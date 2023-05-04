Маршалу Ахромееву 100 лет !

Сергей Федорович Ахромеев.

Родился 5 мая 1923 года в селе Виндрей Тамбовской губернии - умер 24 августа 1991 года в Москве. Советский военачальник. Маршал Советского Союза (1983). Герой Советского Союза (1982). Начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР - первый заместитель министра обороны СССР (1984-1988). Член ЦК КПСС (1983-1990). Депутат Верховного Совета СССР XI созыва, народный депутат СССР (1989-1991). Сергей Ахромеев родился 5 мая 1923 года в селе Виндрей Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне Торбеевский район, Республика Мордовия) в крестьянской семье. Его родители развелись в 1928 году. Мать с детьми уехала в Москву, где устроилась на работу на завод «Красный богатырь».

В начале 1930-х его отца раскулачили. Отец скончался в ссылке в конце 1940-х годов в Средней Азии.

В 1940 году Сергей Ахромеев окончил 10 классов военно-морской специальной школы № 381 города Москвы.

В том же 1940 году поступил в Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Сергей Ахромеев в молодости

В училище окончил один курс. Далее началась Великая Отечественная война. С июля по декабрь 1941 года воевал в составе объединенного курсантского стрелкового батальона на Ленинградском фронте, был ранен.

Был награжден за участие в обороне Ленинграда во время блокады.

С января по март 1942 года Сергей Федорович находился на лечении в госпитале после ранения в ногу и обморожения, полученных на Ленинградском фронте.

С мая по август 1942 года курсантом проходил практику на Черноморском флоте, командуя расчетом орудия на корабле.

В августе 1942 года, в связи с наступлением противника на Кавказе и к Волге, а также большим некомплектом командного состава в пехоте, курсанты 1-го и 2-го курсов военно-морского училища были направлены во 2-е Астраханское пехотное училище, где прошли двухмесячный курс подготовки лейтенантов.

Далее - командир стрелкового взвода 197-го армейского запасного полка 28-й армии на Сталинградском и Южном фронтах.

С июля 1943 года - адъютант старший мотострелково-пулеметного батальона 140-й танковой бригады, переформированной позднее в 14-ю самоходно-артиллерийскую бригаду 28-й, а потом 5-й ударной армий на Южном и 4-м Украинском фронтах.

В июле–декабре 1943 года участвовал в прорыве обороны противника на реке Миус, в освобождении Донбасса, и в боях в Таврии. В августе 1943 года получил контузию. В представлении на С.Ф. Ахромеева к очередному воинскому званию «капитан», которое он получил в октябре 1943 г., отмечалось: «Тактически грамотный командир. В боях за освобождение Донбасса и Запорожской области от врага умело и своевременно доводил боевые приказы и приказания командира до подчиненных. Находясь в боевых порядках рот, своим личным примером и смелостью воодушевлял личный состав батальона на подвиги. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, награжден орденом Красная Звезда».

С июля 1944 года - командир моторизованного батальона автоматчиков 14-й самоходно-артиллерийской бригады Резерва Главного Командования в Харьковском и Московском военных округах. В 1945 году окончил Высшую офицерскую школу самоходной артиллерии бронетанковых и механизированных войск Красной армии.

С июня 1945 года - заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона установок СУ-76, с сентября 1945 года - командиром танкового батальона 14-го отдельного танкового полка учебного центра, а с февраля 1947 года командир батальона установок ИСУ-122 14-го тяжелого танко-самоходного полка 31-й гвардейской механизированной дивизии в Бакинском военном округе.

В 1952 году окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск Советской армии имени И. В. Сталина.

С июля 1952 года начальник штаба 190-го танкосамоходного полка в 39-й армии Приморского военного округа.

С августа 1955 года командовал танковыми полками в Дальневосточном военном округе.

С декабря 1957 года - заместитель командира, начальник штаба, а с декабря 1960 года - командир 36-й танковой дивизии в Белорусском военном округе.

Генерал-майор танковых войск (13.04.1964).

С апреля 1964 года командир учебной танковой дивизии.

В 1967 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР.

С июля 1967 по октябрь 1968 года начальник штаба - первый заместитель командующего 8-й танковой армии.

С октября 1968 по май 1972 года командующий 7-й танковой армией в Белорусском военном округе.

Генерал-лейтенант танковых войск (21.02.1969).

С мая 1972 по март 1974 года начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.

В 1973 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба ВС СССР имени К. Е. Ворошилова.

Генерал-полковник (30.10.1974).

С марта 1974 по февраль 1979 года - начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба ВС СССР - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Ахромеев один из немногих в военном руководстве решительно возражал против ввода наших войск в Афганистан.

