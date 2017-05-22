Материал, предложенный Евгением Титаевым

Маршал Язов: Горбачев был изменник в полном смысле этого слова

Владимир Путин поздравил Дмитрия Язова с 90-летием. Москва, 8 ноября 2014. Фото пресс-службы Президента России.

Интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, которого одни считают закостенелым коммунистом и антидемократом-гэкачепистом, другие – настоящим патриотом великой страны, переставшей существовать 23 года назад.

Для большинства людей это уже глубокая история. Тем более интересно узнать подоплеку многих событий от непосредственного их участника. В этом разговоре с Дмитрием Тимофеевичем участвовали четверо журналистов «КП», в числе которых был и ваш автор. Материал большой, в газету уместилась лишь его малая толика. В интернет-издании возможно напечатать полную версию, что мы и делаем.

— Дмитрий Тимофеевич, если бы после всего пережитого возвратиться в 1991 год, изменилось бы что-нибудь в действиях министра обороны СССР маршала Язова?

— На этот вопрос трудно ответить. Я человек военный. А решения, как вы знаете, часто принимаются в зависимости от складывающейся обстановки. Тогда, в 1991 году это (попытка августовского переворота –К.М.) было обусловлено тем, что ожидался распад Советского Союза. И все начали говорить о хунте, путче, заговоре, об измене Родине. Но на самом деле потом все убедились, что ничего подобного не было. Измена Родине – это такое деяние, которое влечет за собой какие-то преступления, связанные с предательством, разглашением военной, государственной тайны в пользу иностранного государства или заговор с целью захвата власти… Члены ГКЧП объявляют о введении в СССР чрезвычайного положения. Москва, 19 августа 2014. Фото: ru.wikipedia.org

Ну, скажите, пожалуйста, какой заговор, если накануне поехали к президенту (Горбачеву, в Форос, на президентскую дачу в Крыму – К.М.) сказать ему, что завтра государства не будет, если вы подпишете договор… А что за договор? 17 марта 1991 года, как вы знаете, состоялся всесоюзный референдум, на котором более 76 процентов советских людей, в том числе в союзных республиках, проголосовали за Союз.

Сейчас многие говорят: самое главное – это воля народа, которой мы подчиняемся. Так почему 76 с лишним процентов проголосовали за прежний Союз – и сразу же Горбачев, Яковлев и некоторые другие его сторонники садятся в Ново-Огарево и ведут разговор о создании нового Союза суверенных государств, то есть практически меняется общественный, политический и государственный строй. Мы анализировали ситуацию и совершенно ясно представляли себе (исходя из того, как шли сессии Верховного Совета), какая сложилась обстановка: что если 19 августа будет подписан договор, — значит, Союза не будет.

Ответы в Ново-Огарево

— Когда был опубликован Ново-огаревский договор? В пятницу, 16 августа! – продолжает Дмитий Язов. – А в понедельник его уже собирались подписывать. Скажите, пожалуйста, кто с ним ознакомился, кто его прочитал? Вот даже вы не помните, когда он был опубликован, потому что никто его не читал! Народ в выходные – на дачах. Мы в субботу собрались под руководством Павлова, а он был председателем Совета Министров: Крючков (председатель КГБ СССР – К.М.), Язов, Пуго (министр МВД – К.М.) и еще ряд ответственных товарищей, и пришли к выводу, что договор противоречит воле народа, высказанной на референдуме 17 марта, и надо что-то делать.

Если был бы чистый заговор, надо было по-другому действовать. А тут пять человек в воскресенье летят в Форос к Горбачеву, чтобы доказать ему необходимость или отложить подписание договора, или дать народу хотя бы изучить, что представляет из себя сущность Союза суверенных государств.

