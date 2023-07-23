Воспоминания о Сирии и не только

В сети, в некоторых пабликах, появились воспоминания непосредственно бойцов ЧВК Вагнер о событиях и боях, в котором они принимали непосредственное участие. Вспоминают разные бойцы разные ситуации.

Воспоминания бойца ЧВК "Вагнер" о взятии Луганского аэропорта в августе 2014 года.

"Задача была не из легких. Пришел командир, мы находились в лесополосе в 5 км от Луганского аэропорта, открыл перед нами карту, ткнул в нее пальцем и говорит:

– Знаете, что это?

– Да, это Луганский аэропорт.

– Так точно. Завтра с утра мы его берем.

– Хорошо, а сколько укропов?

– Пацаны, там 400 человек.

Как известно, штурм производится в пятикратном превосходстве штурмующих над обороняющимися. А тут было наоборот: нас меньше в десять раз! Единственное что спасало - артиллерийская поддержка у нас была: "Грады", минометы, прочая белиберда.

В общем, часа в три утра мы вышли на позиции. Пока мы спали, была произведена достаточно успешная артиллерийская подготовка. Хочу заметить сразу: у нас не было ни одного отказника. Как сказал наш командир: "Если есть задача - значит, мы ее выполним".

Мы пошли в 40 человек, зная, что есть очень большая вероятность погибнуть. Когда ехали на штурм, никто вообще не разговаривал – все были готовы умирать. Люди записывали на диктофоны, на телефоны предсмертные сообщения для родных. Ну и хранили их на груди, чтобы в случае смерти парни могли это отдать родственникам. Иллюзий не было: все понимали, что бой будет жутким".

https://t.me/orchestra_w/7821

История русского воина, погибшего в боях за Луганский аэропорт

В 2014 году группа российских добровольцев прибыла в зону вооруженного конфликта в Донбассе, где встала на защиту русскоязычного населения региона и приняла участие в кровопролитных боях с превосходящими силами украинской армии и нацистских формирований. Прибыв на позиции в ЛНР в мае-июне, военные специалисты в кратчайшие сроки наладили структуру обороны ополчения, обучили бывших шахтеров и хлеборобов основам военной тактики и дали возможность защитить свою землю от агрессии Киева.

Один из участников конфликта, погибший в ходе сражения за Луганский аэропорт, оставил после себя подробную хронику событий конца августа 2014 года, в ходе которых русским добровольцам и ополченцам ЛНР удалось переломить ход конфликта и отбросить украинских карателей от Луганска. В записях, опубликованных после его смерти, доброволец — ветеран двух войн в Чечне и кавалер Ордена Мужества — подробно объяснил мотивацию, с которой сотни русских граждан приехали на защиту жителей Донбасса. Звали его Александр Чепишко, 29 июня 2023 года ему бы исполнилось 54 года.

https://t.me/astramilitarum/33490

Боец ЧВК «Вагнер» о важности везения в бою:

Во время штурма Луганского аэропорта, когда мы только спешились с дороги и в овраг нырнули, тут же по нам очередь пустили. Там вышка стояла диспетчерская, на ней кто-то сидел. Нам повезло сильно. Мы только прыгнули, легли, начинаем осматриваться, и тут же по кустам ударили. И вот появилось у меня такое ощущение, как будто ветер пролетел над ухом. Мне еще показалось, что ветка качнулась и по уху мне стеганула.

Было полное ощущение, что прутком по уху ударили. Я решил проверить – крови нет. Мой напарник рядом лежит и говорит, что по нам из пулемета отработали. Мы так расползлись, улеглись, тут же крикнули ребятам. А потом не помню, либо из ЗУшки, либо даже с танка туда бахнули и подавили точку противника.

Потом уже, после боя, я в панамке дырку от пули нашел. Настолько аккуратно прошла, что ни следа, ни крови – как будто просто щелбан по уху. Но дырка в панамке была.

И давай мы все проверять – у кого в кепке дырка, у кого – в штанах. И вот один боец говорит Андрюхе: «Андрюх, дай воды попить, у тебя во фляжке же есть». Тот передает флягу, мужик пытается открыть – не открывается.

– Не пойму, то ли руки ослабли, то ли нервы. Не открывается. Может где то прикипела?

– Да не, не должна, вчера только пил, было нормально.

Сам взял и, правда, не открывается. Один, второй, третий попробовали – без толку. А потом давай разглядывать ее. Как выяснилось, там встрял мелкий и тонкий осколок в сантиметр длиной: вошел прямо в крышку, пробил ее и горлышко, и заклинил. Осколок конечно выковыряли.

А вот Боряна магазины спасли. У него на левом бедре магазины висели – и ему туда осколки тоже прилетели. Он, кстати, на этом месте до сих пор таскает те самые дырявые подсумки с магазинами. Говорит: «Пусть будет. На всякий случай».

https://t.me/wagner_group_pmc/36068

Воспоминания «вагнеровца» о том, как бороться со страхом во время жесткого боя:

Страх у каждого бойца должен быть – это нормально. Главное – не должно быть паники. Ты понимаешь, что в каждый выход может и в тебя прилететь. Каждому же кажется, что все пули в него летят, есть такое. Но ты не зацикливаешься на этом – просто шерсть на загривке дыбом все время стоит. Все эти перебежки между разрывами, поиск полезных укрытий, вот эти все дела. Страшно всегда, я не будут говорить, что нет страха. Но ты просто не доводишь себя до панического состояния, иначе все, труба.

Был такой пример, когда мы уже зашли в аэропорт Луганска, уже вроде более-менее его заняли, полдела сделали. И вот пошел сильный обстрел со стороны укропов – получается, что они все в бункер засели, а мы их оттуда никак не могли выкурить. И так, наверно, они нас хорошо, плотно минут 40 обрабатывали.

Мы залезли, я помню, на огневую позицию, самую глубокую для стрельбы стоя. Там, значит ступеньки, несколько площадок, перекрыто было обычным деревянным поддоном. Сверху были мешки с песком, но они просели, и туда уже вниз не пойдешь. Но все равно, считай, сверху психологически целый метр защиты присутствует. На второй ступенька – Леха, он лег на вторую ступеньку, и его тоже закрывает полностью. А третья ступенька сантиметров на 30 от земли, там лег еще один Леха – буквально вжимается в землю. И все, там уже не дернешься, вокруг все полыхает. Леха на третьей ступеньке лежит, крестится, молитвы читает, второй Леха лежит молча, а я что-то сел и прождал 15-20 минут.

Все вокруг рвется, взрывается. Ну, думаю, сколько уже можно бояться? Сел – и что-то стал о дочке думать, вспоминать где, чего, чтобы отвлечься. Ну и задремал. Вот четко помню: задремал, и тут – бац. Разрыв где-то близко, и я проснулся. Думаю: «Ну что, нормально так покемарил».

https://t.me/wagner_group_pmc/36087

Хороший пацан — не профессия

Когда жил некоторое время на позициях ЧВК «Вагнер», с нами был молодой парень, доброволец. И вроде адекватный, вменяемый, но ему никак не могли найти дело, с которым он справится хорошо и не подставит коллектив.

Был штурмэном, связистом, подносил БК на артиллерию, водителем и много другого парнишка перепробовал буквально за месяц.

В итоге слышу «Хороший пацан — не профессия» от командира взвода и парня отправили в тыл.

Это хорошо иллюстрирует подход командиров ЧВК «Вагнер» к подбору кадров. Если ты хороший человек — это не означает, что война — это твое. Хотя парнишка пришел сам и хотел защищать свою страну, прошел физподготовку, боевое слаживание и даже поучаствовал в штурме, но не сложилось, не срослось.

https://t.me/yaremshooter/1961

«Вагнеровец» о своем бое в окрестностях Пальмиры:

Я ходил с ребятами на Пальмиру, на первую, с «тройкой». Штурманули горушку, я на утро к ним присоединился, потому что вечером заняты были, и я вот с ними две недели по горам скакал.

Мы на «двушке» заночевали. Была весна, а я что-то с горяча спальник не взял, и ночью на посту задубел. У меня был только коврик, я в него заворачивался и забивался в щель в скале. Дубака я тогда поймал серьезного. А потом, на утро ветер поднялся, пыль небольшая, и видимость сильно упала. И Женька, командир наш, взял взвод. Мы спустились с горы, пересекли ложбину между двумя хребтов, там километра два может быть. Перешли на гребень, по нему поднялись и пошли вдоль высоты 989 в сторону Пальмиры.

Дошли, заняли позиции, нашли духовские брошенные опорники и землянки внизу. Снайпера вперед выдвинулись – а духи засели на этом гребне, который мы обошли. То есть в тыл к ним зашли. Их видно, дистанция около 1500 – СВДшка соответственно не дотягивается, был у нас один дальнобой, сделанный из ПТРа (ПТРД или ПТРС) 43го года. Ну и разлет там большой – корректировать приходилось по фонтанам попадания.

Лежим с биноклями и наблюдаем. Двойка наступает, выдавливает духов к нам – а мы им уже накидываем с другой стороны. Они уже как то не поймут, откуда летит, бошками вертят. Одного ранили – духи уже потом не стали судьбу испытывать, раненого схватили, снялись с позиции и ушли вниз. Докладываем по станции, что духи ушли, ребята сшибли их – значит, можно идти. Но ребята наверх не полезли, а пошли по ущелью между двух хребтов.

Километра два мы их тоже наблюдали. И они, получается, идут по низу, мы их видим, два человека передовые – а наверху сидят духи. И духи наших спалили. Мы орем по станции, чтобы передали парням, что их духи видят. Неприятно было: все видишь, но сделать ничего не можешь. Но духи не стали встречать наших – видимо поняли, что группа немаленькая идет, поэтому отошли.

/razgruzka_vagnera/

https://t.me/wagner_group_pmc/35703

Воспоминания бойца ЧВК «Вагнер» о нападении террориста-смертника в Сирии:

Когда штурм Пальмиры был, мы в окружение попали. Духи на нас в лоб не пошли, а выбили сирипутов с другой высоты. Мы тогда впереди были, а вместе с сирийцами на одной из высот стояли пацаны из первого отряда – расчет «Утеса», четыре или пять человек. А против них человек 30 духов. Они там перекидывались гранатами. Парни «Утес» ставили то с одной стороны высоты, то с другой. Ночью на одну позицию перетаскивали, днем – на другие.

У духов самодельный беспилотник был. Они из бутылок пластиковых беспилотники делали, вешали на них GoPro камеру. Когда эта штука летала над нами в первый раз, мы не поняли даже, что это такое. А беспилотник этот посмотрел, где позиции пацанов стояли. И на рассвете на одну из позиций «Утеса» забегает ИГИЛовец с поясом шахида. Забежал, крикнул «Аллах акбар!», и подорвался. Пацаны на позиции смотрят – там какие-то палки разлетелись во все стороны. Сначала и не поняли, что случилось...

А вышло вот как: дух этот на ложную позицию заскочил. Пацаны заранее подсуетились и сделали там ложную позицию, которую ИГИЛовцы приняли за еще одну точку с «Утесом». В итоге, подорвал он не пулемет – а стопку палок и ветоши. А парни говорят: мы со стороны наблюдали и вообще не поняли, что это было.

/razgruzka_vagnera/

https://t.me/wagner_group_pmc/35707

Боец ЧВК «Вагнер» о террористах ИГ в Сирии:

Как-то брали духовский укреп сразу после хребта. И видим: один дух – сильно раненный, может раз 10 в него попали, и боеприпасов у него не осталось. Молодой, лицо было не тронуто – лет 15 или 16 ему было. И, когда мои пацаны подбежали к нему, хотели его осмотреть, он в этот момент открыл глаза и разжал руки с двумя гранатами. Подорвал себя, пытаясь забрать остальных. Но пацаны вовремя отпрыгнули за горку, поэтому из моих людей никто не пострадал. Но этот момент я запомнил.

В Чечне я кучу раз сталкивался с духами – очень много наемников попадалось: тех же самых узбеков, таджиков, негров там всяких. Эти будут до последнего валяться у тебя в ногах, просить о пощаде, деньги предлагать, и так далее. Но в Сирии я с таким ни разу не столкнулся: игилоиды были фанатиками своего дела, шли до последнего в атаку, в обороне сидели до последней капли крови.

Могу сказать одно: нам попался достойный противник. После таких боев тебе ни разу не стыдно, что ты шел против такого противника и победил его. Именно поэтому лично я не позволял своим парням издеваться над трупами духов. Одно дело – забрать что-нибудь из их снаряжения. Тем более, что боевики имели много западного вооружения, обвесы, амуницию. Такое в бою может пригодиться. А вот издеваться над трупами или ерничать – нет. Я считаю: либо ты воин, и в честном и открытом бою берешь себе трофей, либо ты стервятник и занимаешься херней.

/razgruzka_vagnera/

https://t.me/wagner_group_pmc/35722

Профессиональная работа в бою под Пальмирой. Воспоминания одного из бойцов ЧВК «Вагнер»:

Эль Барда – это две высоты. С одной стороны стояли «Карпаты», а железная дорога проходила посередине. Место называли «горлышком». По дороге, кстати, как-то хотели запустить к духам заминированный поезд. Рядом же шла гряда, идущая к Пальмире.

Был интересный бой, но мы тогда поржали чисто. Тогда у нас вооружение было хорошее, оборудование поставлялось. Мы зашли на высоту на левом фланге, а нам командир стоящих там бойцов говорит: «Вы посидите пока, там активность духов».

Мы вышли, закрепились, ночью сидим, и тут у меня наблюдатели докладывают: «Духи!». Я командую: «К бою». Все вышли на свои позиции. Духи вытаскивают ДШК, и в воздух т-р-р-р-р – стрельнули – видимо, думали, что на высоте сирийцы стоят, и от одних звуков ДШК в штаны наложат.

Дальше боевики пошли десяткой. Идут довольные, счастливые: мол, сейчас сирийцы свалят, и они займут позицию. А у нас приборы ночного видения. Плюс у одного из наших была система «Пирс» – она оказывает помощь ночным приборам, как луна. Включаешь ее, и ночные приборы видят хорошо. Правда, противник тебя тоже видит хорошо, если у него есть «ночники».

Так вот, парень включает «Пирс» и все в «ночники» видят территорию, как днем. Ну, мы присели, и как в тире, начали их щелкать. Трех духов мы тогда «вальнули», остальные буквально сразу испарились.

https://t.me/razgruzka_vagnera/205

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о бое с террористами в Сирии:

Как только начало рассветать, мы вышли в заданные квадраты. Дошли до заданной точки, встретили сопротивление. Практически из всех взводов, кроме моего, наступление сразу же захлебнулось. Большая часть пацанов шла по открытой местности, солнце встало – а духи сидят на господствующих высотах. У них снайпера, пулеметчики, ЗУшка, АГС – а мы просто пехота, у нас ничего тяжелого не было. Все тяжелое шло сзади, далеко.

В общем, мы взяли назначенный нам укрепрайон духов. Отделение мое проявило себя достаточно жестко и героически – никто не включил заднюю, я был в первых рядах, каждого контролировал. Зашли на позиции, взяли, закрепились. В тот момент со мной был Злой, командиром взвода. С нами были Рус и Тайсон – люди, благодаря которым в первую очередь состоялись во всей этой командировке все атаки. Турист, Ветер, Тор, Рус, Тайсон – люди, которые, как и я, не знают тормозов. Если у тебя впереди противник, то они все знают: если начнешь отступать, то ты уже потенциально «двухсотый», а если будешь идти вперед, то у тебя есть шанс и выжить, и выполнить задачу. Не знаю, может я им навязал такую психологию?

Мы взяли свой укреп, зачистили, закрепились – и мне этого показалось мало. Потому что все остальные взвода только начали штурм своих укреплений. Без указания сверху я взял пацанов – 2 отделения – и принял решение помочь.

Я пошел помогать в тот момент Карабину. Зашли с правого фланга на его горку. Добили духов. Двое из них успели спастись – свалили на соседнюю высотку. Посадил я Карабина на эту высотку, и, не связываясь с руководством, рванул в сторону Лотоса, потому что они тоже там застряли конкретно.

До Лотоса мы добирались под страшным обстрелом. ЗУшка била – пока мы бежали, двоих потеряли «двухсотыми». Парней мы оттащили, эвакуировали. Добежали до Лотоса, к нему как раз еще Зомби подтянулся в тот момент. Обсудили детали, что дальше будем делать. Ну и пошли в наступление. В общем, взяли и их высотку тоже.

https://t.me/wagner_group_pmc/35688

Воспоминания одного из бойцов ЧВК «Вагнер» о штурме высот и союзниках в Сирии:

Мы тогда долго не могли взять одну высоту. Пошли группой вместе с «фатимидами» и сирийцами. По плану, «фатимиды» должны были уйти вперед и выйти во фланг, я должен был в центре действовать. А с правого фланга работали бы сирийцы.

Когда началась операция, сперва исчезли «фатимиды» – как сквозь землю провалились, хотя сначала все говорили: «Руси, руси, мы с вами везде». А тут раз и исчезли. Я дал команду сирийцам, чтобы они тоже начинали вести наступление – мы уже все вышли на позиции и по времени должны были уже начать действия. Но когда я вышел на центр, я оказался один со своей группой. Вся тройка – сирийцы, русские и «фатимиды» – должны были растащить боевиков на мелкие группы, и тогда, в принципе, мы бы быстро выбили их оттуда. Но мы остались в одиночестве. Получилось, что мы для противника – как в тире. Они сосредоточили весь огонь на нас.

Я наводил артиллерию, она работала. А боевики с противоположного склона делали в скалах выбоины и туда прятались во время артподготовки. Когда арта отрабатывала и пехота, то есть мы, начинала работать, противник вновь выскакивал на позиции и начинал по нам долбить. Выбить их в принципе было невозможно с этой высоты. Я тогда вызвал вертолетчиков. Им то хоть можно, они с противоположной стороны и «насовали» боевикам хорошенечко. Потом я еще артиллерию вызвал, потом еще дымами нас прикрыл. Короче, мы залетели в итоге на эту высоту. Когда зачищали уже – духи в своих норах начали взрываться. У них были ошейники специальные, со взрывчаткой. Подлетаешь к нему – «бах», и башки нет. Делалось это для того, чтобы их потом не могли опознать.

