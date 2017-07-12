Мы должны стать частью этой "цЫвилизации" уродов ????

Борзая судьба или чем заканчивается слава

В Испании после окончания сезона охотники часто убивают своих собак породы “испанский гальго”. Молодых здоровых собак вешают, пристреливают, перерезают горло или отвозят подальше и оставляют умирать. По статистике в год убивают около 20 тысяч таких собак. Причина в том, что гальго – отличные охотники на зайцев, причём именно в возрасте от восьми месяцев до двух лет. Их в огромных количествах выращивают к охотничьему сезону, а после окончания сезона избавляются за ненадобностью.

Давайте я расскажу об этом подробнее. В отличии от других стран ЕЭС Испания не имеет закона об охране права на жизнь бездомных животных. А бездомными каждый год становятся тысячи борзых (такие как гальго — это испанская левретка, грейхаунд, поденко и д.р) Дело в том, что там существуют два типа заводчиков: скажем класса «А» и класса «В». К первым относятся те, кто разводит собак для престижных выставок и бегов, они называются gangliero. К классу «В» относятся те, которые используют собак для охоты. Помимо этих есть еще цыгане, осуществляющие роль «посредников». Первые т.е gongliero имеют обычно 10-15 собак и используют их около 2-3 лет.

До 5-6 лет оставляют самок для разведения. По прошествии сезона от отработавших свое избавляются. Продают крестьянам для охоты или через цыган (здесь-то они и нужны). В рекламных роликах о бегах gangliero рассказывают, как их отслужившие добрую службу герои-борзые, доживают свою жизнь греясь в гостиной у хозяйского камина. На самом деле легко представить, что это невозможно, хотя бы по экономическим причинам. Еще хуже обстоит дело со второй группой заводчиков. Это люди не богатые и им лишние рты не нужны. Еще щенков при обучении охоте жестко отбирают. Показавших слабые охотничьи качества просто отстреливают. Старых собак (4-5 лет) отдаляют от деревни. Отсюда бродяжки по дорогам в поисках пищи. Приюты для животных конечно же существуют. Но волонтеров очень мало, и средств на содержание еще меньше. Эвтаназия или расстрел, максимум после 6 месяцев содержания. Эта жуткая ситуация известна в Европе. И в Испанию приезжают помогать волонтеры с других стран (собирают фонды, занимаются поиском в своих странах желающих усыновить собак и организуют вывоз этих собак, на свои средства организуют приюты). Но собак много, и проблема острая.

Вот так, в 21 веке, в Европе.

В стране, которая относится к Евросоюзу и претендует на позиции культурного общества, общественной тайной является массовое убийство борзых-Гальго. Гальго с одной стороны именуется гордостью испанской кинологии, что с другой стороны не мешает массово избавляться самыми бесчеловечными методами от собак, отслуживших свой срок или просто по окончании очередного охотничьего сезона. Посмотрите на этих собак.

Им повезло - их нашли ещё живыми.

Это не отдельные случаи. Ежегодно убиваются сотни собак-их вешают, морят голодом, травят ядами, сбрасывают в шахту. Большинство собак не удаётся спасти, помощь приходит слишком поздно… Это не отдельные случаи. Ежегодно убиваются сотни собак-их вешают, морят голодом, травят ядами, сбрасывают в шахту. Большинство собак не удаётся спасти, помощь приходит слишком поздно…

Бега борзых - очень старая традиция, уходящая корнями в истоки цивилизации. Хотя пока существовала реальная охота, бега борзых не были так распространены. Распространяться начали, когда дичи почти не осталось, да и общественность осудила этот вид охоты как варварский.

Владельцы борзых нашли выход. Бега - отличный способ для собаки размяться, для хозяина потешить око и тщеславие. И зайцы целы…

Но очень быстро оказалось, что бега борзых имеют свои теневые стороны. Спекуляции, подставки собак, допинг или намеренное выставление собак не в форме на старт. Деньги способны испортить любое хорошее начинание. Но если бы дело ограничивалось просто финансовыми махинациями − это пол-беды. Страдают прежде всего собаки. Дело даже не только в тяжёлых травмах, которые собаки могут получить во время бешеной скачки.

