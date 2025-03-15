Москва. Было — стало - 56

Проектировал станцию выдающийся архитектор Леонид Михайлович Поляков (автор гостиницы-высотки «Ленинградская»). Ему помогал скульптор Георгий Иванович Мотовилов — автор известной скульптурной группы метростроевцев на вестибюле станции «Электрозаводская». «Октябрьская» в своём оформлении посвящена памяти солдат Великой Отечественной.

Свод станции украшен медальонами с изображениями солдат разных родов войск, и под каждым мы видим пустую табличку. Можно мысленно вписать фамилию отца/ деда/прадеда, погибшего на фронте, — мемориал посвящён каждому воину.

Станция сохранилась практически неизменной. В 1962 году появился переход на «Октябрьскую» Калужско-Рижской линии. На чёрно-белой фотографии перехода ещё нет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Довольно редкая фотографии станции Симоново Московско-Казанской железной дороги и панорама Симонова монастыря. Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е. Отчётливо виден железнодорожный состав из двух десятков нефтеналивных цистерн.

Станция Симоново была построена в 1893 году. Линию тянули от конечной станции Перово, и какое-то время конечной для пассажиров была Симоново. Движение открылось в сентябре 1894 года.

В это же время Товарищество братьев Нобель и товарищество «Ока» открыли у Симонова склады с топочным мазутом и керосином. Отсюда же был проложен мазутопровод к Городской центральной электростанции, что на Болотной набережной (она же ГЭС №2). В советские годы нефтяные склады были переименованы в Ленинские и действовали до 1990-х.

На заснеженном пустыре в советские годы появился стадион «Торпедо». Современная панорама искажена. Только верхушка башни Дуло на цветной фотографии напоминает, что мы в одной и той же точке.

Разница между снимками около века. В 1970 году на пересечении Михалковской и Большой Академической был открыт кинотеатр «Байкал». Типовой проект, однозальный, на 1200 мест. В 1970-е здесь начинался Железнодорожный район (ныне упразднённый).

К началу 2000-х «Байкал» был капитально перестроен, но продолжал показывать фильмы. Правда, вместо одного зала стало четыре. В 2009 году закрылся в первый раз. Потом ненадолго восстанавливал работу, чтобы в 2014 году закрыться навсегда. Теперь здесь торговый центр.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около полувека. Осенью прошлого года Москомархитектура объявила конкурс на разработку новой архитектурной концепции цирка на Вернадского. Считается, что здание, которому всего 54 года, устарело технически и функционально и нуждается в модернизации. Пока неясно, сохранится ли старое здание.

Цирк был заложен в 1964 году на пустыре на Воробьёвых горах. По местному оврагу протекала речушка Кровянка. Проектировали здание два выдающихся советских архитектора Яков Борисович Белопольский и Ефим Петрович Вулых при участии главного советского циркового архитектора Степана Христофоровича Сатунца.

Планировалось закончить строительство к 50-летию Октябрьской революции, в ноябре 1967 года. Строители 55-го управления треста «Мосстрой» №13 быстро закончили сборку амфитеатра. Начались работы по монтажу купола, и тут стройка встала. Московский машиностроительный завод «Знамя труда» не смог изготовить панели для купола. Несколько лет стройка стояла.

По одной из городских легенд, как-то мимо проезжал кортеж Леонида Ильича Брежнева. Генеральному секретарю ЦК КПСС не понравилось увиденное, он дал указание завершить строительство к 1971 году. Что и было сделано. Цирк был открыт в апреле 1971-го.

Чёрно-белая фотография была опубликована в газете «Вечерняя Москва» 20 октября 1967 года. Редкая фотография 1888 года. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Петровском парке. Кадр взят с Дворцовой аллеи (ныне Красноармейская улица).

С 1830-х годов территория от Тверской заставы до Петровского парка застраивалась дачами. Москвичи получали беспроцентную ссуду в 5000 рублей на 10 лет на строительство загородных домов хорошей архитектуры.

Благовещенский храм был построен на деньги Анны Димитриевны Нарышкиной. Она была женой Павла Петровича Нарышкина. Им некогда принадлежал вся Нарышкинская аллея.