С февраля 1979 по сентябрь 1984 года - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. На этом посту многократно выезжал в Афганистан для планирования и руководства боевыми действиями советских войск.

Генерал армии (23.04.1979).

25 марта 1983 года ему присвоено звание Маршал Советского Союза. С 6 сентября 1984 по 14 декабря 1988 года - начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР - первый заместитель министра обороны СССР.

Руководил планированием военных операций в Афганистане на всех этапах, включая и вывод войск. Высказывал несогласие с т.н. военной реформой и ослаблением советской военной мощи при Горбачеве, в связи с чем «ушел» в отставку.

Так, Маршал Ахромеев, будучи начальником Генштаба, принимал активное участие в подготовке важнейших советско-американских переговоров, связанных с сокращением вооружений. В 1987 году на повестке дня был договор по ракетам средней и меньшей дальности. Ахромеев считал, что нужно вести дело так, чтобы согласие достигалось без ущерба для наших государственных интересов. Наиболее серьезные споры возникли по поводу советской ракеты «Ока», именовавшейся на Западе СС-23. Ракета была новая - последнее достижение нашей военно-технической мысли. Но под условия договора она не подпадала. Ликвидации подлежали ракеты средней дальности - от 1000 до 5500 километров и меньшей - от 500 до 1000. Максимальная испытанная дальность «Оки» - 400 километров. Поскольку американцы настаивали на ликвидации «Оки», Ахромеев предложил запретить все ракеты в диапазоне не с 500, а с 400 до 1000 км. Тогда была бы поставлена преграда для создания модернизированной американской ракеты «Лэнс-2» с дальностью 450- 470 км. Паритет был бы сохранен. Но США отказались.

И тем не менее ракета «Ока» попала под уничтожение - Горбачев волевым решением пошел на уступки американцам, подведя СС-23 под понятие «ракеты меньшей дальности». Сергей Ахромеев в своей книге писал: «На состоявшейся 23 апреля беседе М.С. Горбачева с Дж. Шульцем мое участие не планировалось, и та половина ее, в ходе которой была закреплена упомянутая договоренность о ракете «Ока», прошла без моего участия. Однако в середине их беседы я совсем неожиданно был вызван Генеральным секретарем для выяснения некоторых обстоятельств переговоров в Рейкьявике в составе рабочей группы Нитцке - Ахромеев. Я дал необходимые разъяснения и был оставлен на беседе, пошел разговор о конкретных вопросах будущего договора по сокращению СНВ. О решении же в ходе первого этапа этой беседы вопроса о ракете «Ока» я узнал только на следующий день из газет, прочитав сообщение о встрече М.С. Горбачева с Дж. Шульцем, да еще с указанием, что на беседе присутствовал начальник Генерального штаба». «Военное руководство было возмущено случившимся», - указывал Ахромеев. С декабря 1988 года - советник председателя Президиума Верховного Совета СССР. С мая 1989 года - советник председателя Верховного Совета СССР. На обеих должностях был М. С. Горбачев. Также с декабря 1988 года генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

С марта 1990 года - советник Президента СССР М. С. Горбачева по военным делам.

В 1984-1989 годах - депутат Совета Союза Верховного Совета СССР от Молдавской ССР. В марте 1989 года избран народным депутатом СССР от Бельцкого территориального округа № 697 (Молдавская ССР). Член Верховного Совета СССР, Комитета ВС СССР по вопросам обороны и безопасности. Неоднократно выступал на заседаниях Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР, а также в печати со статьями, где говорил об опасности быстрого завоевания СССР странами НАТО.

Резко негативно оценивал деятельность Горбачева. В дневнике Ахромеева осталась запись: «О М.С. ГОРБАЧЕВЕ. После 6 лет пребывания М.С Горбачева главой государства коренным вопросом стало: КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО СТРАНА ОКАЗАЛАСЬ НА КРАЮ ГИБЕЛИ? Какие причины создавшейся ситуации объективные, они должны были проявиться независимо от того, кто возглавил бы страну в 1985 году, а чему виной является политика и практическая деятельность Горбачева? В 1985-1986 годах М.С. Горбачев, да и другие члены Политбюро вели себя как легкомысленные школьники. И это делали серьезные люди? Кто и почему организовал антиармейскую кампанию в стране? Как нам сегодня относиться к нашему прошлому? Словом, делалось все, чтобы кризис доверия в стране наступил. Кому и зачем он был нужен? С чьей стороны имело место это легкомыслие или злой умысел? Путь Горбачева не состоялся. Страна ввергнута в хаос».

