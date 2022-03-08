Территория Героев...(2)

Выпуск 1

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Майор Дмитрий Абакумов

25 февраля дивизион под командованием майора Дмитрия Абакумова вступил в бой с превосходящими силами противника на востоке Украины.

Умелыми действиями вверенного ему подразделения огневыми ударами было поражено более 10 боевых машин и экипажей БМ-21 «Град» из состава украинских националистических формирований, что обеспечило прорыв хорошо укрепленной обороны противника и создало условия для наступательных действий войск.

На следующий день, в ходе ответного огня со стороны националистов артиллерийским огнем дивизиона противнику были нанесены значительные потери, в том числе уничтожил командный пункт противника, что способствовало успешному прорыву подразделений Луганской Народной Республики.

https://t.me/sashakots/29616

Младший сержант Антон Демидов

Уроженец Ростовской области, командир отделения мотострелковой роты младший сержант Антон Демидов

28 февраля Антон Демидов в ходе выполнения специальной задачи обнаружил замаскированные огневые позиции реактивной артиллерийской батареи украинских националистов.

Определив координаты мест расположения вражеских сил незамедлительно передал их командованию, для нанесения артиллерийского удара.

Заметив, что экипажи начали готовиться к перемещению на новые огневые позиции, Антон Демидов в одиночку, не взирая на превосходящие силы противника, вступил в заведомо неравный бой, начав вести огонь.

Российский сержант, создав своими действиями отвлекающий маневр, вынудил вражеские подразделения ввязаться в бой. Антон понимал, что созданные условия для успешной работы артиллерии, могут стоить ему жизни.

Грамотные и хладнокровные действия Антона Демидова позволили задержать батарею противника на исходных позициях. А в результате его точной наводки, удалось полностью уничтожить её огнем артиллерии.

https://t.me/sashakots/29617

Старший лейтенант Андрей Шаповалов

Командир взвода старший лейтенант Андрей Шаповалов с первого дня проведения специальной военной операции выполняет задачи по защите Донецкой и Луганской народных республик.

2 марта, возглавляемая Андреем Шаповаловым группа, двигаясь в заданный пункт, попала в огневую засаду, организованную украинскими националистами.

Находясь под плотным огнем противника Андрей Шаповалов лично уничтожил 3 боевые машины пехоты и зенитную установку врага. Личным составом дозорной группы, возглавляемой российским офицером, был нанесён значительный ущерб живой силе противника, в результате чего готовящаяся националистами атака на колонну была сорвана.

В результате боестолкновения, благодаря грамотным и уверенным действиям старшего лейтенанта Шаповалова, потерь среди его группы не допущено.

Самоотверженные действия старшего лейтенанта Шаповалова позволили продолжить продвижение российских войск и выйти в назначенный район в установленное время.

Андрей Шаповалов представлен к награждению орденом Мужества.

https://t.me/sashakots/29618

Майор Иван Величко

Уроженец Воронежской области, заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко.

27 февраля выполняя боевую задачу в районе города Сумы попал в засаду украинских националистов.

В ходе ожесточенного боя, благодаря профессиональным навыкам и проявленному героизму, расчёт Ивана уничтожил две боевых бронированных машины и около двадцати националистов.

Продолжив с боем прорывать окружение, бронетранспортер майора Величко был подбит и выведен из строя выстрелом из гранатомета. Не смотря на полученные контузию и ранение, Иван эвакуировал экипаж из горящего бронетранспортера и сумел вывести всю группу российских военнослужащих из окружения и из-под удара украинских националистов, не допустив потерь среди личного состава.

https://t.me/sashakots/29637

Командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Шишов Денис

25 февраля Денис Шишов с получением боевой задачи, возглавил вверенное ему соединение, совершил марш-бросок заняв оперативно важный объект, мост через реку Днепр в районе н.п. Каховка, рубеж который стал плацдармом для последующего развертывания основных сил.

Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов.

Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.

https://t.me/sashakots/29639

Гвардии сержант Андрей Шатохин

Уроженец Курской области заместитель командира мотострелкового взвода гвардии сержант Андрей Шатохин.