Анна Димитриевна подала верноподданное прошение императору Николаю I о строительстве храма. Император согласился, правда, отверг первый проект. Второй был заказан архитектору Фёдору Фёдоровичу Рихтеру. Храм был завершён в 1847 году. В советские годы, понятное дело, на двери церкви был повешен замок. Здесь был склад Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. С 1991 года в храме снова идут службы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 135 лет. Нарышкинская аллея. Накануне мы рассказывали вам о загородных домах в Петровском парке. Перед вами самый известный из них — вилла «Чёрный лебедь» Николая Павловича Рябушинского. Фотографировал в 1909-м Отто Ренар.

Проектировал этот дворец архитектурный дуэт Владимира Матвеевича Маята и Владимира Дмитриевича Адамовича. Они давно работали по заказам Рябушинских. Вилла была построена в 1909 году. Её вызывающая роскошь поражала воображение современников. Фонтаны, роскошный сад, даже собственный саркофаг, в котором хозяин планировал упокоиться после смерти... Рябушинский планировал организовать на вилле маленький зоопарк. Во дворе у него вместо сторожевого пса жил, наводя ужас на соседей, леопард. Неудивительно, что хозяин быстро разорился.

В 1913 году на вилле случился пожар. Рябушинский продал дом Леону Александровичу Манташёву, тот перестроил дом. Это хорошо заметно при сравнении фотографий. Впрочем, наступил 1917 год. Новый хозяин бежал. После революции на вилле, говорят, разместился райотдел ВЧК. Сейчас офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 114 лет. Перед вами маленький флигель, называемый Северным, это Подольский уезд, имение Горки, где Ленин и Надежда Константиновна Крупская жили первое время после своего переезда в Горки. Сначала они поселились в главном доме, но там случился небольшой пожар. Ленин перебрался во флигель. Тот был меньше, проще, удобнее и быстрее отапливался. После первого инсульта он снова вернулся в главный дом, под наблюдение постоянно дежуривших врачей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 107 лет. Чёрно-белая фотография была опубликована в журнале «Советское фото» в июле 1935 года. Это кассовый зал станции метро «Крымская площадь», известной всем как «Парк культуры». Под снимком подпись, что зал отделан серо-голубым уфалейским мрамором, а колонны — из белого мрамора.

С момента открытия центральный зал станции (как и многих других станций) был покрыт асфальтом. Но пол кассового зала был украшен красивой плиткой. К сожалению, она недолговечна. В 1960-е годы покрытие было заменено на квадратные тёмно-серые плиты из гранита. То же самое произошло с люстрами. В 1960-е годы оригинальные светильники были демонтированы и заменены нынешними, с люминесцентными трубчатыми лампами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 88 лет. Автор чёрно-белого снимка Леонид Андреевич Великжанин. Все знают «Дом-сороконожку», или Дом авиаторов на Беговой — известный образец брутализма. Нам захотелось показать вам, что было на этом месте век назад.

В 1920-х на части Ходынского поля, на узкой полосе земли, выходящей на Ленинградское шоссе, появился рабочий коттеджный посёлок «Дуксстрой» для сотрудников государственного авиационного завода №1 имени Авиахима (бывший императорский самолётостроительный завод «Дукс»). Это была территория Новой Москвы.

Чёрно-белая фотография взята из журнала «Строительство Москвы» от 1926 года. Снимок подписан: Вид между рядами 4-х квартирных и 6-ти квартирных домов.

Деньги на строительство выделили Моссовет и Центральный кооперативный банк. В посёлке было 23 дома трёх видов: четырёхквартирные, шести- и восьмиквартирные. С индивидуальным жильём по 51, 61 и 65 кв. м. Коттеджи возводились из шлакобетонных камней, которые производили прямо на месте.

Каждый дом предполагал палисадник по 6 кв. м. На первом этаже — веранда, на втором — балкон. Каждой квартире выделялись небольшой садик — от 60 до 100 кв. м, овощи-фрукты сажать, и сарай — дрова хранить. В квартирах были ванные, канализация и электричество — роскошь по тем временам.