Беда в том, что весь бизнес около бегов невероятно коммерциализирован. Собака воспринимается не как живое существо со своими эмоциями и внутренним миром. А как сырьё для бегового бизнеса. Особенно огромный размах и особенно уродливые формы этот бизнес приобрёл именно в США. В Англии всё же намного меньше возможностей утаить злоупотребления в этой сфере. В США масштабы трагедии огромны. ЕЖЕГОДНО гибнут ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ грейгаундов, перемолотые машиной бизнеса. Раненых собак лечить неэкономично и их в лучшем случае усыпляют. Отслуживших и неперспективных в лучшем случае усыпляют. В рамках даже одного питомника это не единичные случаи.

Собаки усыпляются десятками. В США не запрещено законом усыпление здорового животного. И хотя издевательство над животными запрещено и наказывается, много «заводчиков» не утруждает себя вызовом ветеринара и усыплением - это накладно.

Гораздо проще оставить собаку в клетке без воды и еды - ведь сдохнет и так!

В Америке действует движение за запрет собачьих бегов. Им удаётся спасти ничтожный процент животных. И не удаётся добиться запрета бегов. Не только потому, что в этом бизнесе крутятся огромные деньги. Но сложность и в том, что если бы (теоретически) бега запретили, под угрозой смерти окажутся уже МИЛЛИОНЫ собак, от которых захотят избавиться. А так мясорубка бегового бизнеса продолжает крутиться…

Вот что пишут на форумах:

По статистике в год убивают около 20.000 собак породы гальго. Причина — они прекрасные охотники на зайцев (догоняют любого — скорость до 70 км/ч, умеют даже петлять как зайцы!), их разводят для сезона охоты, разводят много т.к. собаки неприхотливые, имеют хороший характер и невероятно выносливые, несмотря на хрупкую внешность.

Самую большую скорость и азарт на охоте они проявляют в возрасте от 8 месяцев до 2-х лет. Потом сезон охоты заканчивается, щенки подрастают, а двухлеток в лучшем случае сажают в автобус, отвозят подальше и выкидывают на улицу или отвозят на «Перейра» — это ни что иное как легализированная станция по умерщвлению! Это те, кто погуманнее, а так — просто на деревьях вешают, в бункерах по 100 штук запирают и уходят или просто горло перерезают! Если кто на машине по Испании ездил, то видел при подъезде, например, к Севилье, дороги просто усеяны трупами собак. Я от этого шока думаю никогда в себя не приду.

Тем собакам, которым повезло быть просто выброшенными на улицу, приходится трудно: они не умеют добывать пищу (они зайцев-то загоняют, трясут за шкирку и ломают хребет — но кушать их им в голову не приходит!), воды практически не найти. И если их потом службы отлавливают, то опять отвозят на живодерню! На живодерне закон такой: если собаку в течении 2-х недель не усыновят — уничтожать! Но за 2 недели даже рекламу на эту собаку дать не успеешь! Отсюда и страшная цифра двадцать тысяч в год!

Я узнала обо всем этом ужасе полтора года назад и сразу стала искать, кого бы адаптировать: попутно узнала, что у черных гальго шансов вообще нет, т.к. испанцы суеверны (это как черный кот у нас)!

Если человек из Германии хочет взять собаку из Испании (а сейчас появилось много организаций, занимающихся спасением — много, но все равно катастрофически недостаточно!), то надо просто официально заявить, что согласен заплатить за перелет собаки, доставку домой, паспорт, прививки и мед. осмотр. Все вместе получается 200-215 евро. Большинству вставляют еще сразу и чип.

Я всерьез подумываю взять еще одну, порода потрясающая: всегда приветливая, но ненавязчивая, абсолютное отсутствие агрессии, приспосабливаются ко всему (при моей гастрольной жизни Глашка обьездила со мной на машине всю Европу — ей нравится!), очень неприхотливая и послушная до умопомрачения!

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