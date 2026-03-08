"Красный мост через Мойку по Гороховой улице". Акварель неизвестного художника. 1820-е гг. ГМИЛ.Такой разный Петербург на картинах художника Сергея МакароваСергей Макаров
Акварельный Петербург в лучах золотого солнцаХудожник Ольга ЛитвиненкоХудожник Ольга Литвиненко
Удивительный Петербург в работах Алексея РычковаНевероятно красивые цвета подобраны для работ!
Кирилл Мальков, «Мало-Конюшенный мост», 2019 годАлексей Малых-Васильев, «Летний вечер», 2021 годПавел Еськов, «У Львиного моста», 2012 годПетербург на картинах Константина КуземыРаботы художника настолько завораживающие и "хрупкие", что хочется смотреть на них, затаив дыхание.Петербург на картинах Константина Куземы
Петербургская художница Екатерина Калиновская родилась в Витебске (Белоруссия). В 2004 г. закончила Академию художеств Ильи Глазунова. Живет художница в Петербурге. Ее работы относятся к разным жанрам - пейзажи, как городские, так и сельские, натюрморты, жанровые полотна в старинном стиле и "котоживопись"... Причем, если петербургские пейзажи серьезны и величественны, то котиков Екатерина Калиновская изображает зачастую с большим юмором. Но возьмем городские пейзажи
Мост Ломоносова
Вид на Исаакиевский собор
Осень в Гатчинском парке
Гатчина. Павильон Орла
Поздняя осень в Гатчинском парке
Зима в Гатчине
Зимний мостик
Собор в Гатчине.
Гатчина. Прогулка в парке
Эрмитаж
Работы Екатерины Калиновской.Петербург на картинах Кирилла МальковаПетербург на картинах Кирилла МальковаЗолотой час в Петербурге на картинах художницы Полины КуприяновойЗолотой час в Петербурге на картинах художницы Полины Куприяновой
А вот это весьма интересно для питерцев.В Михайловском замке можно увидеть шедевр Брюллова, скрытый от публики на 200 лет
Сейчас в замке открыта масштабная выставка исторического портрета. В парадных залах собрано около 300 произведений живописи, графики и скульптуры.Впервые в России здесь показывают шедевр художника — «Портрет семьи Мариетти». Ранее этот потрет был представлен публике лишь однажды — в Милане в 1834 году.Билет 600₽Пн-Вс, 10:00-19:30
Садовая ул., 2
И на сегодня все.
Свежие комментарии