Сам бой длился три дня. Мы, когда высоту взяли, наверху повесили тельняшку. Потом приехали сирийцы, телевидение. Они туда притащились, тельняшку хотели снять и повесить вместо нее сирийский флаг. Но тогда на защиту тельняшки встали афганцы – «фатимиды». Подлетели к сирийцам, начали стрелять им под ноги, и указывая на тельник, говорят: «Руси, мы никому не дадим здесь повесить другой флаг». Вот такая уважуха у них была.

Бой был, конечно, очень тяжелый. Если честно, мы даже не могли посчитать количество противника – потому что он убегал от нас, укрывался по лежакам. Но если судить как раз по этим лежакам, их было порядка 30 человек. Считай, целый взвод. Такой хороший, качественный опорный пункт.

https://t.me/razgruzka_vagnera/204

Как взять хребет, где засели террористы, с наскока. Воспоминания бойца ЧВК «Вагнер» о боях близ Шаира в Сирии: Пошли на хребет. Сначала «четверка» с Бродягой подошли к левому окончанию, к подножью, где засели духи. Там парни неистово огребли. Нам поступил приказ для начала занять прихребетье, там еще один маленький хребет прямо перед основным хребтом пролегал. Мне поступил приказ идти первому. Сначала с разведвзводом пошел туда Зомби. Они дошли до подножья, не встретили никакого сопротивления и решили закрепиться на этом маленьком прихребетье. Я пришел туда со своим взводом. С начальством связи не было. Зомби пытался с ним связаться – но все было без толку. Разница в высотах метров на 250.

Я понаблюдал в бинокль, сказал, что нечего нам здесь делать, в прихребетье. Потому что ночью духи, если подкатят тяжелое вооружение на хребет, нас с высоты просто размотают. И Зомби спросил, что я предлагаю. А ответ мой был прост — взять хребет.

— Я сейчас наблюдаю, говорю ему, что там сейчас в зоне нашей досягаемости всего две точки. Пусть с этого прихребеться пацаны долбят, а мы наступаем в этот момент. Как только мы спустимся в долину, будем в зоне досягаемости, и будем подыматься до самого верха. Ну, Зомби пытался с Ником связаться, чтобы он одобрил. Так и не смог, кричит: «Ладно, давай». На свой страх и риск, беру ответственность на себя – давай. И мы пошли.

Лотос пошел слева, я пошел справа. Зашли на хребет, духи поняли, чем это пахнет – и начали в панике бежать с хребта. Никто на их позициях не остался. Лотос погнал их в левую сторону, в прихребетье, где «четверка» стояла, гнал их километра три по склонам. А я гнал духов в правую сторону, где потом «единичка» встала – километров 7 мой взвод гнал их по хребту. По всем позициям духов прошел дикий шухер: одна позиция убегает, предупреждает вторую – и они уже вдвоем бегут на третью, а мы их преследуем.

Шел дождь, а мы гоним духов по этому хребту. Пацаны же оставались там, закреплялись на точках. В итоге заняли хребет.

https://t.me/razgruzka_vagnera/223

Боец ЧВК «Вагнер» о проявлении героизма при защите живых и павших товарищей во время боев с террористами в Сирии: В моей группе было 20 человек. У нас выбили сразу гранатометчика, зему моего, и пулеметчика. Пулеметчику надо отдать должное, прикрывал нас: когда гранатометчик погиб, мы его должны были вытащить. Так пулеметчик встал в полный рост, а он здоровый такой – и начал долбить по противнику. Прикрывал нас, пока его не ранили в ногу. Он тогда упал на колено, снова встал и продолжил вести огонь. В итоге его снайпера просто пробили всего: в него попадали, он снова вставал – и так несколько раз. Я не знаю, зачем он так, но он сам по себе человек такой был, никогда не пригибался.

Мы погибших парней вытащить сразу не смогли, потому, что я бы тогда еще больше людей потерял – огонь был очень плотный. Мы вышли из этого котлована на свою высоту, опять закрепились и ночью дали залп трассерами, по нашим погибшим пацанам. Что самое удивительное, духи после нас тоже дали залп трассерами по нашим погибшим. Достойные воины были. Такое было в первый раз, и я больше ничего похожего не видел.

Кстати, в тот бой у меня в отряде пацан был – когда убитых пытались вытащить, он под очень жестким шквалом огня пролез к погибшему пулеметчику, пытался тащить его. Но не сдюжил. Я уже ему в радиостанцию ору: «Все, уходи, сейчас уже тебя самого вальнут». Он уже ремень снял с себя, цепляет им за тело и начинает ползти. Не может вытянуть тело, шкребет и шкребет.

– Отпускай, брат, иначе мы все тут ляжем, - говорю я ему в рацию. И вот тогда он уже отпустил. Но пацан был достоин уважения: несмотря на огонь, на недостаток сил, все равно пытался любым способом вытащить. Позже мы тела конечно вытащили. Противнику мы бы их не отдали ни за что. Мы знали, где парни находятся, и даже ночью дежурили, чтобы никто не подошел к ним.

https://t.me/razgruzka_vagnera/202

Воспоминания бойца ЧВК «Вагнер» о десанте через Евфрат во время боев за Дейр эз-Зор:

Никогда не думал, что я когда-нибудь в жизни помою ноги в Евфрате. Некоторые люди всю жизнь мечтают, потому что река древняя, библейская. Вообще, в Дейр эз-Зоре противник был на опыте. Он нас не боялся. В других местах духи сидели на позиции по два-три человека, а мы целым взводом, отделением шли. А вот на Евфрате противник зубастый попался – огрызался.

Мы пересекли Евфрат под утро на резиновых лодках. Сразу вспоминалась Великая Отечественная война, когда наши деды на плотах пересекали водные рубежи, а их обстреливали немцы. У нас в принципе похожим образом все происходило. Мы перли на резиновых лодках с китайскими моторами, которые пытались заглохнуть. У реки течение очень большое было, видимо в то время был спад воды. А вокруг разрывы – все выглядело феерично. Мне кажется, такое даже в кино снять будет сложно.

У берега, сразу за Евфратом, нас начал танк противника кошмарить. Двигался все ближе и ближе к нам, судя по тому, как разрывы подходили. А рядом горка – мы думали, что где-то сидит наблюдатель, корректирует огонь. Решили под горку подлезть – 5 человек, я шел замыкающим. Подходя к горке, я только услышал выход, свист – такое впечатление, что бейсбольной битой по башке стукнули. Разрыв прямо передо мной. Я глаза открываю, все сыплется, все черное… не понимаешь, убили тебя или нет, живой ты или нет. Все, как в замедлении было. Я кричу: «Мужики, живые есть?» – а на той стороне наши ржут. Мало того, что никого не оглушило – никого даже осколком не задело. На нас слой пыли, грязи – а мы только в Евфрате искупались, только постирались, все у нас чистое было. После этого случая наш командир нам сказал такую фразу: «Нет, ребята, вам еще походу в рай идти рано».

Сделали позицию, где ночью остановиться. Ну, как обычно, спим мы так – где надо, там и спим. На условия мы сильно и не обращали внимания. И когда мы выдвигались, там был огромный ров, а в нем сныкан баллономет. Я просто офигел. Как в фильме про барона Мюнхгаузена, где он поднимается на пушку. Вот такой же огромный ствол. И как они ее снаряжали, мне не понятно. Может, спускали дуло вниз. Я был в шоке с этой пушки.

Во время одного нападения духи спалили один КамАЗ «такелажников», в результате чего мы остались без воды на некоторое время. Воды мало, воды не хватает – что делать? Дошло до того, что пили воду из речки: брали чайники, возили воду, кипятили, сидели. Никто не ныл – все прекрасно понимали, какая ситуация. С юмором, со смехом перенесли. Чай с Евфрата, нормально так. Зато есть что вспомнить: кто-то ездил в Египет отдыхать, а мы пили воду из Евфрата. Не каждый это может потом дома повторить.

https://t.me/wagner_group_pmc/35755

Штурм Мазлума под Дейр эз-Зором. Рассказ бойца ЧВК «Вагнер»:

Когда пришла пора – направил нас под Дейр эз-Зор, вот там действительно было тяжело. К тому моменту части «шестерки» и «пятерки» зашли в Маррат. Первое боевое задание, которое мы получили – это штурм Мазлума. Я присутствовал тогда на совещании с Ником и Ратибором – изучили все карты, все позиции, как что, где кто идет. Ратибор там впоследствии героически вел бой на самом передке со своими пацанами. В бронежилете и каске шел от меня с левого фланга.

В целом, диспозиция была такая – мы сгруппировали все взвода по линии соприкосновения: по левому флангу стоял я, по центру – Лотос, а справа – Леший. Назначили со всеми командирами взводов время атаки. Согласовали все и пошли в атаку. Это был реально момент истины. Атака мне напоминала начало штурма аэропорта в Луганске – потому что мы шли по колючкам, по траве, где-то метров 250 до самого Мазлума от противотанкового рва.

Потом долго шла зачистка Мазлума. Отделения Руса и Ветра очень слаженно работали, мы больше по центру шли – там уже брошенные точки были. А вот Рус с Туристом прошли через самое горнило – через правую окраину, им очень тяжело там пришлось. Там мечеть была, и возле нее три духа засели и долго отстреливались.

Штурм Мазлума – одно из самых сложных наступлений в моей жизни. Хотя оно и было относительно быстрое – часа два с половиной. Духи тоже очень, скажем так, мужественно оборонялись – плотно засели. Кто-то из них там точно под наркотой был. В самом конце мы отдавили их в Хшам.

/razgruzka_vagnera/

https://t.me/wagner_group_pmc/35772

На фоне вопросов о том, чем сейчас займется ЧВК «Вагнер», и слухов о ее включении в структуру МО РФ, нам удалось связаться с командиром одно из штурмовых отрядов «Оркестра» Зомби и поинтересоваться, многие ли согласились подписать контракт с Минобороны? — Никто. Нас объединяет не только контракт, но и общая идея: воевать, а не отбывать номер, быть полезными Родине. Многими считают нас наемниками, но это не так. У нас патриотизма поболее, чем у других. Мы воюем, не щадя своей жизни. А Руководитель объединяет нас также, как и объединяет общая идея. Когда боец попадет в МО, то он становится никем. Просто деталью, винтиком. Когда боец попадает к нам, то его окружает структура, которая делает так, чтоб у него было все. Его окружает братство, и никто не сомневается. Даже если суждено погибнуть, то все идут до конца — брат за брата. У нас каждый боец может высказать свое мнение. Конечно, решения принимает Совет командиров и сам Командир, но к словам бойцов они прислушиваются. А бойцы своих командиров боготворят за реальное участие в их судьбах, обеспечение внимания даже к личным проблемам. Сейчас тут шляются различные наниматели, но надо понимать, что основа ЧВК «Вагнер» — это Сергей Петрович и Командир. Они душа и мозги «Вагнера», они объединили его своей идеей, своей кипучей деятельностью и работой на результат. Как говорил товарищ Вагнер: «Хороший пацан — это не профессия, мы профессионалы, заряженные одной идеей. И мы поэтому лучшие, работающие на совесть и на благо Родины». Поэтому я либо в ЧВК «Вагнер» с ними, либо с радостью отдохну дома перед телевизором. И так думают все.

https://t.me/flashpoint_news/7366

«Вагнеровец» о героической обороне стратегической высоты в Сирии:

Война – это, скорее, интеллектуальная такая штука... Такие бои, где все собрались и мочат друг друга на дистанции в 20-30 метров – очень редки. Тем не менее, в Сирии был у нас и такой бой.

Дело было на Карабин-Горе, как мы ее называли, недалеко от Шаира. На горе даже стоит какая-то табличка – мол, внесена в список достопримечательностей Сирии. Там же стояла вышка – она, естественно, была разрушена, и лежала. И когда мы там закрепились, к нам пришли духи.

