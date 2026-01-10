Михаил Фрунзе. Чужой среди своих

Одним из самых выдающихся красноармейских военачальников был Михаил Фрунзе - победитель Колчака и Врангеля, нарком по военным и морским делам. Однако при всех своих победах и достижениях он так и не смог стать по-настоящему своим для новой партийной элиты, которая пришла к власти после смерти Ленина. Какие были тайны жизни и смерти великого советского полководца.Он родился в 1885 году не в самой обычной семье. Его отец был фельдшером и, судя по фамилии, молдаванином по происхождению. Семья Фрунзе жила очень далеко от революционных очагов - в городе Пишпеке (нынешнем Бишкеке) Семиреченской области. В семь лет мальчик поступил в гимназию в городе Верный (ныне Алма-Ата) и закончил ее в 1904 году с отличием. Однако, несмотря на отдаленность от революционных Москвы и Петербурга, Михаилу все же удалось в гимназии познакомиться с марксистскими идеями и проникнуться ими. Поступив в Петербургский Политехнический институт, Фрунзе почти сразу же вступил в РСДРП.
С первых же дней в Петербурге Фрунзе, которому не было и двадцати, с головой ушел в студенческие кружки, где марксизм был самой модной и острой темой для споров. Он примкнул к большевикам, самой радикальной фракции социал-демократов, и быстро понял, что теория без практики — пустое сотрясение воздуха. В ноябре 1904 года его впервые арестовали на студенческой демонстрации. На допросе он назвался вымышленным именем, и полиция, по тогдашнему обычаю, просто выслала его в несуществующий «родной» город. Этот первый опыт показал ему, что система не так уж всесильна, и лишь укрепил его в решимости.
9 января 1905 года в Петербурге произошли события, впоследствии названные кровавым воскресением. Михаил был одним из участников знаменитой рабочей манифестации на Дворцовой площади, где при разгоне митингующих его ранили в руку. Этот момент он впоследствии называл решающим для его судьбы, когда молодой человек окончательно выбрал путь революции.
В письме к матери Фрунзе написал слова, определившие всю его дальнейшую жизнь: «За события 9 января 1905 года должно быть заплачено. Я отдаю себя всего революции». И это не было юношеской бравадой. Он бросил институт и отправился в самое сердце промышленной России — в Иваново-Вознесенск, текстильную столицу, чтобы вести агитацию среди рабочих. Результатом стала знаменитая 72-дневная стачка текстильщиков. Именно там, в «русском Манчестере», впервые проявились три основы, на которых будет стоять вся его будущая карьера: инициатива, наступательный дух и абсолютная верность партийной идеологии. Во время знаменитой Иваново-Вознесенской стачки 1905 года, одной из крупнейших в истории России, Фрунзе (под псевдонимом «Арсений») стал одним из ее лидеров. Он не просто произносил речи, он организовывал, создавал боевые дружины и даже возглавил отряд рабочих, отправившийся в Москву для участия в вооруженном восстании. В боях на Триумфальной площади его люди умудрились отбить у правительственных войск пулемет — невиданная дерзость.
Здесь же Фрунзе был вновь покалечен властями, а именно казачьим патрулем, который избил Михаила. Всю последующую жизнь революционер хромал из-за казачьих побоев.Восстание было подавлено, но Фрунзе приобрел бесценный опыт и репутацию человека действия. Партия заметила молодого и энергичного организатора. Его избирают делегатом на IV съезд РСДРП в Стокгольме, где, по некоторым сведениям, он впервые лично встречается с Лениным. Разговор шел о военных аспектах недавних восстаний. Фрунзе, никогда не служивший в армии, уже тогда говорил о необходимости для большевиков изучать военное дело, создавать своих, «красных» офицеров, которые превзойдут царских. Ленин, как говорят, согласился и посоветовал ему глубже изучать труды Энгельса, который много писал о войне и вооруженных восстаниях.
В 1907 году его вновь арестовали. С этого момента начался почти беспрерывный период ссылок и тюрем, как и у большинства его товарищей по партии. Через два года его приговорили к смертной казни, которую вскоре заменили каторгой. Фрунзе сидел во Владимирской и Николаевской тюрьмах, был выслан в Иркутскую губернию, где Михаил Васильевич проводил среди ссыльных революционную пропаганду. Эти годы не сломили его. Напротив, тюрьма стала для него университетом, где он закалял волю и углублял свои знания марксизма.
Бежав в Иркутск, а потом и в Читу, Фрунзе объездил все Забайкалье под видом земского статиста, на деле проводя подрывную революционную работу. За эти годы он приобрел в партии репутацию военного человека, способного создать мощную боевую организацию.
Уже в 1915 году он бежит, добирается до Читы, устраивается на службу в переселенческое управление под чужим именем и немедленно создает подпольную большевистскую газету. В 1916 году, чудом избежав очередного ареста, он оказывается в Москве, откуда партия направляет его на новое, чрезвычайно важное задание — вести агитацию среди солдат на Западном фронте. Под видом волонтера Всероссийского земского союза, он отправляется в Минск, где и встречает 1917 год. За эти десять с лишним лет подпольной борьбы Фрунзе превратился из пылкого юноши в хладнокровного и опытного организатора, для которого революция стала профессией и смыслом жизни.
Февральскую революцию Михаил Васильевич встретил в Минске. Через некоторое время Фрунзе вернулся в Шую, где его отлично знали рабочие. Там он возглавил Шуйский Совет и Городскую управу. Одновременно с этим он создавал боевые организации на фронте и даже успел принять участие в боях, возглавляя отряд шуйских бойцов.С момента начала Гражданской войны началась и военная карьера Фрунзе. Сначала его назначили военным комиссаром в Ярославль.
Когда в конце 1918 года 33-летнего Михаила Фрунзе, профессионального революционера без единого дня службы в царской армии, назначили командующим 4-й армией Восточного фронта, многие кадровые военные, «военспецы», смотрели на это с нескрываемым скепсисом. Ситуация на фронте была отчаянной. Армии адмирала Колчака, верховного правителя белой Сибири, рвались к Волге, уже взяв Пермь. Красная Армия отступала, дисциплина падала, боевой дух был на нуле.
Фрунзе начал не с разработки гениальных планов, а с наведения железного порядка. Объезжая войска, он жестко пресекал паникерство и дезертирство, но главное — он говорил с бойцами. Он объяснял им, за что они воюют, внушая, что дисциплина красного бойца должна основываться не на страхе, а на «высоком чувстве революционного долга». Это сочетание жесткости и идеологической накачки дало свои плоды. Армия, казавшаяся разваленной, начала превращаться в боеспособную силу.
Здесь Михаил Васильевич показал себя как отличный военачальник, способный на проведение эффективных операций. Благодаря действиям его армий в 1919 году были разгромлены соединения на Урале. В это же самое время проявились положительные черты характера Фрунзе. Так, он принимал под свое командование и военных самородков (например Василий Чапаев, ), и бывших царских офицеров (Новицкого, Карбышева). Все эти люди создавали эффективную армию. В армии Фрунзе старался сохранять дисциплину и жестоко карал мародеров и дезертиров.
Его военный талант, если можно так говорить о самоучке, проявился весной 1919 года. Колчак начал генеральное наступление, планируя прорваться к сердцу России. Главный удар белых был нацелен на Самару и Симбирск. В этот критический момент Фрунзе, уже командующий Южной группой армий Восточного фронта, предложил дерзкий план. Вместо того чтобы встречать удар в лоб, он решил нанести мощный фланговый контрудар из района Бузулука. Его замысел был прост и эффективен в своей наступательной природе: не обороняться, а атаковать; не отталкивать противника, а рассекать его порядки, нарушать коммуникации и уничтожать по частям.
Его план вызвал споры. Вышестоящее командование, включая главкома Каменева (не путать с известным политиком), настаивало на более осторожных действиях, нацеленных на освобождение конкретных городов. Фрунзе же мыслил категориями уничтожения живой силы врага. Для него города были лишь точками на карте, главным призом была армия Колчака. В знаменитой Уфимской операции он продемонстрировал это в полной мере. Начав наступление, его войска столкнулись с упорным сопротивлением при попытке форсировать реку Белую к югу от Уфы. Вместо того чтобы упрямо биться в одном месте, Фрунзе мгновенно перенес главный удар на северный фланг, где армия под командованием другого будущего маршала, Михаила Тухачевского, добилась успеха. Этот маневр стал полной неожиданностью для белых. Пока они перебрасывали резервы на север, Фрунзе вновь ударил на юге, и в итоге Уфа была взята, а армия Колчака оказалась рассеченной и деморализованной. За эту операцию Фрунзе был награжден орденом Красного Знамени.
В этих боях Фрунзе не раз конфликтовал с высшим руководством, в частности с наркомвоенмором Львом Троцким, который часто пытался отозвать его войска для решения других задач. Фрунзе, убежденный в своей правоте, не стеснялся апеллировать напрямую к Ленину, доказывая, что нельзя останавливать наступление и давать врагу опомниться. И Ленин его поддерживал. «Если не завоюем Урал до зимы, гибель революции считаю неминуемой», — телеграфировал он Фрунзе, возлагая на него всю ответственность за исход кампании.
После разгрома Колчака Фрунзе был переброшен сначала в Туркестан, где он сочетал военные действия против басмачей с тонкой политической игрой, привлекая на сторону советской власти местное население. А осенью 1920 года его ждало последнее и самое трудное испытание — разгром армии генерала Врангеля в Крыму. «Черный барон» создал на полуострове мощный укрепрайон, превратив Перекопский перешеек в неприступную крепость.
Фрунзе сосредоточил против Врангеля огромные силы, добившись четырехкратного превосходства в живой силе. Но Врангель, опираясь на мощные укрепления, так называемый Турецкий вал, и поддержку британского флота, отбивал все атаки. Штурм Перекопа стал одним из самых тяжелых и ожесточенных сражений Гражданской войны. Волны красноармейцев одна за другой накатывались на белые позиции и откатывались назад. В критический момент, когда одна из частей дрогнула, Фрунзе, по свидетельствам очевидцев, лично взял винтовку и повел в атаку ивановских рабочих, с которыми начинал свой революционный путь. Этот жест, возможно, апокрифический, тем не менее точно отражает его стиль командования — личный пример и несгибаемая воля. В итоге оборона белых была прорвана. Врангель был вынужден эвакуировать остатки своей армии из Крыма. Гражданская война на юге России была окончена. За два года Фрунзе прошел путь от партийного агитатора до одного из самых прославленных полководцев Республики, доказав, что революционная воля и нестандартное мышление могут быть важнее академического военного образования.
Мог быть военачальник и великодушным, но, конечно, в политических целях. Так, в 1919 году Михаил Васильевич объявил полное прощение "белым" оренбургским казакам, а тем, кто переходил на сторону Красной армии, Фрунзе обещал безопасность и даже выплачивал им деньги за отобранных у них лошадей. Победив самого барона Врангеля в Крыму в 1920 году, военачальник пообещал всем "белым" сохранение жизни и возможность покинуть страну, что, правда, вызвало большое неудовольствие Ленина.
Далеко не все однопартийцы считали Фрунзе своим соратником. Руководитель Красной армии Троцкий, видимо, завидуя большим успехам Михаила Васильевича, считал его посредственным военным, не умевшим разбираться в людях. Молотов впоследствии называл его не в полной мере своим для большевиков. Многих соратников поражали снисхождение и мягкость по отношению к противникам. Некоторых удивляло то, что отряды Фрунзе не были жестокими по отношению к местному населению, редко брали заложников и т.д.
Михаил Фрунзе. Чужой среди своих