25 февраля 2022 г., выполняя задачу по блокированию противника в районе г. Харьков, Андрей Шатохин совершал марш на многоцелевом тягаче МТЛБ. В районе н.п. Черкасские Тишки, проезжающий мимо гражданский автомобиль внезапно остановился и выскочивший боец националистического батальона произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета в корму боевой машины.

Гвардии сержант находящийся рядом с командиром мотострелковой роты гвардии старшим лейтенантом Дмитрием Борисовым, заметив прицеливание националиста из гранатомета и видя угрозу жизни командира, не задумываясь о собственной жизни, закрыл его своим телом, в результате чего получил тяжелое ранение.

https://t.me/sashakots/29638

К сожалению, не обошлось без потерь. Скорбим по ушедшим Героям!

Заместитель командира взвода Аслан Мухтаров

Во время проведения спецоперации на Украине в районе Харькова погиб военнослужащий из Алагира. Как сообщили в администрации города, 29-летний Аслан Мухтаров являлся заместителем командира взвода.

https://t.me/sashakots/29265

Военнослужащий Константин Глушков

Во время специальной операции России в ДНР и ЛНР погиб военнослужащий из Челябинска.

Константин Глушков вырос в семье военнослужащего, окончил Челябинское танковое училище, служил в мотострелковых войсках на юге России.

Как отметили власти региона, семье погибшего офицера будет оказана помощь.

https://www.chel.kp.ru/daily/27371/4552920/

https://t.me/sashakots/29415

Военнослужащий Арман Касимович Нарынбаев

"С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, на обеспечение национальной безопасности России, погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Нарынбаев" — Астраханский губернатор Игорь Бабушкин

https://t.me/sashakots/29335

Рядовой Михаил Афанасов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о гибели Михаила Афанасова в ходе военной спецоперации.

«Скорблю о трагической гибели нашего земляка, уроженца города Кузнецка, рядового Российской армии Михаила Афанасова. Молодой человек погиб при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации на Донбассе».

https://t.me/sashakots/29307

Младший сержант Алексей Лутонин

Исполняя свой служебный долг в ходе спецоперации младший сержант Алексей Лутонин отдал жизнь за мир и безопасность нашей страны.

Алексей родился 4 марта 1998 года. Выпускник волжской школы № 15 (поселок Краснооктябрьский). В 2017 году городским военкоматом был призван на срочную службу. Отслужив положенный срок, он решил связать свою судьбу с Вооруженными силами и остался в армии по контракту в мотострелковых войсках.

Супруга Алексея Дарья также служит в Вооруженных силах.

https://news.myseldon.com/ru/news/index/268189558

Сержант Ильнур Сибгатуллин

«К сожалению, республика понесла первые потери» - президент РТ (Республики Татарстан) выразил соболезнования в связи с гибелью солдата из Татарстана на Украине Ильнура Сибгатуллина

Молодой человек был родом из Нижнекамска.

Он отметил, что сержант-контрактник показал пример мужества.

«Безмерно скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память!» - добавил Минниханов.

https://tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/minnikhanov-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-soldata-iz-tatarstana

Солдат Игорь Василенко

При исполнении воинских обязанностей погиб Игорь Василенко, ушедший на службу по контракту из города Нижневартовска. Об этом сообщается на странице Югры в социальной сети ВКонтакте. Игорь Василенко 1994 года рождения переехал в Нижневартовск с семьей из Башкирии, учился в школе № 15. В 2013 году был призван на службу в Вооруженные силы России, с 2015 года проходил службу по контракту. У погибшего остался сын. В школе, где учился Игорь Василенко, организован уголок его памяти. https://www.ugrapro.ru/2022/03/02/pri-ispolnenii-voinskih-obyazannostey-v-hode-spetsoperatsii-na-ukraine-pogib-yugorchanin-igor-vasilenko/?fromtg=1 Сержант Константин Манджиев Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в Instagram о гибели уроженца республики Константина Манджиева в ходе спецоперации в Донбассе. «При исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса трагически погиб наш земляк, сержант контрактной службы Вооруженных Сил Российской Федерации Константин Юрьевич Манджиев», — написал глава республики. Хасиков подчеркнул, что погибший избрал путь воина и защитника мира. https://lenta.ru/news/2022/02/28/kalmykia_soldat/ Сержант Андрей Ильин

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о смерти российского военного Андрея Ильина во время проведения спецоперации на Украине:

- Дорогие куряне! Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, сержанта контрактной службы Андрея Ильина в ходе военной спецоперации на территории Украины.

