Красивые старые деревянные дома в России

Мотивы русской архитектуры «Академическая дача» имени Ильи Ефимовича Репина, где работали многие известные русские художники. Расположена на берегу реки Мсты неподалеку от Вышнего Волочка (Тверская область).

Дача Сергея Павловича Рябушинского на рабочей окраине Вышнего Волочка. Здание было выстроено рядом с ткацкой фабрикой купца и включало зимний сад и домашний театр.

Дача, принадлежавшая Алексею Николаевичу Морозенкову, приемному сыну известного вышневолоцкого купца. Изначально здание находилось на водохранилище, но после смерти Морозенкова его дочь Вера перевезла дом в Вышний Волочек. Адрес: Ванчакова линия, 55

Дом Милова в Рязани. Его не включили в книгу, так как раздел про Рязанскую область и так получился очень большим. Адрес: ул. Садовая, 9

Дом купца, скорняка, торговца мехами Ивана Синицына в Арзамасе (Нижегородская область). В городе очень много церквей, и на местную домовую резьбу оказало влияние иконостасное дело. Адрес: ул. 1-го мая, 1

Все эти фото Маруси Савиной, которая в прошлом году выпустила книгшу "Терема России", но эти архитектурные жемчужины в книгу не вошли. Окно с резными наличниками. Дом купца Малышева, пос. Ковернино, Нижегородская область Летний клуб Благородного собрания, Рязань

Адрес: ул. Урицкого, д.72 (бывш. ул. Седьмая Солдатская) Фото: Лесо-Вед (Баранов)

Летняя дача купца Бугрова. Володарск, Нижегородская область.

Терем построен в конце 1880-х - начало 1890-х годов. В настоящее время в нем располагается МАУК "Володарский районный музейный центр".

Дом купцов Шалаевых, город Солигалич, Костромская область Дом купцов Шалаевых, город Солигалич, Костромская область Резные наличники - деталь русской традиционной архитектуры, эти обитают в Коломне.





Деревянный дом, украшенный резьбой, в деревне Белавино, Орехово-Зуевский район, Московская область Прекрасный терем, построенный до революции для семьи одного из местных жителей. Говорят, что в этом доме до 1930-го года проживало зажиточное семейство крестьян Егоровых. Их раскулачили и сослали в Сибирь, а избу занял местный врач со своей семьёй. В наше время в здании размещается фельдшерский пункт. Деревня Белавино, Орехово-Зуевский район

Красивый дом, украшенный деревянной резьбой, в селе Соймицы, Палехский район, Ивановская область

Дом с резными наличниками в городе Боровск, Калужская область

Резные наличники дома купца Малышева в пос. Ковернино, Нижегородская область Дом разделен на две части: первый каменный этаж был отведен под магазин, а на втором этаже жил сам купец Малышев с семьёй. После национализации располагался уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов. Белая табличка на доме как раз об этом вещает. До недавнего времени здесь располагалось отделение местной милиции, которое переселили, а сейчас осталась только миграционная служба в другом крыле здания. Поговаривают, что отдадут после реставрации под музей. Но пока даже не приступали.

Дом с резными наличниками в деревне Никифорово, Киржачский район, Владимирская область

В деревне Никифорово еще можно увидеть знаменитые аргуновские наличники, которым более 100 лет.

Самый примечательный дом деревни – дом Тарасовых, имеющий наличники начала 20 века редкого стиля модерн. Яркий признак модерна - плавные дуги, как бы окружающие окно. Это символика воды (завитки сверху и снизу). Такой вид наличников встречается только в Киржачском районе. К сожалению, в настоящее время дом заброшен. Хозяева, видимо, не представляют ценности жилья. И, скорее всего, он будет утрачен вместе с уникальными деталями декора...

Жилой дом 1890-х годов постройки, город Иркутск. Адрес: Пионерский переулок, д.13

Деревянное зодчество Вологодской области - г. Белозерск и г. Кириллов О вологодском деревянном зодчестве, а в частности о знаменитом резном палисаде, слышал почти каждый житель России. Главную роль в этом сыграл советский хит 1976 года «Вологда» ВИА «Песняры». Но тот самый дом находится в самой Вологде, мы же отправились на охоту за вкусными фасадами в два старинных купеческих города Вологодской области – Белозерск и Кириллов. Как оказалось, найти обилие резных украшений в этих городках невероятно сложно. Время неумолимо движется вперёд. Деревянная Вологда исчезает на глазах, что говорить про областные провинциальные уголки…

Дом резчика по дереву Фёдора Карпухина (окрестности Мценска, Орловская область). Мастер прошёл всю войну, после ее окончания перебрался из Таганрога в Мценск, построил дом и украсил его резьбой. Всю жизнь делал кресла, игрушки, флюгеры, мини-копии храмов. Не дожил до своего 100-летия 100 дней и умер в 2019 году. Сейчас за домом присматривают родственники.

«Дом воеводы», Коломна, Московская область.

Самое старое в городе гражданское здание - так называемый «Дом воеводы», построенный где-то на рубеже XVII-XVIII веков. Но на самом деле коломенские воеводы здесь никогда не жили.

Адрес: Посадский переулок, д.13.