Бой ночью состоялся, часов в 9 они напали. Прямо близко-близко подошли. Они еще на танке заехали к нам на сопку, и привезли пехоту прямо на нем же. Оборудовали недалеко от этой горы командно штабной центр, из которого осуществляли координацию боя. У них там поодаль 50 человек стояло. И на нас напали примерно 50 террористов. А у нас там, на горе, ребят было – человек 11. Отделение, грубо говоря.

Меня тогда на горе не было, я под горой стоял. И вот эти 11 человек вели бой с превосходящими силами противника, пока им не выслали туда помощь. Довольно жесткий у них там был бой. В первые же минуты командир отделения был ранен. Через пять минут он сказал, что дважды ранен. Еще через пять сообщил, что он трижды ранен. И у него там трехсотые, трехсотые, трехсотые пошли...

Итог боя – 26 «трехсотых» прозвучало. А их там до подхода подкрепления всего 11 было бойцов. А «двухсотый» всего один, погиб в самом начале. Мужичок такой был, «альфовец» бывший. В общем, был достаточно «валидольный» бой. До самого последнего момента думали, что высоту не удержим. Потом к нам подтянулись силы с других подразделений. В итоге, как только отбили накат, мы еще даже перешли в успешную контратаку.

https://t.me/razgruzka_vagnera/219

Воспоминания бойца ЧВК «Вагнер» о разминировании прохода в полной темноте:

Зашли мы в Сирию, там уже получили задание и выехали на место. Задача состояла в следующем: у нас есть узкий перешеек, точнее два узких перешейка. По одному узкому перешейку пошла «четверка», занимать рубежи. А с правого фланга идем мы.

Пришлось немного повозиться. Сирийцы нам сказали, что они со своими саперами разминировали свою же линию обороны для нашего прохода. Но я их саперным навыкам не доверял. И поскольку много лет в головном дозоре проходил, пошел первый в «головняке» и снял еще семь мин. За мной должен был идти весь отряд – там уже пацаны дополнительно сняли несколько заграждений и еще порядка семи мин. Все это было в полной темноте, практически наощупь. Я даже «ночником» не пользовался – потому что у меня из за контузии упало зрение и что «ночник», что тепловизор меня сильно слепят. Я стараюсь рассчитывать только на свои глаза в темноте неплохо вижу и чувствую многие вещи.

Разминировали линию вместо сирийцев, пошли дальше.

https://t.me/razgruzka_vagnera/220

Бой за укрепрайон террористов ИГ в Сирии. Рассказ бойца ЧВК «Вагнер»:

Перед взятием одного из заводов нужно было разобраться с достаточно сильным укрепрайоном духов на подходах к нему. Пошли мы туда днем на разведку. Шли с командиром третьего взвода, с Морганом, и с его бойцами. Я тогда взял из своего отделения самых проверенных.

Когда мы прошлись, наши запустили квадрокоптер, сверили позиции террористов из ИГ. Так как Ник – любитель ночных операций, именно ее он и назначил. Мой взвод идет во фронт, взвод Карабина идет с правого фланга. Мы дошли, по моим прикидкам, практически до рубежа. Там уже уткнулись в оборону духов.

Нас начали с трех точек поливать с пулеметов. Но мы не остановились, пошли дальше. Я перешагнул канаву – русло небольшой речки, а парень, который шел за мной, позывной Керосин, в эту канаву взял и наступил. Его просто разорвало. Мы тогда первый раз столкнулись с нажимниками, с буквально массовым использованием террористами нажимников...

Керосина разорвало, а меня, – я находился в метрах 3-х, – подбросило на высоту, наверно, метра на четыре. Я потерял сознание, а когда очнулся, подумал, что сейчас пацанов попрошу меня застрелить. Левую сторону тела вообще не чувствовал – отнялась вся. Начал щупать – рука, вроде, на месте. Думал сначала, что мне оторвало руку ногу. Начал щупать правой ногой – тоже на месте. Через секунд 15-20 чувствительность начала возвращаться. Видимо, нервные окончания парализовало временно. Ко мне подбежал медик, вместе с Русом помогли встать. Ствол, рацию нашли и пошли дальше в атаку.

https://t.me/wagner_group_pmc/35859

Боец ЧВК «Вагнер» о том, как «музыканты» закидали гранатами духов в Сирии:

Я поднял наверх горы с АГСом, но он мне не пригодился. Мне сказали: «Ты теперь обычный стрелок. АГС брось, он тут пока не нужен. Когда будут отходить, тогда будешь долбить». Я заряжал пацанам магазины и снаряжал гранаты, как мне командир взводник приказал.

И вот выходит один боец с позиции. Там все чуть ли не по пластунски ползают, а он выходит в полный рост оттуда. И прогулочным шагом идет ко мне со стороны битвы. Приходит, спрашивает: «Патроны есть у вас?» Отвечаю: «Ну есть, братан. Заряжай». Посидели, зарядили. Я в этот момент продолжал снаряжать гранаты. Ну, он собирается, магазины к себе засунул, и таким же прогулочным шагом пошел туда – в бой. Вообще не пригибаясь, вообще пофигу.

– Стой! – кричу ему. – А тебе, может, гранаты нужны?!

– Гранаты? А че, есть гранаты?

– Да, конечно. Я вот, привез гранат вам на «Бардаке».

– О, отлично! Давай сюда!

– Сколько тебе?

– Да, давай все. Сколько есть.

Наваливает себе на руку, прижимает согнутую в локте руку к телу, набирает гранат целую кучу. Одной рукой держит гранату, второй ее «расчековывает» и, хоп, кидает ее в сторону противника.

И пошел их кидать. Штук 20 или 30 гранат раскидал по все этой местности. Гора – просто скакала. Я где то больше 100 гранат привез, «эфок». И все эти гранаты буквально за 15-20 минут были в сторону духов выброшены. Там у террористов просто шансов не было. Просто мясорубка была.

/razgruzka_vagnera/

https://t.me/wagner_group_pmc/35933

Рассказ «вагнеровца» о героической гибели боевого товарища в бою с террористами:

В одном из боев у меня погиб человек, которого за сутки до штурма ко мне привели во взвод. Потом мне он покоя не давал все время. Что он, кто такой, откуда взялся? Как командир я знал его фамилию, имя, отчество. И когда я в интернете потом начал смотреть, я реально охренел. Это был Блинов Виктор Иванович – легендарная личность еще с Советского Союза. Был в «Альфе», штурмовал дворец Амина, в очень многих горячих точках участвовал.

