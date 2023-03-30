Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 46

В нашем деле мелочей не бывает.
В память о героях
Памятная доска командиру легендарного батальона "Спарта" Владимиру Жоге появилась в Донецке 5 мартаИсполнился ровно год с момента его героической гибели при освобождении от ВСУ Волновахи.В центре Донецка открыли мемориальную табличку в честь комбата «Спарты» Владимира Жоги.
https://t.me/donbassr/35228
В селе Николаевка (Краснодарский край) при школе №8 была открыта мемориальная доска в память о её ученике, командире отделения, старшем сержанте 10-й отдельной бригады специального назначения (ранее ГРУ) Вооружённых сил России Кроте Вадиме Николаевиче – позывной «Рыбак».Рыбак родился 8 октября 1990 года. В 2008 году был призван в армию, походил срочную службу в рядах ВДВ. После возвращения со срочной службы, проживал в родном селе, а в 2013 году подписал свой первый контракт в спецназ.И уже в 2014 году участвовал в операции по освобождению и возвращению Крыма. А после начала первой фазы (2014-2015) войны на Украине, выполнял задачи по освобождению Саур-Могилы и принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, за что был удостоен медали «За Отвагу». В 2020-2021 находится в командировке на территории Сирийской Арабской Республики. А уже в 2022 году, с первых дней начала войны на Украине, принимал в ней непосредственное участие.4 сентября 2022 года на Николаевско-Криворожском направлении, в районе населённого пункта Сухой Ставок, в составе своей разведывательной группы, при удерживании позиций во время наступления противника, получил ранение несовместимое с жизнью.За проявленное мужество, стойкость и верность воинскому долгу, Крот Вадим Николаевич удостоен «Ордена Мужества». Посмертно.
https://t.me/grey_zone/17403
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЯ ЕЩЕ ОДНОГО БОЙЦА, ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СВОМемориальную табличку Артему Арзубову установили на здании аграрного техникума в Шарье, стало известно Logos44.ru.
Еще одна мемориальная табличка с именем бойца, погибшего в ходе специальной военной операции, появилась в Костромской области. Ее установили в Шарье, на здании аграрного техникума, который в 2015 году окончил уроженец Павинского района Артем Арзубов.
Военнослужащий был одним из первых, кто попал в зону СВО. Сообщение о его гибели пришло 23 марта.
“Тяжелое ранение гвардии ефрейтор Арзубов получил при выполнении боевой задачи. Самолетом его доставили в Московский военный госпиталь. Десять часов врачи боролись за жизнь Артема. Но спасти его не удалось. Артём Арзубов посмертно награждён орденом Мужества”, — пишут местные СМИ.
Похоронен Артем Арзубов на кладбище родного села Павино. Проститься с ним пришли десятки человек.
В Ижевске в дату годовщины специальной военной операции у Дома детского творчества открыли скульптуру, посвященную российским бойцам.
Памятник находится у мемориала пограничникам, десантникам и участникам других локальных конфликтов.
https://t.me/rabotaembrat/5464
В городе Камышине Волгоградской области открыли Памятный знак павшим в боях героям. На двух гранитных плитах высекли имена земляков, отдавших свои жизни за Отечество в ходе СВО.
https://t.me/rabotaembrat/5465
В Тамбовской области появился первый народный памятник героям специальной военной операции. Автор монумента воссоздал образ своего близкого друга — бойца спецназа, погибшего на Украине, но работу посвятил всем военнослужащим, которые сегодня сражаются на передовой.
В создании композиции участвовали десятки жителей. Люди собирали деньги, привозили стройматериалы, готовили фундамент.
https://t.me/rabotaembrat/5516
Фото граффити в честь героя спецоперации на Донбассе гвардии полковника Дениса Шишова в военном городке Сосновый Бор на фасаде школы.Гвардии полковнику Денису Шишову за подвиги во время спецоперации на Украине было присвоено звание Героя Российской Федерации.
https://t.me/rabotaembrat/5517
А это не юмор.Однажды в библиотекеВот такая правда жизни!
Некоторые рисунки и картины, посвященные СВО:Автор: Cat"sАрт
Автобус и Племяш До встречи на танцполе @Z4LPRАвтор ZаПобедуАвтор Vladimir Sakhnov ВКАвтор Vladimir Sakhnov ВКАвтор Мария ИвановаАвтор Елена Бегма.Защитник@Ohhhhh it's my...АРТподдержкаКомандир бронегруппы 4-й бригады войск ЛНР с позывным Денчик, АртподдержкаЗа мечты и за жизни,За всё, что свято в нас vindemiatrix_art
Несколько шевронов
Ну и традиционно, немного юмораСлучай в стране 404.Теперь все понятно?Вспомнин золотую классику...И на сегодня все.
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