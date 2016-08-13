Басни Николая Самойлова

Предвыборные басни

Петух- губернатор

Петух - любимец кур, певец, оратор,

С сегодняшнего дня и губернатор,

Оглядывал нарядный птичий двор

И слушал хвалу певший птичий хор.

Смотрел на всех с улыбкою радушной.

Ведь избран был почти единодушно.

Поникла грустно шея гусака,

Спесь сдуло с задавалы индюка,

Когда петух поклялся небосводом,

Что навсегда останется с народом,

Вниманием окружит детвору,

А стариков приблизит ко двору.

Все слушали, вслух громко восхищались,

А за навозной кучею шептались.

Завистники твердили: - Нам не ясно,

Как выбрали его единогласно.

Спросили петуха - он рассмеялся.

- В своей победе я не сомневался,

Ведь голоса считали мои куры -

Они, поверьте мне, совсем не дуры.

История взята мною с натуры,

И у людей в комиссиях - не дуры.

Медведь и пчелы

Медведь, решив отведать меда,

Украл на пасеке колоду.

Напали пчелы на воришку,

Жужжат и больно жалят мишку.

Бежит, когтями землю рвёт

И материт пчелиный род.

Иной Россию в Англии клянет -

А сам у нас с награбленным живёт.

Петух кандидат

Петух, проснувшись спозаранку,

В курятнике затеял перебранку.

Бил в грудь крылом: - Важней птиц нет!

Моею песней мир согрет.

Не крикну - солнце не взойдет,

Земля во мраке пропадет.

Был кандидатом тот петух,

Поэтому и врал за двух.

Не верь словам - дела узнай,

Тех, кто соврал, не выбирай!

Не дашь на выборах урок -

Дурачить будут ещё срок.

Вожди и свобода

На ферме шум. Бунтуют птицы,

Двор делят вдоль и поперёк,

Отводят каждому границей

Свой, суверенный уголок.

Теперь гусак – гусынь хозяин,

Петух - у кур и царь и бог,

Индюк - своим индюшкам барин,

Взял каждый власти, сколько смог.

Все перессорились мгновенно,

Родню свою не признают,

В порыве страсти суверенной

Чужих вон гонят и клюют.

У каждого - своя таможня.

Без визы - шагу не ступить

И повидаться невозможно,

И в путь последний проводить.

Зато у каждого свобода:

Шипеть, кудахтать, гоготать

И даже раз в четыре года,

Кого прикажут, выбирать.

Над ними солнце как вставало,

Так и теперь с утра встаёт.

Чего же птицам не хватало,

Что приобрёл простой народ?

Мораль: Пеклись не о народе

Вожди, нужна была им власть,

Чтобы, болтая о свободе,

Народ свободно обокрасть.

Басни о нас и нашем времени

Урок щедрости

Не мелочись, давая сдачу.

Ветер и туча

Пусти, пусти – шептала туча,

Но ветер, старый сердцеед,

Обнял её рукой могучей:

- Летим, увидишь белый свет.

Всё будет так, как ты прикажешь,

Весь мир падёт к твоим ногам,

Когда ему себя покажешь,

Назло завистливым врагам.

Теперь за ним по белу свету

Летит, теряя капли слёз -

Проста мораль у басни этой:

Не принимайте лесть всерьёз.

Бабочка и пчела

Однажды бабочка пчелу спросила:

- Зачем ты, понапрасну тратя силы,

С собою носишь постоянно жало?

Летать оно тебе не помогало,

Да и при сборе мёда непригодно,

Оставь его, порхай, как я, свободно.

Пчела в ответ сердито прожужжала:

- На мед всегда охотников не мало,

Их прогонять мне помогает жало.

Когда подумаешь- поймешь,

Ответ и мудр, и ясен:

Не всяк совет тебе хорош -

Иной - даже опасен.

Рассеянный киллер

Стрелял он метко, наповал -

Контрольный выстрел забывал.

Мышь

Когда воруешь, жди беду.

Об этом мышка с детства знала,

Но слишком долго голодала,

Поэтому добыть еду

На кухню к людям забежала.

Глядит, вокруг полно кусков:

Баранки, сахар, хлеб и сало,

И нет ни кошек, ни котов,

За ночь наелась до отвала.

С тех пор на зиму закрома,

Едою мышь не набивала,

Пока царила в доме тьма,

Она на кухне пировала.

Однажды лакомый кусок

Зубами ухватила ловко,

Задела лапкой рычажок

И оказалась в мышеловке.

Её беда - другим урок,

Не зарься на чужой кусок.

Медведь успех и грех

Медведю захотелось меда,

Решил украсть у пчел колоду.

Еще неопытный воришка,

Дождался темной ночи мишка,

Волнуясь, молит бога он:

Дай сторожам глубокий сон.

Подкрался, видит, повезло -

Укрывшись тьмою, спит село.

Собаки дичь весь день гоняли,

Устали, вора проморгали.

Ушел с колодою в тайгу,

Вновь просит бога на бегу:

Дай силы мне, прибавив шаг,

Нести колоду на плечах,

Дойти до дому натощак,

Не встретив на пути собак.

Пришел в берлогу, отдышался

И думает: чего боялся?

Молитвой Богу докучал,

И без него домой попал.

Пришла пора открыть колоду

И до отвала поесть меду.

Открыл колоду - меда нет!

Ревет: - Творец, где мой обед?

Потом добавил, чуть не плача,

- Что вообще все это значит?

Сидит голодный, чешет нос

И ждет ответа на вопрос.

Мне мишку этого не жаль -

Он заслужил свою печаль.

Хотел для собственных утех

У Бога выпросить успех,

Что красть грешно, отлично знал,

Зачем же Бога искушал?

Воскликните: медведь - дурак!

А вы не поступали так?

Орангутанг и гарем

Орангутанг своим гаремом

Расстроен с раннего утра:

У жён - скандалы и проблемы,

От рук отбилась детвора,

В квартире вечно беспорядок,

Не убран стол, прокис обед,

Банан на дереве не сладок,

И молока в кокосе нет.

Вон, у соседа всё в порядке:

На жен нет повода ворчать,

Детишки возятся на грядке,

Повсюду тишь и благодать.

Чем хуже я? Красив и молод,

Спортсмен, силен, не пью вина,

А в доме грязь, скандалы, холод -

За всё - на женщинах вина.

Достались хамки и лентяйки,

Дерзят, все делают назло,

А без заботливой хозяйки

Не будет чисто и тепло.

Самец с судьбою не смирился,

Детей и старых жен прогнал,

Когда на молодых женился -

Теплей и чище дом не стал.

Понятно стало, что проблема

Была в хозяине гарема.

