И снова у нас подборка стихов, которые пишут совсем не поэты, а простые люди, но строки текут прямо от сердца. Победа будет, верим мы

Настанет время, верим мы,

Попросит враг у нас пощады.

Уснут без выстрелов холмы,

Замолкнут в небе канонады.

Травой окопы зарастут,

Боль в сердце эхом отзовется.

И незабудки расцветут

Во имя тех, кто не вернется.

Никто не скажет нам с тобой,

Какой ценой далась свобода.

Тем, кто погиб, дано судьбой

Остаться в памяти народа.

Со стоном будет мать - земля

Лечить войны жестокой раны.

А в день Победы у Кремля

Пройдут шеренгой ветераны.

Поднимут флаг, Россия, твой

Так, чтобы все его видали.

На грани третьей мировой

Они за счастье воевали.

Виктор Степанцов

В трудные дни

Я о прошлом о нашем судить не берусь,

Только всё-таки было всегда:

Поднималась единая крепкая Русь,

Когда вновь подступала беда.

Если вражьи полки вновь у самых границ

Угрожают России моей,

Пред врагом никогда мы не падаем ниц,

Мы лишь только деремся сильней.

Дай мне руку, мой брат, дай мне руку, сестра,

Пусть с тобой мы из разных краёв.

Просто вновь нам подняться настала пора

Против бешеной своры врагов.

И в тылу, и на фронте - нас не перечесть

От полярных до южных морей.

Потому, что мы помним про долг и про честь,

И о Родине помним своей.

Над горами, домами, над нашей землёй

Будет вновь загораться рассвет.

Не исчезнет Россия, как след за кормой,

Будет жить ещё тысячи лет.

Надежда Максимова

Сквозь золотой огонь сухого сентября

Идет высокий парень, полевая форма

да старый автомат, да ягоды горят.

Не спрашивай, откель: из мобиков, из «Шторма»?

Он сам себя на высь бессмертия обрек,

ни памяти, ни снов, ни "груза 200" даже.

А как его зовут — Васек ли, Игорек -

не спрашивай его, он сам тебе не скажет.

С осеннею землей смешалась ДНК,

теперь ей жить в веках и в вечности планеты.

И он идет вперед. Вперед. У паренька

Нет тени за спиной, и вовсе тени нету.

Анна Долгарева

Стой, Россия, за мальчиков этих летних,

Мальчиков злых и светлых,

Улыбчивых, полногубых,

Маминых любых,

Тонких, как ветки ветлы.

Стой, Россия, за мальчиков этих звонких,

Идущих на смерть с глазами ребенка,

Идущих на смерть с улыбкою старца,

Идущих, не умеющих оставаться,

Идущих на смерть.

Стой, Россия.

Незыблема будь твоя твердь.

Стой,

Как они за тебя при жизни стояли.

Как о тебе молились, запутавшись в потном госпитальном одеяле,

Стой, как они сейчас за тебя стоят,

Мертвые, но сохранившие память и Родину,

Над рекой Донец, над рекою Стикс, над рекой Смородиной,

Где навсегда кончается ад.

Анна Долгарева

Над Донбассом небо жаркое, синее...

Жить да жить бы, только передо мной -

Низкий бруствер, ветерок меж осинами

И противник, вставший серой стеной.

Я один, всех братцев рядом повыбило,

Сдохла рация, подмоги не жду,

Но держусь покуда, как бы там ни было,

И с позиции своей не уйду.

Мне не страшно — под «броней», за грудиною

Всё давно уже прихвачено льдом.

Стал с Россией организмом единым я -

Значит, вместе нам ползти от и до.

Ей ни преданной не быть, ни распроданной,

Ведь сегодня — глянь с любой из сторон -

Я патрон в обойме раненой Родины -

Бронебойный и последний патрон.

Военный корреспондент Царьграда Альгис «Лабус» Микульскис

Мы каждый сходим здесь с ума,

И прежними уже не будем, У всех у нас война одна, Её вовек мы не забудем.

У каждого погиб здесь друг,

Здесь каждый страху натерпелся

Когда разрывы мин вокруг,

Когда танк рядом загорелся.

Бежишь – товарищ вдруг упал,

Вокруг разрывы, град осколков,

И думаешь: "Лишь бы дышал!

Я дотащу до лесополки!"

Привыкли спать под шум арты

Трясется хата – как живая! "Как можно спать?" – вдруг спросишь ты,

Отвечу: "Жизнь у нас такая!"

Ору во сне: "Тащи БэКа!! Пустой уже я! Отстрелялся!"

