Территория Героев...(143)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Капитан Роман Гришин рассказывает об одном из дней, когда ему пришлось спасать из-под обстрела троих боевых товарищей.

Вообще, Роман — разведчик. Но во время работы на спецоперации разведчики участвовали в штурмовых действиях, занимались сопровождением колонн, «вскрытием» опорных пунктов и наблюдательных постов — задачи были разнообразные и интересные, и как следствие, рискованные.

Только за первые полгода СВО Роман трижды был ранен. Он награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу».См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1064.

Младший сержант Гаспарян Карен Младший сержант Карен Гаспарян выполнял задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих, грамотно руководя работой санитарно-эвакуационного пункта своего подразделения.

Неоднократно находясь на линии боевого соприкосновения под постоянными обстрелами противника и разрывами кассетных боеприпасов, Карен Гаспарян руководил мероприятиями первой и неотложной помощи, лично участвовал в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях различной степени тяжести, поддерживал боевой дух личного состава.

Также Карен Гаспарян неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам в месте дислокации подразделения вследствие чего, многие военнослужащие оставались в строю и продолжали выполнять боевые задачи.

Самоотверженные действия и профессиональные навыки младшего сержанта Карена Гаспаряна способствовали сохранению жизни и здоровья более 30 наших бойцов.

https://t.me/rabotaembrat/8535

Младший сержант Тесля Анатолий Командир отделения роты связи младший сержант Анатолий Тесля в условиях постоянного огневого воздействия противника обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией между подразделениями российских войск.

Украинские боевики, стремясь уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, атаковали позиции российских войск с применением реактивных систем залпового огня.

В результате артиллерийского обстрела противника осколками снаряда РСЗО американского производства были повреждены узлы и агрегаты автоматизированного подвижного комплекса, который является одним из основных средств управления подразделениями.

Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Анатолий Тесля выдвинулся к поврежденному комплексу и приступил к его восстановлению. Военнослужащий оценил характер повреждений и оперативно осуществил замену и ремонт повреждённых элементов.

Самоотверженные действия младшего сержанта Анатолия Тесля и его высокий профессионализм позволил в кратчайшие сроки восстановить основные средства связи и обеспечить устойчивое управление войсками.

https://t.me/rabotaembrat/8536

Старшина 1-ой статьи Чернявец Илья Командир артиллерийского орудия старшина 1-ой статьи Илья Чернявец в ходе специальной военной операции выполнял задачи по нанесению огневого поражения выявленным скоплениям живой силы и техники противника.

Так, ведя разведку с использованием беспилотного летательного аппарата, Чернявец обнаружил перемещение группы пехоты украинских боевиков. В кратчайшие сроки Илья рассчитал координаты цели, которые незамедлительно передал расчету орудия для нанесения огневого поражения. В результате точного огня противник потерял свыше 15 человек, а также три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Также расчёт орудия под командованием Ильи вёл огонь по позициям украинских войск для создания благоприятных условий для ведения наступления нашими подразделениями. Внезапная контратака украинских боевиков замедлила продвижение наших сил, но быстрое вскрытие старшиной 1-й статьи Чернявцем местонахождения противника позволило своевременно перенести огонь орудия и нейтрализовать группу.

Благодаря своевременным и грамотным действиям старшины 1-й статьи Ильи Чернявеца контратака украинских боевиков была отбита, и российские войска выполнили боевую задачу.

https://t.me/rabotaembrat/8515

Рядовой Здоров Алексей Действуя в составе группы российских военнослужащих, рядовой Алексей Здоров в ходе боя осуществлял прикрытие подразделения огнем из пулемета. Противник, используя численное превосходство, предпринимал попытки взять российских военнослужащих в кольцо.

С целью исключения возможности окружения группы, командир принял решение вывести подразделение на более выгодную позицию.

При отходе на новые позиции рядовой Здоров продолжил прикрытие подразделения огнем. Расстреляв весь боезапас, Алексей взял два захваченных у противника автомата и продолжил вести бой. Прикрывая отход подразделения, Алексей покинул огневую позицию последним.

Умело и грамотно меняя огневые позиции рядовой Алексей Здоров, не допустил окружение группы и потерь среди личного состава, а также нанес значительные потери противнику, заставив понесшее потери подразделение врага вернуться на исходные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/8516

Матрос Тюрнин Дмитрий Механик-водитель мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» матрос Дмитрий Тюрнин, находясь на боевом задании, под практически непрекращающимся обстрелом артиллерии, минометным, стрелковым огнем противника, вместе со своей группой приблизился на автомобиле вплотную к укрепленным позициям противника и вывез российских военнослужащих, получивших ранения в ходе боя, с линии боевого соприкосновения в промежуточную точку сбора и эвакуации раненых.

Действуя смело и решительно, Дмитрий лично вынес с поля боя не менее 20 военнослужащих.

Продвигаясь с ранеными на автомобиле, Дмитрий, умело маневрируя на сложном участке местности, не допустил поражения техники и личного состава fpv-дронами врага».

