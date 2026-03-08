"Красный мост через Мойку по Гороховой улице". Акварель неизвестного художника. 1820-е гг. ГМИЛ. Такой разный Петербург на картинах художника Сергея Макарова Сергей Макаров

Акварельный Петербург в лучах золотого солнца Художник Ольга Литвиненко Художник Ольга Литвиненко

Удивительный Петербург в работах Алексея Рычкова Невероятно красивые цвета подобраны для работ!

Кирилл Мальков, «Мало-Конюшенный мост», 2019 год Алексей Малых-Васильев, «Летний вечер», 2021 год Павел Еськов, «У Львиного моста», 2012 год Петербург на картинах Константина Куземы Работы художника настолько завораживающие и "хрупкие", что хочется смотреть на них, затаив дыхание. Петербург на картинах Константина Куземы

Петербургская художница Екатерина Калиновская родилась в Витебске (Белоруссия). В 2004 г. закончила Академию художеств Ильи Глазунова. Живет художница в Петербурге. Ее работы относятся к разным жанрам - пейзажи, как городские, так и сельские, натюрморты, жанровые полотна в старинном стиле и "котоживопись"... Причем, если петербургские пейзажи серьезны и величественны, то котиков Екатерина Калиновская изображает зачастую с большим юмором. Но возьмем городские пейзажи

Мост Ломоносова

Вид на Исаакиевский собор



Осень в Гатчинском парке

Гатчина. Павильон Орла

Поздняя осень в Гатчинском парке

Зима в Гатчине

Зимний мостик

Собор в Гатчине.

Гатчина. Прогулка в парке

Эрмитаж

Работы Екатерины Калиновской. Петербург на картинах Кирилла Малькова Петербург на картинах Кирилла Малькова Золотой час в Петербурге на картинах художницы Полины Куприяновой Золотой час в Петербурге на картинах художницы Полины Куприяновой

А вот это весьма интересно для питерцев. В Михайловском замке можно увидеть шедевр Брюллова, скрытый от публики на 200 лет

Сейчас в замке открыта масштабная выставка исторического портрета. Впервые в России здесь показывают шедевр художника — «Портрет семьи Мариетти». Ранее этот потрет был представлен публике лишь однажды — в Милане в 1834 году. Билет 600₽ Пн-Вс, 10:00-19:30

Садовая ул., 2

И на сегодня все.