Как снимался фильм "Морозко"

Весной 1965 года на экраны страны вышел один из самых красочных полнометражных детских фильмов «Морозко», позднее удостоившийся высоких наград на Всесоюзном и Венецианском кинофестивалях и ставший одним из самых любимых фильмов не только советских детей, но и зрителей старшего поколения.

Но мало кто знает, что этого замечательного фильма могло не быть, если бы один из актеров случайно во время съемок не оказался в гостинице, где хранился отснятый материал, и не вынес его из затопленного подвала, в котором прорвало трубу. Новости СМИ2

Сюжет сказки «Морозко» есть у каждого восточнославянского народа. В России разновидностей «Морозко» больше всего — исследователи насчитывают их около 40. Во всех действуют злая мачеха, трудолюбивая падчерица и некий могущественный владыка холода — волшебник Мороз. Но ни в одной из них нет молодца, который превращается в медведя, — это событие пришло в фильм из другой народной сказки, «Ивана — медвежьей головы».

Литературный сценарий фильма написали Михаил Вольпин с Николаем Эрдманом, которые к тому моменту были знакомы советским зрителям по фильмам «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Актриса», «Смелые люди», «Застава в горах» и другим. Сценаристы переложили две сказки, добавили новых персонажей и прописали любовную линию, а главное — привнесли в сюжет много юмора и комичных моментов.

Действие фильма занимает два времени года — лето, когда мы знакомимся с персонажами и основным конфликтом, и зиму, когда происходят главные чудеса. Летние сцены снимали недалеко от Москвы, под Звенигородом, а зимнюю натуру нашли на Кольском полуострове, неподалеку от города Оленегорска. Александру Роу нравились тамошние северные заснеженные пейзажи с огромными елями. Он уже снимал в тех местах зимние сцены фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Съемки фильма проходили на Кольском полуострове, и артистам пришлось бегать босиком по сугробам

На съемочной площадке фильма Морозко

Этот фильм стал одним из шестнадцати фильмов, снятых русским режиссером Александром Роу, четырнадцать из которых — детские сказки. И он стал любимым среди русской эмиграции, которая толпами шла на просмотр фильма сначала в Венеции, где он был представлен на кинофестивале, затем в США, куда его закупили для проката. Ведь он напоминал эмигрантам о родине, с ее истинно русской зимой, огромными елями, белыми березками и сказочными снежными пейзажами.

А снимали настоящую русскую зиму за полярным кругом, на Кольском полуострове, недалеко от города Оленегорска, и актерам пришлось сполна насладиться «прелестями» жгучих морозов и метровых снежных сугробов, иногда даже бегая по ним босиком в легкой летней одежде, а в перерывах согреваясь горячим чаем. Летние же съемки фильма проходили в Подмосковье, на фоне русских березок.

Декорации из сказки Морозко в настоящем зимнем лесу

Александр Роу был первым советским режиссером, который в своей работе эффектно использовал комбинированные съемки и различные визуальные эффекты. Недаром знаменитый Стивен Спилберг назвал его пионером в области спецэффектов, вдохновивших многих голливудских режиссеров на создание блестящих блокбастеров.

Зима в сказке была настоящей. Съемочная группа работала на Крайнем Севере — недалеко от Оленегорска на Кольском полуострове. Александр Роу любил этот край за красивую нетронутую человеком природу, обилие снега, яркое солнце и чистый прозрачный воздух. Съемки фильма начались в марте 1964, за полярным кругом — это холодный зимний месяц. По сценарию актерам приходилось много ходить по лесу в легкой русской народной одежде, и им было очень холодно.

Первым съемочным днем стало 13 марта 1964 года. В Москве и Подмосковье весна вступает в свои права, а на Кольском полуострове — мороз, сугробы и главное, что так ценили режиссер и оператор Дмитрий Суренский, — прозрачный, хрустальный воздух. Но особенности северного климата приносили и неудобства. Кадр из фильма «Морозко».

Постройка реалистичных декораций — терема Морозко, крестьянской избы и избушки Бабы-яги — в условиях мерзлоты стала вызовом для художника-постановщика.

Арсений Клопотовский решил эту задачу — декорации возводили на устойчивых платформах. Помогали в строительстве местные умельцы. Поначалу деликатный и скромный художник не внушил северным жителям доверия, но они быстро изменили мнение о нем. Арсений Павлович был не только талантливым художником, но и профессионалом-практиком. Руками работать он умел — в годы Великой Отечественной войны, когда отец ушел на фронт, а мать поднимала младших детей, 16-летнему Арсению пришлось стать главой семьи. В 1944–1946 годах он работал на Алма-Атинской киностудии, что предопределило его будущую профессию — в 1946-м Клопотовский поступил на художественный факультет ВГИКа».

Перед художником стояла еще одна сложная задача — оживить избушку Бабы-яги, и с ней он тоже справился блестяще. Изготовили две избушки: первую, деревянную, приводили в движение системой рычагов. Внешне она должна была выглядеть маленькой, но при этом вмещать персонажей и оператора, поэтому одна из стенок была подвижной. Кадр из фильма «Морозко».

Вторую избушку вырезали из поролона и надевали на статиста, как ростовую куклу. По такому же принципу были изготовлены и костюмы пней.

Помимо танцующей избушки, внимание привлекают и зловещие пни. Пни изображали актёры в поролоновых костюмах. А когда пням приходилось полетать, применялся метод обратной перемотки.

Кстати, поролон (научное название — эластичный пенополиуретан) в то время был далеко не так доступен, как сегодня. Этот материал изобрели в 1940-х, в массовое производство в СССР запустили лишь в 1970-х. Тогда, в середине 1960-х, о его свойствах в стране знали немногие. Клопотовский, владевший иностранными языками и интересовавшийся мировыми техническими новинками, предложил использовать именно его. Доверяя художнику, Центральная киностудия детских и юношеских кинофильмов имени М.А. Горького закупила дорогой материал.

Во время работы над фильмом «Морозко» Арсений Клопотовский обнаружил не только техническую изобретательность, но и художественный вкус. Созданный им терем волшебника Морозко — симбиоз традиционного деревянного зодчества и архитектуры северного модерна. В нем можно увидеть продолжение традиций творчества русских художников-сказочников Виктора Васнецова и Ивана Билибина. Сотрудники Киностудии имени Горького Александр Роу и Арсений Клопотовский встретились в 1957 году на съемках фильма «Новые похождения Кота в сапогах». Эта работа положила начало их творческому союзу — впоследствии они создали вместе сказочные миры фильмов «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и… медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса».

Работа над каждым фильмом начиналась задолго до съемок. Художник рисовал раскадровки будущей картины, позже их обсуждали с оператором, совместно корректировали. Роу ценил профессионализм, новаторский подход и твердый характер Арсения Клопотовского, который предлагал блестящие воплощения его видения той или иной сцены. К сожалению, полная раскадровка «Морозко» не сохранилась. Представление о ней можно получить, рассматривая представленные на выставке (которая проходила в музее «Садовое кольцо» в 2021 году) открытки с рисунками Арсения Клопотовского. Серию из 15 двусторонних открыток «Морозко» выпустили в 1984 году тиражом 600 тысяч экземпляров. Фото М.Денисова с выставки

«Тепло ль тебе, девица?»

Жила съёмочная группа в гостинице г. Оленегорска, а на натуру выезжала в лес - туда, где лежали белоснежные сугробы и деревья были покрыты инеем. В общем, киношники попали в настоящее царство Морозко и в полной мере ощутили на себе, что такое трескучий мороз. Иванушка (Эдуард Изотов) бегал по сугробам в льняной рубашке-косоворотке, у Бабы-яги ­(Георгий Милляр) был костюм из одних лохмотьев, а Настенька (Наталья Седых) мёрзла под сосной в лёгком сарафане. Кадр из фильма "Морозко"

Настеньку забрали из хореографического училища, а она безответно влюбилась в женатого Иванушку

Актеры на роли в фильме «Морозко» были подобраны быстро, вот только с исполнительницей главной роли вышла заминка. Ежедневно просматривая десятки претенденток, режиссер все никак не мог подобрать актрису на роль Настеньки.

Он случайно увидел ее по телевизору, когда она исполняла танец на льду. Наталья Седых училась в хореографическом училище. На тот момент ей было всего 15 лет, и режиссеру пришлось отпрашивать ее у родителей и преподавателей для поездки на съемки, а гримерам использовать макияж, чтобы в картине девочка выглядела старше своих лет.

«Мне было всего 15 лет, поэтому со мной на съёмках была мама, которая отогревала меня горячим кофе из термоса, - рассказывает Наталья Седых, исполнившая роль Настеньки. - Но бытовые трудности и холод воспринимала как данность. Я попала в сказку, вот что было главное! И произошло это совершенно случайно.

Меня попросили выступить на ледовом празднике с красивым номером «Умирающий лебедь» (в детстве я занималась фигурным катанием), но я уже училась в школе при Большом театре, а балеринам запрещалось кататься на коньках, лошадях и велосипеде…

Однако я решила рискнуть и правильно сделала: балетные ничего не узнали, а Александр Роу увидел меня по телевизору и пригласил на пробы. Правда, когда в финал вышла вместе с Надеждой Румянцевой, поняла: шансов никаких. Кто я такая? Юная балерина, актёрского опыта нет да ещё пищу, словно мышь (так говорили некоторые представители худсовета). Александр Роу настоял на моей кандидатуре, но сказал гримёрам: «Сделайте с ней что-нибудь, а то она выглядит совсем как ребёнок». Глаза мне накрасили синими тенями, губы сделали ярко-алыми, а для зимних сцен создавали белоснежные ресницы. Вот это был настоящий кошмар! Роль инея играл… клей, которым обычно клеили усы и бороды актёрам. До сих пор с ужасом вспоминаю, как сдирала его с ресниц».

Игравшей Настеньку Наталье Седых доставляли проблемы не только морозы, но и сложный грим. В некоторых сценах крупным планом у актрисы должны были быть огромные покрытые инеем ресницы. Сложно поверить, но эту красоту советские гримеры создали из обычного клея. Качественных средств для снятия грима в 1964 г. еще не было, и во время удаления клея серьезно пострадали настоящие ресницы актрисы. Наталья Седых. Кадр из фильма

Экранная Настенька не скрывает, что на съёмках влюбилась в своего Иванушку и с большим волнением ждала финала фильма, в котором ей предстояло целоваться с партнёром, - это был первый поцелуй в жизни юной красавицы.

«Наташа не выставляла свои чувства напоказ, но вся съёмочная группа видела, как она страдает и мучается, - вспоминает ассистент режиссёра картины Людмила Пшеничная. - Изотову говорили: «Смотри, как тебя девушка любит!» Но он к тому времени был женат на актрисе Инге Будкевич и, несмотря на то что был очень хорош собой и любил внимание женщин, на сторону не ходил».

Настенька и Иванушка в фильме Морозко

Наталья Седых снялась еще в нескольких фильмах Александра Роу, а потом навсегда покинула кинематограф, посвятив свою жизнь балету и театру.

«Ох! Радикулит замучил!»

«Главного героя сказки - Морозко - сыграл Александр Хвыля. Помню, он вечно на всех бурчал. Правда, поворчит-поворчит и начинает песни петь. Бас у него был очень сильный», - вспоминает помощник режиссёра. «А мне Хвыля показался настоящим Дедом Морозом, - говорит Наталья-Настенька. - Он был таким добрым, могучим человеком. И относился ко мне как к внучке».

Александр Хвыля в роли Деда Мороза

Роль Деда Мороза досталась популярному актеру советского кино Александру Хвыле, который до съемок в фильме Александра Роу сыграл более чем в пятидесяти фильмах, но преимущественно это были второстепенные или эпизодические роли.

После выхода на экраны фильма «Морозко» Александр Хвыля стал главным Дедом Морозом страны, его начали приглашать на роли Деда Мороза в других фильмах и постановках.



Дед Мороз в сказке Морозко

Самый известный Дед Мороз страны также получил приглашение вести главную елку в Кремле, что делал в течение многих лет, а также выступал на других новогодних утренниках и праздничных концертах для детей.

Режиссер следил, чтобы Бабе-Яге не наливали, но у него это плохо получалось

Георгий Милляр в роли Бабы-Яги

Ещё один важный персонаж любой сказки Роу - Баба-яга в исполнении Георгия Милляра. Запоминающуюся роль Бабы-Яги также сыграл актер, которого называли главной Бабой-Ягой Советского Союза. Георгий Милляр снимался практически во всех сказках Александра Роу и каждый раз создавал новый, неповторимый образ лесной жительницы, поражая своим талантом зрителей и режиссеров.

За это Александр Роу даже прощал актеру его пристрастие к спиртным напиткам, только просил съемочную группу, чтобы Милляру не наливали. Однако он всегда находил способ «пропустить стаканчик», объясняя это тем, что ему так легче работается, особенно в холодных зимних условиях, и уверял, что иначе он может заболеть.

В «Морозко» он изо­бразил бабушку в восьмой раз, а ещё сыграл роль одного из разбойников и озвучил петуха в картине. «Если в «Василисе Прекрасной» моя бабуля - этакая дачница с повязочкой на голове, то в «Морозко» она уже постарела: подряхлела, ослабла, да и радикулит её замучил», - говорил Милляр. Георгий Францевич сам придумывал свой образ, изобретал ужимки, походку, реплики Бабы-яги.

Ему пришлось пережить немало трудностей. При 30-градусном морозе актёр бегал в легких лохмотьях Яги. Его гримировали по шесть часов, и однажды сильно обожгли лицо перекисью водорода.

По словам знакомых Милляра, у него были две слабости, из-за которых Александру Роу приходилось его прикрывать: мужчины (как известно, в СССР за нетрадиционную ориентацию светила статья) и спиртное. В запои актёр не уходил и съёмки не срывал, но часто был немного подшофе...

«В деревню под Звенигородом приезжала автолавка, - рассказывал в интервью Юрий Сорокин, режиссёр документального фильма о Г. Милляре. - Роу запретил продавать актёру спиртное, поэт­ому Георгий Францевич пошёл на хитрость. На виду у съёмочной группы двигался к машине с бидончиком - якобы за молочком. Возвращался и через пять минут уже был пьяненьким. Оказывается, он заранее договаривался с продавщицей, та ставила в бидон бутылку, а сверху наливала молоко».

«Роу говорил Милляру: «Ладно, всё тебе прощаю, потому что ты лучшая Баба-яга на свете!» - вспоминает Л. Пшеничная.

Помогли северяне и самой Бабе-Яге. Константин Браславский, являвшийся тогда директором городского спорткомплекса Оленегорска, выполнял за Георгия Францевича некоторые трюки.



Сам Милляр готовился к роли, занимаясь гимнастикой с шестом, чтобы умело пользоваться метлой. Помимо Бабы-Яги, он сыграл небольшую роль разбойника-дьяка, а также озвучил петуха, которого в начале фильма Настенька просит не кукарекать, пока она не довяжет чулок.

Именно Милляр спас фильм «Морозко», случайно оказавшись во время съемок в гостинице. Говорили, что режиссер оставил его отсыпаться и не взял на съемки в лес. А когда съемочная группа вернулась из леса, они увидели практически раздетого Милляра, который по колено в ледяной воде вытаскивал из подвала коробки с отснятым материалом.



Георгий Милляр в роли Бабы-Яги

Оказывается, в подвале прорвало трубу, и если бы не оставшийся в гостинице Милляр, фильма «Морозко» просто никто бы уже не увидел. После этого ему сразу же налили стакан водки, и актер даже не простудился.

«Не прынцесса... Королевна!»

На роль Марфушеньки-душеньки Александр Роу планировал взять Тамару Носову, снимавшуюся у него во всех фильмах. Но однажды ассистентка режиссера увидела юную Инну Чурикову, студентку Театрального училища имени Щепкина, и посоветовала попробовать на эту роль ее. Роу сразу покорил талант Чуриковой. Роль Марфуши стала первой большой работой актрисы в кино — до этого она снималась в эпизодических ролях в фильмах «Тучи над Борском» (1960) и «Я шагаю по Москве» (1963). В 1965 году, вскоре после премьеры «Морозко», Инна Михайловна закончила училище с красным дипломом. Этот фильм стал для нее путевкой в актерскую жизнь, и Инна очень старалась понравиться зрителю. В отличие от Настеньки Марфушу гримёры изуродовали: сделали ей бесцветные ресницы, сальные волосы, нарисовали крупные конопушки...

Инна Чурикова в роли Марфушечки-Душечки

«Помню, когда Инна увидела себя в зеркале, она чуть не расплакалась: «Неужели я такая страшная? Я же теперь никогда замуж не выйду!» - рассказывает помощник режиссёра. - Инна тогда была студенткой театрального училища, и это была одна из первых её ролей в кино. Но режиссер, оценивший талант начинающей актрисы, заверил, что у нее большое будущее.

Впрочем, Инна брала не красотой, а потрясающим юмором, талантом, очарованием. На съёмках в смешную Марфушу влюбилась вся съёмочная группа». Инна Чурикова. Кадр из фильма

Она стоически переносила все трудности съемок в холодном зимнем лесу, не жалея зубов, тренировалась грызть орехи, чтобы выглядеть естественно в кадре.

«Помните сцену, в которой Марфушка сидит под деревом и ест в ожидании Морозко? - вспоминает Наталья Седых. - Инна должна была грызть яблоки, но их забыли, а на дорогу из леса в гостиницу ушло бы 2 часа. Поэтому бедная Марфуша дубль за дублем ела репчатый лук и запивала его разбавленным молоком... На что не пойдёшь ради сказки! Кстати, Александр Артурович был настоящим сказочником - добрым, по-детски наивным и при этом строгим. У него все по струнке ходили. Помню, на меня накричал в первый и последний раз, когда снимали сцену в пруду... Инна уже давно сидела в воде, солнце уходило, а я никак не могла решиться прыгнуть в грязный и холодный водоём с пиявками - три раза подбегала… Но, как только Роу прикрикнул на меня, сразу сиганула в воду». Инна Чурикова. Кадр из фильма

Зато исполнительница роли Марфушки Инна Чурикова (которая в фильме не любит свою сводную сестру Настеньку) стала Наталье Седых подругой. Чурикова даже возила девушку на прослушивание в театральное училище имени Щепкина, в котором училась сама.

На съёмочной площадке у Роу всегда был идеальный порядок. Эпизоды, в которых принимали участие по 100 и более человек массовки и на которые у других режиссеров уходил день, он снимал за полтора-два часа. Порой подготовка длилась дольше, чем сам процесс.

По словам актрисы Марины Скиляжновой, Роу лично занимался с актерами, причем неважно, кто в кадре — главный герой или всего лишь массовка. Актриса рассказывала: «Сцена есть такая в сказке, где Марфушечка гуся ловила. Я не знаю, где пруд снимался, куда она бултыхнулась, но нас, хохочущих деревенских зевак, снимали на поляне отдельно. Роу, чтобы добиться нужного эффекта веселил нас. Он и прыгал, и мордочки делал! Нам было смешно, что толстый дядька такие трюки вытворяет. И он добивался, что мы все хохотали искренне».

В эпизоде, когда Настенька дотрагивается до посоха Морозко, режиссёр применил съёмку методом наложения, с двойной экспозицией. Вместо заледеневшей героини снимали её отражение в прозрачном зеркале, за которым стояли Хвыля и Изотов.

В фильме Роу неоднократно использует свой любимый приём: обратную перемотку. Иней с деревьев стряхнули - а потом прокрутили плёнку в обратном направлении. Так же, как и в сценах, где пятятся назад кот и собака, взлетают на сосны разбойники, пни выпрыгивают из избы.

24 марта 1965 года в СССР состоялась премьера фильма «Морозко».