Мужественные действия Дмитрия Тюрнина позволили сохранить жизни и здоровье российских бойцов.

https://t.me/rabotaembrat/8520

Сержант Гарифулин Дмитрий Оператор беспилотника сержант Дмитрий Гарифулин в ходе проведения специальной военной операции осуществлял разведку местности с использованием беспилотного летательного аппарата.

В ходе выполнения очередной задачи Гарифулин вскрыл в лесополосе группу украинских боевиков на пикапе, готовящуюся к внезапной атаке позиций российских войск. Правильно оценив обстановку и просчитав возможные варианты, Дмитрий принял решение о немедленном ударе по противнику. Для этого он установил на БПЛА гранату и направил его к месту нахождения группы противника. Произведя сброс боеприпаса, Гарифулин убедился в том, что нанёс значительный урон живой силе врага и вывел из строя пикап. Оставшиеся в живых боевики, получив ранения, отступили.

Благодаря умелым и профессиональным действиям сержанта Дмитрия Гарифулина противник не смог осуществить план по внезапной атаке российских позиций и отступил.

https://t.me/rabotaembrat/8521

Младший сержант Лотвинов Артём Командир отделения младший сержант Артём Лотвинов выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовых групп ВС РФ от беспилотников противника.

Во время наступательных действий Артем проводил воздушную разведку и обнаружил четыре дрона-камикадзе противника, движущихся в направлении российских штурмовиков.

Грамотно распределив личный состав отделения, используя преимущества местности, Артем организовал огневое поражение вражеских дронов с нескольких позиций.

В ходе отражения атаки вражеских беспилотников Лотвинов лично прицельным огнем уничтожил два дрона противника. По итогам все вражеские дроны были сбиты и, не добравшись до позиций российских военнослужащих, упали и сдетонировали.

Благодаря грамотным и решительным действиям младшего сержанта Артема Лотвинова, а также профессионализму его подчиненных, налет вражеских дронов был отражен, что позволило российским штурмовым группам выбить врага с занимаемых позиций и закрепиться на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8524

Гвардии сержант Гумаров Евгений Командир орудия гвардии сержант Евгений Гумаров выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

В ходе боя, находясь под плотным огнем противника, артиллеристы под командованием Евгения вели активную контрбатарейную борьбу. Гвардии сержант Гумаров грамотно руководил подчиненным расчетом и давал целеуказания.

Обнаружив огневую позицию артиллерийского расчета противника Евгений точно рассчитал координаты и прицельным огнем из штатного орудия уничтожил вражескую гаубицу вместе с расчетом.

Эффективные меры маскировки предпринятые подчиненным личным составом под руководством гвардии сержанта Гумарова не позволили противнику обнаружить его орудие и расчет, что позволило наносить прицельные удары по позициям врага.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям гвардии сержанта Евгения Гумарова удалось уничтожить артиллерийскую позицию боевиков и создать условия для продвижения российских штурмовиков.

https://t.me/rabotaembrat/8525

Старший лейтенант Волчков Дмитрий Герой СВО. Старшему лейтенанту Дмитрию Волчкову присвоено высшее почетное звание Героя Республики Коми.

Награду вручил лично глава Республики Коми.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру зенитной ракетно-артиллерийской батареи Дмитрию Васильевичу Волчкову присвоено высшее почётное звание Героя Республики Коми.

Дмитрий Волчков награждён двумя орденами Мужества, Георгиевским крестом 4-й степени и рядом ведомственных наград Министерства обороны Российской Федерации, а также медалью Республики Коми "За верность долгу".

Высшее почётное звание Героя Республики Коми является государственной наградой региона. Оно присваивается гражданам, проживающим либо проживавшим на территории Коми, за личные заслуги, связанные с совершением геройского поступка.

https://t.me/specnazAlpha/27649

Гвардии старший лейтенант Пушкарь Евгений Подразделение гвардии старшего лейтенанта Евгения Пушкаря, выполняя боевую задачу, обнаружила вооруженную группу украинских диверсантов, готовящих нападение на расположение российских войск. Грамотно оценив обстановку, Евгений принял решение вступить в бой с противником, несмотря на численное превосходство.

Незаметно подобравшись к диверсантам, распределив личный состав и выбрав удобные позиции для наблюдения и ведения огня, Евгений с подчиненной ему группой внезапно атаковали противника. Застигнутые в врасплох украинские боевики не смогли оказать сопротивления, понесли существенные потери и отступили.

Мужественные и самоотверженные действия старшего лейтенанта Евгения Пушкаря, а также смелость и отвага его подчиненных позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской ДРГ в зоне ответственности российских войск, не допустить атаки российских позиций.

https://t.me/rabotaembrat/8530

Гвардии капитан Губайдуллин Руслан Командир взвода артиллерийского дивизиона гвардии капитан Руслан Губайдуллин выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений, подавлению огневых позиций противника, уничтожению его опорных пунктов, укрытой живой силы и техники.