Приехали к нему. Горбачев: «Да вы ничего не понимаете!» Дошло до мата, причем в основном – с его стороны…

Я туда не ездил. Но Варенников (генерал армии, командующий сухопутными войсками – К.М.), вспоминая об этом, говорил, что думал, что такая нецензурщина была принята только в кругах Политбюро или в Президентском совете…

Итак, в понедельник должен был быть подписан договор – государство распадается. Почему его согласились подписывать пять республик? Прибалтика и Закавказье отказались, Молдова тоже, Украина – категорически. И Ельцин позвонил Горбачеву накануне и тоже сказал: «Понимашь, шта на меня давит группа Афанасьева…» (Язов метко передал даже интонацию тогдашнего руководителя РСФСР – К.М.). В том смысле, что РСФСР тоже колеблется подписывать этот договор. Горбачев с этим не согласился. И вечером мы приняли решение, что надо создать Государственный комитет по чрезвычайному положению и в некоторых районах объявить ЧП. Вот и все!

Гособъект «Заря» — та самая дача в Форосе.

— А Горбачев сообразил, зачем к нему прибыли пять человек?

— Это надо спросить у него самого. Вам нужно прочитать «Горькую чашу» Яковлева (бывший секретарь Ц КПСС по идеологии, член Президентского совета – К.М.). Еще в начале 1985 года Яковлев надиктовал примерно 8 страниц и довел их до Горбачева. Первое: давалась оценка марксизму-ленинизму – утопическому догматическому учению, которое, так сказать, не имеет перспектив. Второе: социализм тоже не имеет, как система, будущего. И потом именно в «Комсомольской правда» Яковлев несколько раз говорил о том, что нужно было проникнуть внутрь партии для того, чтобы сделать ее неруководящей, ненаправляющей. И только разрушив партию, можно было разрушить государство. Так кто ж заговор-то сочинял?

Мы-то даже не знали о том, что Яковлев работал с Горбачевым по этому вопросу. Что сторонниками его стали Шеварднадзе (министр иностранных дел СССР с 1985 по январь 1991 года – К.М.), Медведев (секретарь ЦК КПСС –К.М.). Через некоторое время Яковлева назначили секретарем на Варшавский договор (военный блок соцлагеря, созданный в противовес НАТО – К.М.) – и Варшавского договора не стало… Все это ведь явь!

Александр Яковлев. Фото: ru.wikipedia.org

ЧП союзного масштаба

— Горбачев, может быть, понимал, к чему дело идет, и в Форосе сидел и ждал, пока вы тут разберетесь? А потом он вернется обратно на ваших плечах?

— Когда ему сказали, что Ельцин добивается того, чтобы центру не подчиняться, тогда Горбачев махнул рукой: делайте, что хотите! Понимаете? А примерно недели за две до отъезда Горбачева в отпуск Ельцин объявил, что не будет перечислять деньги от Российской федерации в госбюджет. Его примеру последовали Прибалтика, Грузия, Армения и некоторые другие республики. Что это – укрепление Союза было? Уже разваливался Союз! Нужно было действовать! Но мы тогда не знали, что Горбачев в полном смысле слова является антикоммунистом, что он является практически главой разрушения и партии, и государства. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев выступает на XX съезде ВЛКСМ в Кремлевском Дворце съездов. Москва, 15 апреля 1987.

Фото: ru.wikipedia.org, архив Rian.ru



— И все-таки: кто в августе 1991 года принимал решения: Янаев как и.о. президента приказывал министру обороны – либо это ГКЧП принимал решение, допустим, о вводе войск в Москву, либо – сам министр обороны? И правда ли, что от маршала Язова исходили и письменные приказы, и устные, которые на самом деле отменяли письменные?

— Мифы и есть мифы. Никто ГКЧП не командовал. Его как орган создали после того, как все вернулись из Фороса (18 августа 1991 года – К.М.), примерно в 22 часа. Понятно, что нужно было принимать какие-то меры. Вот Янаев, Павлов и другие товарищи предложили создать ГКЧП. А решение Верховного Совета о вводе чрезвычайного положения было! (Принято еще весной 1991 года – К.М.)

За все время после того, как был образован ГКЧП, я издал два документа. Первый: привести войска в повышенную боевую готовность. И второй – о том, чтобы вывести войска из Москвы 21 августа. А введены они были по моему устному приказу для охраны объектов, которые подлежало охранять в соответствии с повышенной боевой готовностью. В том числе охраняли Дом Президиума Верховного Совета РСФСР, Гохран. Кстати, ни копейки, ни камушка, ни одного грамма золота не украли. Это после нас на 180 миллионов, если не больше, украли. Козленку (известному бизнесмену, работавшему по вывозу драгоценностей за рубеж – К.М.) потом 6 лет дали, и никто больше не виноват…

Решение о вводе ЧП принимал Янаев как и.о. президента. ЧП было введено только в Москве, но не полностью. Сил и средств для обеспечения ЧП в 10-миллионном городе не было. Танки входят в Москву. 19 августа 1991.

Фото: ru.wikipedia.org, архив Rian.ru

— А в других регионах, республиках?

— Нигде в других регионах ЧП не вводили, как и в республиках. Это была прерогатива местных властей, а не командующих округами.

— А вы просчитывали ситуацию, что войдут войска отнюдь не для репетиции перед парадом? Что обстановка в городе накалена, что может пролиться кровь? Сейчас уже не вспоминают погибших Усова, Кричевского и Комаря…

— Ну почему? Вот в 1994 году состоялась конференция. И когда отец Усова, контр-адмирал, выступал, а вел эту конференцию Филатов ( бывший глава администрации Ельцина – К.М.), то он попросил всех встать, почтить память Усова, Кричевского и Комаря. Но ведь был и 1993 год, когда был расстрелян Верховный Совет, убито более 600 человек. Никто почему-то не встал и никто их не вспомнил.

И ни одного человека при вводе танков в 1991 году не задавили. А вот в 1993 году расстреливали. Вот вы вопросы на эту тему не задаете.

Пятая колонна

— Хорошо, товарищ Маршал, а вас не спрашивают ваши близкие и знакомые, что же вы не завершили начатое до конца?

— А что мы должны были завершить? Вы пользуетесь домыслами, что мы якобы хотели чуть ли не пленить Ельцина, разогнать Верховный Совет РСФСР… Такого не было. А порядок навести было уже нелегко, когда народ был подготовлен к неповиновению. Вы ведь прекрасно знаете, что в Верховном Совете СССР была создана так называемая межрегиональная группа, куда входили Собчак, Ельцин, Попов. За ними шла определенная часть населения.

Мы сейчас смеемся, но почему-то не придаем значения некоторым фактам. Ведь Ельцин не случайно ездил на «жигулях», на «москвиче» и на трамвае, чтобы показать, что он борется с привилегиями. Вот это для простого человека было порой важнее, чем строить социализм, коммунизм или капитализм. В то время, прямо скажем, на полках ведь ничего не было. Поэтому много людей ждали, что наступит лучшая жизнь. Да, мы все надеялись на это. Но – при сохранении Союза, за что проголосовали, повторюсь, более 76 процентов.

Но в то же время работала «пятая колонна», агенты влияния. Вот посмотрите, Горбачев приказывает Павлову, мне, Крючкову и Пуго выступить на Верховном Совете и рассказать о ситуации в стране. Это было в июне. Мы выступили. И через 20 минут Гавриил Попов был уже у американского посла Мэтлока. Показывает, мол, что переворот готовится (а в это время Ельцин был в Америке). Пишет на бумажке: путч, Павлов, Крючков, Язов, многоточие поставил и, не говоря ни слова, разошлись…

Но Мэтлок, видимо, не понял, кому сообщить. Попов написал: Ельцину. А посол, естественно, сообщил своему президенту. Буш (старший – К.М.) тоже не понял, что надо это передать Ельцину, и немедленно позвонил Горбачеву. Но тоже с Горбачевым говорил условными знаками, а шифровку дал Бейкеру (госсекретарю США –К.М.).

Тот в это время находился в Берлине, и только что закончил встречу с Бессмертных (министр иностранных дел СССР, назначенный после Шеварднадзе – К.М.). Ему звонит Бейкер, а Бессмертных встречался в это время с послом из Кипра. Быстро закончил встречу и поехал к Бейкеру. Тот говорит: надо немедленно связаться с Черняевым, помощником Горбачева, сказать, чтобы они срочно приняли Мэтлока…

Вот такая ситуация была. А Попов в то время был мэром Москвы, Лужков – его заместителем. Кто большую провокацию устроил: Язов или Попов? Поставьте на весы и взвесьте – и вы убедитесь, что мы ввели войска действительно для охраны. Конечно, можно было бы на машинах, не на танках. Но баррикады строили местные власти.