Никакие слова не заглушат боль утраты, но хочу, чтобы родители Андрея Николаевича знали, что вырастили настоящего героя. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и скорблю вместе со всеми курянами. Вечная память.

https://t.me/sashakots/29287

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Артёмович Жога, позывной Воха

Воха Герой России!! Именно её он защищал до последнего вздоха!!

Царствие небесное…

Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей. Разведчики «Спарты» прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь...

Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил.

https://t.me/sskarnaukhov/18042

https://t.me/pushilindenis/2030

- Воха, а война закончится - кем станешь?

Мы сидели в Седово на берегу Азовского моря, ели шашлыки, салат из помидоров с красным луком… По нашей просьбе тогда еще замкомбата «Спарты» Владимир Жона, позывной «Воха», в тот день помог вывезти из прифронтовой Саханки девочку с пороком сердца. А вместе с ней - и других жителей села, которые из-за постоянных артударов и простреливаемой насквозь дороги не могли вырваться в безопасное место. Просто выделил «Урал» и бойцов в охранение.

- Да не верю я, что она кончится. Может гонщиком буду, - ответил он мне.

Скорость и машины он любил. Он и в родном Славянске в легендарном подразделении Моторолы поначалу на своей машине развозил боеприпасы по позициям. Потом стал водителем командира «Спарты», потом его правой рукой, глазами в бою, заместителем… Он же возглавил разведбат после гибели командира, друга и брата.

Колкий юмор, цепкий взгляд, настоящая военная удаль, когда в бой окунаешься с головой. И не выходишь из него даже после ранения в голову, как в донецком аэропорту. Каноничный образ русского воина…

Сегодня он снова, как тогда, в Саханке, спасал гражданских в Волновахе. И пожертвовал ради них своей жизнью, встав в строй Бессмертного полка. Рядом со своим командиром.

PS. Воха 8 лет сражался за Россию и не задумываясь отдал за нее жизнь. Владимир Жога - гражданин России, и он заслуживает высшего звания нашей страны. И Золотой Звезды Героя Российской Федерации.

(Фото Вити Гусейнова)

https://t.me/sashakots/29606

⁃ Вох, а ты правда от армии косил?

⁃ Ага, от украинской.

В Славянске Вохе было 20. Простой парень, с южной русской хитринкой, надежный как АК. Такой, что никогда не уступит ни в карты, ни в соревновании, ни в споре. Я рос с такими пацанами в своем маленьком южном городе.

Он стал правой рукой Арсена очень быстро. И Воха впитывал от Мотора все, что знал старший товарищ. Как-будто знал, что ему придется взять на свои плечи все, что строил комбат Павлов.

Удивительно, но вот так из пацана, который косил от украинской армии вырос отличный комбат. После убийства Мотика я желал Вохе сил и мудрости. Чтобы взять на себя роль командира «Спарты» после Мотора нужно иметь стальной стержень вместо позвоночника. И у Вохи он был. На таких как он земля русская держится. На таких как он она и будет держаться дальше. Владимир Артемович Жога бился за Россию 8 лет. И он конечно Герой нашей страны. Достоин этого высшего звания. Я очень надеюсь, что его представят. Горько, что посмертно. Теперь они вместе, два комбата «Спарты» - лучшего донецкого батальона будут смотреть на нас - живых. Так что надо работать.

Под Стылой виделись последний раз. Несколько дней назад. Тогда только освободили Николаевку.

https://t.me/epoddubny/8483

Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно Владимиру Жоге "за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга"

https://t.me/infomoscow24/24176

Воха - первый из донецкого ополчения Герой России. Горько, что посмертно. Справедливо в высшей степени.

https://t.me/epoddubny/8510

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !