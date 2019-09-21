Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне

К началу Великой Отечественной фашистская Германия уже оккупировала почти всю Европу и решила расширить свои владения на востоке счет Советского союза. Германия рассчитывала на быструю войну, однако она недооценила противника, и план блицкрига провалился. Это произошло во многом благодаря героизму народа нашей страны.Несмотря на неожиданное и вероломное нападение, наши отцы, деды и прадеды смогли переломить ход войны и освободить Европу от фашизма.
Разберемся в терминах
Некоторые путаются даже в датах: когда была Великая Отечественная война, а когда Вторая мировая? И в чем между ними разница?Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов является составной и решающей частью Второй мировой, которая началась еще в 1939 году с агрессии нацистской Германии в отношении европейских государств. Из них отразить нападение нацистов смогла только Великобритания.
Нападение немецких войск и их союзников на СССР называют Великой Отечественной войной в России и постсоветских государствах. В англоязычных странах используется термин Eastern Front of World War II (Восточный фронт Второй мировой войны), в Германии - термин Deutsch-Sowjetische Krieg (немецко-советская война), поскольку в 1941-1945 годах боевые действия происходили и на других театрах Второй мировой – в Тихом океане, Средиземноморье и Африке, а в 1944 году в Европе открылся второй фронт.Немецкие военнопленные в Москве. 1944 год.
Вопреки распространенному мнению, с капитуляцией Германии в мае 1945 года Вторая мировая война не закончилась. Последний союзник фашистов, Япония, не хотела капитулировать. Однако ей все-таки пришлось подписать акт о капитуляции после поражения, понесенного от советских войск, и после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Вооруженными силами США. Таким образом, Вторая мировая война закончилась в сентябре 1945 года, при этом СССР и Япония так и не подписали мирный договор(но по Куриллам бодается!).
Расстановка сил перед войной
Обстановка перед началом Великой Отечественной была накалена до предела. На границе в СССР у Германии и ее союзников уже были 5,5 из 8,5 миллионов военнослужащих, а также более 47 тысяч орудий и минометов, более 4 тысяч танков, около 5 тысяч боевых самолетов.У Советского Союза в приграничных с Германией районах находились 2,9 миллиона военнослужащих Красной Армии, почти 33 тысячи орудий и минометов, более 14 тысяч танков и более 9 тысяч самолетов. Общий численный состав Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР тогда составлял 4,8 миллионов человек.
Союзники
Войну против СССР Третий Рейх начал не один. До 1943 года на стороне немцев в войне участвовали Италия и «Голубая дивизия» добровольцев из Испании, до 1944 года – Румыния, Словакия, Финляндия и Болгария. Союзниками Германии также были Венгрия и Хорватия. Были и другие страны, которые сотрудничали с Рейхом во Второй мировой. Особенно среди них выделяется Япония, которая, как и Италия была одной из трех стран «оси».Во главе же антигитлеровской коалиции наряду с Советским союзом стояли США и Великобритания. Но скорее демотиватор очень верно характеризует позицию того времени.Всего в коалицию входило 26 государств мира. Однако еще до открытия второго фронта, в 1942 году, французское освободительное движение Шарля де Голля «Сражающая Франция» направило в помощь СССР французских летчиков и механиков.Советские лётчики и французские пилоты эскадрильи «Нормандия-Неман» в районе Курской дуги
В результате в городе Иваново была сформирована знаменитая французская авиационная эскадрилья «Нормандия – Неман», которая участвовала в Курской битве, в Белорусской операции, в освобождении Литвы и в боях в Восточной Пруссии.
Что такое «Барбаросса»
План нападения на СССР немцы назвали операцией «Барбаросса» в честь жившего в Средние века короля Германии и императора Священной Римской империи Фридриха I.
Это был выдающийся немецкий монарх, предпринявший немалое количество военных походов, в том числе возглавлявший Третий крестовый поход к Святой земле. Прозвище Барбаросса, что по-итальянски означает «рыжая борода», Фридрих I получил во время походов в Италию.Карта плана операции "Барбаросса"
О «жизненном пространстве» на востоке
Намерения нацистской Германии относительно СССР отражены в так называемом «Генеральном плане Ост».«Генеральный план Ост» представлял собой ряд документов, в которых достаточно подробно говорилось о том, как именно немцы собирались использовать «жизненное пространство» на востоке.Карта плана "Ост"
Захваченные земли в случае победы нацисты хотели очистить от местного населения и колонизировать, природные богатства - присвоить. Всех евреев фашисты намеревались физически ликвидировать еще до начала переселения, а славян (русских, поляков, белорусов, украинцев, чехов) изгнать с занимаемых ими земель и передать эти земли немцам. Небольшую часть местного населения предполагалось подвергнуть ассимиляции – «онемечиванию».
По мнению советских ученых, под выселением немцы на самом деле понимали истребление.
Дети без прошлого
Из вывезенных нацистами на «перевоспитание» детей домой вернулись три процента.
После войны на родину вернулись только 2-3% похищенных детей, остальные же выросли и состарились, считая себя немцами. Они и ихпот омки не знают правды о своем происхождении и, скорее всего, уже никогда не узнают.
Людские потери
«Неужели так много?». Немцы не знают, сколько русских убили их предкиЗа годы войны наша страна потеряла столько людей, что до сих пор трудно подсчитать точное число всех тех, кто был убит, погиб в период оккупации, пропал без вести, был вывезен на работы в Германию и попал в плен.
По современным оценкам, людские потери СССР за время войны составили более 26 миллионов человек. Из них 8,7 миллиона человек – погибшие советские солдаты. 7,4 миллиона человек – преднамеренно истребленное мирное население. 6,1 миллиона человек – мирное население, погибшее во время оккупации.
В то же время Германия и ее союзники потеряли 8,6 миллионов человек, из них 7,1 миллиона человек – немецкие военнослужащие.
Использованы данные статистического исследования «Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооруженных сил» под редакцией кандидата военных наук, профессора АВН генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева.
Будущего миллионера Фолькера Хайнеке похитили в детстве для «спецпроекта» СС.Фолькер Хайнеке. © / Георгий Зотов /
Обозревателю «АиФ» удалось пообщаться с Фолькером Хайнеке - миллионером из Гамбурга. В 1942 г. его, двухгодовалого, забрали из дома в России эсэсовцы. Чтобы превратить русского ребёнка в «арийского пса»…
Мы обходим с 72-летним Фолькером его виллу в предместье Гамбурга. Дом постройки XIX в., старинное пианино и картины на стенах, охотничьи ружья. Разговариваем по-английски - герр Хайнеке не знает русского. Он лишь начинал говорить на нём, когда голубоглазого светловолосого малыша отняли у родителей офицеры СС, чтобы отвезти в сеть приютов «Лебенсборн». В 1942-1944 гг. в этот «инкубатор арийцев» было направлено 50 000 (!) детей с оккупированных территорий СССР: им дали немецкие имена, отправив на воспитание в немецкие семьи. Лишь пара сотен вернулись домой после Победы, остальных найти не удалось. Подавляющее большинство этих детей до сих пор считают себя немцами. Так считал и Фолькер Хайнеке, пока в 2002 г. вдруг не выяснил: его настоящее имя Саша Литов.
«Ты ариец!»
Георгий Зотов, «АиФ»: - Вы ничего не помните о своём детстве в СССР?
Фолькер Хайнеке: - К сожалению, нет. Мои первые воспоминания - из польского города Лодзь, где находился детский концентрационный лагерь «Киндер КЦ». Именно там специалисты СС отбирали ребятишек для приютов «Лебенсборна», проверяя их на принадлежность к арийской расе. Смутно помню, как человек в белом халате измеряет линейкой моё лицо, кричит на меня, чтобы я стоял прямо, а я плачу и закрываюсь руками. Следующая вспышка памяти - мрачный комплекс «Лебенсборна» под Дрезденом, который в 1938 г. открывал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер: вопли надзирателей, рыдания детей... Недавно я приехал туда, прошёлся по коридорам. Казалось, комнаты говорят со мной: вот тут нас кормили, туда водили на физкультуру, тут заставляли зубрить немецкий язык.В приют СС под Лейпцигом (лето 1943 г.) детей помещали под немецкими именами, но в госархивах США хранятся документы, в которых значится истинное имя Фолькера Хайнеке - Саша Литов, место рождения - Крым, СССР. Фото из архивов ФРГ.