Дом мастеров, г. Калуга Калуга издавна славилась красивыми деревянными изделиями, а посудой торговала с Москвой и Литвой. До нас дошли сведения, что в 1515 г. Тверской епископ послал в подарок Константинопольскому патриарху в числе прочих подарков и три калужских деревянных поставца.

В писцовых книгах XVII в. перечислены около двух десятков ремесел калужского посада: сыромятники и щетинники, крашенники и гончары, солодовники и калачники, дегтяри и сапожники, шерстобиты и москательники, бочары и портные, кузнецы и овчинники, серебряники и сусальники. При губернском архитекторе И.Д. Ясныгине в конце XVIII в. в Калуге расцвело производство керамических изразцов - архитектурных деталей для строительства. К концу XVIII - началу XIX века калужские гончары достигли очень высокого технологического и художественного уровня производства изделий. Цветные изразцы изготавливались для Саратова, Орла, Москвы, Петербурга и Малороссии.

В XVIII в. Калуга славилась нарядами калужских купчих. Цена полного наряда доходила до 15 тысяч рублей. Один из них очень понравился Екатерине II во время посещения Калуги в 1775 г. Сохранился её портрет в нем. В это время процветало золотошвейное мастерство, домашнее ткачество и плетение кружев.

Калужская земля славилась и глиняной игрушкой, зародившейся в деревне Хлуднево нынешнего Думиничского района. В настоящее время история калужских ремесел представлена в музее народных промыслов Калужского края - в Муниципальном учреждении культуры "Дом мастеров". Это красивое здание было жилым уже в первой трети XIX в. В Государственном архиве Калужской области краеведу Г.М. Морозовой удалось выявить архивные подлинные документы, которые позволяют реконструировать историю строительства и смены владельцев усадьбы на высоком месте в Григоровом переулке, ранее называвшимся Малютиной улицей.

Дом до реставрации

Ранее 1860 года документы не выявлены. В 60-х годах XIX века дом и усадьба принадлежала М.А. Боряевой, о которой сказано кратко: «девица из дворян». После её смерти в 1883 году усадьба с домом досталась князю В.Д. Волконскому (ГАКО, фонд 58, опись 1, единица хранения 445). Далее дом несколько раз менял владельцев, а после революции был заселен. Реставрация, выполненная в 1972 – 1974 г.г. Калужской специальной научно-реставрационной производственной мастерской, подтвердила, что основной сруб здания, его конструкции имеют больший возраст, чем пристройки со стороны двора, обшивка фасадов, деревянные декоративные детали карнизов, наличники, столбы балкона, перила балкона и т.п.

Целый ряд деревянных домов по улице Тарской, формирующих фрагмент городской среды дореволюционного Омска. Не все здания жилые. Некоторые здания заняты в настоящее время различными фирмами. Хорошее решение.

Друзья, - пишет Маруся Сапвина (та, которая выпустила книгу "Терема России) - сегодня хочу показать вам фотографии теремов Читы - столицы Забайкальского края. Я еще ни разу не публиковала эти снимки в социальных сетях, хотя по Транссибирской магистрали мы путешествовали уже больше двух лет назад. Про Читу в интернете пишут очень много всего плохого: что это «мусорная столица России», «город-помойка» и идеальное место для ссылки. Многие озвученные проблемы действительно актуальны. Тем не менее, архитектурное наследие города действительно впечатляет, и мне грустно от мысли, что все эти разоблачающие репортажи ставят крест на Чите как культурно-туристическом центре. Я считаю подобное отношение к городу несправедливым, поэтому во второй части «Теремов России» будет отдельный большой раздел, посвященный читинскому деревянному зодчеству. Да, чтобы привести Читу в порядок потребуются значительные финансовые вливания. Но этот город, помнящий декабристов, вполне может стать настоящей жемчужиной Забайкалья.

Золотая линия Тюмени Когда меня спрашивают, - говорит Маруся Савина,- куда ехать за красивыми теремами, я всегда рекомендую Томск. А вот в рейтинге городов с уникальной резьбой по дереву я бы поставила на первое место Тюмень. Почему? Да потому что ничего подобного вы не увидите больше ни в одном другом городе России. Тюменская резьба объемная. Её рельеф может быть разной высоты, и поэтому при изменяющемся освещении получается богатая игра светотени, что смотрится очень живописно. Фрагменты рельефа вырезаются отдельно как скульптурная композиция и затем крепятся тонкими гвоздями без шляпок на плоскость надоконных и подоконных досок наличников. Мотивы тюменской резьбы сравнимы с золоченой иконостасной резьбой: пышные розы, виноград, яблоки, груши, акантовые листья, раковины, свитки. На одном особняке могло быть до четырёх разных мотивов. Такой вид резьбы напоминает также дворцовую резьбу стиля барокко. Пропильная резьба в городе тоже встречается, но нечасто. Она здесь не прижилась. Поэтому особняки Тюмени - это не сказочные теремки, а эдакие роскошные сибирские «палаццо». В едином стиле с декором наличников украшались ворота, заборы, калитки. Такое могли себе позволить только состоятельные граждане. Впечатляет также высота окон: на последней фотографии видно, что оконный проем сопоставим по размеру с дверью.

А смотрите какие красивые двери сохранились в Ростове-на-Дону.