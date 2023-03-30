Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46

В нашем деле мелочей не бывает.

В память о героях

Памятная доска командиру легендарного батальона "Спарта" Владимиру Жоге появилась в Донецке 5 марта Исполнился ровно год с момента его героической гибели при освобождении от ВСУ Волновахи. В центре Донецка открыли мемориальную табличку в честь комбата «Спарты» Владимира Жоги.

https://t.me/donbassr/35228

В селе Николаевка (Краснодарский край) при школе №8 была открыта мемориальная доска в память о её ученике, командире отделения, старшем сержанте 10-й отдельной бригады специального назначения (ранее ГРУ) Вооружённых сил России Кроте Вадиме Николаевиче – позывной «Рыбак». Рыбак родился 8 октября 1990 года. В 2008 году был призван в армию, походил срочную службу в рядах ВДВ. После возвращения со срочной службы, проживал в родном селе, а в 2013 году подписал свой первый контракт в спецназ. И уже в 2014 году участвовал в операции по освобождению и возвращению Крыма. А после начала первой фазы (2014-2015) войны на Украине, выполнял задачи по освобождению Саур-Могилы и принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, за что был удостоен медали «За Отвагу». В 2020-2021 находится в командировке на территории Сирийской Арабской Республики. А уже в 2022 году, с первых дней начала войны на Украине, принимал в ней непосредственное участие. 4 сентября 2022 года на Николаевско-Криворожском направлении, в районе населённого пункта Сухой Ставок, в составе своей разведывательной группы, при удерживании позиций во время наступления противника, получил ранение несовместимое с жизнью. За проявленное мужество, стойкость и верность воинскому долгу, Крот Вадим Николаевич удостоен «Ордена Мужества». Посмертно.

https://t.me/grey_zone/17403

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЯ ЕЩЕ ОДНОГО БОЙЦА, ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СВО Мемориальную табличку Артему Арзубову установили на здании аграрного техникума в Шарье, стало известно Logos44.ru.