Маршал Ахромеев в июне 1991 года подал прошение об отставке, но Горбачев медлил с решением этого вопроса. Самоубийство Маршала Ахромеева

19 августа 1991 года, узнав о создании ГКЧП, он вернулся в Москву из Сочи, где проводил отпуск вместе с женой Тамарой Васильевной и внуками. Далее встретился с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым. Поддержал Обращение ГКЧП и предложил свое содействие, руководил военными вопросами.

Ночь провел на своей даче, где жила его младшая дочь со своей семьей.

20 августа работал в Кремле и в здании Министерства обороны, собирая информацию о военно-политической обстановке в стране. Приготовил план мероприятий, которые необходимо было провести в связи с введением чрезвычайного положения. В ночь с 20 на 21 августа ночевал в своем кабинете в Кремле. Из кабинета он звонил своим дочерям и жене в Сочи.

В своем дневнике о ГКЧП он написал: «Я был уверен, что эта авантюра потерпит поражение, а приехав в Москву, лично убедился в этом... Пусть в истории хоть останется след - против гибели такого великого государства протестовали».

22 августа он отправил на имя Горбачева личное письмо:

«Почему я приехал в Москву по своей инициативе - никто меня из Сочи не вызывал - и начал работать в «Комитете»? Ведь я был уверен, что эта авантюра потерпит поражение, а приехав в Москву, еще раз убедился в этом. Дело в том, что, начиная с 1990 года, я был убежден, как убежден и сегодня, что наша страна идет к гибели. Вскоре она окажется расчлененной. Я искал способ громко заявить об этом. Посчитал, что мое участие в обеспечении работы «Комитета» и последующее связанное с этим разбирательство даст мне возможность прямо сказать об этом. Звучит, наверное, неубедительно и наивно, но это так. Никаких корыстных мотивов в этом моем решении не было».

23 августа Сергей Федорович присутствовал на заседании Комитета Верховного Совета СССР по делам обороны и госбезопасности.

За день до смерти он написал:

«У меня складывается убеждение, что мы уже теряем Отечество, не создав на его месте ничего другого. Но ведь в этих трех понятиях – государство, народ, вооруженные силы – для меня, как и для миллионов других людей, заключается смысл жизни. Выходит, что он теперь утрачивается. Нужно же, наконец, по-настоящему задуматься над этим, опомниться и сохранить Родину, пока над ее живым телом идет противоборство враждующих сил».

24 августа 1991 года в 21 ч. 50 мин. в служебном кабинете № 19 «а» в корпусе 14 Московского Кремля дежурным офицером охраны было обнаружено тело Маршала Советского Союза Сергея Федоровича Ахромеева.

В материалах следствия сказано: «24 августа 1991 года в 21 час 50 мин. в служебном кабинете № 19 «а» в корпусе 1 Московского Кремля дежурным офицером охраны Коротеевым был обнаружен труп Маршала Советского Союза Ахромеева Сергея Федоровича (1923 года рождения), работавшего советником Президента СССР. Труп находился в сидячем положении под подоконником окна кабинета. Спиной труп опирался на деревянную решетку, закрывающую батарею парового отопления. На трупе была надета форменная одежда Маршала Советского Союза. Повреждений на одежде не было. На шее трупа находилась скользящая, изготовленная из синтетического шпагата, сложенного вдвое, петля, охватывающая шею по всей окружности. Верхний конец шпагата был закреплен на ручке оконной рамы клеящей лентой типа «скотч». Каких-либо телесных повреждений на трупе, помимо связанных с повешением, не обнаружено».

Согласно материалам следствия, на рабочем столе в кабинете Ахромеева после его смерти обнаружены шесть записок. Первые две относятся к 23 августа. Одна, прощальная, - семье. Вторая - на имя маршала Соколова и генерала армии Лобова с просьбой помочь в похоронах и не оставить членов семьи в одиночестве в тяжкие для них дни.

Ахромеев в прощальном письме семье писал:

«Не могу жить, когда гибнет моё Отечество и уничтожается всё, что я всегда считал смыслом в моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне право уйти из жизни. Я боролся до конца. Ахромеев. 24 августа 1991 г.».

«Всегда для меня был главным долг воина и гражданина. Вы были на втором месте... Сегодня я впервые ставлю на первое место долг перед вами»,

- отмечал Маршал в прощальном письме семье.

Похоронен 1 сентября 1991 года на Троекуровском кладбище. Церемония похорон прошла с нарушением ритуала прощания, положенного покойному по статусу. В ночь после похорон место захоронения Ахромеева С. Ф. подверглось мародерскому нападению: неизвестные разрыли могилу, вскрыли гроб и похитили мундир маршала.

На надгробном памятнике маршала выгравирован герб СССР и слова «Коммунист. Патриот. Солдат».

Семья Маршала Ахромеева не поверила в его самоубийство. Так, обе дочери Сергея Федоровича, с которыми он провел на даче последний вечер и утро последнего дня, не заметили в нем ни малейших признаков предстоящей беды. Все было как обычно: ранним утром очень долго, полтора часа, делал зарядку на улице. Во время завтрака обсуждал с ними, как лучше встретить жену и внучку, которых ждали в тот день из Сочи: «Когда мама уточнит номер рейса, обязательно позвоните мне на работу». Уезжая, обещал младшей внучке после обеда повести ее на качели, то есть к обеду этого субботнего дня собирался быть дома.

Жена Ахромеева говорила в одном из интервью: «Мы много кочевали. После войны и Академии бронетанковых войск - Дальний Восток, потом Белоруссия, Украина, опять Белоруссия и опять Дальний Восток... Знаете, у него, как у командира, отвечавшего за очень большие коллективы людей в войсках, бывали тяжелейшие ситуации, всякого рода ЧП. Естественно, переживал, иногда очень остро переживал, он ведь не железный. Но в растерянности, а тем более - в панике я не видела его ни разу. Вот и поэтому не верю, что мог руки на себя наложить».

Личная жизнь Сергея Ахромеева:

Жена - Тамара Васильевна Ахромеева. Они знали друг друга с детства - учились в одной школе.

В браке родились дочери Татьяна и Наталья. Татьяна - дочь маршала Ахромеева

Наталья - дочь маршала Ахромеева

Библиография Сергея Ахромеева:

1992 - Ахромеев, С. Ф., Корниенко Г. М. Глазами маршала и дипломата

Награды Сергея Ахромеева:

- Герой Советского Союза (07.05.1982);

- 4 ордена Ленина (23.02.1971, 21.02.1978, 28.04.1980, 07.05.1982);

- Орден Октябрьской Революции (07.01.1988);

- 2 ордена Красной Звезды (15.09.1943, 30.12.1956);

- Орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985);

- Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975);

- Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;

- Медаль «За боевые заслуги»;

- Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»;

- Медаль «За оборону Москвы»;

- Медаль «За оборону Ленинграда»;

- Медаль «За оборону Сталинграда»;

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- Медаль «За укрепление боевого содружества»;

- Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;

- Юбилейная медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР»;

- Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»;

- Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»;

- Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»;

- Медаль «В память 800-летия Москвы»;

- Медаль «В память 250-летия Ленинграда»;

- Медаль «За безупречную службу» 1-й степени;

- Лауреат Ленинской премии 1980 года за исследование и разработку новых систем автоматизированного управления Вооруженными силами;

- Орден Сухэ-Батора (Монголия, 1981);

- Медаль «30 лет победы над Японией» (Монголия, 1975);

- Медаль «40 лет победы на Халхин-Голе» (Монголия, 1979);

- Медаль «60 лет Вооруженных Сил МНР» (Монголия, 1981);

- Орден Шарнхорста (ГДР, 1983);

- Медаль «Братство по оружию» 1-й степени (ГДР, 1980);

- Медаль «30 лет Народной армии ГДР» (1986);

- Орден «Георгий Димитров» (Болгария, 1988);

- Орден «Народная Республика Болгария» 1-й степени (Болгария, 1985);

- Орден «9 сентября 1944 года» 1-й степени с мечами (Болгария, 1974);

- Медаль «За укрепление братства по оружию» (Болгария, 1977);

- Медаль «30 лет Победы над фашистской Германией» (Болгария, 1975);

- Медаль «40 лет Победы над фашизмом» (Болгария, 1985);

- Медаль «90 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (Болгария, 1974);

- Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (Болгария, 1984);

- Медаль «100 лет освобождения Болгарии от османского ига» (Болгария, 1978);

- Орден Красного Знамени (Чехословакия, 1982);

- Орден Победоносного февраля (Чехословакия, 1985);

- Медаль «30 лет Словацкого национального восстания» (Чехословакия, 1974);

- Медаль «40 лет Словацкого национального восстания» (Чехословакия, 1984);

- Орден Военных заслуг 1-й степени (Вьетнам, 1985);

- Орден Красного Знамени (Афганистан, 1982);

- Орден Саурской революции (Афганистан, 1984);

- Медаль «От благодарного афганского народа» (Афганистан, 1988);

- Медаль «20 лет Революционных Вооруженных Сил» (Куба, 1976);

- Медаль «30 лет Революционных Вооруженных Сил» (Куба, 1986);

- Медаль «40 лет освобождения Кореи» (КНДР, 1985);

- Медаль «За воинскую доблесть» (Румыния, 1985);

- Медаль «Китайско-советской дружбы» (Китай, 1955);

- Медаль «Братство по оружию» (ПНР, 1988).

https://stuki-druki.com/authors/Ahromeev-Sergey-marshal.php

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Тайна гибели маршала Ахромеева