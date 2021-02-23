Многие люди вообще не задумываются, каким образом к ним поступает информация. Как работают СМИ, кто их финансирует, как формируется новостная повестка, какие алгоритмы используют поисковики, как в ленту в соцсетях попадают одни сообщения и не попадают другие.

В общем, почему вы увидели именно эту статью, а не увидели сотни других.

Тут, по-хорошему, нужно писать добротную книжку страниц на 300-400, как всё устроено. Некоторые и пишут. Правда, к тому времени, как такое опубликовывают, оно обычно безнадёжно устаревает (потому что те же алгоритмы Яндекса меняются каждые несколько месяцев).

Поэтому я постараюсь кратко и по мере возможности актуально.

Тезис первый. Независимой журналистики не существует. Жаль разбивать чьи-то детские иллюзии (на самом деле нет, не жаль), но это суровая правда жизни.

У любого СМИ есть свои владельцы и/или спонсоры. И, соответственно, у любого СМИ есть «редакционная политика». Определяющая «об этом мы пишем, а об этом мы не пишем, это хвалим, а это ругаем». Чем это отличается от цензуры, кроме бреда про «частная компания, имеет право», я не знаю.

При этом попытки рассказывать сказки, что «частные СМИ правдивее»… я даже не знаю, на какой уровень задержки психического развития это рассчитано.

Соответственно, действующие в русскоязычном информпространстве СМИ делятся на несколько больших групп:

государственные (федеральные или муниципальные);

корпоративные, принадлежащие ФПГ (например, структурам Усманова, Кумина, Момота, Малофеева, Ходорковского и так далее);

грантоедские, или как сейчас модно говорить «иноагенты» (получающие финансирование из-за границы);

напрямую госдеповские («Голос Америки», «Радио Свобода», «Немецкая волна» и так далее).

Из них в объективность пытаются играть только, как ни странно для некоторых, крупные государственные СМИ. Они пытаются показывать различные точки зрения, приглашать все стороны конфликта и так далее.

Остальные гонят однобокую пропаганду в том ключе, который нужен тем, кто платит деньги.

На Западе, кстати, уже давно отказались от «непредвзятости» в работе СМИ. На смену ей пришёл принцип «транспарентности» (прозрачности). То есть «Да, CNN топит за демократов, но открыто». Или «Да, Fox News фактически партийный телеканал республиканцев, но не скрывает этого». И так далее.

И только в России государственные СМИ продолжают пытаться доказывать всем, что они смотрят на схватку со стороны. Ну не бывает так!

Вот какой-нибудь «Лождь», «Лента.вру» или «Новая газета» даже не пытаются прикидываться объективными, а просто берут большую лопату и набрасывают грязь на Россию.

«Новая газета» публикует ужасный рассказ о том, что на «Адмирале Кузнецове» фонит реактор и у техников лучевая болезнь. Вот только силовая установка на «АК» работает на мазуте, а клоун, который писал эту дешёвую заказуху, не умеет пользоваться даже Википедией.

Или «СВ-пресса» Кумина, которая уже который год пугает россиян «долларом по стописят уже на следующей неделе». Протянуть ниточку от Кумина до Ходорковского тоже не трудно – достаточно почитать биографии обоих.

Бывают, конечно, всякие интересные исключения. Типа моего родного уже «Ньюз-Фронта», который решил вообще не вмешиваться во внутреннюю борьбу между партиями и движениями в России, поэтому пишет практически исключительно о международной политике.

По степени объективности, соответственно, государственные стараются быть нейтральными (как по мне, то недостаточно позитива, какой-нибудь «Время, вперёд!» даёт гораздо больше позитивных новостей, чем ВГТРК или «Россия Сегодня»).

А западные и либеральные СМИ тупо гонят чернуху. Я как-то видел их методички, там прямо написано «не меньше 94% новостей о России должно быть негативными».

Есть ещё «Дойче Велле», эти клоуны по жизни живут с шизофренией. У них прямо соседними статьями идут «Доблестные немецкие правоохранители храбро разогнали участников массовых беспорядков с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и водомётов, защитив демократию» и «Кровожадные путинские сатрапы избивают, насилуют и едят мирных протестующих». Смотри не перепутай, Кутузов!

Тезис второй. Пишущая братия делится на два типа. На людей, которые пишут/вещают за деньги и на людей, которые делают это по идейным соображениям.

Пишущие за деньги зачастую мимикрируют под идейных (но не все – например, какой-нибудь Караулов практически не скрывает, что он пишет заказуху), но их всё равно можно отличить по определённым признакам.

Например, некто Баронова с некоторых пор работает на вроде бы патриотическом канале, но при этом продолжает призывать на незаконные митинги прозападной оппозиции и писать гадости про Россию в своих соцсетях.

Или некоторые граждане годами вещали про «неправильное Отечество», получая от этого самого неправильного Отечества эфиры на ВГТРК и зарплаты.

Как пел мой любимый Градский

«Ах, как хочется порой

Нам играть чужую роль,

Чтобы выглядеть прилично

И не без дохода».

Многие идейные тоже получают плату, как и наёмники. В чём тогда разница? В том, что наёмник готов за деньги вещать что угодно (некоторые за несколько лет успели побывать и мусульманами, и православными, и либералами, и коммунистами – в зависимости от текущего работодателя). А идейный пишет то, что искренне считает правильным, но при этом работает с изданиями, которые разделяют его точку зрения (не подстраивается под нанимателя, а ищет единомышленников).

Кто есть кто – решайте сами. Взрослые люди вообще должны как можно больше думать самостоятельно.

Тезис третий. Предателям платят гораздо больше.

Это суровая и временами даже обидная правда. Но в патриотический лагерь идут не за деньгами, а кому «За державу обидно».

Поэтому если вам приоритетно зарабатывать деньги – это к Ходорковскому, Навальному или на «Радио Свобода». Или в какой-нибудь «Хёрст Шкулев» в конце концов.

Особенно смешно читать это хомячковое «+15 рублей» в комментариях.

Во-первых, есть целые биржи комментариев, где можно посмотреть стоимость одного заказного комментария (я недавно выкладывал ссылки). Нищие чубатые рабы жёстко демпингуют (укро-СММ, бессмысленный и беспощадный), поэтому заказной комментарий реально стоит от 4 до 8 рублей.

Во-вторых, в лагере либурды вообще никто ничего не делает без денег. Вы правда думаете, что там есть идейные? Дорвавшись до должностей мундепов, они первым делом не скамеечки ставят и не деревья сажают, а зарплаты себе поднимают. Помилуйте, Альбац даже не моргает, потому что ей за это не заплатили! А для Шендеровича, кроме матраса (там любовь), тоже ничего бесплатно не бывает – он даже из Израиля вернулся, потому что там для вонючек нет работы.

Штабисты «ФБК» работают на зарплате (их, правда, регулярно кидают, но это отдельный разговор). «Новая газета» на кровавые деньги Ходорковского. Бюджеты всяких «Голосов Америки» и «Радио Свобода» вообще исчисляются сотнями миллионов долларов.

И тут вылезает безмозглый хомячок и орёт «Пятнадцать рублей! Кококо!».

Малыш, ты тут единственный в своём лагере, которому не платят! Вернее, тебя ещё и разводят на донаты, что ещё тупее и обиднее… но безмозглые продолжают слать условные СМС с текстом «Я не лох» на телефон «ФБК».

*И да, никаких «ольгинских» не существует. К сожалению. Надо бы, но нет. Есть только укропские, навальновские и госдеповские ботофермы.

Тезис четвёртый. Часть пабликов в соцсетях – на продажу.

Есть два типа таких пабликов. Одни раскручиваются, а потом начинают пихать рекламу за деньги. Мемасики, бородатые анекдоты, Ходорковский, смешной ролик, котики, Навальный, мемасик, котик, «как страшно жить в России».