Как потом я понял, дед пришел умереть в бою, как настоящий воин. У него уже была четвертая стадия рака. А в Москве у него было все замечательно. Я с ним беседовал ночью перед штурмом. Он сказал, типа, его внуки задолбали. Но, как по мне, он просто пришел умереть по-мужски. Когда мы дошли до рубежа обороны террористов и пошли в атаку, первоначально я не видел за горой, что происходило со взводом Карабина и Зомби.

– Какой у него позывной был?

– Берсерк. Это его основной позывной, который у него был еще во время службы в «Альфе».

И ко мне он тоже пришел, представившись Берсерком.

Перешли рубеж, где можно спрятаться и перегруппироваться. Я посмотрел на своих людей – проверить, кто остался, и в этот момент духовский пулемет ранили одного парня в легкое. Парни оказывали ему помощь – и по моей наводке все попытались заткнуть этого пулеметчика. Там до него оставалось метров 100, он поливал нас в открытую.

Рус с Калачом вошли слева, Ящур с правой стороны стоял, я по центру с еще одним бойцом. И в этот момент мы уткнулись, и никто дальше не может идти. Хоть и ведем огонь, но никто не попадает по этому пулеметчику. Минуты 3 поливали – никто не попадает. В этот момент дедушка Берсерк вышел сзади меня, говорит: «Дай я попробую». Ну, я как бы просто не подумал, чего он там собирается пробовать. Говорю: «Давай, попробуй».

Он взял гранату и попер на пулеметчика – в полный рост, прямо в открытую на него. Метров, наверное, 30 он не дошел – пулеметчик его скосил. Но своим выходом Берсерк отвлек внимание духа на себя, и в этот момент духа с левого фланга срезал Рус.

Я приказал парням оттащить дедушку Берсерка. У него в руке осталась граната – хоть там уже и было выдернуто кольцо. Он был мертвый, а граната неразорвавшаяся осталась в задеревеневшей руке. Погиб он героически.

Виктор Блинов погиб 10 февраля 2017 года во время второго штурма Пальмиры.

https://t.me/razgruzka_vagnera/222

«Бесконечный бой» с террористами в Сирии. Рассказ бойца ЧВК «Вагнер»:

Когда мы заняли Мазлум, духи в первый же день пошли в контрнаступление. Главари ИГ стянули туда отряды, состоявшие из совершенно безбашенных боевиков. Террористы были очень хорошо вооружены – большинство из них с «тепляками» и «ночниками», потому что они явно нас отслеживали и не давали вообще голову поднять.

Я это на себе проверил, когда пошел к кирпичной стенке и на секунду выглянул в небольшую дырку. Только спрятался,и в этот же момент туда прилетело. Это может означать только одно – снайпера духовские следили за нами через «тепляк». С «ночника» так метко не отследишь.

Держались мы хорошо, потерь было немного. В какой то момент к Тору начали вплотную подходить духи. Они ступенями шли к нам: пулеметчик со снайперами прикрывает шквальным огнем, духи вперед пробегают и ложатся, а потом гранатометчики из РПГ долбят по нам. А пока мы очухиваемся, духи еще раз продвигаются.

У первого отделения, у Руса, была самая жопа. Они находились на углу, с правого фланга. Там здание стояло, что то типа школы – и вот в эту сторону самое жесткое наступление было. Там натиск был раза в два сильнее, чем у нас.

В бою был момент, когда я первый раз в жизни реально задрожал со страху: думал, что уже все, хана. Хоть я своим и приказал никуда не отступать, у Руса там начался такой замес, что я ему сказал: «Давай по возможности оттягивайся назад на запасную позицию».

После этого мы минут пять минут еще продержались – духи начали отходить. Я первый раз за ночь вздохнул полной грудью – хоть какая-то передышка. Все это длилось два с половиной часа, наплыв за наплывом, наплыв за наплывом. Пацаны уже задолбались заряжать магазины. Да и с БК уже проблемы начались – почти все выпустили во врага.

В определенный момент я просто подумал: надо верить в судьбу. Линия жизни у меня длинная, если я выживу, то и пацаны, у кого я тоже руки смотрел – выживут. Поэтому стоим до конца и никуда дальше не отходим.

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https://t.me/wagner_group_pmc/36092

Сегодня, 12 июля, день фотографа, профессиональный праздник. Так что держите увлекательный рассказ.

Если мне не изменяет память, то это был конец августа, когда ЧВК «Вагнер» двинулась из Аш-Шуле в стороне Дейр-эз-Зора.

Мы выдвинулись за отрядом и довольно скоро попали под обстрел «джихадки» (пикап с ЗУ). Мы лежали и град пуль сыпался на нас. И только минометчики закидывали снаряды в ствол, пытаясь отогнать врага. Но поступил приказ идти дальше. Все встали в шеренгу и двинулись на врага. Это было очень сильно.

Спустя какое-то время, мы дошли до завода и начали занимать позиции, закрепляться. Командир отсылает разведку вперед, проверить. Я выдохнул, мы дошли до конечной точки на сегодня.

Я снял рюкзак и положил его у бруствера между двух БРДМ.

Не успели мы расслабиться, как по рации сообщили — на нас едет «шахид». Все бойцы заняли свои позиции, а у разведчиков завязался бой в метрах 500 от нас. И тут появился он. Обшитый стальными листьями, ржавый призрак пустыни, который едет прямо на нас. Все вокруг меня начали вести огонь со всего что было. Бардаки выдвинулись прикрывать разведчиков. Но шахид успевает заехать на позицию и там подрывается. Разведгруппа успела выпрыгнуть и никто сильно не пострадал. Был один контуженный. Он, снимая броню и выбрасывая автомат, просто пошел в нашу сторону.

И тут появился БТР. Он приехал помогать и двигался вдоль нашего бруствера, где мы лежим. Я замечаю свою рюкзак с техникой на пути его следования. Попытался дернуться, но не успевал и мне оставалось лишь махать руками, в надежде, что он увидит меня. Но чуда не произошло. БТР проехал рядом с рюкзаком и в конечном итоге накрутил лямку на колесу. С незабываемым хрустом, вся моя техника оказалась под БТРом.