В 1978 году на месте исчезнувшего посёлка встал экспериментальный «Дом-сороконожка» архитектора Андрея Дмитриевича Меерсона.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть менее века. Трёхгорный Вал. 1932 год. Общежитие для рабочих бывшей Прохоровской Трёхгорной мануфактуры. Ныне старинное здание закрывает типовой советский дом, возведённый в 1958-м для рабочих комбината «Трёхгорная мануфактура». Старинная четырёхэтажная казарма едва видна за новым зданием. В советские годы она была надстроена на два этажа.

В 1880-х годах по заказу Товарищества Прохоровской мануфактуры рядом с фабрикой было возведено несколько подобных общежитий: семейное, для холостых, для сезонных рабочих. Возник целый жилой рабочий городок с родильным приютом, своим досугом, вечерней школой и ремесленным училищем. Также рядом были баня и прачечная, детский сад и ясли. Многое уже снесено, но что-то сохранилось. Например, бывшая семейная казарма ныне часть современного элитного ЖК.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 90 лет. Мы в Третьем Знаменском переулке, ныне — Третий Колобовский. На старинной фотокарточке Сретенский полицейский дом и пожарная часть (на что указывают каланча и тренировочная вышка). Каланча служила для наблюдения за пожарной обстановкой и для передачи информации. С помощью цветных шаров и флагов сообщали горожанам, где возник пожар, какая нонче температура воздуха и т.д. Старинное выражение «ночевать под шарами» значит попасть под винтилово и угодить в полицию.

Полицейская часть располагалась в бывшем частном доме 1780-х годов постройки. Пишут, что принадлежал он Минею Лазаревичу Лазареву (Лазярянцу), а в 1850-х был выкуплен для нужд полиции. Гиляровский рассказывал, что у каждой пожарной части в Москве была своя масть лошадей. По масти узнавали, какая команда мчится на пожар. У Сретенской части кони были соловые с белыми хвостами и гривами.

Говорят, что в Сретенской части в 1840-е годы был открыт второй после Петербургского врачебно-полицейский комитет (что-то вроде полиции нравов, надзиравшей за деятельностью публичных домов). Также работал Сретенский арестный дом.

После революции назначение не поменялось, здесь продолжали располагаться пожарная команда и милиция, даже арестный дом сохранился (в разные годы он назывался домом заключения, Сретенским изолятором и Сретенской тюрьмой). В 1940-е здесь Московский топографический политехникум. Ныне Экспертно-криминалистический центр Московского главка МВД.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Екатерининская площадь (ныне площадь Суворова). Чёрно-белая фотография была опубликована в альбоме городских зданий и сооружений, подписана: «Городской училищный дом». Здание возведено в 1911 году, а в советское время надстроено и пристроено одним крылом.

Долгие годы здесь располагался «почтовый ящик» — режимное закрытое предприятие — проектный институт «Ипромашпром». Они разрабатывали проектную документацию для предприятий ракетно-космической промышленности. В наше время тут банк.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Мы уже рассказывали вам о Дворце физкультуры государственного авиазавода №1 имени Авиахима на Ленинградском проспекте. Но мимо этой яркой фотографии сложно пройти. Её сделал Семён Осипович Фридлянд в 1956 году.

На фасаде кумачовый лозунг: «Встретим Спартакиаду народов СССР спортивными достижениями!». Финальные игры Спартакиады проходили в столице как раз в августе 1956-го.

Дворец был заложен в октябре 1931 года, а завершён в сентябре 1934-го. Проект архитектора Николая Александровича Метлина. В основе Дворца зал для выступлений на 500 зрителей — перестроенный бывший гимнастический манеж братьев Рябушинских.

Самое известное выступление во Дворце к спорту не относилось вовсе. В 1959 году прошёл знаменитый показ дома мод Кристиана Диора. Народ валом валил, чтобы посмотреть на французских моделей. В поздние советские годы здание было перестроено, и фасад в духе конструктивизма с гипсовыми статуями советских атлетов (один держал мяч, второй эстафетную палочку) ушёл в небытие. Жаль! Теперь это спорткомплекс «Крылья Советов».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 89 лет. 95 лет назад, в январе 1930 года, на 3-й Рыбинской улице завершилось строительство клуба рабочих фабрики «Буревестник» Союза кожевенников. Архитектор Константин Степанович Мельников.

