Героический подвиг наводчика Петра Киктенко

Развернул гаубицу и открыл огонь прямой наводкой.

На фронте гаубицы били по навесной траектории с закрытых позиций. Огонь прямой наводкой был исключением из правил и применялся крайне редко.

Сегодня расскажем удивительную историю артиллериста Петра Киктенко. Он с первых дней войны участвовал в боях, прошел путь от границы до Севастополя.

В годы Великой Отечественной Петр служил наводчиком в составе 134-го гаубичного артиллерийского полка. Это подразделение имело на вооружение 122-мм и 152-мм орудия, которые вели огонь по навесной траектории в нескольких километрах от линии фронта.22 июня 1941 года эта часть встретила войну у границы в Молдавской ССР. Артиллеристы поддерживали советую пехоту 95-й дивизии, закрепившуюся на подготовленных позициях у реки Прут.Красноармейцы упорно сражались, три дня они сдерживали натиск врага, но силы были неравны. Так, между 95-й и 176-й дивизиями был разрыв в 70 километров, который контролировали только немногочисленные пограничные отряды.Румынско-немецкие войска ударили по менее укрепленным местам обороны и принялись окружать наши части. Чтобы избежать попадания в котел, было решено отойти на восток. В середине июля Киктенко принимал участие в обороне Кишинева.16 июля советские части начали выходить из города, однако планомерный отход нарушила внезапная атака румынской танковой дивизии.Батарее Киктенко повезло, ей удалось пройти до встречи с врагом, а вот 9-я батарея полка при движении по городу вышла на вражескую бронетехнику.Артиллеристы не успели развернуть тяжелые орудия и вынуждены были использовать только винтовки, пулеметы и гранаты.После нескольких часов боя в окружении немногим удалось прорваться к своим.На следующий день суровые испытания выпали и на долю батареи Петра Киктенко.17 июля она отходила в район деревни Кирка для поддержки стрелкового полка. Румыны опередили артиллеристов и устроили засаду.Батарея Киктено имела на вооружении 122-мм гаубицы образца 1910/30 годов. Это были орудия еще Первой мировой, немного модернизированные в 1930-м году. Несмотря на улучшения, к началу Великой Отечественной они уже устарели.Особенно трудно было вести огонь прямой наводкой, так как массивная гаубица с трудом поворачивалась влево и вправо. Чтобы подвинуть ее, требовалось приподнять полностью вес всего орудия. Попасть из нее по движущейся цели было крайне трудно.Но выбора у артиллеристов не было, батарея вступила в бой. Противник рассчитывал уничтожить красноармейцев одновременным огнем двух минометных батарей с разных сторон.Когда рядом стали рваться мины, расчет Киктенко обнаружил первую батарею врага и навел на нее гаубицу. Петр пятью меткими выстрелами уничтожил минометчиков. Разрывы 122-мм гаубицы не оставляли шансов врагу.Затем расчет молниеносно перевел полуторатонную гаубицу на вторую минометную батарею. Под шквалом огня противника Киктенко уничтожил и ее.На этом румыны не успокоились, противник вызвал авиаподдержку и перешел в пехотную атаку. Вражеские самолеты обстреливали артиллеристов на бреющем полете, но Киктенко остался у орудия. Он методично прямой наводкой уничтожал цепи пехоты противника. 122-мм фугасы сделали свое дело, атака была отражена.Через несколько дней, 23 июля 1941 года, батарея Киктенко занимала позиции у села Красная Горка. Населенный пункт располагался у реки Днестр, через которую румыны навели мост и переправили роту пехоты.Артиллеристам поручили срочно уничтожить противника и переправу, пока реку не форсировали основные силы врага. В разгар сражения оказалось, что на батарее не хватает подготовленных снарядов.Тогда Киктенко лично бросился готовить боеприпасы. После этого он вернулся к орудию и продолжил стрельбу. Румынская рота была полностью уничтожена, переправа врага сорвалась. Решающую роль в сражении сыграли советские гаубицы.В начале августа 1941 года полк Киктенко отошел к Одессе и вступил в ряды ее героического гарнизона. Город был отрезан с суши, по численности враг превосходил защитников города в семь раз.В таких условиях победу можно было одержать только за счет стойкости, мужества и грамотного руководства. Советские воины стояли насмерть.Спустя несколько недель обороны, 24 августа, отличился и Петр Иванович. В тот день рота румынских солдат подошла на 100 метров к наблюдательному пункту батареи у деревни Гильдендорф (ныне Красноселка).На НП находился комбат, будущий Герой Советского Союза Иван Шаров, его адъютант Андрей Клочко, два младших командира и шесть бойцов. На них пошли в атаку около 70 румын.Красноармейцы были окружены, но не сдались, положение спас Киктенко. В советских документах отмечалось, что он обеспечил бешеный огонь из своей гаубицы.При этом Петр Иванович остался один из расчета, ему приходилось самостоятельно заряжать тяжелые снаряды. Противник понес тяжелые потери и отступил, а все, кто был на НП, остались живы. За свои подвиги Петр Иванович Киктенко был награжден орденом Красной Звезды.В октябре 1941 года немцы прорвались в Крым, гарнизон Одессы был эвакуирован в Севастополь. Полк Киктенко участвовал в героической обороне города, артиллеристы помогли отразить два штурма. К тому моменту Петр Иванович был удостоен звания младшего лейтенанта и повышен в должности до командира взвода.В июне 1942 года немецко-румынские войска в третий раз начали наступление. Врагу удалось прорвать оборону, защитники Севастополя отчаянно дрались, но силы были неравны.В начале июля город пал, большинство защитников погибли, часть оказалась в плену и лишь немногим удалось эвакуироваться или уйти к партизанам. 134-й гаубичный полк был разбит.Петр Киктенко попал в плен, содержался в румынском лагере в городе Калафат. В 1944 году его освободила Красная Армия. Изможденного Петра Ивановича направили на лечение в госпиталь, где он и встретил Победу.