Внутри меня что-то рухнуло, и только дядя Саша сидит и смеется над мной.

Для меня в тот день война закончилась. Я просто взял рюкзак и пошел назад, искать нашу машину.

Всех кто снимает с праздником и берегите себя. Ни один кадр не стоит вашей жизни.

https://t.me/photopmc/903

Эксклюзивное интервью с Лотосом: что ждет ЧВК "Вагнер"

Сегодня, зайдя в одно из кафе на юге России, я встретил знакомого «музыканта», сели-поболтали. Вдруг неожиданно сюрприз — зашел Антон Елизаров, тот самый Лотос, который является одним из ключевых командиров ЧВК «Вагнер». Мы разболтались, поговорили о ситуации на Украине, вспомнили какие-то истории. Я задал ему вопрос, который волнует, пожалуй, всех:

— Антон, что дальше вы собираетесь делать?

— Нас всех до начала августа распустили в отпуск, впереди много задач, которые предстоит решить, поэтому Евгением Викторовичем было принято решение всех отпустить отдохнуть. Лично я уже 5 лет не был на море с семьей, другие ребята тоже сейчас погрузились в семейные вопросы с головой. Дать возможность всем отдохнуть перед большой работой, которую предстоит нам сделать, такое решение принял совет командиров.

— В ближайшей перспективе, как я и сказал, нам предстоит много работы. Первое: нам нужно провести ротацию ребят на наших дальних направлениях, влить новую кровь. Второе и самое сложное — это выход в Белоруссию. Нам предстоит провести подготовку баз, полигонов, провести согласования с местными органами самоуправления и администрациями, организовать взаимодействие с силовыми ведомствами Белоруссии и наладить логистику. Работы очень много и задачи непростые, но чем задача сложнее, тем она интереснее. Я думаю, мы справимся.

— А что по Украине? Не беспокоит то, что там происходит?

Я отслеживаю ситуацию на Украине, и, конечно, меня беспокоит то, что там происходит. Но когда тебя не слышат, игнорируют все предложения и пути решения вопросов, даже когда ты об этом говоришь на весь мир, то лучше, наверное, иногда отойти в сторону и наблюдать со стороны за происходящим. Хотя это чертовски обидно и больно, когда есть готовые предложения и возможности для решения проблемы, но их отметают... Как говорили наши мудрые предки, подождем — увидим. А мы отойдем в сторону и молча посмотрим. Но наш бронепоезд на запасном пути, и мы в готовности прийти на помощь нашей Родине и нашему народу, когда нас позовут наши русские люди.

— В свете последних событий идет ли наезд на ЧВК «Вагнер»?

— Наезд со стороны силовых структур отсутствует, нам это гарантировал Президент. А что касается общества и простых людей, то сам видишь: девчонки ходят с шевронами, которые выманили у наших ребят, скорее всего, на поцелуи. Пацаны носят футболки и кепки с нашей символикой, мальчишки играют в войнушку, в качестве немцев у них укропы, а в качестве бойцов Красной армии — бойцы ЧВК «Вагнер».

— А то, что в СМИ сейчас происходит, где поливают грязью Пригожина?

— На мой взгляд, кусая Директора, все журналисты просто отрабатывают заказ Шойгу и Герасимова, пытаются отделить ЧВК «Вагнер» от его создателя. На мой взгляд, это просто рейдерский захват МО РФ самого эффективного воинского формирования в мире. Шойгу пытался создать свою ЧВК «Редут» и другие мелкие компании, но у него ничего не получилось. Вот, наверное, и решили, что лучше забрать готовое. Но они не берут в учет, что ЧВК «Вагнер» — это не просто структура, объединяющая в себе людей, это идеология. Слышал историю про короля Артура и рыцарей круглого стола? Так вот, все командиры ЧВК «Вагнер» — это рыцари, а нашим лидером является Директор. Нас нельзя делить, все решения принимаются совместно, на совете командиров. Таким образом, создана структура, лишенная коррупционной составляющей. Все решения принимаются на совете и мгновенно воплощаются в жизнь, без проволочек и затягивания, а это уже секрет эффективности управления подразделениями ЧВК «Вагнер» и успешное выполнение задач, поставленных перед подразделениями. Поэтому ЧВК «Вагнер» нельзя делить, мы сила, пока мы вместе. Без этого мы разойдемся по углам, и ЧВК «Вагнер» перестанет существовать вовсе. Что касается желания нас разобщить изнутри — это не получится. Каждый из нас стал тем, кем он является, благодаря Сергею Петровичу и созданной им компании — ЧВК «Вагнер». Он собрал нас, когда мы были не нужны государству, он объединил нас и заразил своей идеологией добра с кулаками.

Это же не секрет, что большинство из нас выкинули из армии по несоблюдению условий контракта генералы- и полковники-лизоблюды. Меня, например, обвинили в краже квартиры, полученной по договору социального найма, и мне по закону положено жилье от государства. Но меня осудили, а те, кто меня судили, получили очередные звания. Я сейчас являюсь Героем России, но министерство обороны меня по-прежнему усиленно пытается выселить из единственного жилья, выкинуть на улицу, и им плевать на мои заслуги. И после этого они думают, что я предам компанию и ее руководителя, ради мифических социальных гарантий я подпишу с ними контракт? Если эти люди так думают, они точно выжили из ума. Это не только мое мнение, это мнение большинства. Ладно, мне пора, я и так, наверное, наговорил много лишнего. Пока, рад был видеть.

Беседовал Тимофей Ермаков.

https://t.me/wagner_group_pmc/35660

Инструкторы из ЧВК Вагнер получили государственные награды ЦАР: официальное награждение прошло в Бамбари, на востоке страны. Каждый день рискуя жизнью, эти храбрые бойцы ведут неустанную борьбу с терроризмом, поддерживая мир и безопасность на территории Центральноафриканской Республики.

Правительство ЦАР по достоинству оценило заслуги инструкторов: они были представлены к высшей военной награде ЦАР и получили "Крест за воинскую доблесть".

https://t.me/officersunion/364