Вот это школа?!

Так выглядела Екатеринбургская школа № 106 в 2019 г. и какой вид имеет уже 1 сентября 2020 г. Уже не первый год новости о фантастических преобразованиях Екатеринбургской школы № 106 будоражат не только просторы интернет, но и прессу, причем даже зарубежную. За годы реконструкции советского здания, которую финансирует известный своими особенными пристрастиями в архитектуре местный бизнесмен и меценат – Андрей Симановский, изменилось уже многое. Но не все такой помпезностью и дворцовой роскошью восхищаются, недовольство критиков выливается в насмешливые посты и репортажи. Что же так злит общественность и искусствоведов?Так выглядела Екатеринбургская школа № 106 в 2019 г. и какой вид имеет уже 1 сентября 2020 г.

Казалось бы, как не восхищаться человеком, инициировавшим грандиозный ремонт и кардинальное преображение родной школы, в которой проучился 10 лет. Тем более если этому заведению уже давно перевалило за полсотни лет, а оно не реставрировалось с тех пор, как объект был сдан в эксплуатацию. Самое приятное в этой ситуации как для руководства школы, так и властей города – спонсор взял на себя полное финансирование этого преобразования. «Царский» интерьер преображенных помещений Екатеринбургской школы № 106 понравился не всем.

Но нет, находятся недовольные критики, никак не желающие принять тот художественный вкус, который старается «привить» подрастающему поколению инициатор процесса – известный в регионе бизнесмен и меценат Андрей Симановский.

Хотя не только в Свердловской области. Если вспомнить разлетевшиеся по всей сети интернет фотографии главного офиса «Сима-ленда», созданного в фирменном «царском» стиле творца, то многим его имя покажется знакомым, причем не только россиянам. Андрей Симановский представляет проект преобразований Екатеринбургской школы № 106.

Коротко: Андрей Симановский (31.07.1960 г.р.) – основатель крупнейшей в России оптовой компании, продающей более 600 тыс. различных товаров для дома, работы и отдыха – «Сима-ленд» в Екатеринбурге. Андрей Моисеевич создает благотворительные фонды, его компания активно участвует в различных благотворительных акциях и социальных проектах. Также неравнодушный екатеринбуржец выступает спонсором баскетбольного клуба «Сима-ленд», футбольного клуба «Урал» и хоккейного клуба «Автомобилист». Сам бизнесмен возглавляет Федерацию шахмат Свердловской области. Золотая лепнина в туалетах Екатеринбургской школы № 106.

Процесс кардинальной реорганизации школьных помещений начался в 2014 году, причем первыми объектами стали санузлы, которые были в жутком для современности состоянии. Уже к 1 сентябрю в туалетах ...фотографировались все, кто туда попадал. И это немудрено, ведь такой роскошью могли похвастаться лишь дворцы, в которых проходят переговоры на высшем уровне, и известный подобным шедевральным санузлом – Уральский государственный экономический университет. Как раз в последнем такой же ремонт проводил благодарный выпускник и руководитель известного уже офиса «Сима-ленд». Позолоченные фрески, вычурные люстры и мраморные вставки – любимые элементы декора главного спонсора и дизайнера по совместительству (Екатеринбургская школа № 106). |

С тех пор в туалете можно наблюдать вычурные золоченые узоры на кафельной плитке, зеркала в помпезных рамах, «мраморные» вставки, роскошные люстры, золоченую сантехнику и т.д. и т.п. Такая себе современная эклектика с настойчивой отсылкой на елизаветинское барокко. Подобный стиль оформления интерьеров очень импонирует главному меценату, который сам руководит оформлением всех школьных помещений и даже прилегающей территории. Герб и девиз мецената Андрея Симановского красуется на подступах к школе и на каждой двери (Екатеринбургская школа № 106).

За эти годы уже отремонтировано 20 из 40 классов, вестибюль и коридоры с туалетами. На подходе привести в порядок спортзал, актовый зал, стадион, полностью трансформировать столовую и превратить фасад в настоящий «дворец с колоннами, золотом и балконами» (концепт и фото уже имеются). Золото везде и всюду (Екатеринбургская школа № 106).

Интерьер школы под стать будущему концепту, ведь переступая порог пока еще обычной школы, попадаешь в настоящий Версаль, Эрмитаж или Зимний дворец. Правда высота потолков и советский проект в значительной мере приземляет полет мысли автора дизайна, но с завидной настойчивостью все равно оформляются в фирменном (царском) стиле мецената как некоторые классы, так и лестничные пролеты, и коридоры. Именно из-за этого и стали возмущаться не только искусствоведы или эстеты, но и инженеры по технике безопасности, и детские психологи. Родители и учителя утверждают, что детей обилие «золота» не смущает (Екатеринбургская школа № 106).

Как оказалось, вместо того, чтобы проводить принудительную вентиляцию в переполненных классах, их загромождают лепниной из искусственных материалов и устанавливают хоть и прекрасные, но совсем небезопасные кованые перегородки, делают выступы с острыми углами и перегружают пространство яркими красками, неоновой подсветкой, неоправданным обилием позолоты и вензелей. Хотя руководство школы и всего города очень даже рады таким преобразованиям (во время интервью), ведь учебное заведение, которое было в плачевном состоянии, все же преображается. И заметьте, на все это великолепие из бюджета не приходится выделять средства. Некоторые специалисты бьют тревогу о невозможности подобных внедрений в детских учреждениях (Екатеринбургская школа № 106).

Даже несмотря на то, что школа постепенно превращается в Зимний дворец Санкт-Петербурга, как метко заметил журналист из британского издания «The Times», радуются и многие родители, потому что раньше было страшно детей в школу отправлять – разорванный линолеум на полу, облезлые стены, старые парты и это, не говоря о туалетах и техническом оснащении классов информатики, физики и химии и др. Лингвистическая классная комната и класс литературы теперь выглядят так (Екатеринбургская школа № 106).

Справедливости ради надо сказать, что теперь эти классы оборудованы новейшей техникой, приборами и реактивами. В остальных тоже есть весь необходимый наглядный материал, правда в некоторых учебных комнатах сложно найти место куда повесить нужный плакат, потому что все стены если не в росписях и мозаике, так в портретах известных ученых мужей, писателей и музыкантов. Ну это уже издержки излишней увлеченностью украшательством и чрезмерной любви к дворцовому стилю, несколько неуместному в образовательных заведениях, хотя на вкус и цвет... Такими классами ни одна школа мира не может похвастаться (Екатеринбургская школа № 106). Ворота и двор Екатеринбургской школы № 106 теперь выглядят так. Мозаичные лавочки в стиле Гауди стали особой гордостью мецената Андрея Симановского (Екатеринбургская школа № 106).

1 сентября этого года стало знаменательно тем, что наконец-то облагородили «дворцовую» территорию, которая абсолютно не соответствовала внутренним преобразованиям. Теперь двор школы превратился в фантастический «коллаж» из неона, элементов Версаля, вкраплений объектов ультрасовременного искусства в сочетании с мозаичными имитациями знаменитых скамеек Гауди. Помпезная позолоченная ротонда и современная детская площадка украшают территорию школы.

По словам дизайнера Натальи Лазаренко: «Проект родился из уст Андрея Симановского. Было много идей, которые мне приходилось лишь оформить. Это все получилось под впечатлением от Европы, от разных архитекторов. Это сборный коллаж из того, что сделано в мире». Вот именно этот сборный образ теперь и обсуждается среди родителей, учеников и жителей города, ведь школьный двор стал новой диковинкой в этих краях, которая в большей мере порадовала.

Теперь родителям и детям есть на чем посидеть, и где прогуляться (Екатеринбургская школа № 106).

Конечно же, не все понимают предназначение мраморной ротонды, на которой, как и на большинстве деталях интерьера и даже на плитке перед школой красуется девиз бизнесмена – «Любящий свое дело превращает его в искусство». Но зато порадовало большое количество газонов и оригинальных лавочек, а также мощенных дорожек с установленными фонарями. Для учеников младших классов создали даже горки, очевидно для сброса лишней энергии, вот они уж точно порадуются такому аттракциону на школьном дворе. Единственное, что огорчились старшеклассники, когда не увидели тех елей, которые они сажали и бережно выращивали не один год. Теперь родителям и детям есть на чем посидеть, и где прогуляться (Екатеринбургская школа № 106).



Теперь их место занимают арт-объекты, вычурные инсталляции, которым пока не придумали предназначение, небольшие садовые скульптуры в виде учеников и оригинальные клумбы. Есть даже голубые елки, правда уже не те, что садили дети собственноручно. Необычные арт-объекты и оригинальные скульптуры украшают школьный двор (Екатеринбургская школа № 106).

В таком формате миллиардер Андрей Симановский мечтает увидеть свою родную школу после всех преобразований.