В результате воздушной разведки было выявлено хорошо замаскированное скопление техники противника, сосредоточенной для наступления на позиции российских войск, а также вскрыт замысел врага провести ротацию подразделений на данном участке линии боевого соприкосновения. Получив огневую задачу на поражение противника, гвардии капитан Руслан Губайдуллин оперативно провел расчеты для ведения стрельбы и организовал грамотное управление огнем своего подразделения. Прицельным ударом гаубичной самоходной артиллерийской батареи были уничтожены танк, боевая машина пехоты и до 10 боевиков. Остатки сил противника отступили вглубь подконтрольных им территорий. Благодаря грамотным и профессиональным действиям гвардии капитана Руслана Губайдуллина, а также высокой выучке его подчиненных удалось сорвать ротацию подразделений врага. https://t.me/rabotaembrat/8543 Рядовой Пахарь Даниил Рядовой Даниил Пахарь, действуя на важном тактическом направлении в составе своего подразделения, выполнял боевую задачу по прикрытию наступающих на украинские позиции российских мотострелков. Украинские боевики в своём стремлении сорвать продвижение российской бронетехники, предприняли попытку её уничтожения, проведя атаку с применением FPV-дронов. Ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством, рядовой Пахарь своевременно на удалении обнаружил беспилотный летательный аппарат. Действуя под огнем противника, Даниил занял выгодную позицию и, подпустив дрон поближе, быстро прицелился и произвел два выстрела из гладкоствольного огнестрельного оружия, после чего вражеский беспилотник взорвался в воздухе. Благодаря бдительности рядового Даниила Пахаря и его грамотным действиям удалось своевременно обнаружить средства воздушного нападения противника, не допустить атаки подразделения с воздуха, обеспечить продвижение российских подразделений без потерь среди личного состава, вооружения и техники. https://t.me/rabotaembrat/8544 Ефрейтор Тхоренко Сергей Ефрейтор Сергей Тхоренко вместе с вверенным ему расчетом орудия, выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских войск, наступающих на позиции украинских боевиков на одном из тактических направлений. Умело ориентируясь на поле боя, Сергей в кратчайшие сроки принимал решение на ведение артиллерийского огня по укрепленным объектам противника, его вооружению и технике, а также своевременно организовывал смену огневой позиции орудия, чем лишал противника возможности подавить нашу артиллерию. В ходе наступления, несмотря на ответный артиллерийский огонь, личным составом расчета ефрейтора Тхоренко был уничтожен наблюдательный пункт, минометный расчет и несколько групп пехоты противника. Благодаря решительным действиям ефрейтора Сергея Тхоренко, профессионализму и слаженности его расчета было обеспечено продвижение российских войск вглубь обороны противника. https://t.me/rabotaembrat/8549 Ефрейтор Макаренко Кирилл Подразделение российских мотострелков, в составе которого действовал ефрейтор Кирилл Макаренко, выполняло боевую задачу по удержанию важного рубежа, уничтожая бронетехнику и живую силу противника. Находясь в обороне в составе расчета АГС-17, Кирилл закрепился на рубеже, и, грамотно действуя в бою, перемещаясь и занимая выгодные позиции, вел прицельный огонь по наступающим боевикам. Несмотря на массированный минометный обстрел и применение противником бронетехники, ефрейтор Макаренко успешно удержал свой рубеж, уничтожив четверых боевиков. По итогам боя враг, понеся потери, был отброшен на исходные рубежи. Самоотверженные, решительные действия и профессиональные качества ефрейтора Кирилла Макаренко способствовали выполнению боевых задач подразделением. https://t.me/rabotaembrat/8550 Ефрейтор Голубков Даниил Командир отделения ефрейтор Даниил Голубков в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по овладению важным участком дороги, ведущей к крупному населенному пункту, находящемуся под контролем украинских боевиков. Отделение ефрейтора Голубкова скрытно прибыло в заданный район и в ходе скоротечного боя с врагом, взяло под свой контроль главную дорогу, которая вела к населенному пункту. В течение нескольких суток противник пытался выбить их с занимаемых позиций, но благодаря профессионализму Даниила, проявленному при управлении личным составом, отделение удержало занимаемые рубежи. В ходе боев было отражено семь контратак противника, где враг потерял более 20 человек личного состава и две единицы бронетехники. После прибытия основных сил противник был отброшен на полтора километра вглубь его обороны. Благодаря грамотным действиям ефрейтора Даниила Голубкова, а также отваге и профессионализму его подчиненных поставленная задача была выполнена, что способствовало дальнейшему продвижению подразделений российских войск и последующему освобождению населенного пункта от вооруженных формирований противника. https://t.me/rabotaembrat/8567 Гвардии старший лейтенант Яхъяев Сефер Штурмовая группа под командованием гвардии старшего лейтенанта Сефера Яхъяева выполняла задачу по овладению укрепленными позициями противника. В ходе продвижения группа подверглась обстрелу кассетными боеприпасами со стороны вооруженных боевиков, в результате чего двое военнослужащих группы получили ранения. Офицер лично оказал им первую помощь и организовал эвакуацию, не допустив гибели подчиненных, после чего продолжил выполнение задачи. Умело используя преимущества местности, гвардии старший лейтенант Яхъяев вывел группу на указанный рубеж и атаковал позиции противника. Во время боя группа штурмом захватила вражеский опорный пункт противника, не допустив потерь, уничтожив при этом до 10 украинских боевиков. Грамотные и мужественные действия гвардии старшего лейтенанта Сефера Яхъяева, а также профессионализм его подчиненных обеспечили успешный штурм позиций противника и создали условия для дальнейшего продвижения российских войск на данном участке местности. https://t.me/rabotaembrat/8555 Ефрейтор Александров Сергей Ефрейтор Сергей Александров в ходе проведения специальной военной операции в составе танкового экипажа выполнял боевые задачи по поддержке штурмовых групп, участвующих в освобождении одного из значимых населенных пунктов. При наступлении экипажу танка, в состав которого входил ефрейтор Александров, была поставлена задача по оказанию огневой поддержки стрельбой с закрытых огневых позиций. Ведя огонь из орудия танка, Сергей уничтожил пять огневых точек противника на подступах к поселку, которые препятствовали продвижению российских войск. Благодаря грамотным и четким действиям ефрейтора Сергея Александрова штурмовые подразделения выполнили поставленные задачи и освободили населенный пункт от украинских боевиков. https://t.me/rabotaembrat/8568 Рядовой Рафулаев Эльдар Рядовой Эльдар Рафулаев выполнял задачи по прикрытию российских штурмовиков на одном из тактических направлений. Группа боевиков, стремясь удержать занимаемые рубежи, обошла подразделение российских военнослужащих с фланга, после его атаковала. Рафулаев, грамотно оценив обстановку на поле боя, занял выгодную позицию для ведения огня и в составе своего отделения приступил к оттеснению украинской пехоты с фланга штурмовых групп. Действуя самоотверженно и решительно, Эльдар прицельным огнем из штатного оружия сбил несколько FPV-дронов и нанёс значительный урон живой силе врага. Понеся большие потери при контратаке, боевики отступили вглубь своей обороны. Благодаря храбрым и решительным действиям рядового Эльдара Рафулаева удалось отбить контратаку противника, нанеся ему значительный урон в живой силе, что позволило штурмовому подразделению успешно выполнить поставленную задачу по овладению опорным пунктом. https://t.me/rabotaembrat/8556 Старший сержант Гоглев Александр Расчет самоходной артиллерийской установки под командованием старшего сержанта Александра Гоглева выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений, удерживающих оборону на одном из направлений. Противник, стремясь восстановить контроль над территориями, утерянными в ходе боев, предпринял попытку контрнаступления с применением танков и бронетехники. Умело корректируя огонь и руководя расчетом, Александр продолжал уничтожать технику и живую силу украинских боевиков. Прицельными ударами расчета старшего сержанта Александра Гоглева были уничтожены танк Т-64 и большое количество пехоты противника. Полученный урон не позволил украинским боевикам эффективно контратаковать и вынудил их отступить. Благодаря высокому профессионализму, решительным действиям расчета старшего сержанта Александра Гоглева, российским военнослужащим удалось отразить атаку врага и закрепится на новом рубеже. https://t.me/rabotaembrat/8564 Гвардии сержант Львов Виктор Командир боевой машины гвардии сержант Виктор Львов выполнял боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков. Продвигаясь в составе подразделения вглубь обороны противника, Виктор обнаружил вражеский опорный пункт. Грамотно распределив личный состав по огневым позициям Виктор Львов одним из первых вступил в бой с противником. Группа под руководством гвардии сержанта Львова, пользуясь внезапностью, выбила украинских боевиков из опорного пункта и закрепилась в нем. В течение нескольких часов десантники под командованием Виктора Львова отражала нападение врага, стремящегося вернуть утраченные позиции, до подхода основных сил. Виктор Львов в бою проявил выдержку и стойкость, являясь образцом мужества для подчиненных, профессионально руководил отражением нападения боевиков. Смелые и решительные действия гвардии сержанта Виктора Львова, а также грамотное руководство подчиненным личным составом позволило группе занять опорный пункт и создать условия для развития наступления российских войск на позиции украинских боевиков. https://t.me/rabotaembrat/8565 В Екатерининском зале Кремля Президент России наградил сотрудников Росгвардии, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач

Среди награжденных высшими государственными наградами: прапорщик Денис Игоревич Хайло;

рядовой Дмитрий Владимирович Фурсин Президент также отметил медалью "За отвагу" рядового Дмитрия Фирсина и прапорщика Дениса Хайло: «Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны», - подчеркнул на церемонии Верховный главнокомандующий. https://t.me/rosgvardyuo/849 Младший лейтенант Иванов Анатолий Иванов, Анатолий Георгиевич - Герой России Анатолий Иванов родился в сельском поселении Шорсола (Республика Марий Эл). Отец работал механизатором, мать — свинаркой, после нянечкой в детском саду. Анатолий в семье был младший, у него есть брат и сестра. После прохождения срочной службы в армии Анатолий Иванов заключил контракт с Министерством обороны. Прошёл через горячие точки в Чечне, Абхазии, Сирии и отправился на СВО. По данным на 2024 год служит в противотанковом взводе десантно–штурмового полка с братом Николаем, который тоже стал профессиональным военным. В 2024 году Анатолий Иванов был удостоен звания «Герой России». Церемония вручения награды состоялась в Екатерининском зале Кремля. «Золотую Звезду» Героя России ему лично вручил Президент Российской Федерации. Ранее награждён Орденом Мужества. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Иванов,_Анатолий_Георгиевич_(Герой_России) Старший сержант Михайлов Александр Накануне замечательного дня календаря — Дня Героев Отечества глава нашего государства Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Среди Героев был и уроженец хутора 1-й Россошинский Зерноградского района Ростовской области

Александр Александрович Михайлов! Александр Михайлов родился в 1989 году в хуторе 1-й Россошинский, посещал хуторской детский сад, учился в маленькой хуторской школе. С детства проявлял себя очень «организованным учеником», как говорят сегодня о нем его учителя, «умел дружить и защищал младших», увлекался спортом.

После девятого класса поступил в среднее профессиональное училище № 20, выучился на мастера мебельного и столярного производства, в ноябре 2008 года был призван в Вооруженные Силы, служил в летной части в Санкт-Петербурге. После армии Александр решил посвятить свою жизнь служению в Вооруженных Силах — подписал контракт с Министерством обороны. А дальше в послужном списке Александра Михайлова — практически все известные «горячие точки»! Александр Михайлов награжден боевыми медалями, двумя Орденами Мужества, наградным оружием, теперь — самая высокая награда страны — Золотая Звезда Героя! Источник Капитан Полушкин Михаил Накануне замечательного дня календаря — Дня Героев Отечества глава нашего государства Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Среди Героев был Полушкин Михаил Николаевич. Заместитель командира штурмового отряда капитан Михаил Полушкин из Приморского края отражал атаки превосходящих сил противника. Умелое руководство группой беспилотников, оборудованных системами сброса боеприпасов, позволило замедлить продвижение наступающего противника. Этим воспользовались подразделения ВС РФ, чтобы занять выгодные позиции для ведения прицельного огня. Однажды Полушкин обнаружил украинский хорошо замаскированный блиндаж и умудрился забросить с беспилотника боеприпас внутрь через дымовую трубу. В результате у противника стало на 12 боевиков меньше.

Заслуги перед Донецкой Народной Республикой гвардии капитана М. Полушкина отмечены присвоением ему звания «Герой Донецкой Народной Республики» и вручением медали «За отвагу» и именного наградного оружия Герою Российской Федерации гвардии капитану Михаилу Полушкину. Источник Младший сержант Зайнуллин Альберт Участник СВО из Сосновского района Альберт Зайнуллин получил звание Героя России Альберт Зайнуллин, выпускник Полетаевской школы Сосновского района, вернулся домой в Сосновский район прямо из Кремля — 30 мая он получил звание Героя России и золотую звезду лично из рук Президента Командир взвода младший сержант Альберт Зайнуллин имеет несколько ранений. В ходе тяжелых боев за Авдеевку подразделению Альберта удалось занять важный опорный пункт. Благодаря действиям его взвода наши войска смогли продолжить наступление. За доблестное выполнение боевых задач Альберт Зайнуллин удостоен звания Герой России. Источник Герой России кавалер Ордена Мужества гвардии старший лейтенант 56-го гв.ДШП 7-й гв.ДШД(г) Споняков Илья Дмитриевич. https://vk.com/wall-54841713_990166 https://vk.com/wall-58078898_122218 К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Бойченко Сергей Владимирович.

