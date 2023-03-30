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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46В нашем деле мелочей не бывает.
В память о героях
Памятная доска командиру легендарного батальона "Спарта" Владимиру Жоге появилась в Донецке 5 мартаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Исполнился ровно год с момента его героической гибели при освобождении от ВСУ Волновахи.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46В центре Донецка открыли мемориальную табличку в честь комбата «Спарты» Владимира Жоги.
https://t.me/donbassr/35228

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46В селе Николаевка (Краснодарский край) при школе №8 была открыта мемориальная доска в память о её ученике, командире отделения, старшем сержанте 10-й отдельной бригады специального назначения (ранее ГРУ) Вооружённых сил России Кроте Вадиме Николаевиче – позывной «Рыбак».Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Рыбак родился 8 октября 1990 года. В 2008 году был призван в армию, походил срочную службу в рядах ВДВ. После возвращения со срочной службы, проживал в родном селе, а в 2013 году подписал свой первый контракт в спецназ.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46И уже в 2014 году участвовал в операции по освобождению и возвращению Крыма. А после начала первой фазы (2014-2015) войны на Украине, выполнял задачи по освобождению Саур-Могилы и принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, за что был удостоен медали «За Отвагу». В 2020-2021 находится в командировке на территории Сирийской Арабской Республики. А уже в 2022 году, с первых дней начала войны на Украине, принимал в ней непосредственное участие.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 464 сентября 2022 года на Николаевско-Криворожском направлении, в районе населённого пункта Сухой Ставок, в составе своей разведывательной группы, при удерживании позиций во время наступления противника, получил ранение несовместимое с жизнью.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46За проявленное мужество, стойкость и верность воинскому долгу, Крот Вадим Николаевич удостоен «Ордена Мужества». Посмертно.
https://t.me/grey_zone/17403

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЯ ЕЩЕ ОДНОГО БОЙЦА, ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СВОВ Костромской области увековечили имя еще одного бойца, погибшего в ходе СВОМемориальную табличку Артему Арзубову установили на здании аграрного техникума в Шарье, стало известно Logos44.ru.

Еще одна мемориальная табличка с именем бойца, погибшего в ходе специальной военной операции, появилась в Костромской области. Ее установили в Шарье, на здании аграрного техникума, который в 2015 году окончил уроженец Павинского района Артем Арзубов. 
Военнослужащий был одним из первых, кто попал в зону СВО. Сообщение о его гибели пришло 23 марта. 
“Тяжелое ранение гвардии ефрейтор Арзубов получил при выполнении боевой задачи. Самолетом его доставили в Московский военный госпиталь. Десять часов врачи боролись за жизнь Артема. Но спасти его не удалось. Артём Арзубов посмертно награждён орденом Мужества”,  пишут местные СМИ.
Похоронен Артем Арзубов на кладбище родного села Павино. Проститься с ним пришли десятки человек.

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46В Ижевске в дату годовщины специальной военной операции у Дома детского творчества открыли скульптуру, посвященную российским бойцам.
Памятник находится у мемориала пограничникам, десантникам и участникам других локальных конфликтов.
https://t.me/rabotaembrat/5464

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46В городе Камышине Волгоградской области открыли Памятный знак павшим в боях героям. На двух гранитных плитах высекли имена земляков, отдавших свои жизни за Отечество в ходе СВО.
https://t.me/rabotaembrat/5465

В Тамбовской области появился первый народный памятник героям специальной военной операции. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Автор монумента воссоздал образ своего близкого друга — бойца спецназа, погибшего на Украине, но работу посвятил всем военнослужащим, которые сегодня сражаются на передовой.
В создании композиции участвовали десятки жителей. Люди собирали деньги, привозили стройматериалы, готовили фундамент.
https://t.me/rabotaembrat/5516

Фото граффити в честь героя спецоперации на Донбассе гвардии полковника Дениса Шишова  в военном городке Сосновый Бор на фасаде школы.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Гвардии полковнику Денису Шишову за подвиги во время спецоперации на Украине было присвоено звание Героя Российской Федерации.
https://t.me/rabotaembrat/5517

А это не юмор.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Однажды в библиотекеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Вот такая правда жизни!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46

Некоторые рисунки и картины, посвященные СВО:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Автор: Cat"sАрт
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Автобус и Племяш До встречи на танцполе @Z4LPRНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Автор ZаПобедуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Автор Vladimir Sakhnov ВКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Автор Vladimir Sakhnov ВКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Автор Мария ИвановаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Автор Елена Бегма.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Защитник@Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46АРТподдержкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Командир бронегруппы 4-й бригады войск ЛНР с позывным Денчик, АртподдержкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46За мечты и за жизни,За всё, что свято в нас  vindemiatrix_art
Несколько шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46
Ну и традиционно, немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Случай в стране 404.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Теперь все понятно?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Вспомнин золотую классику...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46И на сегодня все.

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