Вторые раскручиваются, а потом продаются другому владельцу. Если ваш любимый паблик про макраме или о рецептах вдруг внезапно покрасился в красное и начал «Я на выборы никогда не ходил» и что-то там про урода от кандидатов – его продали. Ваш Капитан Очевидность, да.

Или постоянно понемногу, или разово побольше.

Кстати, о бюджетах. Вы хоть раз видели патриотическую рекламу в развлекательных пабликах-миллионниках? А рекламного продвижения «ФБК», «Радио Свобода» или «Ёшкиного крота» (это паблик Ходорковского – кстати, большинство его СМИ оформлено в чёрно-жёлтой раскраске, это фетиш такой, палево) – полно.

Так кто и где платит за продвижение? Кто продажный? Это же просто, как дважды два!

Я когда читал истерику заместителя главреда «Мэш» (уже бывшего), то рыдалъ от смеха. Вот, мы, такие идейные! И за Голунова топили, и за белорусских змагаров топили, и за Навального топили!

Тут же, правда, признаётся, что проект коммерческий и дорогой. Или вы думаете, что все эти многочисленные видео с места событий, с полицейских хроник или с камер наблюдения им бесплатно доставались? Плюс ещё всякие стримеры, стрингеры и штат СММ-щиков, которые раскручивают их в соцсетях – все они святым духом питаются?

И продолжает плакаться, какой он идейный, и какой он крутой профессионал – купите меня кто-нибудь, пожалуйста! Желательно за доллары.

В том числе продаются зачастую и паблики с псевдопатриотической тематикой (если есть вместолевые, то почему бы не быть и вместопатриотам?). Такими пабликами, которые сначала были вроде как за Россию, а потом резко перекрасились, например, были «Ольгинские», «V – значит ватник» (у меня вообще есть подозрение, что это изначально был проект СБУ), куча всяких «Новороссий» и «Донецких Петровок» (эти ещё и любители повыпрашивать донаты), «Кремлеботы» и так далее.

Я вам даже несколько признаков коммерческих групп и пабликов назову.

Предпочитает даже текст давать в виде картинок. Ставит на все свои картинки «ватермарк» или фирменный знак (это для отчётов перед спонсорами и работодателями). Ворует тексты/контент без указания авторства и первоисточника (это от жадности, чтобы читали у них, а не уходили к авторам). Любой ценой стремится набить количество подписчиков (в том числе даже прикупая «мёртвые души»). Чтобы повысить монетизацию.

Особенно ярко это видно на примере телеграм-каналов, где через одного наяривают на количество подписчиков.

Бедного «Незыгаря» в телеге раз пять или шесть продавали, пока я со счёта не сбился.

Если есть возможность, то не читайте в перепечатке на «Конте» и других агрегаторах, а заходите на сайты, где размещены первоисточники текстов. Так вы поддерживаете авторов (это не только меня, это любых авторов касается). И даже если читаете в каком-то другом месте, то если поддерживаете текст, то потом надо перейти по ссылке на первоисточник. Иначе автор даже не узнает, интересны ли его мысли кому-то.

Тезис пятый. Контент сам себя не продвигает.

Даже если вы напишете гениальный рассказ, песню или картину, но сделаете это в своём бложике с двумя подписчиками, то об этом и узнает максимум три человека (третий – ваша мама). Чтобы охват аудитории был хотя бы немного больше, нужно продвижение.

В продажах это называется «рекламо-контакт». То есть, чтобы вы чем-то заинтересовались, вы для начала должны вообще узнать о его существовании.

Может, где-то в Москве есть трёхкомнатные квартиры по 10 тысяч долларов (нет), но вы об этом просто не знаете.

Как говорил один из моих учителей политтехнологий: «Вы не должны ждать, пока избиратель сам к вам придёт – этого не будет. Вы должны прийти к нему сами, взять за руку, объяснить, какой вы классный и привести туда, куда вам нужно (обычно к избирательной урне)».

Самый дешёвый и один из самых бесполезных способов продвижения (потому что куча умников поставила себе AdBlock) – это обменники. То есть какие-то сайты показывают рекламу на ваш, а на вашем за это висит реклама их.

Другой способ – пытаться писать на «горячие» темы, висящие в топах «Яндекса», «Мыло.ру» и других агрегаторов. Поскольку такие хитрые буквально все СМИ, то вместо разнообразия новостей и контента мы получаем бесконечные рерайты нескольких самых актуальных сюжетов.

И пока в KPI большинства СМИ ключевым показателем является количество просмотров, то, кхм, «новости» типа «Боня показала всё» или «Киркоров излечил облысение этим…» будут долбать нас прямо в мозг. Пока люди не научатся игнорировать кликбейт, кликбейт не исчезнет.

Причём в интернет-СМИ искусство репортажа умирает. 95% СМИ в интернете нанимают парочку студенток на новостную ленту, которые героически рерайтят всё подряд. Скоро это научатся делать нейросети и тогда вообще хана, можно будет хоть генератор псевдоновостей запускать («Панорама» пока делает это вручную). «Кибериада» Лема превратится в реальность.

Поскольку нанимают самых дешёвых студенток, то огромное количество опечаток и дичайших заголовков даже у таких вроде солидных (теоретически) изданий как РИА «Новости» или «ТАСС». Про остальных я вообще молчу.

Опять же, «Интерфакс» ссылается на РИА, РИА на ТАСС, ТАСС на Блумберг, а Блумберг на «неназванные источники в администрации Байдена». Везде один и тот же контент с сомнительной достоверностью.

Третий способ продвижения – реклама за деньги или админресурс «БигТеха». Это когда в «Это интересно» Твиттера, «Рекламная запись» на Фейсбуке, «Тренды» Ютуба и во всех пабликах соцсетей вам пихают одно и то же.

«Пссс, девочка! Хочешь «Чупа-Чупс»? Пойдём со мной, я тебе дам. Но сначала тебе придётся послушать про дворец Путина». И такое из всех утюгов.

Но если у вас нет знакомого Цукерберга или лишних миллионов от западных спонсоров, то такой способ вам не подходит.

Тем более что и «Ньюз-Фронт», и «Журналистскую правду», где я публикуюсь, банят и блокируют в Твиттере и Фейсбуке и убирают из выдачи «гугла». Доходит до маразма, когда я искал свои тексты по ключевым словам, и в поиске нет первоисточника, а есть только перепечатки, и чтобы найти оригинал, приходилось заходить в репост и оттуда переходить по ссылке, потому что прямые все забанены (или искать в Яндексе, что я в последнее время и делаю). И так у многих пророссийских СМИ.

Вот в результате и получается, что контент в 95% СМИ примерно одинаковый, самый попсовый и «ширпотребный».

«Что Пугачёва сделала с Галкиным, когда узнала…»

Если вы хотите получать более качественный контент и помогать сделать информационное пространство более продвинутым и интеллектуальным, то есть только два способа:

или уходить на платные площадки типа «Спонср»;

или помогать продвигать качественный контент вручную.

То самое «сарафанное радио», от человека к человеку. В наше время это те самые набившие оскомину «Лайк, репост, подписка».

Ничего другого пока не придумали. Если вам нравится текст – разместите его у себя.

Потому что пока патриоты стесняются, хомячки (и армии ботов) не рефлексируют и распространяют.

Не будете репостить Вассермана, Ищенко, Носикова, Мараховского и Карманова – вам будут совать Ходорковского, Дудя и Соболь с Волковым (а то и вовсе Бомжену Крысскую).

Ну и итоговая мысль, ради которой и писались четыре страницы текста выше: если вы не прилагаете усилий к тому, чтобы самостоятельно формировать свою ленту новостей/текстов, если вы не подходите тщательно к подбору достоверных и качественных источников, то за вас это сделают Марк Цукерберг, Джефф Безос и Джек Дорси.

Я понятно объясняю?

Александр Роджерс