Кто разрушил СССР?

— Но мы уходим от главного, — продолжает Язов. – События, длившиеся полтора-два дня, не разрушили государство. А вот после настоящего разрушения государства в каком состоянии оказался народ? Вот об этом надо писать.

— Вы о Беловежской пуще?

— Да Беловежская пуща – это уже факт развала государства. Если бы не было этой перестройки, этих «реформ», не было бы и Беловежской пущи. А если говорить о ней, то, если бы Горбачев хотел, чтобы сохранилось государство, — что, десантников туда нельзя было высадить, чтобы нейтрализовать этих трех алкоголиков (глав России, Украины и Белоруссии – Ельцина, Кравчука и Шушкевича, ликвидировавших СССР и образовавших СНГ – К.М.)?!

Президент Украины Леонид Кравчук, Председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич и Президент России Борис Ельцин после подписания Соглашения о создании СНГ. Белоруссия, 8 декабря 1991. Фото: ru.wikipedia.org, архив Rian.ru

— У Горбачева в его мемуарах другая точка зрения: мол, гэкачеписты спутали все его планы, что если бы пошел Ново-Огаревский процесс, все сложилось бы иначе…

— Почему вы не видите основного? Кто придумал этот процесс? Горбачев. Во имя чего? Во имя развала государства. Вот и все. Горбачев теперь все что угодно будет утверждать.

— Так была ли возможность управлять ситуацией в августе 1991-го?

— Соль в том, что СМИ были уже в руках недоброжелателей советской власти. Вы помните, кто возглавлял «Огонек»? Коротич. А где потом он оказался? В Америке. Примеры можно приводить и дальше. Вот люди, которые работали на развал государства, а не ГКЧП.

Когда наши представители полетели к Горбачеву, расчет был на то, что он нас поддержит, введет ЧП, и, в конце концов, удастся сохранить СССР. Я вам искренне говорю. И вообще, какой власти нужно было добиваться Павлову, если он был главой кабинета министров? Какой власти мог добиваться Язов, если он был министром обороны? Или Крючков, если он был председателем КГБ? Никто в личном плане ни в чем не был заинтересован.

Клуб самоубийц

— Могли бы вы все-таки тогда победить или нет?

— Кого победить? Свой народ?

— Но вот вы объявили ГКЧП и проиграли…

— Мы и не играли и не собирались выигрывать.

— Что же, это был клуб самоубийц?

— Ну, может быть. Мне все говорят: а почему вы не дали команду стрелять? А я спрашиваю: а в кого стрелять? В свой народ? Что, меня назначили для того, чтобы я свой народ губил? Я не стал стрелять, а Ельцин – стал (расстрел Белого дома в октябре 1993-го – К.М.). По приказу Гавриила Попова рестораны работали – солдатам носили еду, в термосах привозили напитки, ящиками водку развозили…

— Слабость ГКЧП была очевидна уже в конце первого дня, когда не происходило никаких действий…

— Что значит действовать? Постреливать? Чтобы опять Горбачева оставить у власти? Горбачев ведь был уже не председателем Президиума Верховного Совета, а президентом. И никакие органы партийные уже в это время не функционировали. А функционировал только президент.

ГКЧП назвали заговором с целью захвата власти. Так захватили мы власть или нет? Когда Варенникова судили, он спрашивал Горбачева: когда мы от вас уехали, вы считали себя отрешенным от престола или оставались президентом? Горбачев смолчал. И только когда Варенников вопрос повторил, тот нехотя признал: да, я остался президентом. Так кто тогда власть захватил?

Михаил Горбачев и Дмитрий Язов. Фото: portal-kultura.ru

Ложки-баня-волейбол

— В воскресенье, 18 августа 1991 года (накануне объявления о переходе власти в руки ГКЧП – К.М.), Ельцин находился в Алма-Ате, — продолжает вспоминать Дмитрий Тимофеевич. — Я читал все его показания, в которых много вранья. Как он сам говорит, они должны были вылететь оттуда в 16 часов. Но он играл на ложках, Назарбаев – на домбре…

Они отложили вылет на 2,5 часа. После этого пошли играть в волейбол после дождя. Перепачкались, пошли в баню. И вылетели через 4, 5 часа после намеченного времени. А Ельцин потом утверждал: наш вылет на 4,5 часа задержали гэкачеписты. Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин Фото: ru.wikipedia.org, архив rian.ru

Да если бы у нас был какой-то план, если были бы какие-то определены задачи! Поехали к Горбачеву (на президентскую дачу в Форос –К.М.) с единственной целью: просить, чтобы он ввел ЧП. Он должен был отдать распоряжение тем структурам, которые ему подчинялись. За две недели до этого указом Ельцина на территории России (а эти указы повторили республики) на предприятиях ликвидировали парторганизации. И никто ничего не сделал для того, чтобы защищать советскую власть.

Поэтому мы и объявили утром 19 августа по телевидению о создании ГКЧП. Кстати сказать, до половины шестого никто телевидение не охранял. Из Медвежьих Озер прибыла рота десантников и взяла под охрану телецентр. Если бы был заговор, так, может быть, стоило продумать, кто должен идти на телевидение, кто должен выступить, кто должен к чему-то призвать и т.д.? Я сам удивился: почему транслируют балет «Лебединое озеро»?

— Он в программе стоял…

— Стоял, но мы взяли под охрану ТВЦ, чтобы кто-то из секретарей (ЦК КПСС –К.М.) приехал. А из них все хотели, чтобы кто-то действовал, но только не они, и никто не взял на себя инициативу. Все хотели, чтобы Язов стрелял. А я сказал: в кого стрелять, покажите?

Тэтчер обработала Горби

— Горбачев человек неглупый, — продолжает Язов. – Он действительно был изменник в полном смысле этого слова. Его обработали хорошо в свое время Маргарет Тэтчер (тогдашний премьер Великобритании – К.М.), Яковлев… Горбачев и Тэтчер.

Фото: youtube.com

Горбачев ждал, кто победит. Летели мы туда, и следом летели Бакатин, Руцкой, Примаков, Силаев. Мы сели первыми. Летели, кстати, на его президентском самолете за ним. Ему сообщили о делегациях. К слову, это о том, что связи не было. Все — вранье.

У него действовала связь системы «Кавказ». Все у него было. Рядом стоял автобус со всеми средствами связи. Но он закусил удила: как так, он должен куда-то идти? Он три раза в разных вариантах записал свое видеообращение, эту пленочку упаковывали и в самых интимных местах вывозили. В частности, машинистке Ольге дали…

Так вот, 21 августа прилетели. Он нас не принял. Позже принял Лукьянова и Ивашко, заместителя генерального секретаря. Он их отматерил. Потом приходит от него представитель, сказал Крючкову, что Горбачев поговорит с ним в самолете. Чтобы специально, видимо, разъединить нас. Крючков с ним улетел. И мы полетели на другом самолете. Он первым сел, а мы затем. Там ко мне подошли мордовороты. В комнате ВИП сидит Степанков (тогдашний прокурор РСФСР –К.М.). Он мне и говорит: оружие есть? Говорю, нет. Он: вы в соответствии с 64-й статьей (измена Родине) арестованы. Крючков уже был к тому времени арестован…

Череда самоубийств?

— Как вы оцениваете поступок Бориса Пуго? Его застрелили или это легенда?

— Откуда я знаю? Я находился в это время в тюрьме, в Кашино. Но я считаю, что никто не должен сам себя лишать жизни. По православной вере, самоубийц даже не имеют права хоронить на общем кладбище. И Ахромеев, и Пуго, и Павлов, однофамилец члена ГКЧП, бывший перед Кручиной («казначей» ЦК КПСС – К.М.), который тоже покончил с собой, ушли по глупости. Но ушли они сами.

Я не знаю насчет Пуго — говорят, что там есть какие-то зацепки: пистолет не там лежал, неизвестно, кто жену застрелил – он или она сама. Я не читал никаких следственных документов, что касается Пуго.

А что касается Ахромеева (Ахромеев Сергей Федорович – Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, покончил жизнь самоубийством, по официальной версии, 24 августа 1991 года – К.М. ), то в деле все буквально есть. И все предсмертные записки, и тесемочка, на которой он удавился. И записка, как оборвалась тесемка в первый раз.

Я верю, что это сделал сам Ахромеев. Ну, любого спроси: как я свою жену ласково зову? А он там пишет: Томуся, и всех дочек и внуков ласково называет. Так что подлог маловероятен. Я специально его письмо привожу в своей книге: мол, я всю жизнь посвятил тому-то и тому-то, сейчас все это на моих глазах рушится, и я не считаю себя вправе оставаться.

— А почему такой способ самоубийства, когда пистолет есть?..

— Не было пистолета. Потому что когда он уходил из Генштаба в советники президента, он сдал оружие.

С какими сведениями и о ком готовился выступить Маршал Ахромеев на сессии Верховного Совета СССР, которая была назначена на 26 августа и кто хотел этому помешать? Фото: sobesednik.ru

(Никогдане верила в самоубийство маршала его жена Тамара Васильевна. Не верят дочери Наталья и Татьяна. Не верили генералы армии Валентин Варенников и Михаил Моисеев. Еще тогда, вскоре после августа 1991-го, возникла версия, что Ахромеева принудили к самоубийству, угрожая репрессиями против семьи. На такую мысль наводят, в частности, и строки из адресованного семье прощального письма:

«Всегда для меня был главным долг воина и гражданина. Вы были на втором месте… Сегодня я впервые ставлю на первое место долг перед вами…»

Если представить, что окончательную и теперь вполне конкретную угрозу расправы с семьей он услышал, приехав на работу в последнее утро, то получают объяснение и спокойный его уход из дома, и намерение быть к обеду, когда прилетят из Сочи жена с внучкой, и записка, в которой он с кем-то объясняется по поводу неудачной первой попытки убить себя. Кстати, те, с кем он объясняется, могли предложить ему и этот, используемый в криминальном мире, способ самоубийства. Кому и зачем понадобилось убирать маршала? Он слишком много знал и для многих стал неудобен.)

Человек без устоев

— Вы читали заметку, опубликованную в газете «Заря» в Словакии, о выступлении Горбачева в американском университете в Стамбуле? – спрашивает Язов. – Я даже сейчас не верю тому, что он там говорил. Я думаю, что это – бравада. Это – такой человек, который приспособится ко всему, если это сулит ему какую-то выгоду. Вот такой человек без каких-либо крепких политических устоев. Тогда выгодно было сказать, что был антикоммунистом, а Раиса Максимовна еще раньше, мол, чем он, поняла необходимость борьбы с коммунизмом, и толкала его, чтобы выше и выше поднимался, используя свое служебное положение в целях разрушения партии и государства.

Вот я в это не верю. Я думаю, что в то время он еще не дорос до такого сознания. А когда оказался на мели, вынужден был говорить именно такое, чтобы его кто-то поддерживал.

Он даже говорит о том, что когда был в Китае, ему не дали выступить на площади Тяньаньмынь. Я после Горбачева был в Китае. В мае 1991 года. И ни Цзян Цземинь, ни Ли Пен, ни другие руководители КНР, никто даже не заикнулся о том, что Горбачев хотел выступить. Он-то в Стамбульском университете говорил о том, что ему не разрешили выступить именно руководители компартии Китая.

Миахил Горбачев и президент США Рональд Рейган, великий актер, назвавший СССР «империей зла» и переигравший друга Горби с несуществующей системой СОИ. 9 декабря 1987 Фото: commons.wikimedia.org

Господа офицеры

— Надо ли России столько офицеров?

— Я напомню, по Версальскому договору Германии было разрешено иметь армию в 100 тысяч человек. Они имели на любых должностях 100 тысяч офицеров! В 1933 году Гитлер пришел к власти. А Австрию уже в 1938-м присоединили. Всю Европу вместе с Францией – в 1940-м. Вот вам что такое офицеры!

Так что мое мнение такое: можем все сократить, но оставить офицеров. Ведь для современных видов боя на современной технике за два года офицера не подготовишь. Немцы для того, чтобы успешно действовать, проводили учения за учениями. Они готовили армию. За 44 дня разбить Францию! А Франция имела ведь больше 130 дивизий, линию укреплений Мажино, более 6,5 тысячи танков, более 200 тысяч автомобилей. Немцы, захватив танки и автомобили, 52 свои дивизии посадили на французские машины, которые шли по территории СССР в 1941 году.

— А по Суворову (Резуну) выходит, что агрессором был СССР…

— Резун – это никто! С точки зрения военной – пустое место! Ведь он пишет то, что придет в голову, зная, что Англия это и издаст, а в России никто не опровергнет. Потому что даже в бывшем ГлавПУРе (главное политуправление минобороны – К.М.) продавали «Ледокол».

Полет Руста

— Товарищ Маршал! Вы стали министром обороны отчасти благодаря полету Руста в мае 1987-го, за что сняли не только прежнего министра, но и многих высших офицеров минобороны…

— Насчет Руста надо еще хорошо разобраться. Как Руст мог прилететь? Кто ему делал дополнительные баки, чтобы 1200 км пролететь без посадки? Почему он заправлялся в Финляндии? Карта у него была подготовлена, видимо, разведчиками. И пролетал именно там, где у нас была наиболее мощная система ПВО. Почему летел тогда, когда министр обороны, Шеварднадзе и Рыжков (председатель Совмина СССР –К.М.) находились на консультативном совещании в Берлине? И из Германии в это время полетел самолет! Все так просто? Он из Финляндии шел на Таллин, потом взял поближе к Ленинграду, чтобы вскрыть систему ПВО 6-й ленинградской армии.

В 1983 году, когда сбили корейский самолет, было решение правительства: гражданские суда не сбивать. И как же можно было сбить самолетик Руста, если было решение правительства? Это сейчас любое решение правительства можно выполнять, а можно и не выполнять.

Но тогда-то в этом плане была дисциплина. Обнаружили самолет – дважды над ним пролетел истребитель. Ну, если б знали, что он имеет задачу сесть на Васильевский спуск Красной площади, — одним потоком воздуха можно было его перевернуть. Поэтому говорить, что это была случайная посадка, не имевшая никаких политических целей, думаю, неверно.

Матиас Руст в суде. 4 сентября 1987-го его приговорили «за хулигантство» к четырем годам лишения свободы. Однако Руст вернулся в ФРГ 3 августа 1988-го после того, как председатель президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко подписал указ об амнистии. Фото: ru.wikipedia.org, архив ТАСС.

МИД против армии

— К этому времени были не совсем нормальные отношения между МИДом и министерством обороны СССР, — продолжает Язов. – Тогда шли интенсивные переговоры по сокращению ракет средней и меньшей дальности, соответственно, на 5500 км и 1000 км. А была разработанная «Ока», которой были оснащены примерно 18 дивизионов. Самая точная наша ракета, вот именно она в форточку могла попадать. Так вот «Ока» была испытана на 400 км. А ракета считается той дальности, на которую она испытывалась.

Американцы заявили: по их технологиям, размеры «Оки» предполагают, что она может лететь на 1000 км. Американцы настояли на этом, и наша сторона (дипломаты) без консультаций с Генштабом, с министерством обороны эту ракету включила в договор и отнесла ее к ракетам меньшей дальности.

И самое настоящее жульничество было со стороны МИДа. И Соколов (тогдашний министр обороны – К.М.), и Ахромеев это высказали не только Горбачеву, а довели и до всех членов Политбюро. Поэтому, как только меня назначили, на другой день я был у Горбачева, а он мне говорит: «Вам обязательно надо встретиться с министром иностранных дел, наладить контакт». На следующий день, когда я приехал от Горбачева, минут через 10 – звонок от Шеварднадзе: «Можна я к тибэ приэду?»…

Глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе (справа) и Госсекретарь США Джордж Шульц. Москва, 15 апреля 1987 года. Фото: ru.wikipedia.org, архив rian.ru

Никто никаких задач после моего назначения передо мной не ставил. Я с должности командующего войсками Дальневосточного округа приехал в Москву, вступил в должность начальника Главного управления кадров 1 февраля 1987 года. Март-апрель-май – 3 месяца. Ночью мне позвонили, сказали, чтобы я утром был на Политбюро, в субботу…

Но вернемся к полету Руста, благодаря которому якобы я стал министром. Сперва Горбачеву о полете Руста доложил 1-й замминистра обороны, потом Колдунов (командующий ПВО – К.М.). После этого – Константинов, командующий Московским округом по ПВО. Ни одному из них Горбачев не дал договорить до конца. Возвращается с Сергеем Леонидовичем (Соколовым – К.М.) и говорит: ну, вам надо определиться. Попросил всех секретарей, помощников и присутствовавших военных выйти в комнату ожидания. А сами они ушли в Ореховую комнату, следующую за бывшим кабинетом Сталина.

Минут через 20 выходит Савинкин, берет меня за руку и говорит, пойдем. А Куликов (Маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов, командующий силами Варшавского договора — К.М.) хмыкает: министра повели. Я захожу, Горбачев говорит: вот мы тут посовещались и решили предложить вам должность министра обороны. Я говорю, что в центральном аппарате всего 3 месяца, многими вопросами еще не владею. Он: мы тебе целые сутки лишние дадим для вхождения в должность…

В угоду США и НАТО

— Все вроде вначале шло нормально, — продолжает Маршал. – Мы сами видели необходимость сокращения вооруженных сил. Тогда под ружьем было 5 миллионов, включая войска МВД, железнодорожные, строительные. У нас только в промышленности работали 50 стройотрядов. Уже не вспомнят: кто в Экибастузе железные дороги переносил с места на место? В Сумгаите кто работал? Армия. На рисовых полях? В Узбекистане – 6 батальонов, в Крыму – 4, в Краснодаре – 2, на Дальнем Востоке, в районе Уссурийска – 9.

Но мы были за сокращение не только армии, но и некоторых военных заводов. Мы пошли на сокращение управления пяти армий, двух округов…

— А когда перестали доверять Горбачеву?

— Когда народ проголосовал за СССР, а Горбачев в это время создает Совет Федерации и начинает рассматривать наработки Ново-Огарево. Я доказывал ему, что армия перестанет существовать как единые вооруженные силы суверенных государств, армия не будет подчиняться единому центру, если все республики будут самостоятельными в экономическом отношении. Кто будет армию содержать?

Если на самом деле закончилась холодная война, мы распустили Варшавский договор, то, по логике, должен был быть распущен НАТО. Но НАТО не только не распущен, а движется все быстрее к границам бывшего СССР. Зачем они продвигаются к границам СССР, если Советского Союза больше нет? Зачем нужны бывшие страны соцлагеря и бывшие союзные республики в блоке НАТО? Затем, что они поставили цель: Россия должна быть разбита на мелкие княжества и превратиться в сырьевой придаток США.

Выступая в 1996 году перед начальниками штабов, Клинтон заявил: Трумэн (послевоенный президент США –К.М.) ставил своей задачей уничтожить Россию атомным оружием, мы же добились этого без атомного оружия, причем после разрушения России атомным оружием сколько надо было бы средств для того, чтобы ее восстановить? А мы получили сохраненный в целостности сырьевой придаток…

Горбачев говорил, что политика есть искусство возможного, кто-то выдумывает еще что-то, но Ленина здесь никто не может поправить: «Политика – это есть концентрированное выражение экономики». Так вот, блоку НАТО нужны эти государства для того, чтобы их перевооружить американским оружием. Пока это делается, появляются новые рабочие места, доходы. А потом понадобятся для обучения боеприпасы, запчасти и т.д. Вот вам, пожалуйста, – мировое господство Америки. Вот к чему они стремятся!