Бойченко Сергей Владимирович. 17.09.1995 - 21.01.2024 г. Гвардии капитан. Командир 2 штурмовой роты 7 дивизии 56 полка 1 десантно штурмового батальона. Позывной: "Эхо". Бойцы Сергея Владимировича 2 штурмовой роты с позывными: "Мозг" "Грек" "Кучерявый" "Карабах" "Старшина" "Помор" вспоминают его как светлого, очень хорошего человека, Командира с большой буквы. Который всегда стоял грудью за своих бойцов, спасая их жизни. За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке. Награждён медалью Жукова. Гвардии капитан Бойченко принимал участие в параде Победы на Красной площади. Сергей Владимирович Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе проведения СВО. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества (посмертно). https://vk.com/wall-214486361_95766 Рядовой Шамиль Наильевич Байков погиб при выполнении боевого задания в ходе проведения специальной военной операции. Шамиль Байков родился 22 мая 1993 года в поселке Урал Кувандыкского района. Учился в школе № 48 Оренбурга. После окончания поступил в автотранспортный колледж. В 2011 году был призван в Вооруженные Силы Российской Федерации. После службы в армии Шамиль Байков работал в строительной сфере. В 2020 году оренбуржец женился, у него родилась дочка. В октябре 2022 года Шамиль Байков был призван по мобилизации и направлен в зону проведения специальной военной операции. При выполнении боевого задания Шамиль Байков погиб. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Байков Шамиль Наильевич награжден орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-174624406_3256 Егоров Сергей Георгиевич. 14.06.1974 - 18.05 2024 г. Позывной: "Химик". Штурмовик. в/ч 06705 Сергей Георгиевич героически погиб, выполняя боевую задачу. https://vk.com/wall-214486361_94895 Родился в г. Чебоксары Кавалер ордена Мужества гвардии рядовой Морозов Виктор Алексеевич. Героически погиб 24 февраля 2024 года в ходе штурма н.п. Бердычи, ДНР, Горловка https://www.polkrf.ru/veterans/morozov-viktor-alekseevic-1284900 Чурсинов Виталий Владимирович. 26.01.1981 - 22.09.2023 г. Героически погиб,выполняя боевую задачу. На территории Украины, ЛНР и ДНР. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награжден орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_94439 Магидов Евгений Рудольфович. 31.10.1998 - 02.09.2023 г. Гвардии старший лейтенант. Героически погиб защищая нашу Родину. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награжден орденом Мужества посмертно. Указом Президента Российской Федерации. https://vk.com/wall-214486361_94690 Егоров Алексей Александрович. 15.11.1990 - 23.02.2023 г. ЧВК Вагнер. Героически погиб в ходе ожесточенных боев в Артемовске. В школе где учился Алексей Александрович установили парту Героя! Неоднократно награждён внутренним Орденами ЧВК Вагнер: Черный крест, За кровь и храбрость, За взятие Соледара. А так же Государственными наградами: медалью За Отвагу, Орден За заслуги перед Отечеством II степени. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества (посмертно). https://vk.com/wall-214486361_95951 Босов Никита Михайлович. 13.06.1997 - 11.03.2024 г. Боец ЧВК "Вагнер". Штурмовик. Героически погиб выполняя боевую задачу. Награждён медалями: " За освобождение Артемовска". "За взятие Бахмута". Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён медалью "За Отвагу". https://vk.com/wall-214486361_95057 Плотников Владимир Владимирович. 17.11.1970 - 12.11.2023 г. 11 одшбр. Доброволец. Героически погиб выполняя боевую задачу в районе Бахмута. https://vk.com/wall-214486361_94487 Чернявский Степан Михайлович. 13.01.1998 - 19.09.2023 г. в/ч 74507 Позывной: "Варяг". Гранатомётчик. Он ушёл сражаться не задумываясь не на минуту. Проявив подлинное мужество и героизм, от начала и до конца выполнил свой воинский долг перед Родиной. Отдал жизнь в борьбе с нацизмом, во имя безопасности нашей Отчизны, за мирную жизнь наших соотечественников. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества (посмертно). https://vk.com/wall-214486361_94536 Доброволец Воронин Артём Под Волгоградом простились с погибшим на Украине 28-летним бойцом отряда «Шторм-Z» Артемом Ворониным, попавшим на спецоперацию из колонии. Волжанин всю жизнь корил себя за случившееся и хотел исправить ошибку военной службой. Артем пошел добровольцем в отряд «Шторм-Z». Он был в колонии. Всю жизнь мечтал о службе в армии, но у него было несколько сотрясений, поэтому служить его не брали. Он попал в колонию. Но мечтать исправить это всё не перестал. Поэтому, как только такая возможность появилась, он подписал контракт. Согласно данным из открытых источников, Артем был осужден за кражу на полтора года. Похоронили на Аллее Славы в Волжском. На похоронах были военные и хоронили Артёма как настоящего воина и бойца. https://vk.com/wall-159024599_432432 Доброволец Илюхин Владимир Родился 8 декабря 1993 года. Владимир Илюхин стал добровольцем и отправился в зону СВО 13 января. 