Съёмки фильма «Труффальдино из Бергамо»

За что режиссёр невзлюбил Константина Райкина, кто пел за актёров и где снимали Венецию, думаю это интересно.

В середине 70-х годов композитор Александр Колкер предложил своему другу и соратнику поэту Киму Рыжову создать спектакль для Ленинградского театра музыкальной комедии по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». Послушать готовый материал они пригласили главного режиссёра театра Владимира Воробьёва, и он так проникся пьесой, что решил снять телефильм. Вместе с драматургом Акибой Гольбуртом они дописали сценарий, добавили туда драк и погонь, и получилась очень динамичная история из жизни венецианцев XVIII века. «Труффальдино из Бергамо», к/с «Ленфильм», 1976, реж. В. Воробьёв

Основными кандидатами на главную роль были Олег Даль и Борис Смолкин. Смолкин считался фаворитом режиссёра, так как Воробьёв пригласил в фильм половину труппы своего театра, а актёр был там на ведущих ролях. Смолкин действительно сыграл Труффальдино, но только в театре, спустя год после выхода фильма, а в комедии ему досталась эпизодическая роль. Вот он в фильме. Однако после долгих раздумий Воробьёв утвердил на роль Труффальдино молодого актёра Константина Райкина. Константин Райкин не был поющим артистом, к тому же в Ленинграде московского театрального актера на тот момент еще никто не знал.

А тот факт, что он был сыном знаменитого Аркадия Райкина, многие восприняли в штыки – мол, «протаскивают» очередного избалованного «актерского сынка». Однако было у него и существенное преимущество – он был так органичен, подвижен и обладал такой пластикой и чувством ритма, что в этом ему не было равных. Поэтому режиссер Владимир Воробьев все же остановил свой выбор на Райкине, о чем ему не раз пришлось пожалеть в начале съемок. Режиссёра постоянно упрекали, что взял «блатного», и своё раздражение он срывал на актёре, хотя для роли подвижный эксцентричный Райкин был идеален. «Труффальдино из Бергамо», к/с «Ленфильм», 1976, реж. В. Воробьёв

Словами из песни главного героя «А я смогу, а я упрямый, я – Труффальдино из Бергамо!» можно было бы охарактеризовать и самого Константина Райкина. Он сразу понял, что эту роль упустить не может, так как она идеально подходила его актерскому темпераменту. Однако с самого начала съемок отношения с режиссером не сложились, дело дошло даже до открытого конфликта. Райкин не раз просил Воробьева сменить тон в общении с ним и воздержаться от постоянных ядовитых замечаний по поводу и без в его адрес, но режиссер оставался достаточно жестким, в итоге актер пообещал «набить ему морду». После этого Райкин даже собрался оставить съемки. Проект едва не оказался под угрозой срыва и ради общего дела Воробьев с Райкиным нашли в себе силы объясниться по-мужски: «Знаешь что, старик, я под тебя свой характер менять не собираюсь. Поэтому давай приспосабливайся ты ко мне. Вот я так работаю!» - сказал Воробьев. Ситуация осложнилась и резким неприятием его партнерши по съемочной площадке Натальи Гундаревой, что создавало очень напряженную атмосферу. Актерам по сценарию нужно было разыгрывать любовные отношения, а Гундарева открыто демонстрировала свою неприязнь к Райкину, хотя они учились на одном курсе в Щукинском училище. На тот момент Гундарева была уже известной актрисой, она могла себе позволить диктовать свои условия на съемочной площадке. Гундарева в категорической форме заявила о том, что с таким партнером сниматься не будет, – мол, единственное его достоинство – громкая фамилия отца. Она хотела, чтобы роль Труффальдино досталась актеру Виктору Павлову. Воробьев был очень строгим и требовательным режиссером и обычно никогда не шел на уступки актерам, но ради участия Гундаревой чуть было не согласился на ее условия. Актриса хотела, чтобы главная роль досталась её другу Виктору Павлову и поначалу даже отказывалась выходить с Райкиным на площадку. Райкин признавался: «Рядом с ней можно было заболеть чувством собственной неполноценности, потому что она была прекрасна». Актер чуть было не пал духом окончательно, но когда Гундарева увидела его работу на съемочной площадке, она поняла, что ее отношение было предвзятым, и что сын действительно достоин своего знаменитого отца и получил эту роль абсолютно заслуженно. Конфликтная ситуация разрешилась сама собой: неприятие неожиданно переросло во взаимную симпатию и творческую гармонию и со стороны актрисы, и со стороны режиссера. Позже Воробьев ставил Райкина в пример другим актерам. А после выхода фильма Райкин наконец получил признание и любовь зрителей, и у многих до сих пор ассоциируется именно с Труффальдино. «Труффальдино из Бергамо», к/с «Ленфильм», 1976, реж. В. Воробьёв