- Когда именно вас перевезли из Крыма в Лодзь?
- Судя по документам, я попал в «Киндер КЦ» в декабре 1942 г., а уже в августе 1943-го меня усыновили - мой приёмный отец, бизнесмен Адальберт Хайнеке, был очень богатым человеком. Его фирма владела торговым флотом и сетью птицефабрик: вместе с моей приёмной матерью они состояли в нацистской партии, имели знакомства среди высших бонз Третьего рейха. Согласно медицинским показателям чета Хайнеке не могла иметь детей. Тогда Адальберт обратился напрямую к Гиммлеру: дескать, поскольку для управления фирмой нужен наследник, он хочет усыновить «арийского ребёнка» через «Лебенсборн». Позже Адальберт рассказал: в приюте их ввели в комнату, полную детей; все смотрели на гостей настороженно, и лишь я подошёл к ним. Поэтому меня и забрали.
- Приёмные родители были в курсе, что вы русский?
- Мои метрики, как и прочих детей в «Лебенсборне», были сфальсифицированы - в документах по усыновлению записано: я немец, родился в городе Одерберг, Верхняя Силезия. Но однажды в споре отец бросил фразу: «Ты меня не поймёшь - мы с тобой из разных земель». Думаю, он что-то знал. Вскоре после войны, играя в саду, я услышал разговор соседских мальчишек: мол, Фолькер-то родом не из семьи Хайнеке - «чужак». Но я не придал этому значения. В день моего 18-летия Адальберт Хайнеке решился раскрыть тайну - он признался, что я был усыновлён. Это не шокировало - приёмные родители отлично ко мне относились. В то же время Адальберт всегда жёстко уводил в сторону разговор о моём прошлом: «Тебе не нужно это знать. Будет хуже».Офицеры СС «крестили» детей, попавших в «Лебенсборн». Фото из архивов ФРГ
- Как же вы поняли, что родились в другой стране?
- В 1975 г. мои приёмные родители умерли. Тогда я впервые открыл «секретную дверь» - сейф, ключ от которого хранился только у Адальберта Хайнеке. Он никому его не давал. И не поверил своим глазам - оказывается, меня усыновили через сеть приютов «Лебенсборн»! Нутро сейфа содержало бумаги об усыновлении и письма с информацией о состоянии моего здоровья чиновникам СС в Мюнхене (усыновители должны были отчитываться, как содержатся дети арийской расы). Я впервые задумался: а где же реальное место моего рождения? Ведь «Лебенсборн» отнял сотни тысяч младенцев у отцов и матерей со всей Европы. Я начал копать архивы, но тщетно - почти все досье «Лебенсборна» по приказу Гиммлера сожгли 27 апреля 1945 г. И только 11 лет назад один из телеканалов нашёл документы обо мне… в военном архиве США. Там лежала моя первая карточка из концлагеря «Киндер КЦ» с настоящим именем - Alexander Litau, в которой названо место, откуда меня похитили эсэсовцы, - Крым, тогда входивший в состав России, деревня Alnowa у Симферополя. Боже мой, я был так счастлив!.. Наконец-то я узнал, как меня зовут и откуда я родом.
- Насколько я знаю, вы потом побывали в Крыму?
- Да, в 2002 г. Ехал на поезде в Симферополь, не спал всю ночь, думал: я возвращаюсь на родину - как она примет меня? Я даже по-русски не говорю. В детстве у меня болел правый глаз - как сказал врач, из-за сильного удара. Я мог пострадать за попытку объясниться на русском, ведь в приюте «Лебенсборна» избивали за одно слово, сказанное на родном языке. «Ты ариец и должен знать лишь немецкий» - эти слова медсестры в приюте СС я запомнил навсегда... Однако в Крыму меня встретили столь радушно, что моё сердце растаяло.
«Ледяной» Борман
- Вам не удалось найти своих родных?
