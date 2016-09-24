1. О «Проклятом Застое» С Горькой Иронией — Как Нам Жилось В СССР. 2. Время, когда правил Брежнев — «застой» или «золотая эпоха»?

О «Проклятом Застое» С Горькой Иронией

— Как Нам Жилось В СССР ?

Тебе 8 лет. Мама дала один рубль и послала в магазин:

— Купи, сынок, буханку чёрного хлеба (12 копеек), буханку белого (батон, 13 копеек), литр молока (28 копеек), пачку масла (100 грамм, 36 копеек) и на сдачу — мороженое (эскимо — 11 копеек).

2. Время, когда правил Брежнев — «застой» или «золотая эпоха»

Леонид Брежнев руководил Советским Союзом с 1964 по 1982 годы

С легкой руки Михаила Горбачёва — первого и последнего президента СССР, это время было названо «периодом застоя». Некоторые же люди называют время Брежнева многие люди называют это время «золотым веком СССР».

Период жизни СССР 1965—1980 годов справедливо называют эпохой Брежнева, и только на злобном языке перестройки — периодом «застоя». Неудивительно, что после девяностых годов, когда люди ощутили на себе всю мерзость капитализма, опросы граждан разных национальностей, бывших жителей СССР, демонстрировали очень показательное явление. Из всех исторических эпох, как их представляли себе жители бывшей страны Советов, больше всего положительных оценок получила эпоха Брежнева, а наихудшим временем названа — перестройка.

Как в любом историческом периоде, так и в эпохе Брежнева, есть свои плюсы и есть свои минусы.

Леонид Ильич Брежнев и годы его правления не вызывает у соотечественников таких горячих споров, как Сталин или даже Хрущёв. Однако и эта личность вызывает весьма противоречивые оценки, а соответствующий период оставил самые разные впечатления в памяти народной.

В данной статье рассмотрим основные моменты эпохи правления Леонида Брежнева.

ПРИХОД К ВЛАСТИ

http://900igr.net/datas/istorija/Gody-SSSR/0065-065-Leonid-Ilich-Brezhnev-1906-1982.jpg

Свой политический путь Леонид Брежнев начал после окончания Великой Отечественной войны и был обязан своим продвижением Никите Хрущёву.

До 1962 года положение Хрущёва как вождя партии было прочным, но потом удручающие экономические показатели, непродуманные реформы образования и хозяйственного аппарата, всё более пафосные и непредсказуемые публичные тирады Первого секретаря начали беспокоить его окружение. Внешне Брежнев демонстрировал лояльность Хрущёву, но за кулисами он в 1963 году принял участие в заговоре на стороне Алексея Косыгина, Александра Шелепина и Николая Подгорного, целью которого была замена вождя. В том же 1963 году Леонид Ильич стал вместо Фрола Козлова вторым секретарём ЦК — то есть официальным преемником Хрущёва.

14 октября 1964 года, когда Хрущёв уехал в отпуск, заговорщики созвали Центральный комитет, который поддержал их и послал Хрущёву извещение об его отставке. Брежнев стал теперь Первым секретарем партии, Алексей Косыгин — председателем Совета Министров. Последний защитник Хрущёва, Анастас Микоян, получил на один год должность Председателя президиума Верховного Совета, но потом и его заменили Подгорным.





ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Главной задачей СССР с середины 50-х годов был выход из чрезвычайной программы «мобилизационного социализма» и переключение энергии военного и восстановительного периодов на развитие и модернизацию всех сфер общественной жизни.

Сегодня не многие помнят, что брежневское «застойное» время началось… с реформ. Однако, перед этим стоит сказать о «реформах» предыдущего генсека — Хрущёва, которые уничтожили частный рынок СССР.

Государственный переворот 1953 года и его прикрытие на XX съезде (часть1) http://inance.ru/2015/02/iuda/

Дело в том, что после иудиного доклада XX съезда 1956 года (http://inance.ru/2015/02/iuda/) о сталинской системе говорилось мало, и в частности замалчивалась роль рыночных отношений.

