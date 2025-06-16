Во время наступления танк под командованием лейтенанта Шмакова поддерживала пехоту: одни машины громили укрепления у траншей, другие прорвались к деревне, выбивая врага из домов. Танк Шмакова шёл впереди. В разгар боя он наскочил на мину — взрывом сорвало гусеницу, машина замерла. Один из бойцов, артиллерист Пётр Астапов, был ранен.

Командир сам сел за пушку. Атака заглохла. Танк был окружен.

Так началась осада. Без сна, без воды, под постоянным огнём и налётами. Трое — Шмаков, механик Иванов и радист Лапыгин — превратили танк в крепость. Днём отстреливались, ночью пытались отремонтировать машину. На вторую ночь Лапыгина ранило — осколками в обе ноги. Экипаж страдал от ран, боли и жажды, но не сдавался.

На пятые сутки к осаждённому танку пробрался политрук и принёс припасы и письмо от командования — «Боритесь. Помним о вас. Выручим» — бойцы не просто воспряли. Они написали заявления в партию. Лапыгин, почти не в силах держать карандаш, писал на обороте испорченного бланка:

«Прошу принять меня в ряды большевиков. Сейчас пятые сутки нахожусь в осаждённом танке, имею ранения в обе ноги <...> Что бы ни случилось со мной, буду считать себя большевиком».

Письмо стало оружием. Их верой. Позже, несмотря на сопротивление Лапыгина, его эвакуировали. Шмаков и Иванов остались вдвоём и продолжали отбиваться и чинить танк.

После 192 часов в аду, Шмаков под вражеским огнём вынес раненого Иванова на себе.

Все трое выжили. Все трое стали героями.

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История из газеты 192 часа:

"Комсомольская правда" № 221 (5316), 19 сентября 1942 года 192 часа

От специального корреспондента “Комсомольской правды”

Так заканчивалось письмо, полученное командованием танкового батальона.

Письмо проделало сложный путь. Его принесли через линию фронта. Писал письмо командир танка лейтенант Шмаков, вместе со своим экипажем находившийся в осаде.

Рота танков, которой командовал Шмаков, поддерживала своими действиями наступающую пехоту. Часть танков задержалась у немецких траншей, сокрушая пулемётные гнёзда и блиндажи, часть прошла к населённому пункту уничтожать ДЗОТы, выбивать фашистов, засевших в домах.

Танк Шмакова был впереди. В бою мина ударила по люку. Артиллерист Пётр Астапов получил ранение: ему перебило руку. Шмаков, отправив раненого на медпункт, сам заменил его, и танк продолжал двигаться вперёд. Тяжёлый взрыв потряс машину: она гусеницей наскочила на мину. Разбитые взрывом гусеница и упор не позволяли танку двигаться. Повреждения были так серьёзны, что своими силами восстановить танк не представлялось возможным.

Шмаков занял место у пушки, Иванов к заднему пулемёту. Из танка хорошо были видны ходы сообщения противника. Танкисты вели огонь. Вернувшийся с разведки радист Лапыгин сообщил, что танк окружён со всех сторон противником.

Никто из танкистов не задал вопроса: как быть, что будем делать, - это было ясно само собой. Когда стемнело, Шмаков остался у пушки. Иванов и Лапыгин с пулемётом залегли у танка. Первую ночь никто не спал. Фашисты были заняты боем, отражением наших атак, на танк они внимания не обращали.

С рассветом танкисты принялись за работу. Они подрыли землю вокруг танка, сделали нечто вроде окопчика, открыли десантный люк, ещё раз проверили оружие, остатки боеприпасов. В танке был небольшой запас еды. Совсем плохо было с водой: её выпили ещё в первый день. Днём по осаждённому танку немцы вели огонь, но приближаться не рисковали. Несколько раз налетали и ожесточённо бомбили танк фашистские бомбардировщики.

Наступила вторая ночь. Она тоже не принесла отдыха. В темноте к танку подошли немцы. Танкисты открыли по ни огонь. Фашисты бросили связку гранат. Радиста Лапыгина ранило в обе ноги. В темноте его перевязали. Раненый просил пить. Иванов просверлил радиатор. Воду расходовали экономно. Шмаков и Иванов берегли её для раненого. Сами страдая от жажды, они мочили себе только губы. Днём опять бомбила авиация и вели жестокий обстрел фашисты.

Казалось бы, часы боя, бессонные ночи, жара и жажда, опасность, караулившая танкистов, - всё это должно было сломить волю трёх одиноких людей, окружённых врагами. И прожили эти люди совсем немного: командир танка лейтенант Шмаков, например, родился в 1921 году; перед самой войной он окончил педагогический институт, получил диплом учителя, но стал танкистом. Старший механик Иванов и комсомолец-радист Лапыгин тоже молоды. Казалось бы, откуда у этих людей столько выдержки, несгибаемой силы воли?

Они решили попытаться отремонтировать танк.

Пробовали Иванов и Шмаков работать по ночам. Немцы освещали танк ракетами, отвечали выстрелами на каждый удар молотка. На пятые сутки к осаждённому танку пробрался секретарь партийного бюро батальона политрук Синев. Он принёс письмо экипажу Шмакову от командира и комиссара батальона и доставил еду. В письме было сказано: “Боритесь. Помним о вас. Выручим.” Шмаков начал читать письмо и не выдержал, заплакал. Потом попросил Синева рассказать о том, что делается на фронтах, как дела в батальоне.

Перед началом боя Шмаков подал заявление о приёме его в партию. Иванов и Лапыгин тогда же из танка крикнули Синеву: “Просим считать нас коммунистами. Вернёмся - подадим заявления”.

И теперь, сидя в танке, окружённом врагами, Синев сказал:

- Может быть, сейчас и оформим ваши заявления?

Шмаков писал ответ командованию батальона. Иванов и Лапыгин писали заявления о приёме их партию. В кармане у Синева случайно оказался испорченный бланк анкеты. Иванов мочил чернильный карандаш и писал, заполняя графы: “Иванов Александр Михайлович. Родился в Туркмении. По профессии слесарь. Одновременно учился в Институте механизации сельского хозяйства. Получил диплом инженера-механика, думал работать в области сельского хозяйства. Пришлось стать танкистом”.

Раненый Лапыгин писал: “Прошу принять меня в ряды большевиков. Сейчас пятые сутки нахожусь в осаждённом танке, имею ранения в обе ноги. Я сам испытал те страдания, которые наносит народу немецкий фашизм. Я накопил в себе безграничную злобу и месть к немецким гадам. Надеюсь, что ещё смогу пойти в бой с гадами. Я - член ВЛКСМ с 1941 года. Что бы ни случилось со мной, буду считать себя большевиком. Лапыгин”.

Раненого Лапыгина, несмотря на его сопротивление, из танка эвакуировали. Теперь в танке осталось двое: Шмаков и Иванов. И по-прежнему они отражали все попытки фашистов овладеть танком, и по-прежнему упорно работали над исправлением повреждений.

Так они провели в осаждённом танке сто девяносто два часа. Осколком Иванову раздробило руку. Шмаков перевязал раны. Сто пятьдесят метров тащил он раненого на спине под вражеским огнём.

- Оставь меня, - просил Иванов, - брось.

- Молчи, - приказывал Шмаков. Он доставил Иванова до расположения своих частей.

Сейчас Шмаков награждён орденом Ленина, Лапигин - орденом Ленина, Иванов - орденом Красного Знамени.

Н. МАРКЕВИЧ.

Волховский фронт, район Синявино. ШМАКОВ Семён Филиппович (1921-1944), командир 660-го танкового батальона 213 отбр, капитан. Член ВКП(б) с 1942 года.

Уроженец ныне не существующей деревни Чукма, находившейся на территории современного Сунского района Кировской области Российской Федерации. По другим данным, уроженец города Челябинска одноименной области Российской Федерации. Русский.

Жена - Шмакова Людмила Александровна, проживавшая по адресу: РСФСР, Челябинская область, город Челябинск, улица Советская, дом № 21.

Призван 15 августа 1939 года Унинским РВК Кировской области Российской СФСР.

Выпускник 1941 года 1-го Саратовского Краснознаменного танкового училища.

Участвовал в боевых действиях с 20 июля по 11 августа 1941 года на Юго-Западном фронте (I ф) и с 20 августа 1942 года на Волховском фронте (II ф).

Ранен 11 августа 1941 года.

Награды:

- орден Ленина: награждён приказом командующего войсками Волховского фронта за № 083 от 8 сентября 1942 года;

- орден Отечественной войны I степени: награждён посмертно приказом командующего БТиМВ 33-й армии за № 013/н от 28 марта 1944 года;

- медаль “За оборону Ленинграда”.

Убит в бою 21 марта 1944 года и первоначально был похоронен: Белорусская ССР, Витебская область, Лиозненский район, деревня Стасево, кладбище старшего офицерского состава.

Ныне прах воина покоится на воинском кладбище, что на южной окраине деревни Стасево Лиозненского района Витебской области Республики Беларусь. ЛАПЫГИН Ефим Фёдорович (1915), радист танка КВ-8 500-го отдельного огнемётного танкового батальона, старший сержант.

Домашний адрес: областной город Иваново, улица Советская, дом 208.

Призван в 1939 году Сталинским РВК города Иваново.

Три раза ранен.

Награждён орденом Ленина приказом командующего войсками Волховского фронта за № 083 от 8 сентября 1942 года.

ИВАНОВ Александр Михайлович (1914), механик-водитель танка КВ-8 500-го отдельного огнемётного танкового батальона, старшина.

Призван в 1939 году Октябрьским РВК города Ташкента Узбекской ССР.

Участвовал в боевых действиях с 27 августа 1942 года на Волховском фронте.

Тяжело ранен.