- (Вздыхает.) Нет. Я сделал тест ДНК, но проблема в другом: я не знаю своей настоящей фамилии. Я встречался и с Литау, и с Лито, и с Литава… Оказалось, среди них нет моих родственников. Есть вероятность, что моё имя звучит как Александр Литов - эсэсовский канцелярист, писавший метрику, явно сделал ошибки как в моей фамилии, так и в названии населённого пункта. Точно известно: в конце ноября 1942-го отряды СС проводили карательные акции в районе села Анновка. Сразу несколько старых женщин рассказали мне: они видели, как эсэсовцы вырывали из рук матерей плачущих детей и уводили с собой. Я не обнаружил в Крыму деревни Alnowa - это может быть или та же Анновка, или село Айвовое…
Я всё время думаю: мои родители, конечно, уже умерли, но, может быть, живы братья и сёстры? У меня есть друг - Герман Людеке. Его родители были убеждёнными нацистами, боготворили Гитлера. В 1995 г. на смертном одре мать Германа вдруг сказала: «Я не твоя мама - тебя усыновили через «Лебенсборн». Он чудом отыскал своё досье: Герман поляк, его имя Роман Радомский. Вскоре он смог найти и обнять своего родного брата. Можно сказать, мне повезло - я попал в семью, где меня любили, приёмный отец оставил мне в наследство свою фирму и огромное состояние. А если бы я не соответствовал арийскому стандарту? Отправили бы в Освенцим или просто убили выстрелом в затылок, как три четверти детей из «Киндер КЦ». Какое будущее ожидало нас в случае победы нацистов? «Лебенсборн» - фабрика убийц. Тысячи детей, отнятых у семей партизан, должны были вернуться на родную землю в качестве арийских псов СС, убивать и мучить своих же братьев. Гиммлер хотел раздать 5000 славянских детей в богатые германские семьи, дабы вырастить «наместников покорённых земель». Может быть, и из меня готовили будущего гауляйтера Крыма? Слава богу, этого не случилось.Саша (Фолькер) с приёмными мамой и папой, 1943-1945 гг. И с матерью возле поместья Гитлера в Баварии (вверху), 1952 г. Фото предоставлено Фолькером Хайнеке
- Верно ли, что оккупационные власти США в 1948-1949 гг. заводили дело с целью забрать вас от приёмных родителей?
- Как я сказал, мой приёмный отец был членом нацистской партии. В этот дом, где мы с вами сейчас сидим, приезжал заместитель Гитлера Мартин Борман. Он пил кофе в гостиной, пытался со мной играть, но его взгляд оставался ледяным, а лицо - непроницаемым. Помню, как в феврале 1945-го сюда заехал Гиммлер. Знаете, ведь поразительно - оставалось всего три месяца до краха Третьего рейха, а этот человек, чьи руки были запачканы в крови миллионов людей, договаривался с Адальбертом Хайнеке о… покупке цыплят - у рейхсфюрера была своя птицефабрика. Учитывая такие знакомства, американцы начали проверку деятельности моего приёмного отца. Едва они выяснили, что я усыновлён, меня пожелали «конфисковать». Но Адальберт Хайнеке задействовал связи (а может быть, и деньги) и смог доказать: ребёнку будет хорошо в приёмной семье в Германии.
- Собираетесь ли вы ещё приехать в Крым и Россию?
- Да, конечно. Я вообще был бы счастлив получить гражданство РФ - по крови-то я русский. Сейчас вот получил очередные документы из архива о красноармейце Иване Литове - он был тяжело ранен в Сталинграде в 1943 г. и умер в госпитале города Камышин. Вдруг это мой отец? Кстати, племянник моих приёмных родителей тоже был убит в сталинградском сражении. Кто знает, может, они с моим настоящим отцом стреляли друг в друга… Я чувствую пустоту внутри себя… Так хочется найти могилы своих родителей, положить цветы, молча постоять у надгробия… Это сейчас моя главная задача. Иногда дети, бывшие в приютах СС «Лебенсборн», устраивают встречи в Германии. Я общаюсь с ними и вижу: у многих жизнь сложилась чудовищно, несмотря на то что в приёмных семьях их любили и холили.
Видимо, когда солдаты в чёрной форме вырывают тебя из рук отца и матери, этого не забыть, даже если ты совсем ребёнок. О, есть ещё одна вещь, что я должен успеть. Я мечтаю выучить русский язык. Для меня это так важно - снова говорить по-русски.
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