Проект сильно опережал технические инженерные и строительные способности тех лет (особенно круглая башня, вся из стекла), потому исполнители работ стремились упростить замысел Мельникова. Но в итоге клуб был завершён, пусть и с незначительными отступлениями от проекта. До сих пор смотрится как современный.

Сейчас бы клуб назвали открытым творческим пространством: члены профсоюзов промпредприятий и рабочие фабрики могли посещать его совершенно бесплатно. В поздние советские годы Дом культуры был точкой притяжения жителей района. Сейчас здание в частных руках и закрыто для свободного посещения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Мы на перекрёстке Якиманской набережной и Большой Полянки. На старинной чёрно-белой фотографии — трёхэтажный дом, который построил в 1773 году великий архитектор Василий Иванович Баженов.

Первоначально это была двухэтажная аптека Иоганна Вольфа. Позже дом перестроил Матвей Фёдорович Казаков для генерал-поручика Ивана Ивановича Прозоровского (он был шурином фельдмаршала Суворова). В войну 1812 года дом сгорел полностью (уцелели только стены), но был восстановлен. Посте революции дом арендовало жилищно-строительное товарищество «Рабстрой».

В 1935 году Большая Полянка была сильно расширена. Почти вся нечётная часть улицы была снесена. В том числе и дом Прозоровского. Теперь на этом месте проезжая часть.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. После крупного пожара в здании Института научной информации по общественным наукам РАН 30 января 2015 года большая часть постройки была повреждена и даже утрачена. Долгое время эксплуатировать её не представлялось возможным.

В 2021 году здание было передано в работу публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Здание библиотеки ИНИОН на Нахимовском проспекте строилось в 1964-1967 годах по проекту Якова Борисовича Белопольского, Ефима Петровича Вулыха и Льва Валентиновича Мисожникова. С архитектурной точки зрения — это образец советского модернизма.

Специалисты восстановили четырёхэтажный корпус без изменения его наземных размеров. Фасады также выполнены с учётом первоначального облика института, но с учетом современных норм энергоэффективности.

Для научных работников и посетителей были открыты новое фондохранилище, музейно-выставочные площади, конференц-зал и пространства для культурно-просветительских мероприятий. Интересно, что поступление книг теперь производиться по монорельсовой транспортной системе.

Также благоустроена прилегающая территория. В сохранившейся чаше бассейна, вдоль Нахимовского проспекта, воссоздано общественное пространство, повторяющее ступенчатый характер чаши.

Открытие восстановленного здания института состоялось в 2022 году. Наземный вестибюль станции «Преображенская площадь» на Большой Черкизовской улице.

Станция была открыта 31 декабря 1965 года; на протяжении четверти века была конечной Кировско-Фрунзенской линии (ныне Сокольнической). 1 августа 1990 года линия была продлена в Богородское, до «Улицы Подбельского» (ныне «Бульвар Рокоссовского»).

«Преображенская площадь» — одна из типовых станций, возведённых в 1960-е. По этому проекту также были построены «Первомайская», «Академическая», «Профсоюзная», «Новые Черёмушки», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Войковская», «Водный стадион» и «Речной вокзал». Друг от друга они отличаются лишь кладкой, цветом и типом керамической плитки, покрытием пола, цветом мраморной облицовки колонн и формой светильников.

В 1976 году началось строительство подземного перехода под Большой Черкизовской улицей, который стал продолжением вестибюля метро и получил четыре новых выхода: два к трамвайным остановкам посередине улицы. В 2015 году прошла реконструкция выходов. Над ними были сооружены наземные стеклянные павильоны.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 59 лет. Храм Апостолов Петра и Павла в Петровском-Разумовском. Старинный кадр сделал в 1905 году Мартин Николаевич Шерер.

Петропавловский был возведён в 1690–1691 годах чаяниями Анны Леонтьевны Нарышкиной в помин своего мужа боярина Кирилла Полуектовича Нарышкина. Кто зодчий — неизвестно. Храм фактически был домовой церковью усадьбы Нарышкиных, а затем Разумовских. Он пережил нашествие французов 1812 года, был разорён и к моменту приобретения казной бывшего имения Разумовских пребывал в состоянии ветхом.

Церковь также стала домовой при Петровской земледельческой и лесной академии; была реставрирована и немного пристроена по проекту Николая Леонтьевича Бенуа. Пишут, что была сырой и потому затратной, ибо ремонтировалась весьма часто.

Петропавловский храм был закрыт в первое десятилетие Советской власти, в 1927 году. Приспособить его под что-то другое не удалось. Весной 1934 года храм был уничтожен.

О том, что обе фотографии сделаны с одной точки, ныне напоминает лишь край крыла академии. Он виден на двух снимках справа. Чёрно-белая фотография была опубликована в журнале «Строительство Москвы» в 1930 году (№8−9). Перед вами клуб фабрики «Красные текстильщики», что на Якиманской набережной. Вот что написано в журнальной статье:

Клуб «Красный текстильщик обслуживает 1.600 рабочих. Занимаемый им земельный участок выходит на Якиманскую набережную и Голутвинский пер. Месторасположение клуба весьма удачно, как со стороны ориентировки главного его фасада на Обводный канал Москва-реки, так и со стороны территориальной близости с обслуживаемым производством. Последняя даёт возможность тесной увязки культурно-просветительной, общественной и производственной жизни предприятия. Общая архитектура клуба проста и не лишена крайностей «техницизма». Фасад по массам решён асимметрично, и для его оживления применён мотив обработки стены различными группами окон, отличных между собой по высоте и ширине. Приём пилообразно расположенного сплошного бокового света удачен. Зрительный зал клуба с балконом рассчитан на 600 мест и с обслуживающим его фойе занимает 1-й и часть 2-го этажа. 2-й и 3-й этажи обслуживают собственно клубные помещения: библиотеку, читальный зал, комнаты отдыха и кружковых занятий. Часть этих помещений оборудована раздвижными перегородками (типа многостворчатых дверей столярной работы). Это даёт хорошую возможность комбинирования помещений, согласно необходимости и желанию. Внутренний вид клуба прост до чрезвычайности. Окраска стен шаблонна, что следует поставить на вид организации, производившей работу. Крупным недостатком является отсутствие в данном клубе гимнастического зала. Непонятно, каким образом контролирующие проектировку организации могли проглядеть такое грубое упущение.

Проектировал здание инженер фабрики Розанов. Строительство было закончено весной 1928 года. Фабрика «Красный текстильщик» треста «Пестроткань» находилась в соседнем здании. Это было удобно: со смены — прямо в клуб на политзанятия или на спектакль. Клуб сильно критиковали за отсутствие физкультурного и читального залов, за маленькие гардероб и зал и так далее. Впрочем, как минимум у двух поколений москвичей остались тёплые воспоминания о том клубе. Здесь работал кинотеатр повторного фильма, а в 1980-е проходили дискотеки. Он был снесён в конце 1990-х. Теперь на его месте бизнес-центр «Голутвинский двор».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Пассажирское здание станции Канатчиково. Чёрно-белая фотография была опубликована в Альбоме исполнительных типовых чертежей, изданном управлением по сооружению Московской окружной железной дороги в 1908 году. Здание было возведено, как и все остальные постройки МОЖД, по проекту прекрасного русского архитектора Александра Никаноровича Померанцева.

Дорога прокладывалась в начале 1900-х на некотором отдалении от города, чтобы сократить грузовой транзит. Станция лежала между Живодёрной слободой (это район нынешней станции метро «Ленинский проспект») и Алексеевской психиатрической больницей — знаменитой Канатчиковой дачей. Из-за больницы станция получила название Канатчиково.

В 1917 году окружная железная дорога стала новой границей Москвы. В 1969 году здесь, на станции, снималась Софи Лорен для фильма «Подсолнухи». Историческое здание до сих пор на балансе железной дороги. Здесь теперь дирекция искусственных сооружений РЖД.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. Яуза с Матросского моста. 1959 год. Слева Русаковская набережная (бывшая Старая Дворцовая). Справа — набережная Ганнушкина (бывшая Потешная). Когда-то в этих местах был Потешный городок молодого Петра. В XIX веке это уже обычная промзона.