17 февраля 2023 года Владимир Илюхин погиб при исполнении воинского долга. г.Лениногорск, Республика Татарстан ЧВК "Вагнер" Источник Доброволец Новиков Дмитрий В Суворове тульской области простились с Новиковым Дмитрием Юрьевичем 1977 г.р., погибшим 4 марта в боях под Артёмовском (Бахмутом), добровольцем ЧВК Вагнера, уроженцем г.Суворов. Дмитрий был выпускником школы 5 г.Суворова. У Дмитрия осталась несовершеннолетняя дочь https://vk.com/wall-186536834_11318 Военнослужащий Афлятунов Хайдар Афлятунов Хайдар Айдарович Геройски погиб 23.05.2022 г. Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и орденом Мужества (посмертно). ВДВ г.Ульяновск https://vk.com/wall-214486361_20220 Доброволец Маковеев Василий В спецоперации на Украине погиб 56-летний житель Набережных Челнов Василий Маковеев. Он был отправлен на боевые действия в составе добровольческого отряда 21 апреля 2022 года, а в июне он погиб. У погибшего остались жена и трое детей. https://t.me/chelny_news1/795 Военнослужащий Мысочка Евгений Мысочка Евгений Фёдорович, прошёл Чечню, Сирию и в результате спец операции его не стало. ст. Павловская. https://t.me/Dlya_Nashih_Pacanov/3607 Военнослужащий Попов Андрей 8 ноября в ходе выполнения воинского долга на территории проведения специальной военной операции погиб Попов Андрей Владиславович 1999 г.р. Родился и вырос Андрей в с. Усть-Салда. Он отслужил в армии, вернулся и закончил колледж, в котором проходил обучение до армии, получил диплом, встретил девушку. В конце сентября получил повестку и был мобилизован 29.09.22. Андрей был очень добрым, отзывчивым и хорошим человеком. https://vk.com/wall-90415151_112246 Военнослужащий Асадуллаев Сахиб Асадуллаев Сахиб Юсиф оглы родился 15 октября 2003 года, уроженец города Борисоглебска. Героически погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО в ночь с 29 июня на 30 июня 2024 года во время атаки дронов на территории Донецкой области. Асадуллаев Сахиб Юсиф оглы в одиночку защищал своих сослуживцев и ценой своей жизни спас шестерых своих товарищей. Указом президента России за самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Асадуллаев Сахиб Юсиф оглы награжден орденом Мужества посмертно. https://t.me/geroirossii/7178 Военнослужащий Морозов Виктор В ходе специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб Морозов Виктор Викторович из с. Ябоган. Он родился 18 декабря 1991 году. Учился и вырос в с. Ябоган. Служил в г. Улан-Удэ в должности механика-водителя средних танков. Окончил ПУ №46 в Бийске, получил специальность "Электрогазосварщик". В апреле 2024 года заключил контракт о пребывании в добровольческом формировании "Барс", был наводчиком 1 отделения группы огневой поддержки 1 роты. 20 мая 2024 года при освобождении с. Новоселовка Запорожской области получил ранения несовместимые с жизнью. Был любящим мужем и отцом троих детей. https://t.me/ustkan_official/5256 Гвардии сержант Костылев Евгений 18.07.2022 с зоне СВО погиб Костылев Евгений Михайлович, морской пехотинец Северного флота https://vk.com/wall-70932147_337015 Старший лейтенант Лимонов Андрей Простились с командиром гранатомётного взвода батальона морской пехоты 61-й отдельной бригады Краснознамённого Северного флота. Лимонов Андрей Александрович 13.06.1996г- 18.05.2023г. С 2023 года участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Выполняя свой воинский долг, на территории Херсонской области Андрей погиб при выполнении боевой задачи 18 мая 2023 года. г. Благовещенск. https://t.me/ZOV1312ZOV/1097 Военнослужащий Айвазов Юрий Уроженец Гвардейска погиб в СВО Юрий Айвазов учился в местной школе, а потом переехал с семьёй в Калининград. Юрий Юрьевич Айвазов родился 29 августа 1999 года. Мальчик окончил начальную школу в Гвардейске, а потом семья переехала в Калининград, где Юра продолжил обучение в кадетской школе. Отец и мать Юрия – профессиональные военные. Дедушки по матери и отцу ушли со службы в запас в звании полковников. Брат Юрия – офицер. Молодой человек хотел поступить в Рязанское воздушно-десантное училище. Однако, по техническим причинам не смог начать обучение. Юрий стал служить по контракту в 336-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты в Балтийске, в 2021 году он продлил контракт на год.