Товарищ дернет за плечо:- "Чего, братуха, разорался?"

Всем тяжело морально тут,

Домой охота, дома ждут! Нас ждут живыми и с Победой

Конец наступит в песнь одетый!

Мы верим – своего добьемся!

И обязательно прорвёмся!

За нами правда, с нами боги –

Потом мы подведём итоги,

Кто прав был тут, а кто не прав,

Неправильный приказ отдав!

За всё и всем сполна воздастся,

Сейчас не время нам ругаться.

Боец из группы тяжелых снайперов 155-й Гвардейской бригады морской пехоты ТОФ

Позывной "Тимати". Знакомтесь, боец из группы тяжелых снайперов 155-й Гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, тот самый «Тимати»



Тем, кто сейчас в бою.

Друг, держись, не грусти, ещё будет рассвет,

Ты не никни своей головой.

За Россию, которой уж тысячи лет,

Ты уходишь в отчаянный бой.

Мы с тобой - до конца, - те, кто любит страну,

Кто не предал её в трудный час.

Одолеем с тобою и эту войну.

Не один ты. Победа - за нас.

Надежда Максимова

Ты воин как будто из стали,

Тебе не нужны ордена и медали,

Ты долг выполнял, как деды воевали,

Спасал своих братьев, где пули летали,

Был ранен в бою, но тебя не сломали,

Ты духом не пал и враги отступали,

Ты воин-Герой, ты как будто из стали,

Приказано жить, все тебя очень ждали.

Ириска Крымская



Моей гитаре

Вновь, гитара моя, скорей

Тихой песнею прозвени.

Посреди вечерних огней

Снова в душу мне загляни.

О любимой России спой,

Что вершит нелегкий свой путь,

И о тех, кто уходит в бой,

Чтобы счастье стране вернуть.

Будут ждать нас ещё бои.

Кровью алой сочится закат.

Но однажды струны твои

О победе заговорят.

Надежда Максимова

Сентябрь, закатом багрянимый,

коснулся золотых рябин.

А легион проходит мимо,

а легион во славу Рима

идёт на запад, как один.

О эти девы в белых лентах,

цветочный тёплый южный край.

А легион спецконтингента

уходит в медленность момента,

запоминай, запоминай.

Запоминай худые лица

с печатью зоны и СИЗО,

им не судьба повеселиться —

лежать, приникнувши к землице,

молиться, пусть без образов.

Кому остаться в глине рыжей,

кому увидеть отчий дом?

Но Рим стоит, и Рим превыше,

и будет вечно. И колышет

восточный ветер флаг с орлом.

Анна Долгарева

Ты ушел на войну

­Ты ушел... потому что так надо,

потому что страна позвала.

Потому что летели снаряды

прямо в школы, больницы, дома.

Потому что нам с детства знакомы

слово "Родина", верность и долг.

Потому что нельзя по-другому,

когда гибнут от вражеских бомб.

Собрала тебе веры в дорогу,

и любви, и надежды с лихвой.

Все молитвы к Всесильному Богу

повторю, чтоб вернулся живой.

Ты ушел, и зима наступила.

Стонет ветер в пустых городках.

Пусть любви моей вечная сила

будет тайно тебе помогать.

Над тобой снова рвутся снаряды,

болью мне отзовётся в душе.

Пусть любовь нерушимой преградой

защищает тебя в блиндаже.

Слышу крик твой тревожный: "прикрою",

ты как в жизни, в бою впереди.

Пусть любовь моя крепкой бронёю

от осколков и пуль оградит.

Мне не в тягость судьба тыловая,

что мне горести мирных ночей?

Я письмо твое вновь прочитаю,

за тебя поцелую детей.

Я еще подожду, если надо,

но желаю всей женской душой,

чтоб лететь перестали снаряды

и мужчины вернулись домой.

Юрий Кречет, 2022

Истерзан, но не сломлен,

Я снова в бой иду

Холодной темной ночью

За Родину мою,

За тех, кто пал в бою,

За тех, кто дома ждёт,

За мир и за страну,

Победа к нам придёт.

И буду я до талого

Врагов уничтожать,

Вернусь пусть запоздало,

Но обниму я мать,

И с близкими родными

Я буду вспоминать

Бойцов несокрушимых,

В чьих генах побеждать,

Кто не боится смерти,

Врагам нас не сломать.

Ириска Крымская

Это не стихи, но только человек прошедший это мог так описать!

