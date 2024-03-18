След Англии в Мангистауской области

Провластный политолог Данияр Ашимбаев написал статью про забастовку нефтяников в Мангистауской области «Это не нефтяники и не забастовка». Он пишет, будто от имени нефтяников протестуют водители, а нефтяники не бастуют. Интересно, понимает ли Д. Ашимбаев, что он популяризирует одну из очень малоизвестных форм забастовки, которую сами бастующие, может быть, и не понимали, что задействовали? Смысл её в том, что бастует только один цех, но такой, от которого зависит весь производственный процесс. Остальные приходят на работу, и владелец предприятия должен платить им деньги. Рабочие делятся зарплатой с бастующими, и стачка может продолжаться бесконечно.

Такие забастовки распространены в Англии. Там они очень и очень действенны. Почему их мало в других странах – я не знаю. Может быть, потому, что они требуют особого отношения к букве закона, когда буква закона важнее его духа? А для Англии характерен формализм, которым пролетариям грех не воспользоваться.

Хорошо было бы, если бы это было так. Но… водителей увольняют, и на их место набирают других. Очень жаль, что у нас среди пролетариев так много людей, готовых стать предателями. И, к сожалению, это не только от крайней нужды. Многие из штрейкбрехеров, когда нанимаются, искренне считают, что сами никогда бастовать не будут, потому что забастовка – это каприз, или, что хуже – забастовки организовывают некие враги государства, чтобы дестабилизировать его.

Виноваты в этом, в том числе, и такие, как Ашимбаев. В той же самой статье он пишет: «Прошлогодняя так называемая забастовка рабочих «БерАли Мангистау Company» очень хорошо показала сценарность такого рода акций. Тогда стереотип о нарушении трудовых прав нефтяников Мангистау был использован с целью изменения тендера и получения незаконных преференций. Точно так же с конца прошлого года ситуация развивается и вокруг компании West Oil Software»».

Опровергнуть это мнение можно одним непреложным фактом. Как известно, люди в массе своей любят стабильность и хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. И пролетарии тоже. Это значит, что без серьёзной причины никакой забастовки не будет. Забастовки всегда вынужденные. Если на предприятии всё хорошо, или пусть даже не всё, но рабочих устраивает – пытающихся организовать забастовку они пошлют к чёрту. Как бы талантливы ни были организаторы – у людей имеется своя голова. И раз забастовка есть, требования бастующих есть — значит, владелец, в погоне за доходами, довёл до этого.

Алеся Ясногорцева