Преображенский метромост был открыт для движения 31 декабря 1965 года, когда Кировско-Фрунзенская (ныне Сокольническая) линия была продлена до станции «Преображенская площадь». Хронологически это третий из пяти открытых метромостов Москвы и самый короткий из них. Его длина — 330 метров.

Белые корпуса на двух снимках справа — Преображенская больница для душевнобольных. Вернее, филиал больницы, прозванный в те годы Котовской частью. Здесь до 1904 года располагалась фабрика Котовых. Затем фабрика закрылась, недолгое время там было рабочее общежитие.

Для Котовской части Преображенской больницы в 1910 году были выстроены новые корпуса. Уже после революции здесь появился Московский городской институт клинической и социальной психоневрологии. Перед войной, в 1938 году, была учреждена психбольница имени Ганнушкина. Она работает по сей день.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 66 лет. Эволюция обычного московского забора. Нижний Лесной переулок. Ограда знаменитого дома Цветкова. В 1913 году, когда была сделана чёрно-белая фотография, дом огораживал деревянный забор, стилизованный под неорусский стиль. Спустя 110 лет здесь уже кирпичная, оштукатуренная и довольно скучная ограда.

Дом был возведён в 1901 году. Сначала художник Виктор Михайлович Васнецов нарисовал эскиз. По эскизу земляк Васнецова, архитектор Василий Николаевич Башкиров и Борис Николаевич Шнауберт создали проект. Башкиров и Васнецов часто работали в паре. Также ими были построены Третьяковская галерея и дом самого Васнецова.

Цветков был банкиром. Работал в Московском земельном банке. В 27 лет он попал в Голицынский музей и навсегда заболел русской живописью. В 36 лет занялся коллекционированием. Скупал графику, наброски, картины. Быстро собрал внушительную коллекцию, для которой пришлось строить отдельный дом. Говорят, что теремок Цветкова посетил император Николай II. В 1909 году Иван Евменьевич подарил дом и свою коллекцию Москве. Он скончался накануне Февральской революции 1917 года.

В 1926 году Цветковская галерея была расформирована. Коллекция стала базой для отдела графики Третьяковской галереи. Недолго здесь был музей Востока. Потом общежитие и Бюро по размещению иностранцев Наркомата иностранных дел. В войну дом Цветкова служил штабом авиационного полка «Нормандия — Неман», потом здесь разместилась резиденция военного атташе Франции. Ныне здание на балансе МИДа, здесь главк по обслуживанию дипкорпуса.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Автор верхнего снимка Эмиль Готье-Дюфайе. ВДНХ. Павильон «Сахарная свёкла». 1954 год. Впрочем, свёкле он был посвящён только до 1955 года. С 1956-го по 1957 год это уже павильон «Сахар». С 1958-го — «Геология, нефть, газ», в 1959−1963-м — «Нефть, газ», в 1963−1964-м — «Топливная промышленность», с 1964-го — «Нефтяная промышленность».

Павильон возведён на месте старого, довоенного, тоже «свекольного», в 1954 году. Прежний павильон был разобран. Архитектор нового — Алексей Александрович Таций (в соавторах числятся Иван Михайлович Тамаркин, Сергей Сергеевич Ганешин). Павильон №25 был реконструирован. Внутри находится музей нефти.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Стадион «Динамо». Начало 1950-х. На фасаде висит растяжка: ВСЕСОЮЗНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. Первые такие соревнования состоялись в 1951 году, вторые в 1953-м.

Стадион был открыт в августе 1928 года. Проектировали архитекторы «Стройдомбюро» — 41-летний Аркадий Яковлевич Лангман и 32-летний Лазарь Зиновьевич Чериковер. Лангман в то же время проектировал Дом Совета труда и обороны в Охотном ряду (там сейчас Госдума).

Архитекторы задумывали стадион как спортивный комбинат. Под трибунами спортивные залы, тир, раздевалки, кабинеты врачей и т.д. Через несколько лет стало ясно, что мест на трибунах не хватает.

