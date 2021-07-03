Это фиаско, шеф. Генпрокуратура доказала связь Алексея Кудрина с Джорджем Соросом

Генеральная прокуратура России наконец-то признала нежелательной организацию, связанную с американским мошенником Джорджем Соросом. Тем не менее связь имелась не только с представителями американского истеблишмента, но и с нынешним главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.

Ещё в конце 90-х, в период максимального проникновения западной "мягкой силы" в Россию, американский университет Бард-колледж, открыто финансируемый Джорджем Соросом, подписал документ о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ).

В 2011 году Бард-колледж де-факто открыл в СПбГУ факультет свободных искусств и наук, который возглавил… Алексей Кудрин.

Сотни учащихся прошли через систему так называемого "либерального" образования. Факультет взращивал самых настоящих глобалистов, нередко становящихся участниками оппозиционных маршей. И всё это делалось при непосредственном участии Алексея Кудрина.

В 2021 году Кудрин решил создать на базе факультета отдельный Университет свободных искусств и наук.



Правда, процесс создания нового вуза застопорился. На аффилированность Алексея Кудрина со структурами, финансируемыми Джорджем Соросом, обратил внимание правозащитник Александр Ионов, который направил соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить всю эту сомнительную деятельность.

Александр Ионов прокомментировал Царьграду ситуацию следующим образом:

То, что в истории с созданием факультета, а теперь и вуза принимает участие Джордж Сорос – это не удивительно. Западные структуры сильно проникли в российское общественно-политическое пространство. Тем не менее правоохранительные органы оперативно реагируют на угрозы, принимая соответствующие меры.

Генеральная прокуратура свой вердикт вынесла: Бард-колледж признан в России нежелательной организацией.

Теперь организации запрещено действовать на территории нашей страны.

От сотрудничества с Бард-колледжем глава Счётной палаты, конечно же, теперь отказался. Однако Кудрин всё равно намерен создать новый вуз, который станет рассадником идей либерализма и глобализма.

Признание Бард-колледжа нежелательной организацией пролило свет на деструктивную деятельность Джорджа Сороса в России. Бард-колледж закладывал фундамент не только гуманитарного образования, но и работал над политическими взглядами студентов. Задача фондов Сороса – создание в России активных и пассионарных групп молодёжи с крайне либеральными и, как следствие, оппозиционно настроенными взглядами. В том случае, если создаваемый ныне новый вуз будет опять аффилирован со структурами Сороса, мы, разумеется, обратим на это внимание,

– подчеркнул Александр Ионов.

Впрочем, во всей этой истории ничего удивительного нет. Факт того, что российские системные либералы связаны с западными структурами, зачастую являясь агентами влияния, известен давно. Тем не менее настолько откровенная аффилированность одного из представителей высшей власти нашей страны со структурами Сороса стала удивлением для многих. Как бы то ни было, процесс очистки России от глобализма и либерализма запущен и уже приносит свой результат, что не может не радовать.

Константин Двинский

https://tsargrad.tv/articles/jeto-fiasko-shef-genprokuratura-dokazala-svjaz-alekseja-kudrina-s-dzhordzhem-sorosom-2_376424