Ни для кого на свете земля не означает так много, как для солдата. В те минуты, когда он приникает к ней, долго и крепко сжимая ее в своих объятиях, когда под огнем страх смерти заставляет его глубоко зарываться в нее лицом и всем своим телом, она его единственный друг, его брат, его мать. Ей, безмолвной надежной заступнице, стоном и криком поверяет он свой страх и свою боль, и она принимает их и снова отпускает его на десять секунд, — десять секунд перебежки, еще десять секунд жизни, — и опять подхватывает его, чтобы укрыть, порой навсегда.

Земля, земля, земля!..

Земля! У тебя есть складки, и впадины, и ложбинки, в которые можно залечь с разбега и можно забиться как крот! Земля! Когда мы корчились в предсмертной тоске, под всплесками несущего уничтожение огня, под леденящий душу вой взрывов, ты вновь дарила нам жизнь, вливала ее в нас могучей встречной струей! Смятение обезумевших живых существ, которых чуть было не разорвало на клочки, передавалось тебе, и мы чувствовали в наших руках твои ответные токи и вцеплялись еще крепче в тебя пальцами, и, безмолвно, боязливо радуясь еще одной пережитой минуте, впивались в тебя губами!

Автора не знаю, но взято вот тут: https://t.me/wagner_group_pmc/40289

Я письмо напишу маме, можно?

И отправлю его с небес ...

Просто вижу, как ей тревожно.

Пусть почувствует – я еще есть.

Я живу, только в гости к маме

Прихожу, не скрипя дверьми.

Нет земли под моими ногами,

Я летаю, мне крылья даны.

И когда она спит тихонько,

Укрываю её по ночам,

И целую её легонько,

Прижимая ладони к губам.

Я сижу у её постели

И смотрю на её глаза.

Сколько слез они претерпели,

Сколько боли из-за меня…

Напишу письмо маме, можно?

Не забудьте его послать.

Чтобы не было ей тревожно,

Чтоб без боли могла засыпать.

Чтоб картинки тех дней ужасных

Перестали её топить,

Чтоб надежда молитв напрасных

Не душили, а дали ей жить.

Напишу тебе пару строчек

Ты живи, моя мама, живи!

Шлю тебе в том конверте кусочек

Своей не потухшей души...

Автора не знаю, взято из чата мам.

Простые ответы

­­— Что на ваших, солдаты, знамёнах?

— Серп и молот, кресты да иконы.

— Что на ваших устах, интересно?

— «Отче наш» да советские песни.

— А в атаку кто с вами ходил?

— Заурбек, Айбулат и Дамир.

Когда трудно, когда горячо

надо брату подставить плечо.

— Вы откуда? — Мы дети России,

нас советские мамы растили.

Все мы искренне веруем в правду

и не ищем другую награду.

— Вы за что же пошли воевать?

— Чтобы души врагу не отдать.

— А готовы за что умереть?

— Чтобы жизнь победила, не смерть.

— А противник, по вашему, кто же?

— По ту сторону русские тоже.

Общий враг наш лукавый, жестокий

их направил по ложной дороге.

— Что хотите домой передать?

— Нужно верить, молиться и ждать.

Мы закончим здесь праведный бой

и вернемся с победой домой.

Юрий Кречет

Письмо с передовой.

­Ну, здравствуй, мама, я – живой!

Пишу тебе с передовой.

У нас, который день здесь тишина,

Не обижайся, слышишь, мам,

Но этот путь я выбрал сам,

Ждёт помощи сейчас моя страна.

Отец сражался за кавказ,

Я, мам, воюю за донбасс,

Ведь просто по-другому не могу.

Смахни с лица печаль и грусть,

С победой я домой вернусь,

Вот только лишь ребятам помогу.

А если, что пойдёт не так,

Меня сломать не сможет враг.

Я буду, мама, биться, как отец!

А он сражался как герой,

И приняв тот неравный бой,

Погиб тогда, как истинный боец!

Прости, за правду, слышишь, ма?

Ты воспитала так сама.

Я не хочу себе судьбы иной.

И биться буду до конца,

И за донбасс, и за отца,

Я не один, ведь вся страна со мной!

Ну, всё, давай, мам, ты держись!

За наших пацанов молись,Ии знай, врага мы точно победим!

Мы не отступим, не свернём,

И мир мы на донбасс вернём,

И будет снова небо голубым!

27 июня 2023г. Олег Забусов



Тишина, тишина вокруг.

Ничего, кроме тишины.

Корабли по рекам идут,

Всё, как будто и нет войны.

А на Западе снова бой.

Льется кровь людская опять.

Значит надо нам, друг, с тобой

За Россию вновь постоять.

Мы сумеем с тобой пройти

Эту жизнь, и эту войну.