Роль Клариче досталась актрисе Театра музыкальной комедии Елене Дриацкой. Телезрители на тот момент ее не знали, зато хорошо помнили ее голос – ведь это она исполнила песни Констанции, Миледи и Кэт в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и партии Дианы из «Собаки на сене». На роль Беатриче до этого пробовалась Людмила Гурченко, но героине по роли приходилось выдавать себя за мужчину, а актриса была слишком женственной… и утвердили актрису и певицу Валентину Кособуцкую, известную по фильму «Новогодние приключения Маши и Вити». Ей пришлось непросто, ведь в фильме ей нужно было сыграть и мужскую, и женскую роль – ее персонаж вначале появлялся в мужском костюме, а потом оказывалось, что это переодетая женщина. Но со всеми вокальными партиями обе актрисы справились блестяще. Клариче и Беатриче сыграли молодые актрисы театра музыкальной комедии Елена Дриацкая и Валентина Кособуцкая. Константин Райкин и Наталья Гундарева были непоющими актёрами, поэтому вокальные партии их героев исполнили Елена Дриацкая и Михаил Боярский. При этом за несколько лет до съёмок режиссёр Воробьёв не взял Боярского в свой театр из-за того, что ему не понравился его голос. «Труффальдино из Бергамо», к/с «Ленфильм», 1976, реж. В. Воробьёв

Всю "Венецию" снимали в павильонах Ленфильма, немного разбавив натурными съемками в Пушкино, причем жаркую Италию снимали глубокой осенью. Фильм начинается с эпизода, снятого на побережье, на заднем плане - волны и белая пена. Так вот пена это не пена - присмотритесь - это недавно выпавший снег. Одетые в тонкие рубашки актеры бегут по снегу. Валентина Кособуцкая рассказывала: «Этот эпизод снимался, когда снег выпал. И даже по краю залива лежал снежочек. И Владимир Егорович говорил, что это будет как волна набегающая, пенистая. И там, где начало фильма, я сижу в карете и вижу, что у меня красный от холода нос». Константин Райкин старался не дрожать от холода в тонкой рубашке. «Труффальдино из Бергамо», к/с «Ленфильм», 1976, реж. В. Воробьёв

Съёмки были переполнены весёлыми казусами. В первой серии после скандала отец и сын Ломбарди кидаются с балкона в канал. Виктор Кривонос, исполнитель роли Сильвио, рассказывал: «Принесли тепленькую воду, чтобы нам не холодно было, облили нас водой. Мы снялись, вылезли из "канала", а костюмы были расписаны вручную. И краска потекла». Когда актеры вылезают из воды, на белых рубашках видны серые и красные разводы от краски, которые смотрятся вполне гармонично и воспринимаются как грязь - они же из канала вылезли! Краска моментально потекла и доктор Ломбарди неожиданно вылез из «канала» в окровавленной рубашке, а на камзоле Сильвио появились проплешины. В другой сцене Виктор Костецкий перепутал стороны и на просьбу оператора кинуть яйцо на три метра левее бросил его на три метра правее и попал точно в объектив камеры. «Труффальдино из Бергамо», к/с «Ленфильм», 1976, реж. В. Воробьёв

Зрители очень тепло приняли фильм, и режиссёр решил не расставаться с Труффальдино и компанией. Он поставил спектакль на сцене Ленинградского театра музыкальной комедии, и вот там главную роль всё-таки сыграл Борис Смолкин. Спектакль шёл 20 лет, а сейчас продолжает собирать залы уже с новыми актёрами на сцене театра «Петербургская оперетта». Да, кстати. Я года 2 назад смотрела как раз этот спектакль в Малом театре. Не могу не поставить знаменитую песню в исполнении Боярского и Райкина (один поёт, а другой танцует) знаменитой сцены с песней:

https://www.domkino.tv/news/16033?utm_referrer=mirtesen.ru&a...

https://picturehistory.livejournal.com/3694434.html

https://kinoistoria.ru/blog/43199316574/Kak-snimali-film-%C2...

https://zen.yandex.ru/media/kinodom/ia-truffaldino-iz-bergam...

https://boom.ms/kak-snimali-film-truffaldino-iz-bergamo/