СССР, прежде всего, зависел от внешних рынков. Когда зерно подешевело из-за «великой депрессии», нужные для выживания в войне средства мог дать лишь экспорт леса: это вызвало рост ГУЛага как производственного комплекса и возникновение в нем хозрасчёта. При всей жестокости («убивает большая пайка, а не маленькая») последний показал эффективность, и в феврале 1941 года Пленум ЦК ВПК(б) принял решение о распространении хозрасчёта на остальную экономику. Кстати, почему-то создание хозрасчёта приписывается Брежневу (как утверждается — в 1965 году).

Несмотря на войну, в ряде секторов рыночные отношения закрепились. Их выкорчевал уже Хрущёв: они мешали оформлявшемуся классу партхозноменклатуры — откуда появились «красные директора»? Брежнев в этой сфере только использовал уже сложившееся положение вещей.

Так, малый бизнес, называвшийся кооперацией, давал перед войной не менее 6% промышленной продукции, включая 40% мебели, 70% металлической посуды, почти все игрушки. На 114 тыс. предприятиях промышленности (в Москве в 1936 году их было 15 тыс.) работало 1,8 млн.чел..

Первые советские ламповые приемники (с 1930 года), радиолы (с 1935) и телевизоры (с 1939 года) выпускала ленинградская артель «Прогресс-Радио». В предпринимательском секторе работало около ста конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже 2 НИИ. Промкооперация имела свою пенсионную систему (которой было лишено село), потребительское и даже жилищное кредитование.

Её льготы превосходили сегодняшние льготы малого бизнеса, а её руководители, помимо прибыли, поощрялись наряду с промышленными руководителями сопоставимого уровня.

Торговля сельхозпроизводителей облагалась налогом в 3% с оборота, что делало ненужным бухучёт. Попытки отрезать их от рынков сбыта и закабалить (в чём преуспевает сейчас мафия) карались беспощадно. Регистрация промысловых артелей занимала менее дня (http://kprf.ru/rus_soc/99271.html). Но Хрущёв практически свёл легальный частный рынок к нулю, осуществив по сути захват чужой собственности и передачу его в ведение «партийных бонз». Хрущёв в 1956 году прикрыл и ликвидировал этот сектор народного хозяйства вместе с приусадебными участками (которые, кстати, при Сталине были до 1 гектара). Следует отметить, что во всесоюзной экономической дискуссии в 1951 году Д.Т. Шепилов, А.Н. Косыгин отстаивали и приусадебное хозяйство колхозников, и свободу артельного предпринимательства.

В 1956 году он постановил к 1960-му полностью передать государству все артельные предприятия — исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественных промыслов, и артели инвалидов, причем им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией. Разгром артельного предпринимательства был жестоким и несправедливым. Упомянутый выше «Радист» стал госзаводом. «Металлист» — Ремонтно-механическим заводом. «Красный партизан» — Канифольным заводом. «Юпитер» превратился в государственный завод «Буревестник». Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Пайщики теряли все взносы, кроме тех, что подлежали возврату по результатам 1956 года. Ссуды, выданные артелями своим членам, зачислялись в доход бюджета. Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, в сельской местности за символическую плату.

В итоге в 1965 году, после снятия Хрущёва, пришлось проводить восстанавливающие реформы.

Реформа представляла собой комплекс из пяти групп следующих мероприятий:

Ликвидировались органы территориального хозяйственного управления и планирования — советы народного хозяйства, созданные в 1957 году, предприятия становились основной хозяйственной единицей. Восстанавливалась система отраслевого управления промышленностью, общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские министерства и ведомства.

Сокращалось количество директивных плановых показателей (с 30 до 9). Действующими оставались показатели по: общему объёму продукции в действующих оптовых ценах; важнейшей продукции в натуральном измерении; общему фонду заработной платы; общей суммы прибыли и рентабельности, выраженной как отношение прибыли к сумме основных фондов и нормируемых оборотных средств; платежам в бюджет и ассигнованиям из бюджета; общему объёму капитальных вложений; заданий по внедрению новой техники; объёму поставок сырья, материалов и оборудования.

Расширялась хозяйственная самостоятельность предприятий. Предприятия обязаны были самостоятельно определять детальную номенклатуру и ассортимент продукции, за счёт собственных средств осуществлять инвестиции в производство, устанавливать долговременные договорные связи с поставщиками и потребителями, определять численность персонала, размеры его материального поощрения. За невыполнение договорных обязательств предприятия подвергались финансовым санкциям, усиливалось значение хозяйственного арбитража.

Ключевое значение придавалось интегральным показателям экономической эффективности производства — прибыли и рентабельности. За счёт прибыли предприятия получали возможность формировать ряд фондов — фонды развития производства, материального поощрения, социально-культурного назначения, жилищного строительства и др. Использовать фонды предприятия могли по своему усмотрению (разумеется, в рамках существующего законодательства).

Ценовая политика: оптовая цена реализации должна была обеспечивать предприятию заданную рентабельность производства. Вводились нормативы длительного действия — не подлежащие пересмотру в течение определённого периода нормы плановой себестоимости продукции.

В сельском хозяйстве закупочные цены на продукцию повышались в 1,5—2 раза, вводилась льготная оплата сверхпланового урожая, снижались цены на запчасти и технику, уменьшились ставки подоходного налога на крестьян. Вернулся

По итогам выполнения 8-я пятилетка (1966—1970 годов) стала самой успешной в советской истории и получила название «золотой». Было построено 1900 крупных предприятий, в том числе автозавод в Тольятти.

Команда руководителя СССР Леонида Брежнева и председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина использовала эффективную плановую систему, созданную во время войны Сталином на сто процентов. За следующие пятнадцать лет они укрепили тот запас прочности, который, после развала Советского Союза позволил новым государствам СНГ целых двадцать лет жить, практически не создавая ничего нового.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИОДА ЭПОХИ БРЕЖНЕВА

Положительные явления

К 1980 году производство и потребление электроэнергии в Советском Союзе выросло в 26,8 раза по сравнению с 1940 годом, тогда как в США за тот же период выработка на электрических станциях увеличилась в 13,67 раза.

В 1980 году Советский Союз занимал первое место в Европе и второе место в мире по объёмам производства в промышленности и сельском хозяйстве. Если в 1960 году объём промышленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55%, то через 20 лет, в 1980 году — уже более 80%, хотя качество продукции не всегда соответствовало американскому.

В социальном плане за 18 брежневских лет реальные доходы населения выросли более чем в 1,5 раза. Население России в те годы увеличилось на 12 млн человек. Сюда также нужно отнести ввод в эксплуатацию при Брежневе 1,6 млрд. кв. метров жилой площади, благодаря чему бесплатным жильём было обеспечено 162 млн. чел. При этом квартплата в среднем не превышала 3% семейного дохода, правда при отсутствии конкурентного рынка жилья. Наблюдались успехи в других областях, например, в тракторостроении: Советский Союз экспортировал тракторы в сорок стран мира, главным образом социалистические и развивающиеся. Предметом гордости советского руководства был постоянный рост обеспеченности сельского хозяйства тракторами и комбайнами, однако урожайность зерновых была значительно ниже, чем в промышленно развитых капиталистических странах (в 1970 году 15,6 ц/га в СССР против 31,2 ц/га в США, 50,3 ц/га в Японии и Австралийский Союз — 11,6 ц/га), причём повышения урожайности добиться не удалось — в 1985 году она составила 15 ц/га. Однако было большое различие по районам — так, в Молдавии урожайность была 29,3 ц/га, в России — 15,6 ц/га, в прибалтийских республиках — 21,3 — 24,5 ц.га (все данные 1970 года).

