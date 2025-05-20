Таймыр — самый большой полуостров России

Полуостров Таймыр расположен между Карским морем и морем Лаптевых — его берега омывают воды Северного Ледовитого океана. По площади полуостров больше Германии, но плотность населения всего 1 человек на 25 км². Дело в том, что Таймыр — место суровое, арктическое и городов здесь нет. Ближайшие — Дудинка и Норильск, но они находятся к югу от полуострова. Новости СМИ2

На Таймыре долгие зимы с морозами до -60° С, пурга может продолжаться несколько недель, дуют сильные ветра, на грунте вечная мерзлота, а на некоторых участках лёд не тает даже летом. Местное население — малочисленные народы Севера, которые кочуют по территории.

Горы Бырранга на Таймыре — самый северный горный хребет в мире. Озеро Таймыр — четвёртое по величине в России и второе по площади в Сибири после Байкала. Здесь обнаружили хорошо сохранившийся скелет мамонта возрастом более 11 тысяч лет и горящие подземные угли, которые тлеют уже несколько столетий. Бескрайние просторы занимают полигональные болота, которые некоторые считают следами древней цивилизации, а по тундре ходят стада вымерших овцебыков — популяцию восстановили только 50 лет назад. Полностью территорию Таймыра ещё не исследовали — за время освоения бесследно исчезло несколько групп исследователей. Да и сейчас во многие точки можно попасть только при помощи авиации.

1. Бырранга — самые северные горы мира. Новости СМИ2

Выветривание и многолетняя мерзлота наложили отпечаток на форму гор — они стали уплощёнными, без резких очертаний, а вершины напоминают лестницу с гигантскими ступенями. Склоны и вершины покрыты «каменными реками» — обломками горных пород, которые принесли сюда ледники. 2. Мыс Челюскин — самая северная точка континентальной суши. Первым крайнюю северную точку обнаружил штурман Челюскин, который добрался сюда с двумя казаками на собачьей упряжке. Первооткрыватель не придал особого значения новой точке — записал координаты, установил на берегу знак в виде бревна. Маяк Челюскина не сохранился, сейчас вместо него установили новый памятный знак с цитатой первооткрывателя. Белый валун на берегу — природный отличительный знак самой северной точки мира. Рядом стоит пограничный столб и старая зенитная установка. 3. Озеро Таймыр — четвёртое по величине в России и второе в Сибири по площади после Байкала. Через озеро протекает река Таймыра — оно делит её на Верхнюю и Нижнюю. Таймыр относится к озёрам ледникового происхождения — водоём образовался несколько десятков тысяч лет назад, когда после отступления ледников на земле оставались углубления. Со временем Верхняя Таймыра заполнила впадину. 4. Озеро довольно мелкое — средняя глубина всего 2,8 метра, но есть и участки глубиной до 26 метров. Южный берег пологий, а с севера к нему примыкает предгорья хребта Бырранга, откуда в озеро попадают многочисленные притоки. В озеро Таймыр, как и в Байкал, впадает множество рек, а вытекает только одна. На Байкале она называется Ангара, на Таймыре — Нижняя Таймыра. 5. Овцебыки на Таймыре как вид исчезли 300-400 лет назад. Считается, что животных просто истребили охотники — овцебыки не убегают при появлении людей и становятся лёгкой добычей. В 1970-х годах начали эксперимент по восстановлению популяции — на Таймыр завезли канадских овцебыков. Эксперимент удался — овцебыки хорошо адаптировались к таймырскому климату, и за прошедшие году поголовье увеличилось настолько, что теперь на овцебыков можно даже охотиться. 6. В некоторых частях полуострова лёд на поверхности остаётся круглый год. 7. Извилистые реки Таймыра. 8. Полигональные болота Таймыра. Учёные считают, что причудливая форма получилась из-за постоянного чередования циклов таяния и замерзания верхней части вечной мерзлоты — это вызывает эрозию на поверхности. Почва из трещин выталкивается наверх и образует валики, на которых летом появляется растительность. А в низинах между валиками скапливается вода. Так поверхность покрывается многоугольниками — полигонами. На валиках часто встречаются оленьи тропы — стада мигрируют по ним, как по дорогам на юг и север. 9. Птичий базар на отвесных скалах реки Унга. Чайки гнездятся здесь на практически вертикальных поверхностях, некоторые гнеёда расположены вплотную друг к другу. 10. Птичьи базары в Арктике — очень распространённое явление. Сюда на гнездовье слетаются тысячи птиц — чайки, казарки, гуси, моевки, поморники, бургомистры, кулики. На зимовку птицы разлетаются в разные страны — они ежегодно преодолевают тысячи километров, чтобы вернуться и вывести потомство. 11. 12. Река Унга проходит по Таймыру в извилистом русле и впадает в море Лаптевых. 13. Вылупившиеся птенцы чаек. Обычно у чаек полувыводковые птенцы — они покрыты серым пухом с пестринами, что помогает им оставаться незамеченными. У других видов птенцы выводкового типа — они вылупляются почти сформированными и через несколько часов покидают гнездо и прячутся на воде. 14. Птичий базар на реке Унга. На Таймырском полуострове многие виды птиц проводят около четырёх месяцев в году. В это время проходят все их главные жизненные циклы — размножение, воспитание молодняка, подготовка к отлёту на места зимовок. 15. Залив Нестора Кулика на озере Таймыр отличается от берегов Нижней Таймыры, которая выходит из него — береговые склоны залива сложены из мощных базальтовых лав и туфов, а не из известняковых скал. 16. Горящие угли на реке Шренк — очаги естественного горения каменного угля. Это редкое природное явление обнаружили не так давно, хотя горение углей, по некоторым оценкам, продолжается уже несколько столетий. Река Шренк в нижнем течении разрезает мощные пласты каменного угля, которые тянутся вдоль реки невысокими холмами. 17. Самовозгорание угля происходит из-за взаимодействия с элементами, которые входят в угольные пласты. Сотни лет назад уголь самовоспламенился от взаимодействия этих элементов с воздухом — и с тех пор тлеет и горит под землёй. 18. Овцебыки лучше приспособлены к арктической жизни, чем широко распространённые на Таймыре северные олени. Они быстро расселяются и постепенно вытесняют оленей с территории. Такая приспособленность — ещё одно подтверждение, что овцебыки исчезли из российской Арктики из-за активной охоты на них.

