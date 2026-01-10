Михаил Фрунзе. Чужой среди своих

Официальная причина — общая интоксикация организма, но слухи о том, что его смерть не была случайной, поползли сразу же. Была ли это врачебная ошибка, трагическое стечение обстоятельств или же заранее спланированное устранение опасного конкурента? Прямых доказательств последней версии нет до сих пор, но тень этой загадки навсегда легла на его биографию.

Михаил Фрунзе (второй слева) среди соратниковГражданская война закончилась для Михаила Васильевича разгромом Повстанческой армии на Украине. В ходе войны Фрунзе провел множество удачных операций, за что был награжден двумя орденами Красного Знамени. В 1920 году он попал на постоянную работу на Украину, командуя там вооруженными силами. Правда, в 1921 году его попросили выполнить совершенно новое для Фрунзе задание: отправиться на подписание договора с новым руководителем Турции Мустафой Кемалем. С собой делегация везла большое количество золота и оружия. Переговоры, как известно, прошли благополучно.С последними залпами Гражданской войны перед большевиками встал вопрос: что делать с Красной Армией дальше? Огромная, наспех собранная, состоявшая в основном из крестьян, она была эффективна в маневренной войне на просторах России, но годилась ли она для будущих столкновений с регулярными армиями Запада? В 1921 году развернулась ожесточенная дискуссия о «Единой военной доктрине» (ЕВУ), и главным оппонентом всемогущего наркомвоенмора Льва Троцкого стал герой Гражданской войны Михаил Фрунзе.Этот спор был не просто о военных уставах. Это было столкновение двух подходов к самой сути войны. Троцкий, создатель Красной Армии, опирался на «военспецов» — бывших царских офицеров, которых он привлек на службу.Фрунзе, поддержанный многими «красными командирами», выдвинувшимися в годы Гражданской, придерживался прямо противоположной точки зрения. Его позиция целиком основывалась на марксизме, в частности на работах Фридриха Энгельса, который писал, что «освобождение пролетариата будет иметь свое особое выражение в военном деле и создаст свой особый, новый военный метод». Фрунзе был убежден, что армия рабочего государства должна воевать иначе, чем армия буржуазная.В чем же заключалась эта «пролетарская специфика»?Во-первых, в классовом характере армии. Солдат-рабочий или крестьянин, сражающийся за свою власть, будет обладать несравненно более высоким боевым духом, чем солдат, которого ведут на войну ради интересов капиталистов.Во-вторых, и это главное, в наступательном характере войны. Пролетариат, как самый передовой и революционный класс, по своей природе не может вести пассивную, оборонительную войну. Его удел — наступление, маневр, инициатива. «Нападение — лучшая форма защиты», — цитировал он Маркса. Опыт Гражданской войны, с ее стремительными рейдами конницы, глубокими обходами и фланговыми ударами, казалось, подтверждал этот тезис.Троцкий иронично возражал, что Фрунзе просто пытается возродить культ «суворовского» натиска, игнорируя уроки Первой мировой с ее позиционным тупиком, пулеметами и артиллерией. Он обвинял Фрунзе в «коммунистическом чванстве» и непонимании объективных военных реальностей.Еще одним яблоком раздора стал вопрос об устройстве армии. Троцкий выступал за сохранение кадровой армии. Фрунзе же убеждал, что это не просто свод правил, а целостное военно-политическое учение, пронизывающее всю жизнь армии от стратегии до быта. Доктрина должна была установить неразрывную связь между политическими целями государства (мировая революция) и военными методами их достижения. Все обучение, вся подготовка войск должны быть пропитаны марксистской идеологией и наступательным духом.Михаил Фрунзе, 1920г.Поначалу позиция Фрунзе была встречена в штыки. На X съезде партии в 1921 году Троцкий подверг резкой критике его «сырые» тезисы, а Ленин посоветовал молодому командиру «еще поучиться». Но Фрунзе не сдался. Он продолжал развивать свои идеи, публикуя статьи, выступая с докладами. И постепенно политический ветер начал меняться. Внутрипартийная борьба против Троцкого усиливалась, и его оппоненты, включая Сталина, увидели во Фрунзе и его идеях удобный инструмент для ослабления позиций всесильного наркомвоенмора. К 1924 году Фрунзе, опираясь на поддержку большинства ЦК, фактически выиграл «войну за доктрину». Его назначили заместителем Троцкого, а вскоре и сменили его на посту главы военного ведомства. Начиналась новая эра в истории Красной Армии.Новый народный комиссар сразу же начал работу по реформированию армии.Во-первых, он стал создавать военную доктрину СССР, пытаясь основать ее на марксизме.Во-вторых, Михаил Васильевич вернул в армию единоначалие (т.е. непосредственное подчинение командиру, а не комиссару), но одновременно создал институт помощников по политической работе среди красноармейцев.Кроме того, Фрунзе боролся за боеспособность армии и стал проводить постоянные учебные сборы, что, конечно, положительно влияло на РККА.Став во главе военного ведомства в начале 1924 года, сначала как заместитель, а с января 1925 года как полноправный наркомвоенмор и председатель Реввоенсовета, Михаил Фрунзе получил возможность претворить свои идеи в жизнь. Началась масштабная военная реформа, вошедшая в историю как «фрунзенская». Ее целью было превратить Красную Армию, измотанную Гражданской войной и страдавшую от «партизанщины», в современную, дисциплинированную и идеологически монолитную военную машину.Первым делом Фрунзе взялся за центральный аппарат. Он реорганизовал Штаб РККА, превратив его, по его собственному выражению, в «военный мозг государства». Этот орган должен был заниматься не только оперативным планированием, но и разработкой военно-теоретических основ, опираясь на марксистский метод анализа. Одновременно он возглавил Военную академию, стремясь поставить подготовку высших командных кадров на прочную идеологическую и научную основу. Одним из первых его распоряжений было начать глубокое изучение опыта Первой мировой войны, чтобы понять характер будущих войн.Реформы коснулись всех аспектов армейской жизни. Фрунзе объявил войну низкой дисциплине, считая ее главной причиной — недостаток политической сознательности. Он ввел систему единоначалия, упразднив двусмысленное положение военных комиссаров, которые часто вмешивались в командование. Теперь командир становился полновластным начальником, но на него же возлагалась и вся полнота ответственности за политическое воспитание подчиненных. Каждый командир должен был стать не только военным специалистом, но и политическим руководителем, способным «вести за собой массы».Огромное внимание Фрунзе уделял техническому перевооружению армии. Опыт Гражданской войны и анализ Первой мировой убедили его в том, что будущая война будет «войной моторов». Он стал ярым поборником развития авиации, танковых войск, артиллерии и химического оружия. Он понимал, что без мощной индустриальной базы, способной производить современное вооружение, все разговоры о наступательной доктрине останутся пустым звуком. «Исход будущей войны, — говорил он, — может быть, будет в большей степени зависеть от людей чистой науки, чем от полководца». Эта установка легла в основу всей последующей советской оборонной политики и во многом предопределила сталинскую индустриализацию.В вопросе комплектования армии Фрунзе реализовал свой компромиссный план. Была введена смешанная система: ядро армии составляли кадровые дивизии, а основная масса пехоты комплектовалась по территориально-милиционному принципу. Это позволяло иметь в мирное время небольшую, но хорошо обученную армию, способную в случае войны быстро развернуться в многомиллионную. При этом Фрунзе настоял на создании «национальных формирований» из представителей нерусских народов, что должно было укрепить единство многонационального советского государства.К 1925 году его взгляды на «пролетарскую военную науку» стали более зрелыми. Он признал, что не существует неких особых, уникальных «пролетарских» тактических приемов. Однако он продолжал настаивать, что классовый характер Красной Армии и цели Советского государства диктуют именно наступательную стратегию. В своей последней крупной работе «Фронт и тыл в войне будущего» он сформулировал концепцию тотальной войны. Он предсказал, что будущая война будет не серией быстрых, решительных ударов, а затяжной войной на истощение, которая потребует напряжения всех экономических, политических и духовных сил государства. Граница между фронтом и тылом сотрется, вся страна превратится в единый военный лагерь.Эта программа милитаризации всей жизни страны, подчинения всех ресурсов государства нуждам обороны стала квинтэссенцией его доктрины. Он требовал заблаговременной, еще в мирное время, перестройки промышленности на военный лад, создания стратегических резервов, военизации гражданских ведомств. Эта идея «государства-гарнизона», постоянно готовящегося к неизбежной схватке с капиталистическим окружением, стала одним из краеугольных камней советской системы. Фрунзе не успел довести свои реформы до конца, но он заложил тот фундамент, на котором его преемники — Тухачевский, Ворошилов, Шапошников — будут строить Красную Армию, которой предстояло через полтора десятилетия выдержать самое страшное испытание в своей истории.При всей трудности революционной жизни Михаил Васильевич всегда оставался добрым и очень обаятельным человеком, что отмечали все его современники. Для своих солдат он был непререкаемым авторитетом и любимым командиром. Для своей жены Софьи Алексеевны и для детей Тани и ТимураМихаил Васильевич был любящим мужем и отцом. Когда в семье произошел несчастный случай (маленькая дочка поранила себе глаза ножницами), Фрунзе привлек все свои связи, чтобы сохранить глаза Тане. Отец даже возил дочь в Германию, где удалось зрение оставить.Работа в годы Гражданской войны была тяжелой и нервной, что повлияло на развитие у Фрунзе язвы (ее он получил еще во время тюремного заключения). Эта болезнь и стала роковой.В 1925 году состояние здоровья наркома ухудшилось. На это влияли и работа, и травмы, полученные во время небольшой автокатастрофы (Фрунзе был лихим автолюбителем). Политбюро партии и лично Сталин настояли на лечении и хирургическом вмешательстве. Не хотевший поначалу оперироваться, Михаил Васильевич согласился, надеясь на улучшение. 29 октября 1925 года он лег под нож. Наркоз эфира действовал плохо, поэтому врачи решили усыпить его и хлороформом, не зная, видимо, о крайне опасных последствиях соединения этих двух препаратов. Во время операции выяснилось, что язва уже зарубцевалась и вмешательство не было нужно. Прямо на столе состояние Фрунзе резко ухудшилось, пульс стал редким, похолодели руки и ноги (на сердце повлияла адская смесь хлороформа и эфира). Утром 31 октября 1925 года Михаил Васильевич умер. Ему было всего 40 лет.Эта смерть стала настоящим шоком для всех и повлекла за собой множество слухов.Так, шептались, что врачи намеренно убили военачальника по заказу Троцкого либо Сталина. На волне этих сплетен (или заказа) даже вышла "Повесть о непогашенной луне" Б. Пильняка, которую сразу же изъяли из тиража (там рассказывалось о командарме Гаврилове, убитом врачами на операционном столе по указанию "человека с усами").Жена Фрунзе была настолько потрясена смертью любимого мужа, что впала в глубокую депрессию и покончила жизнь самоубийством через год после смерти Михаила Васильевича. Малолетние дети были отданы на воспитание в семью Клима Ворошилова.Михаил Васильевич Фрунзе был одним из самых одаренных и выдающихся красных командиров. Возможно, он мог еще много сделать для реформирования армии и для страны вообще. Но чудовищная ошибка (либо намеренное преступление) врачей погубили не только Фрунзе и его жену, но и начинания этого незаурядного человека. Правда, для своих соратников, которые не понимали ни характера наркома, ни его начинаний, он ни при жизни, ни после смерти не смог стать до конца своим.Фрунзе похоронили с высшими почестями у Кремлевской стены. Он стал одним из немногих, кому был установлен бюст в этом пантеоне советских вождей. Его имя присвоили столице Киргизии, Военной академии, улицам и заводам по всей стране. Он вошел в официальный канон героев Гражданской войны.

Каково же его истинное наследие? Безусловно, он был одним из самых талантливых полководцев-самородков, которых выдвинула революция. Его победы над Колчаком и Врангелем во многом определили исход Гражданской войны. Но его значение как военного теоретика и реформатора, пожалуй, еще более велико.

Именно Фрунзе заложил основы советской военной доктрины, которая, с теми или иными изменениями, просуществовала до самого конца СССР. Ее ключевые элементы — наступательный характер, идея тотальной войны, требующей мобилизации всех ресурсов страны, и неразрывная связь армии с правящей идеологией — были сформулированы им. Он был создателем концепции «государства-гарнизона», живущего в постоянной готовности к войне с враждебным миром.

Он мечтал о современной, технически оснащенной армии, и его идеи стимулировали индустриализацию и развитие военно-промышленного комплекса. Он настаивал на высоком уровне образования и политической сознательности командного состава, и реформа военного образования была одним из его главных достижений.

Проведение в 1920-е и 1930-е годы разработанных М.В. Фрунзе военных реформ заложило основы оборонной мощи СССР, внесло огромный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

При этом его наследие глубоко противоречиво. Идеологическая зашоренность, вера в неизбежность мировой классовой войны, подчинение военной мысли политической догме — все это также было частью его доктрины. Созданная им система оказалась чрезвычайно эффективной в условиях тоталитарного государства, но она же способствовала его укреплению. Трагедия Красной Армии в 1937-1938 годах, когда лучшие ее командиры, многие из которых выросли на идеях Фрунзе и Тухачевского, пали жертвами репрессий, стала страшным парадоксом. Система, которую он строил для защиты революции, в итоге обернулась против своих создателей.

М.В. Фрунзе до конца своей жизни оставался важной дипломатической фигурой в налаживании турецко-российских отношений, был сторонником сближения с Турцией. Известие о смерти Фрунзе было с большой горечью встречено в Турции. Светлую память о Фрунзе турки сохраняют и по сей день.

Так или иначе, Михаил Фрунзе остался в истории как человек, который попытался осмыслить войну нового типа и создать армию для этой войны. Его жизнь, короткая, яркая и трагическая, стала отражением всей бурной и противоречивой эпохи, породившей его.