В целом для оценки эффективности сельскохозяйственного производства необходимо, разумеется, учитывать климатические условия. Тем не менее в РСФСР валовой сбор зерна (в весе после доработки) был в полтора-два раза выше, чем после перестройки, схожие пропорции просматриваются и в поголовье основных видов скота.

Негативные явления

Прежде всего, это неуклонное снижение темпов роста, стагнация в экономике:

В последние 12—15 лет в развитии народного хозяйства СССР стала обнаруживаться тенденция к заметному снижению темпов роста национального дохода. Если в восьмой пятилетке среднегодовой прирост его составлял 7,5% и в девятой — 5,8%, то в десятой он снизился до 3,8%, а в первые годы одиннадцатой составил около 2,5% (при росте населения страны в среднем на 0,8% в год). Это не обеспечивает ни требуемых темпов роста жизненного уровня народа, ни интенсивного технического перевооружения производства.

Значительным было и отставание от Запада в развитии наукоёмких отраслей. Например, положение в вычислительной технике характеризовалось как «катастрофическое»:

Положение в советской вычислительной технике представляется катастрофическим: отечественные ЭВМ выпускаются на устаревшей элементной базе, они ненадёжны, дороги и сложны в эксплуатации, у них мала оперативная и внешняя память, надёжность и качество периферийных устройств — несравнимы с массовыми западными. По всем показателям отстаём на 5—15 лет. … Разрыв, отделяющий СССР от мирового уровня, растёт всё быстрее … Стали близки к тому, что теперь не только не могли копировать западные прототипы, но и вообще оказались не в состоянии даже следить за мировым уровнем развития.

КАКИЕ ФАКТОРЫ МОГЛИ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ В ЭТИ ГОДЫ?

При Брежневе СССР одержал новую космическую победу над американцами — Алексей Леонов совершил первый выход человека в космос. В 1971 году СССР вывел на орбиту первую в мире орбитальную станцию «Салют-1».

В 1964—1985 годах страна в целом развивалась. Строились новые города и поселки, заводы и фабрики, Дворцы культуры и стадионы; создавались вузы, открывались новые школы и больницы. СССР вышел на передовые позиции в освоении космоса, развитии авиации, атомной энергетики, фундаментальных и прикладных наук.

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Наше образование считалось лучшим в мире, самые высокие достижения наблюдались в медицине, системе социального обеспечения. В самостоятельную жизнь входило новое поколение энергичных и любознательных молодых людей, часть из которых правда стала кадровой базой диссидентов и демократизаторов «Перестройки» (о ней мы писали в статье — http://inance.ru/2015/10/perestrojka/).

Советские люди жили с уверенностью в завтрашнем дне и не бедствовали, по помойкам никто не рылся, даже самого скромного заработка хватало на еду и одежду, оплату коммунальных услуг и отдых в отпускной период.

Однако следует отметить, что многие учёные связывают стабильность в экономике того периода с резким ростом цены на нефть, что позволяло руководителям государства и дальше откладывать реформы, не теряя при этом прибыли. Есть версия, что рост цен на нефть в тот период связан с выплатой американцами компенсации руководству Советского Союза за молчание по вопросу: «Летали ли американцы на Луну?»

http://cs619331.vk.me/v619331260/17df7/Yu5HF5HiVPI.jpg

Рост экономики существенно замедлился в этот период, но продажа нефти сгладила эти явления, поэтому государство не испытывало существенных трудностей.

http://quoteforum.ru/uploads/monthly_07_2013/post-2866-0-05991100-1373313765.jpg

Таким образом, получается что эпоха правления Леонида Брежнева с одной стороны, была наиболее благоприятным периодом в жизни СССР, отметившимся покорением космоса и высокой социальной защищенностью, но с другой стороны, этот период был лишь «затишьем перед бурей», так как высокие цены на нефть не могли сохраняться вечно и экономику, которая застопорилась в своём развитии, ждали серьёзные потрясения.

Динамика стоимости нефти

http://ic.pics.livejournal.com/classiks/23976823/329005/329005_original.jpg