Крест Петра I, вырезанный им собственноручно в память о спасении

Во время одной из поездок в Архангельск имел место, на мой взгляд, один из важных случаев в судьбе Петра I: молодой государь совершал "первые шаги" в море и только готовился к великим делам своим - и вдруг чуть не погиб. Как же это произошло? И где сейчас крест, который Пётр вырезал собственноручно в память о спасении? Деревяный крест, вырезанный царём Петром I. Фото Ксении

Пётр I побывал в Архангельске трижды: в 1693, 1694 и 1702 годах. Именно здесь он познакомился с морем и навсегда полюбил его. Пётр Алексеевич не только любовался кораблями, но и совершал выходы в открытое море.

В первый приезд он прошёл примерно до обозначенного на карте острова Сосновец и вернулся обратно в город. Во второй раз Государь дерзнул проделать более длинный путь: дошёл до мыса Святой Нос и обогнул его.

Но до этого Пётр успел сходить на Соловецкие острова, по пути на которые царю пришлось волей судьбы задержаться в Пертоминском монастыре. Именно это путешествие чуть было не стоило ему жизни. Карта из материалов Архангельского краеведческого музея

Начало путешествия на Соловки

Посещение Соловков Пётр запланировал ещё на первый приезд в Архангельск. Это была одна из главных целей путешествия на север. Соловецкий монастырь.

Гравюра 1744 года

Государю хотелось поклониться от себя и от имени брата Ивана мощам преподобного Зосимы, основателя Соловецкого монастыря, и преподобного Савватия, первообитателя Соловецкого острова.

Специально для этого похода к приезду царя на восточном берегу Мосеева острова под руководством голландских матсеров Питера Баса и Гербранта Янсена была выстроена 12-пушечная яхта "Святой Пётр". Модель яхты "Святой Пётр". М 1:100. Изготовил П.А.Новиков (1989 г.). Из собрания Северного морского музея.

Сопровождать царя должен был архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий (Любимов) - близкий ему по духу преобразователь, мыслитель, активный борец с прежним укладом и старообрядчеством. Знакомы они были давно, Пётр к нему относился с почтением и, по одной из исторических версий, даже хотел сделать патриархом.

Но в первый приезд (1693 г.) посещение Соловков не состоялось. Пётр Алексеевич передумал. Он предпочёл отправиться в другую сторону - провожать английские и голландские купеческие корабли в море. И в тот год по какой-то причине больше в дальнее плавание он не ходил.

Во второй приезд (1694 г.) всё шло по плану. Из Архангельска в сторону Соловецких островов Пётр решил отправиться ранним утром 30 мая, прямо в свой день рождения. Вероятно, молодой царь хотел сделать себе такой подарок к 22-летию. Вышли из города между 3 и 4 часами утра - на севере в этот период уже совсем светло.

Вместе с Государем на яхте, кроме архиепископа Афанасия, были другие доверенные лица: дядька Тихон Стрешнев, двоюродный дядя Василий Нарышкин, учитель Никита Зотов, личный врач Захарий ван дер Гульст, милый друг и помощник Патрик Гордон, духовник Пётр Васильев. А также несколько солдат и экипаж.

Начало путешествия омрачилось двумя событиями. В первый день случился полный штиль и пришлось сутки простоять в устье Северной Двины. А к концу следующего дня внезапно от апоплексического удара скончался Захарий Гульст. Утром его тело было отправлено на берег, похоронами поручили заняться Францу Лефорту.

Несмотря ни на что, поход на Соловки не отменили. Задуманное надо было завершить. Да и в монастыре царя ждали и готовились к его приезду ещё год назад. Поэтому, как только появился попутный ветер, сразу отправились в путь.

Как вся царская свита чуть не погибла в шторм

К вечеру 1 июня яхта благополучно прошла почти половину пути - и вдруг началась сильная буря. По преданию, все моряки, бывшие на судне, пришли в совершенный ужас и молились, приготовляясь к смерти. И только сам Пётр и кормчий Антип Тимофеев мужественно противостояли морской стихии.

Существует легенда, будто бы Пётр сам хотел взять штурвал и пристать к берегу, но смелый крестьянин сказал: "Садись, царь, на своё место. Не твоё это дело. Сам справлюсь!". И после нескольких неудачных попыток преодолел волны и сумел подойти к берегу. Пётр, восхищённый мастерством кормчего, щедро наградил его и жаловал шапку и кафтан со своего плеча.

Насколько я понимаю, Антип Тимофеев, монастырский стрелец и лодейный кормщик (рулевой), был специально командирован с Соловков в Архангельск, чтобы безопасно провести государеву яхту до островов. Обычная практика, если судно первый раз идёт в незнакомую местность.

Со своей задачей рулевой справился на 1000 процентов - по сути, он спас жизнивсем высокопоставленным пассажирам.

Архиепископ Афанасий выдал Тимофееву грамоту, в которой наказывал архимандриту Соловецкого монастыря не притеснять Антипку, не заставлять отрабатывать время, проведенное в пути, и не брать с него денег за дни отсутствия. В документе был обозначен размер царского вознаграждения: 30 рублей (5 рублей на сукно, 25 рублей на что угодно).

Несколько дней в Пертоминском монастыре

Шторм настиг яхту недалеко от входа в Унскую губу. В этом коварном месте, у так называемых рогов, пострадало немало кораблей. В истории отмечено крушение 1561 года, во время которого погибли святые Вассиан и Иона. Затем в 1599 году здесь попал в бурю преподобный старец Троице-Сергиева монастыря Мамонт. Ему пришлось пережидать ненастье на берегу. И здесь он поставил часовню в память о тех погибших святых.

Так был основан Пертоминский монастырь, в котором в 1694 году четыре дня (2-6 июня) провел царь Пётр I в ожидании благоприятной погоды. Макет Пертоминского монастыря. Источник фото: vaga-land.livejournal.com/279197.html

Как Пётр чувствовал себя, впервые пережив настоящий шторм и чудом спасшийся из него? Что передумал? Чем занимался?

В дневнике Патрика Гордона сказано, что царь молился в церкви на литургии, пел на клиросе и читал апостольские послания. Думается, что Пётр действительно молился много. Были причины.

Вот сам он чуть не погиб вместе со свитой, едва отпраздновав 22-летие. А несколько месяцев назад полностью осиротел - умерла его мать, Наталья Кирилловна, в которой души не чаял и любил безмерно. Намедни умер личный врач, тоже, наверно, очень близкий человек.

Ещё в голове постоянно крутились мысли о скорой и неизбежной войне с турками при отсутствии у России регулярного военного флота.

Пётр Алексеевич потом рассказывал накануне Великого посольства, что во время шторма дал обет Богу и своему покровителю Святому апостолу Петру (чьё имя, кстати, носила яхта) поклониться ему в Риме, куда собирался отправиться, "покорив турок".

Полностью турок покорить не получилось, и до Ватикана Пётр Алексеевич так и не добрался. Зато основал свой Рим, свой город Святого Петра на берегах Невы. И мы его за этот город любим и благодарим.

Пертоминскому монастырю как благодарность за приют были подарены на дальнейшее строительство 2000 рублей, на содержание братии 600 рублей и ещё значительные территории с озёрами, пахотной землёй, покосами, лесами и тонями.

Хорошей погоды пришлось ожидать несколько дней, а без дела наш Государь находиться не мог, поэтому принялся плотничать. В знак счастливого спасения его и свиты он вырубил большой крест из сосны и собственноручно поставил его на морском берегу близ монастыря.

В нижней части креста вырезал надпись на голландском языке: "DAT KRUYS MAKEN KAPITEIN PITER VAN A CH 1694" / "Сей крест поставил капитан Пётр в лето христово 1694". В нижней части креста вырезал надпись на голландском языке: "DAT KRUYS MAKEN KAPITEIN PITER VAN A CH 1694" / "Сей крест поставил капитан Пётр в лето христово 1694".

До Соловков Пётр благополучно добрался, провел там несколько дней, молился, поклонился святым мощам угодников Савватия и Зосимы, как мечтал, пожертвовал денег на раку и иконостас, щедро одарил монахов, обители велел приписать две пустыни. И 13 июня вернулся в Архангельск.

Судьба Петровского креста

К концу 18 века крест начал подгнивать и его убрали с берега моря в Успенскую церковь Пертоминского монастыря (не сохранилась).

В 1805 году городская дума Архангельска выступила с инициативой о переносе Петровского креста в Троицкий кафедральный собор, на что получила разрешение императора Александра I. Вид на Троицкий собор со стороны Северной Двины. Фрагмент открытки начала 20 века.

Сначала санным путем его доставили в Ильинскую церковьна Кегострове, где Пётр Алексеевич любил бывать. А летом уже на катере крест привезли в город и поместили в собор. Петровский крест в интерьере Троицкого собора. Фотограф Борис Оттлие (1929 г.).

Храм был разрушен в 1929 году. Его разобрали на кирпич, из которого на этом же месте впоследствии построили Дом культуры (сейчас Театр драмы им. Ломоносова). Разрушение Свято-Троицкого собора. Фотограф Борис Оттлие (1929 г.).

Долгое время считалось, что крест был утрачен вместе с собором. Но в какой-то момент (точно год не обозначен) сотрудники Архангельского музея решили провести исследование в отношении хранящегося у них креста, который был очень похож на Петровский, но не имел вырезанного им посвящения.

Зато к кресту была прикреплена металлическая табличка с другой надписью: "Пётр Челищев 1791 VII".

Пётр Челищев совершил путешествие по русскому северу как раз в 1791 году. Свои впечатления и наблюдения о жизни этих регионов он изложил в книге (издана спустя много лет после его смерти).

Из дневниковых записей Челищева стало известно, что он посетил Пертоминский монастырь, где находился крест, поставленный его великим тёзкой. Крест к тому моменту начал подгнивать, и Челищев его подновил. Видимо, вместе с испорченными слоями дерева пришлось стесать и надпись, вырезанную царём.

Взамен путешественник прикрепил табличку со своим именем и датой работы. Вероятно, крест именно тогда отправили в Успенскую церковь монастыря, а на историческом месте Челищев поставил другой изготовленный им крест меньшего размера.

Обнаруженную в запасниках музея реликвию сравнили с историческими фотографиями. И - о, чудо! Размер, форма креста и все трещинки в точности совпали. Можно сказать, случайная находка. Петровский крест в интерьере Троицкого собора. Фотограф Борис Оттлие (1929 г.). И крест в Архангельском музее.

Оказывается, крест Петра I в конце 1920-х годов, когда страну захлестнула волна религиозной ненависти, был чудесным образом спасён, как когда-то спасся во время бури и сам Государь! И даже цифру "4" можно разглядеть в нижней части - это всё, что осталось от даты "1694" . Фото Ксении

Все свои думы и тревоги тех нескольких дней вложил в этот крест молодой царь Пётр, переживший потерю близких, сам едва не погибший, стоявший на пороге больших свершений и побед, разочарований и предательств. Вся жизнь его ещё была впереди, все главные дела, ставшие возможными благодаря счастливому спасению. И крест тому свидетель.

Теперь он находится на постоянной экспозиции "Архангельск – первые ворота Российского государства", которая располагается в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы».

https://zen.yandex.ru/media/kseniagidspb/unikalnaia-relikvii...

https://artefact.culture.ru/ru/subject/krest-petra-i