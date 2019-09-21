Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне

К началу Великой Отечественной фашистская Германия уже оккупировала почти всю Европу и решила расширить свои владения на востоке счет Советского союза. Германия рассчитывала на быструю войну, однако она недооценила противника, и план блицкрига провалился. Это произошло во многом благодаря героизму народа нашей страны.Несмотря на неожиданное и вероломное нападение, наши отцы, деды и прадеды смогли переломить ход войны и освободить Европу от фашизма.

Разберемся в терминах

Некоторые путаются даже в датах: когда была Великая Отечественная война, а когда Вторая мировая? И в чем между ними разница? Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов является составной и решающей частью Второй мировой, которая началась еще в 1939 году с агрессии нацистской Германии в отношении европейских государств. Из них отразить нападение нацистов смогла только Великобритания.

Нападение немецких войск и их союзников на СССР называют Великой Отечественной войной в России и постсоветских государствах. В англоязычных странах используется термин Eastern Front of World War II (Восточный фронт Второй мировой войны), в Германии - термин Deutsch-Sowjetische Krieg (немецко-советская война), поскольку в 1941-1945 годах боевые действия происходили и на других театрах Второй мировой – в Тихом океане, Средиземноморье и Африке, а в 1944 году в Европе открылся второй фронт. Немецкие военнопленные в Москве. 1944 год.

Вопреки распространенному мнению, с капитуляцией Германии в мае 1945 года Вторая мировая война не закончилась. Последний союзник фашистов, Япония, не хотела капитулировать. Однако ей все-таки пришлось подписать акт о капитуляции после поражения, понесенного от советских войск, и после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Вооруженными силами США. Таким образом, Вторая мировая война закончилась в сентябре 1945 года, при этом СССР и Япония так и не подписали мирный договор(но по Куриллам бодается!).

Расстановка сил перед войной

Обстановка перед началом Великой Отечественной была накалена до предела. На границе в СССР у Германии и ее союзников уже были 5,5 из 8,5 миллионов военнослужащих, а также более 47 тысяч орудий и минометов, более 4 тысяч танков, около 5 тысяч боевых самолетов. У Советского Союза в приграничных с Германией районах находились 2,9 миллиона военнослужащих Красной Армии, почти 33 тысячи орудий и минометов, более 14 тысяч танков и более 9 тысяч самолетов. Общий численный состав Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР тогда составлял 4,8 миллионов человек.

Союзники

Войну против СССР Третий Рейх начал не один. До 1943 года на стороне немцев в войне участвовали Италия и «Голубая дивизия» добровольцев из Испании, до 1944 года – Румыния, Словакия, Финляндия и Болгария. Союзниками Германии также были Венгрия и Хорватия. Были и другие страны, которые сотрудничали с Рейхом во Второй мировой. Особенно среди них выделяется Япония, которая, как и Италия была одной из трех стран «оси». Во главе же антигитлеровской коалиции наряду с Советским союзом стояли США и Великобритания. Но скорее демотиватор очень верно характеризует позицию того времени. Всего в коалицию входило 26 государств мира. Однако еще до открытия второго фронта, в 1942 году, французское освободительное движение Шарля де Голля «Сражающая Франция» направило в помощь СССР французских летчиков и механиков. Советские лётчики и французские пилоты эскадрильи «Нормандия-Неман» в районе Курской дуги

В результате в городе Иваново была сформирована знаменитая французская авиационная эскадрилья «Нормандия – Неман», которая участвовала в Курской битве, в Белорусской операции, в освобождении Литвы и в боях в Восточной Пруссии.

Что такое «Барбаросса»

План нападения на СССР немцы назвали операцией «Барбаросса» в честь жившего в Средние века короля Германии и императора Священной Римской империи Фридриха I.

Это был выдающийся немецкий монарх, предпринявший немалое количество военных походов, в том числе возглавлявший Третий крестовый поход к Святой земле. Прозвище Барбаросса, что по-итальянски означает «рыжая борода», Фридрих I получил во время походов в Италию. Карта плана операции "Барбаросса"

О «жизненном пространстве» на востоке

Намерения нацистской Германии относительно СССР отражены в так называемом «Генеральном плане Ост». «Генеральный план Ост» представлял собой ряд документов, в которых достаточно подробно говорилось о том, как именно немцы собирались использовать «жизненное пространство» на востоке. Карта плана "Ост"

Захваченные земли в случае победы нацисты хотели очистить от местного населения и колонизировать, природные богатства - присвоить. Всех евреев фашисты намеревались физически ликвидировать еще до начала переселения, а славян (русских, поляков, белорусов, украинцев, чехов) изгнать с занимаемых ими земель и передать эти земли немцам. Небольшую часть местного населения предполагалось подвергнуть ассимиляции – «онемечиванию».

По мнению советских ученых, под выселением немцы на самом деле понимали истребление.

Дети без прошлого

Из вывезенных нацистами на «перевоспитание» детей домой вернулись три процента.

В 1941-1944 годах нацисты тысячами вывозили из СССР и Польши маленьких детей «нордической внешности» в возрасте от двух месяцев до шести лет. Они попадали в детский концентрационный лагерь «Киндер КЦ» в Лодзи, где определяли их «расовую ценность».Дети, которые прошли отбор, подвергались «начальной германизации». Им давали новые имена, подделывали документы, заставляли говорить по-немецки, а затем отправляли в приюты «Лебенсборн» для усыновления. Далеко не все немецкие семьи знали о том, что усыновленные ими дети вовсе не «арийской крови».

После войны на родину вернулись только 2-3% похищенных детей, остальные же выросли и состарились, считая себя немцами. Они и ихпот омки не знают правды о своем происхождении и, скорее всего, уже никогда не узнают.

Людские потери

«Неужели так много?». Немцы не знают, сколько русских убили их предки За годы войны наша страна потеряла столько людей, что до сих пор трудно подсчитать точное число всех тех, кто был убит, погиб в период оккупации, пропал без вести, был вывезен на работы в Германию и попал в плен.

По современным оценкам, людские потери СССР за время войны составили более 26 миллионов человек. Из них 8,7 миллиона человек – погибшие советские солдаты. 7,4 миллиона человек – преднамеренно истребленное мирное население. 6,1 миллиона человек – мирное население, погибшее во время оккупации.

В то же время Германия и ее союзники потеряли 8,6 миллионов человек, из них 7,1 миллиона человек – немецкие военнослужащие.

Использованы данные статистического исследования «Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооруженных сил» под редакцией кандидата военных наук, профессора АВН генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева.