Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Кудрин самый настоящий оборотень, как и Чубайс, и Силуанов и Набиуллина, одна шайка изменников Родины.Кудрин выступил с...
  • Борис Осипов
    +++++++++++++Строительство чет...
  • ВАЛЕРИЙ ХОХЛОВ
    Дешевле кудрина разделить ,ручки,ножки и т.д.Кудрин выступил с...

Мы должны стать частью этой "цЫвилизации" уродов ????

Борзая судьба или чем заканчивается слава

В Испании после окончания сезона охотники часто убивают своих собак породы “испанский гальго”. Молодых здоровых собак вешают, пристреливают, перерезают горло или отвозят подальше и оставляют умирать. По статистике в год убивают около 20 тысяч таких собак. Причина в том, что гальго – отличные охотники на зайцев, причём именно в возрасте от восьми месяцев до двух лет. Их в огромных количествах выращивают к охотничьему сезону, а после окончания сезона избавляются за ненадобностью.

Давайте я расскажу об этом подробнее.Мы должны стать частью этой "цЫвилизации" уродов ????В отличии от других стран ЕЭС Испания не имеет закона об охране права на жизнь бездомных животных. А бездомными каждый год становятся тысячи борзых (такие как гальго — это испанская левретка, грейхаунд, поденко и д.р) Дело в том, что там существуют два типа заводчиков: скажем класса «А» и класса «В». К первым относятся те, кто разводит собак для престижных выставок и бегов, они называются gangliero. К классу «В» относятся те, которые используют собак для охоты. Помимо этих есть еще цыгане, осуществляющие роль «посредников». Первые т.е gongliero имеют обычно 10-15 собак и используют их около 2-3 лет.

До 5-6 лет оставляют самок для разведения.

По прошествии сезона от отработавших свое избавляются. Продают крестьянам для охоты или через цыган (здесь-то они и нужны). В рекламных роликах о бегах gangliero рассказывают, как их отслужившие добрую службу герои-борзые, доживают свою жизнь греясь в гостиной у хозяйского камина. На самом деле легко представить, что это невозможно, хотя бы по экономическим причинам. Еще хуже обстоит дело со второй группой заводчиков. Это люди не богатые и им лишние рты не нужны. Еще щенков при обучении охоте жестко отбирают. Показавших слабые охотничьи качества просто отстреливают. Старых собак (4-5 лет) отдаляют от деревни. Отсюда бродяжки по дорогам в поисках пищи. Приюты для животных конечно же существуют. Но волонтеров очень мало, и средств на содержание еще меньше. Эвтаназия или расстрел, максимум после 6 месяцев содержания. Эта жуткая ситуация известна в Европе. И в Испанию приезжают помогать волонтеры с других стран (собирают фонды, занимаются поиском в своих странах желающих усыновить собак и организуют вывоз этих собак, на свои средства организуют приюты). Но собак много, и проблема острая.

Вот так, в 21 веке, в Европе.

В стране, которая относится к Евросоюзу и претендует на позиции культурного общества, общественной тайной является массовое убийство борзых-Гальго. Гальго с одной стороны именуется гордостью испанской кинологии, что с другой стороны не мешает массово избавляться самыми бесчеловечными методами от собак, отслуживших свой срок или просто по окончании очередного охотничьего сезона. Посмотрите на этих собак.

Им повезло - их нашли ещё живыми.Мы должны стать частью этой "цЫвилизации" уродов ????

Мы должны стать частью этой "цЫвилизации" уродов ????
Мы должны стать частью этой "цЫвилизации" уродов ????Это не отдельные случаи. Ежегодно убиваются сотни собак-их вешают, морят голодом, травят ядами, сбрасывают в шахту. Большинство собак не удаётся спасти, помощь приходит слишком поздно…

Бега борзых - очень старая традиция, уходящая корнями в истоки цивилизации. Хотя пока существовала реальная охота, бега борзых не были так распространены. Распространяться начали, когда дичи почти не осталось, да и общественность осудила этот вид охоты как варварский.

Владельцы борзых нашли выход. Бега - отличный способ для собаки размяться, для хозяина потешить око и тщеславие. И зайцы целы…

Но очень быстро оказалось, что бега борзых имеют свои теневые стороны. Спекуляции, подставки собак, допинг или намеренное выставление собак не в форме на старт. Деньги способны испортить любое хорошее начинание. Но если бы дело ограничивалось просто финансовыми махинациями − это пол-беды. Страдают прежде всего собаки. Дело даже не только в тяжёлых травмах, которые собаки могут получить во время бешеной скачки.

