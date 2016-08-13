Басни Николая Самойлова

Предвыборные басни
Петух- губернатор
Петух - любимец кур, певец, оратор,
С сегодняшнего дня и губернатор,
Оглядывал нарядный птичий двор
И слушал хвалу певший птичий хор.
Смотрел на всех с улыбкою радушной.
Ведь избран был почти единодушно.
Поникла грустно шея гусака,
Спесь сдуло с задавалы индюка,
Когда петух поклялся небосводом,
Что навсегда останется с народом,
Вниманием окружит детвору,
А стариков приблизит ко двору.
Все слушали, вслух громко восхищались,
А за навозной кучею шептались.
Завистники твердили: - Нам не ясно,
Как выбрали его единогласно.
Спросили петуха - он рассмеялся.
- В своей победе я не сомневался,
Ведь голоса считали мои куры -
Они, поверьте мне, совсем не дуры.
История взята мною с натуры,
И у людей в комиссиях - не дуры.
Медведь и пчелы
Медведь, решив отведать меда,
Украл на пасеке колоду.
Напали пчелы на воришку,
Жужжат и больно жалят мишку.
Бежит, когтями землю рвёт
И материт пчелиный род.
Иной Россию в Англии клянет -
А сам у нас с награбленным живёт.
Петух кандидат
Петух, проснувшись спозаранку,
В курятнике затеял перебранку.
Бил в грудь крылом: - Важней птиц нет!
Моею песней мир согрет.
Не крикну - солнце не взойдет,
Земля во мраке пропадет.
Был кандидатом тот петух,
Поэтому и врал за двух.
Не верь словам - дела узнай,
Тех, кто соврал, не выбирай!
Не дашь на выборах урок -
Дурачить будут ещё срок.
Вожди и свобода
На ферме шум. Бунтуют птицы,
Двор делят вдоль и поперёк,
Отводят каждому границей
Свой, суверенный уголок.
Теперь гусак – гусынь хозяин,
Петух - у кур и царь и бог,
Индюк - своим индюшкам барин,
Взял каждый власти, сколько смог.
Все перессорились мгновенно,
Родню свою не признают,
В порыве страсти суверенной
Чужих вон гонят и клюют.
У каждого - своя таможня.
Без визы - шагу не ступить
И повидаться невозможно,
И в путь последний проводить.
Зато у каждого свобода:
Шипеть, кудахтать, гоготать
И даже раз в четыре года,
Кого прикажут, выбирать.
Над ними солнце как вставало,
Так и теперь с утра встаёт.
Чего же птицам не хватало,
Что приобрёл простой народ?
Мораль: Пеклись не о народе
Вожди, нужна была им власть,
Чтобы, болтая о свободе,
Народ свободно обокрасть.
Басни о нас и нашем времени
Урок щедрости
Не мелочись, давая сдачу.
Ветер и туча
Пусти, пусти – шептала туча,
Но ветер, старый сердцеед,
Обнял её рукой могучей:
- Летим, увидишь белый свет.
Всё будет так, как ты прикажешь,
Весь мир падёт к твоим ногам,
Когда ему себя покажешь,
Назло завистливым врагам.
Теперь за ним по белу свету
Летит, теряя капли слёз -
Проста мораль у басни этой:
Не принимайте лесть всерьёз.
Бабочка и пчела
Однажды бабочка пчелу спросила:
- Зачем ты, понапрасну тратя силы,
С собою носишь постоянно жало?
Летать оно тебе не помогало,
Да и при сборе мёда непригодно,
Оставь его, порхай, как я, свободно.
Пчела в ответ сердито прожужжала:
- На мед всегда охотников не мало,
Их прогонять мне помогает жало.
Когда подумаешь- поймешь,
Ответ и мудр, и ясен:
Не всяк совет тебе хорош -
Иной - даже опасен.
Рассеянный киллер
Стрелял он метко, наповал -
Контрольный выстрел забывал.
Мышь
Когда воруешь, жди беду.
Об этом мышка с детства знала,
Но слишком долго голодала,
Поэтому добыть еду
На кухню к людям забежала.
Глядит, вокруг полно кусков:
Баранки, сахар, хлеб и сало,
И нет ни кошек, ни котов,
За ночь наелась до отвала.
С тех пор на зиму закрома,
Едою мышь не набивала,
Пока царила в доме тьма,
Она на кухне пировала.
Однажды лакомый кусок
Зубами ухватила ловко,
Задела лапкой рычажок
И оказалась в мышеловке.
Её беда - другим урок,
Не зарься на чужой кусок.
Медведь успех и грех
Медведю захотелось меда,
Решил украсть у пчел колоду.
Еще неопытный воришка,
Дождался темной ночи мишка,
Волнуясь, молит бога он:
Дай сторожам глубокий сон.
Подкрался, видит, повезло -
Укрывшись тьмою, спит село.
Собаки дичь весь день гоняли,
Устали, вора проморгали.
Ушел с колодою в тайгу,
Вновь просит бога на бегу:
Дай силы мне, прибавив шаг,
Нести колоду на плечах,
Дойти до дому натощак,
Не встретив на пути собак.
Пришел в берлогу, отдышался
И думает: чего боялся?
Молитвой Богу докучал,
И без него домой попал.
Пришла пора открыть колоду
И до отвала поесть меду.
Открыл колоду - меда нет!
Ревет: - Творец, где мой обед?
Потом добавил, чуть не плача,
- Что вообще все это значит?
Сидит голодный, чешет нос
И ждет ответа на вопрос.
Мне мишку этого не жаль -
Он заслужил свою печаль.
Хотел для собственных утех
У Бога выпросить успех,
Что красть грешно, отлично знал,
Зачем же Бога искушал?
Воскликните: медведь - дурак!
А вы не поступали так?
Орангутанг и гарем
Орангутанг своим гаремом
Расстроен с раннего утра:
У жён - скандалы и проблемы,
От рук отбилась детвора,
В квартире вечно беспорядок,
Не убран стол, прокис обед,
Банан на дереве не сладок,
И молока в кокосе нет.
Вон, у соседа всё в порядке:
На жен нет повода ворчать,
Детишки возятся на грядке,
Повсюду тишь и благодать.
Чем хуже я? Красив и молод,
Спортсмен, силен, не пью вина,
А в доме грязь, скандалы, холод -
За всё - на женщинах вина.
Достались хамки и лентяйки,
Дерзят, все делают назло,
А без заботливой хозяйки
Не будет чисто и тепло.
Самец с судьбою не смирился,
Детей и старых жен прогнал,
Когда на молодых женился -
Теплей и чище дом не стал.
Понятно стало, что проблема
Была в хозяине гарема.
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