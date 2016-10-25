СТАЛИНСКИЙ ЛИКБЕЗ или полный КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ периода раннего СССР

Находка от Евгения Титаева

Дай НАСТОЯЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ своим детям - учись и сам с ними! Мы ПРОТИВ бабы ЕГЭ !!!



Страшная это опасность - безделье за партой;

безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и годы.

Это развращает, морально калечит человека,

и ни школьная бригада, ни школьный участок,

ни мастерская - ничто не может возместить того,

что упущено в самой главной сфере,

где человек должен быть тружеником, - в сфере мысли.

В. А. Сухомлинский

"Я повторяю, что если из человека выходит хулиган, то в этом виноват не он, а виноваты педагогические методы".

А.С. Макаренко

Итак, все заняли места, согласно купленным билетам. Разместились по комитетам, собраниям, заседаниям, и в Центре и в регионах.

Центр занялся бюджетом, регионы замерли... в ожидании сладкого (какого размера кусок упадёт в ручки загребущие). Читала недавно на КОНТе восторженную статью о новой ГосДуме и их отношению к бюджету. Может, так всё и есть (статья исчезла загадочным образом, потому не могу привести ссылку). Но вопрос возникает следующий: когда эти кусочки разлетятся по регионам, кто их там пилить будет, на месте?

Поинтересуйтесь каждый в своем регионе, кому подчиняется Минобразование или Минздрав и т.д. К примеру, наш регион: минобразование подчиняется правительству региона, в свою очередь Народным собранием, не без участия властей выделяется бюджет на образование. А уж если проверить расходование этого самого бюджета, то есть местная счетная палата, которая проверит всё как надо. Картина маслом...

Ещё очень интересная организация ГОРОНО. Этот "зверь" не подчиняется и не работает с минобром. Создан под прямым подчинением администрации города. Честно не знаю, как это работало раньше, но на сегодняшний день это "паразитирующий червь" на наших школах, учителях, завучах и директорах. Завуч нашего лицея, умница, работающая уже 37 лет, преподающая математику и фундаментальную физику (её выпускники, после сдачи ЕГЭ, напрямую идут в им. Баумана, МФТИ и т.д.), сказала: "Так и запишите, как кор-шу-ны!

Работать не дают, постоянные дублирующие отчеты, по три мероприятия в неделю (кому, как в голову придёт), для 5 и 10 классов, для всех одинаковые мероприятия, к примеру "день птиц". Бред!" Квалификация самих работников порождает массу вопросов. Я помню, жили мы в Забайкальском военном округе, на границе с Китаем, в маленьком населенном пункте. Средняя школа свой педагогический коллектив пополняла за счёт рядом разместившегося полка. Жёны офицеров, которые заменялись со всех уголков СССР и даже была прямая замена с Германии, шли преподавать в местную школу. Там же и учились все детки офицеров.

Так вот, после очередной замены, мы, дети, пришли 1-го сентября в школу и выяснили, что некому читать русский и литературу. Председатель районо, женщина красивая и грозная, с ней не связывался даже председатель исполкома, пришла к нам, простым школьникам, на простые уроки. Благодаря ей мы знаем классику мировой и русской литературы. Помню, тот год начинался с Чехова "Вишневый сад". Гороно или районо было в помощь, теперь это надзирающий и карающий орган с неквалифицированными работниками. Есть менее заметная, но более опасная проблема.

Разброд и шатание в системе образования. Миллион программ по одному предмету в одной параллели. В одном городе дети одного класса учатся по разным программам, по разным учебникам. Как, скажите мне, можно достоверно проверить успеваемость учеников?

Много учебников нацеленных на уничтожение нашей системы образования, с ложными фактами и сведениями о нашей стране. Я - мама двух учеников и знаю, о чем говорю! Слава Богу, сейчас появляются учебники Ладыженской, Виленкина. Учителя, которые занимаются репетиторством, обязательно имеют учебники советского периода, иначе, как подготовиться качественно к экзаменам, они не знают.

Здесь выкладываю подборку советских учебников, методик к ним, пособий и дополнительных сборников, которые были переизданы многократно (ССЫЛКА НИЖЕ) Это и до Сталина, во время и после него. Суть одна, по этим учебникам в короткий период получилось избавиться от полной безграмотности и необразованности. Все вспоминают феномен резкого скачка в образовании при Сталине, хлопают в ладоши, а "воз и ныне там". Мне, кажется введение и утверждение единых учебников на всём пространстве страны, просто необходимы.

Сейчас, действительно, появилась возможность достучаться, но сделать это нужно грамотно, чтоб не раскачать плесень на болоте, чтоб не начало вонять. Обойти тихо и незаметно, поставив перед фактом.

(источник - https://cont.ws/post/407536)

ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ УЧЕБНИКОВ

https://yadi.sk/d/rbMpv-DExEtQ...