В январе 2022 года с боевыми товарищами был направлен на десантном корабле «Калининград» в срочную командировку. Последний раз с родными он общался по видеосвязи 7 марта 2022 года. 5 апреля 2022 года Юрий Айвазов погиб под артиллерийским обстрелом в районе села Любимовка Запорожской области Украины. 18 апреля 2022 года указом президента России Юрий Айвазов награждён орденом Мужества (посмертно). https://vk.com/wall-210977916_117004 Старший матрос Задорожный Андрей Задорожный Андрей Юрьевич 10.05.1990- 23.01.2023. Морской пехотинец. Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в Харьковской области, н.п. Ягодное. г.Североморск, Мурманская область https://vk.com/wall21879213_5303 Военнослужащий Ермаковский Евгений Евгений Александрович Ермаковский, уроженец Абакана Погиб 19 марта 2024 года Ему было 39 лет. Он всегда мечтал быть военным и не мог остаться в стороне, когда начались боевые действия. Служил сапёром, защищая своих товарищей и родину. Ушёл на фронт добровольно, несмотря на бронь и надежду семьи, что он останется дома. Во время выполнения боевой задачи Евгений и двое его сослуживцев спасали раненого из «серой зоны», когда попали под обстрел. Все погибли. Евгений Александрович всегда был поддержкой для семьи и примером истинного мужества и справедливости.