Беда в том, что весь бизнес около бегов невероятно коммерциализирован. Собака воспринимается не как живое существо со своими эмоциями и внутренним миром. А как сырьё для бегового бизнеса. Особенно огромный размах и особенно уродливые формы этот бизнес приобрёл именно в США. В Англии всё же намного меньше возможностей утаить злоупотребления в этой сфере. В США масштабы трагедии огромны. ЕЖЕГОДНО гибнут ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ грейгаундов, перемолотые машиной бизнеса. Раненых собак лечить неэкономично и их в лучшем случае усыпляют. Отслуживших и неперспективных в лучшем случае усыпляют. В рамках даже одного питомника это не единичные случаи.

Собаки усыпляются десятками. В США не запрещено законом усыпление здорового животного. И хотя издевательство над животными запрещено и наказывается, много «заводчиков» не утруждает себя вызовом ветеринара и усыплением - это накладно.

Гораздо проще оставить собаку в клетке без воды и еды - ведь сдохнет и так!

В Америке действует движение за запрет собачьих бегов. Им удаётся спасти ничтожный процент животных. И не удаётся добиться запрета бегов. Не только потому, что в этом бизнесе крутятся огромные деньги. Но сложность и в том, что если бы (теоретически) бега запретили, под угрозой смерти окажутся уже МИЛЛИОНЫ собак, от которых захотят избавиться. А так мясорубка бегового бизнеса продолжает крутиться…

Вот что пишут на форумах:

По статистике в год убивают около 20.000 собак породы гальго. Причина — они прекрасные охотники на зайцев (догоняют любого — скорость до 70 км/ч, умеют даже петлять как зайцы!), их разводят для сезона охоты, разводят много т.к. собаки неприхотливые, имеют хороший характер и невероятно выносливые, несмотря на хрупкую внешность.

Самую большую скорость и азарт на охоте они проявляют в возрасте от 8 месяцев до 2-х лет. Потом сезон охоты заканчивается, щенки подрастают, а двухлеток в лучшем случае сажают в автобус, отвозят подальше и выкидывают на улицу или отвозят на «Перейра» — это ни что иное как легализированная станция по умерщвлению! Это те, кто погуманнее, а так — просто на деревьях вешают, в бункерах по 100 штук запирают и уходят или просто горло перерезают! Если кто на машине по Испании ездил, то видел при подъезде, например, к Севилье, дороги просто усеяны трупами собак. Я от этого шока думаю никогда в себя не приду.

Тем собакам, которым повезло быть просто выброшенными на улицу, приходится трудно: они не умеют добывать пищу (они зайцев-то загоняют, трясут за шкирку и ломают хребет — но кушать их им в голову не приходит!), воды практически не найти. И если их потом службы отлавливают, то опять отвозят на живодерню! На живодерне закон такой: если собаку в течении 2-х недель не усыновят — уничтожать! Но за 2 недели даже рекламу на эту собаку дать не успеешь! Отсюда и страшная цифра двадцать тысяч в год!

Я узнала обо всем этом ужасе полтора года назад и сразу стала искать, кого бы адаптировать: попутно узнала, что у черных гальго шансов вообще нет, т.к. испанцы суеверны (это как черный кот у нас)!

Если человек из Германии хочет взять собаку из Испании (а сейчас появилось много организаций, занимающихся спасением — много, но все равно катастрофически недостаточно!), то надо просто официально заявить, что согласен заплатить за перелет собаки, доставку домой, паспорт, прививки и мед. осмотр. Все вместе получается 200-215 евро. Большинству вставляют еще сразу и чип.

Я всерьез подумываю взять еще одну, порода потрясающая: всегда приветливая, но ненавязчивая, абсолютное отсутствие агрессии, приспосабливаются ко всему (при моей гастрольной жизни Глашка обьездила со мной на машине всю Европу — ей нравится!), очень неприхотливая и послушная до умопомрачения!

http://masterok.livejournal.co...

природаЗападСветлана Митленкодорога в никуда
Обсудить

Картина дня

наверх