«Большие дни летнего сезона 1934 года на стадионе „Динамо“ (футбольные состязания Москва — Турция и др.) показали, что трибуны этого крупнейшего в Москве стадиона уже не могут вместить огромное количество москвичей, — писал архитектор стадиона Лазарь Зиновьевич Чериковер. — До настоящего времени трибуны стадиона „Динамо“ имели в плане вид подковы, внутри которой были расположены мотовелотрек и футбольное поле с беговой дорожкой. Трек, построенный в 1928–29 гг., к настоящему времени устарел».

В тот год было решено достроить стадион и замкнуть трибуны в единую конструкцию. Так появилась Восточная трибуна, увеличено количество мест. С началом войны «Динамо» использовался как военный лагерь. В стадионном тире, например, готовили снайперов.

Перед Олимпиадой, в конце 1970-х, все трибуны, кроме Западной, были снесены и построены заново. В 2012 году снова были снесены все трибуны (кроме Западной). Стадион был капитально перестроен и переименован в «ВТБ Арену».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет. Красноармейская улица (до 1922 года — Большой Зыковский проезд). Справа дом №4 — бывший загородный ресторан «Аполло». Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е годы. Ныне здесь Музей авиации и космонавтики.

Ресторан был возведён в 1911 году. Принадлежал Василию Петровичу Борисову. Здесь не только кормили, но имелся свой театр-варьете. Веселились, впрочем, недолго. Настал 1917-й. После революции «Аполло» закрылся, дом пришёл в упадок.

В 1925-м Центральный совет Авиахима постановил учредить в Москве центральный аэрохиммузей. Строить новое здание не было времени и денег. Взяли заброшенный ресторан «Аполло». Удобно: рядом аэродром на Ходынском поле и Военно-воздушная академия. Здание спешно отремонтировали. Убрали неуместную лепнину с фасадов. Весной 1926 года начали завозить экспонаты. 18 января 1927 года музей открылся.

Чего здесь только нет: боевые самолёты и модели, авиабомбы, авиавооружение и боеприпасы, радиолокационное оборудование. С 1948 года это Центральный дом авиации и ПВО имени Фрунзе. С 1963 года — Центральный дом авиации и космонавтики. В конце 1980-х музей был закрыт на капремонт. Но перед распадом СССР работы остановились, экспонаты разошлись по другим музеям, много было потеряно безвозвратно. В 1994 году музей открыт вновь. К сожалению, в его экспозиции более нет ни одного подлинного самолёта.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. 2-й Брянский переулок. Храм Богоявления Господня, что в Дорогомилово, был взорван сентябрьской ночью 1938 года. На его месте в 1939-м был возведён восьмиэтажный дом по проекту архитектора Николая Николаевича Соболева.

Храм был построен в 1900-е годы (точнее, был перестроен старый дорогомиловский храм). Новый спроектировал в 1890-х архитектор Василий Егорович Сретенский. Говорят, что за основу проекта Сретенский взял храм Христа Спасителя. Завершения 40-летний архитектор не дождался — умер.

Главный храм Дорогомилова вмещал 10 тысяч прихожан. Наверное, потому в 1920-е стал кафедральным собором всей страны. После закрытия храма Христа Спасителя (или даже раньше) сюда переместилась кафедра патриаршего местоблюстителя митрополита Петра (Полянского). В 1930-е Богоявленский был приговорён к сносу как не имеющий художественной ценности. Чёрно-белая фотография сделана за два месяца до уничтожения. На опустевшем месте в 1939 году был возведён «генеральский» образцовый дом. Он стоит по сей день.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Часовня во имя святого Иоанна Рыльского при Алексеевской психиатрической больнице — Канатчиковой даче. При больницах такие часовни играли вторую роль — больничного морга с возможностью отпевания усопших пациентов. Она была завершена в конце 1900 года, то есть 125 лет назад, по проекту архитектора Леонида Осиповича Васильева. В декабре освящена. Это была тёплая кирпичная часовня в форме креста. Она находится чуть в отдалении от больничных корпусов.

В 1922 году часовня была закрыта; здание по сей день служит моргом. Летом 1998 года часовня вновь освящена и открыта.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет. _______