Похоронен с воинскими почестями. Источник Доброволец Степанов Сергей Сергея мобилизовали в 2022 году, но затем на предприятии, где он работал, ему дали бронь. А через полгода мужчина решил – он идет в зону проведения специальной военной операции добровольцем. Хотя на тот момент у Сергея Степанова кроме брони были еще и трое детей, что тоже давало ему право на отсрочку. Но мужчина твердо решил идти. За 9 месяцев на передовой он был дважды ранен, а очередное ранение стало для него смертельным. 2 мая 2024 года Сергей Степанов скончался в госпитале. Ему было 36 лет. Вспоминает сестра: «В ущерб себе и своей семье он приходил на помощь и после сверхурочек и вместо выходных он ехал к кому-то еще - чинить машины, делать ремонт, копать, вешать, снимать, пилить, колотить. Мы говорили: «Серега - муравей». Он всегда был занят, всегда при деле. Еще мы назвали его «Мальчик-колокольчик» за звонкий смех, который не изменился, когда мальчик стал носить 44 размер обуви...» https://dzen.ru/a/ZkI3WP3bwX6g3Cz3 Военнослужащий Тупицын Олег Олег Геннадьевич Тупицын родился 10 сентября 1979 года в Абакане, окончил восемь классов в девятой школе, получил профессию отделочника и всю жизнь работал на стройке: сначала – отделочником по всем видам, потом сконцентрировался на более узком направлении и стал высококлассным специалистом по плитке. Пришёл из армии, в девяностых особо работы не было толком, он много ездил, работал отделочником. Последнее время перед спецоперацией в Улан-Удэ жил. На спецоперацию он пошёл сам из Улан-Удэ. Олег Геннадьевич Тупицын погиб 22 мая 2024 года при выполнении боевой задачи. У него остальсь мама, жена и сын. Похоронен на абаканском кладбище в воинском секторе с воинскими почестями. https://dzen.ru/a/Zm19R2tXd1utgwb1 Рядовой Сабирзянов Рузиль В Татарстане простились с погибшим на Украине рядовым Рузилем Сабирзяновым. Ему был 21 год. Церемония прощания прошла в его родном Кукморе. Рузиль ушел в армию в 2021 году и сразу на контрактную службу. Военный был оператором отделения противотанковых управляемых ракет противотанкового взвода мотострелкового батальона. https://vk.com/wall-26282259_4221260 Выпускник 2014 года КГБОУ "КШИ "Алтайский кадетский корпус" Смолькин Андрей героически погиб в ходе специальной военной операции. После окончания корпуса Андрей был призван в ряды ВС РФ. В 2017 г поступил в Новосибирское высшее военное командное училище на факультет разведки. После окончания был направлен в г.Балтийск в 336-ю отдельную бригаду морской пехоты и назначен командиром взвода снайперов. 1 февраля 2022 года выбыл из Балтийска, сообщив родным, что едет в командировку. В марте 2022 года первый раз вышел на связь. Погиб 23.05.2023 года в ходе специальной военной операции селе Новозлатополь Запорожской области, попав под артиллерийский обстрел. Смолькин Андрей Александрович награждён орденом Мужества (посмертно). https://vk.com/wall-145578651_221 Майор Сижук Роман Во время эвакуации раненого погиб достойный человек. Анестезиолог-реаниматолог https://t.me/rsotmdivision/18558 Старший лейтенант Фролов Иван Иван Фролов героически погиб при осаде здания общежития "Азовстали" в марте 2023 года: вызвал огонь на себя, сохранив жизни своих солдат В Самаре в гимназии № 3 открыли «Парту героя», посвященную участнику СВО, старшему лейтенанту Ивану Фролову. Иван Фролов был разносторонней личностью. Учился в музыкальной школе и занимался дзюдо. Окончив гимназию, он поступил в Рязанское высшее военное училище. Освоил рукопашный бой, прыжки с парашютом и глубоководное погружение. Участвуя в СВО, самарец совершил несколько героических поступков. Он помогал раненым товарищам, вывел подразделение из-под минометного огня противника, обезвредил противотанковые мины.

Жизнь Ивана Фролова оборвалась 15 марта 2022 года. Его подразделение попало в окружение в здании общежития «Азовстали». Он пытался вместе с другими бойцами вывести мирных жителей, однако получил тяжелые ранения. У него был выбор: отвлечь огонь от подразделения либо спасаться самому. Он выбрал первое. В результате подразделение смогло выполнить поставленные задачи и сохранить жизни военнослужащих, - рассказал депутат, доброволец СВО и замкомандира батальона по военно-патриотической работе. Ивану Фролову посмертно присвоили орден Мужества и медаль «За воинскую доблесть» II степени. https://www.samara.kp.ru/daily/27458.5/4713654/ Военнослужащий Воронин Артём В поселке Кодино Онежского района Архангельской области, на здании школы состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски посвященной Воронину Артёму Викторовичу, бывшему ученику школы, стрелку батальона морской пехоты 61-й гвардейской отдельной Киркинесской Краснознаменной бригады морской пехоты Краснознаменного Северного флота, героически погибшего 27 июня 2023 года, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции у поселка Лазурный Скадовского района Херсонской области. За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации морской пехотинец Артем Воронин награжден орденом Мужества (посмертно).. https://boevoe-bratstvo-onega.ru/novosti/465-v-kodino-otkryli-memorialnuyu-dosku-uchastniku-svo-voroninu-artjomu

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !