Дону.

Само слово «казак» - тюркского происхождения, и означает оно - вольный человек. В своё время его усвоили предки казаков. Но оно же, в пику казачьей колонизации, было сделано казахскими националистами начала 20 века объединяющим символом национального самосознания большей части дореволюционных киргизов. У большевиков при этом был свой интерес. Они сделали всё, чтобы слово «казак» связывалось только с тюркским народом, а имя дореволюционного казачества стёрлось из памяти людской.

Но в середине 30-х годов, после укрепления власти Сталина, началось частичное возрождение русского казачества. Именно поэтому новоявленных «казаков», в силу особенностей произношения ими этого слова, переименовали на русском языке в казахов, а их республику – в Казахскую АССР (с 1936 года – ССР) или Казахстан.

Русские пришли на реку Урал раньше казахов

А теперь, самое главное – о землях. Большинство из них, населённых русскими и включённых ещё в 1920 году в Киргизскую АССР, осталось в новом Казахстане. Так что это были за территории?

Выше говорилось, что первой столицей Киргизской АССР стал Оренбург. С 1925 года, после образования Казакской АССР, её столицей оказалась Кзыл-Орда (прежний Форт-Перовск или Ак-Мечеть). А Оренбург стал губернским центром в составе РСФСР, и основная часть земель бывшего Оренбургского казачьего войска не вошла в состав Казакстана.

Но, тем не менее, в Казакстане/Казахстане остались:

- почти целиком земли Уральского казачьего войска с городом Уральск

- большая часть земель Сибирского казачьего войска с городами Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск и Усть-Каменогорск

- целиком Семиреченское казачье войско с городом Верный (Алма-Ата, с 1929 года – столица Казакстана).

Казахская националистическая историография утверждает, что все эти земли были искони казахскими, а русские явились здесь пришельцами, колонизаторами. Но это – нет так!

Русские пришли позже казахов только в Сибирь и Семиречье. Что касается Уральского казачьего войска (называвшегося тогда Яицким, поскольку река Яик была переименована в Урал только в 1775 году - после Пугачёвского бунта), то оно возникло еще в 16-м веке. Тогда по обоим берегам Яика кочевали ногайцы, а казахи располагались гораздо восточнее.

Только после ухода отсюда ногайцев, а затем калмыков, в середине 18-го века казахи придвинулись к реке Яик (Урал) и, с позволения русского правительства, частично переправились на её западный берег, образовав самый западный выступ нынешнего Казахстана. В это время по берегам Яика уже жили русские.

Поэтому очень хочется, чтобы хотя бы Казахстан не забыл, что стал таким большим, независимым и уверенным в себе не только благодаря своей давнишней победе над джунгарами!

А во многом – благодаря своему северо-западному соседу, раздававшему в свое время эти земли и города налево и направо – лишь бы всем народам, вошедшим в СССР, сделать приятное. Поэтому и находятся сейчас в пользовании других стран окрестности Балтики, которые купил Петр Первый у шведской королевы Ульрики Элеоноры за 2 миллиона рублей. До недавнего времени чужим был и Крым, завоеванный Екатериной II в противостоянии с турками. Не наши нынче западные казахские земли, которые кровью были выстраданы русскими казачьими отрядами…

Не забудь, Казахстан!

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43834897623/Kakie-t...