Заново заселить тундру России овцебыками предлагали ещё в 1920 годы, но тогда не смогли организовать масштабное переселение крупных животных. Первую партию канадские зоологи отправили в СССР в 1974 году — это было 10 молодых животных. Затем на острове у берегов Аляски отловили ещё 40 овцебыков.

К 1994 году на Таймыре поголовье овцебыков перевалило за 1000. В 2012 году в таймырской тундре обитало около 8000 овцебыков, а на острове Врангеля популяция достигла максимальных размеров — животных отсюда можно расселять и создавать новые стада на материке. 19. Учёные до сих пор не решили, к какому семейству отнести овцебыков. До начала 19 века их считали подсемейством бычьих, сейчас — к подсемейству козьих. Ближайший современный родственник овцебыка — такин, парнокопытное из восточных Гималаев. 20. Большая часть территории Таймыра относится к районам избыточного увлажнения. Фильтрация здесь почти отсутствует, вода застаивается на поверхности, образует многочисленные озёра и болота. 21. Пролив Вилькицкого отделяет мыс Челюскин от архипелага Северная Земля. Ширина пролива в этом месте всего 56 км — это самое узкое место Севморпути. Полярная ночь в районе мыса Челюскин продолжается 109 суток, полярный день — 125 суток. 22. Мыс открыли в ходе Великой Северной экспедиции, когда судно затёрло льдами и морякам пришлось 2 месяца пешком добираться до места стоянки. 23. На Таймыре густая речная сеть. Здесь проходит часть русла Енисея, реки Пясина, Верхняя и Нижняя Таймыра, Агапа. Множество рек впадает в Пясинский залив, юго-восточную часть Карского моря, море Лаптевых. 24. Единственный способ добраться во многие точки Таймыра — авиация. Дорог здесь не предусмотрено. 25. Из-за плохой транспортной доступности туристы бывают здесь редко. Обычно группы приезжают в Норильск или Дудинку, иногда посещают плато Путорана, которое на севере граничит с Таймыром, но на сам полуостров практически никто не добирается. 26. Полигональная структура характерна для большинства болот арктической зоны. Размеры каждого полигона — от 20-40 метров, а трещины шириной до 1 метра уходят вглубь на 4-6 метров. Валики почвы приподнимаются над поверхностью на 20-40 см. 27. Река Угольная берёт начало в горах Бырранга, а название получила из-за слоёв грунта, по которым проходит русло. 28. Дудинка — столица и главный порт Таймыра. Порт Дудинки считается одним из важнейших на Севморпути. Порт круглогодичный — единственный в мире в условиях крайнего Севера. Город основали в 1667 году, но развиваться он начал только при строительстве морского порта. 29. 30. 31. Чайка ожидает потомство. 32. Диксон — самый северный населённый пункт России, находится на самом берегу Карского моря. В посёлке много всего «самого северного» — православный храм, порт, аэропорт, магазин. Уникальное место, из которого раньше отправлялись арктические экспедиции. А во время войны город участвовал в реальном бою с немецким линкором — и одержал победу. Это был единственный бой с фашистской Германией на территории Сибири. 33. 34. Грустный природный смайлик. 35. У Таймыра длинная история освоения, но до конца полуостров ещё не изучен. Добраться сюда можно только авиацией, на большей части территории люди не бывают — даже местные жители кочуют по давно изученным маршрутам. Летом Таймыр резко оживляется — появляются растения, которые активно растут и плодоносят, прилетают птицы, которым нужно успеть вывести потомство. А через 4 месяца снова возвращается зима. https://gelio.livejournal.com/302006.html

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