Чтоб в Россию вновь принести

Долгожданную тишину.

Надежда Максимова 16 сентября 2023



А вы видели их взгляд? -

вернувшихся из

мест, где ад.

Их взгляд на нас,

на тыловых,

на беззаботных,

на слепых,

на равнодушных,

меркантильных,

чего-то ждущих,

инфантильных.

Я видел часто

их глаза,

в них не рождается

слеза.

В них горечь видно,

видно боль,

ту, что всегда теперь

с собой.

Ведь где-то там,

где ясно всё,

они теряли сразу

всё,

когда товарищей

своих,

не находили

средь живых.

Теперь же,

видя нас в миру:

холёных, ржущих,

бред несущих...

Их взоры буд-то

вопиют:

"За этих други

жизнь кладут?!".

И стыдно мне,

от этих глаз,

и за себя, и за

всех нас,

за тыл, который

не един,

за равнодушие

детин,

за наш снобизм

и за комфорт,

за ждущий

где-то дома торт...

Вы загляните

им в глаза.

Прочувствуйте,

что чуял я.

Быть может

задрожит слеза -

не всё потеряно

тогда.

Илья Варенов, 2023



Уходит на позиции отряд,

Он исчезает в утреннем тумане.

Второй уж год вы на войне

И опыт есть, ранения, награды тоже.

И на висках уже седины,

Хотя совсем вы молодые.

У каждого остался кто- то дома:

Жена, любимая и мама.

Они вас любят и всех ждут.

А это значит, есть у вас опора-

И свечи ставит женская рука,

И молятся за каждого солдата.

Почти у всех есть амулеты,

Чебурашка, мишка, может быть браслетик.

Они вам душу греют,

Надежду каждому дают,

Что вы вернётесь к детям.

Не будут гибнуть люди под обстрелом,

Не разбомбят им ночью дом,

Снарядом не накроет остановку.

И дети возвратятся все из школ.

Родные наши, сколько вам досталось:

Друзей теряли, в госпиталях лежали.

Мы поклониться вам должны

До самой, до сырой земли.

Нелли К. 18 сентября 2023г.

Держись, солдат

Весь мир опутан ложью и враждой,

Трещат Европы шаткие подмостки,

И дымом пахнет от земли родной,

Где бой за жизнь идёт с врагами жёсткий...

Ревущий лес, окопы, грохот, вой...

Подкошенный осколочным снарядом,

Лежит солдат - не мёртвый, не живой,

С застывшим синим, словно небо, взглядом...

На крыльях ветра жёлтая листва,

Пыталась скрыть следы у той воронки,

Где слышен стон и важные слова,

Что не успел сказать своей девчонке...

Над раненым склонился целый взвод,

А он, прощаясь, обнял чьи-то плечи

Руками, превратившимися в лёд,

В сентябрьский, тёплый, несчастливый вечер...

Бойцы на фронте, как одна семья,

А на войне, случаются потери...

Под страшным шквалом вражьего огня:

- Держись, солдат,

ты будешь жить, мы верим...

Татьяна Селянина.

Бессмертный полк

Ничто над памятью не властно!

Не сгинут павшие во мгле!

Шагает фронтовое братство

в одном строю по всей Земле!

Идут солдаты, как знамена

Победы, вырванной в боях!

И вспоминает мир спасенный

о безутешных матерях,

о тех бойцах, что у берёзы

похоронив своих друзей,

в атаку шли, глотая слёзы,

под страшный грохот батарей!

Кто в голод грыз кору осины

и выжил, презирая страх!

О тысячах людей, безвинно

замученных в концлагерях!

О тех, кто, истекая кровью,

бросался на фашистский дзот!

Про женщин, что своей любовью

спасали плачущих сирот…

В Бессмертный полк Герои встали!

Пришли из вечной тишины,

чтоб на Земле не забывали

о диких ужасах войны!

Пётр Казаков

Мы ждем тебя, русский солдат,

Мы ждем так, как раньше не ждали,

И даже порою не знали,

Что можно кого-то так ждать!

Как света сидящим во тьме,

Как жаждущему средь пустыни,

Как узнику ждать, что невинно

Томится годами в тюрьме.

Нам трудно и страшно порой,

Но мы не теряем надежды, -

Мы все: мудрецы и невежды, -

Что снова вернемся домой.

Тебя, - и калмык, и бурят,

Чеченец, тувинец, татарин, -

Мы ждем, ты нам Богом подарен.

Мы ждем тебя, русский солдат!

Автор: Анна Черниговская

Все картины взяты с канала "Zа Победу".