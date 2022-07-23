Пытаясь понять непонятное

— В. Тарасов, Технология жизни: Книга для героев

Это продолжение цикла «Как понять решения Путина?». Оказывается, невозможно понять не только решения Путина, но и многие другие явления – если смотреть на них как на «отдельные независимые события» и пытаться их понять с точки зрения современного Единомыслия. Но как только взглянешь на них с точки зрения возможного послекризисного будущего, всё вдруг становится кристально ясным.

Сегодня поговорим немного о «непонятках», связанных со Специальной Военной Операцией и событиями вокруг неё.

Но для начала – краткий рассказ о современном Глобальном Кризисе и том самом «возможном послекризисном будущем». Потом, когда будем разбирать «непонятки», станет ясно, зачем автор об этом написал.

Глобальный Кризис и что будет после него

Человек, Homo Sapiens Sapiens, выделился из нескольких ветвей вида Homo не потому, что оказался сильнее остальных, ловчее их или обладал существенно большим мозгом. Учёные долго бились над тайной: как так получилось, что только одна ветвь Homo выжила и расселилась по всему земному шару, а остальные – исчезли? Была даже гипотеза, что всех своих «родственников» «сапиенсы» просто… съели.

Ну полный идиотизм!

Другая тайна, так и не «взломанная» учёными – почему с момента исчезновения остальных предшественников человека разумного биологический вид Homo Sapiens прекратил эволюционировать?

Эти тайны легко можно «разгадать», если принять одну простую гипотезу – гипотезу Искусственного Мира. Человек стал разумным не в тот момент, когда начал расти объём его мозга, а тогда, когда он додумался начать строить вокруг себя «защитный барьер», спасающий его от вредных факторов окружающего Природного Мира – Искусственный Мир. Эта защита тут же дала ему множество преимуществ над «ближайшими родственниками», и в первую очередь – возможность вытеснить их из общей экологической ниши. Просто более защищённому Homo Sapiens нужно было всё больше и больше ресурсов, чтобы жить и преумножать численность своего рода, и места для конкурентов просто не осталось.

А затем началась экспансия за пределы естественной экологической ниши, которую природа выделила голой бесхвостой обезьяне. Защита, которую давал Искусственный Мир, позволяла двигаться всё дальше и дальше – и не из «любопытства» или «страсти к дальним странствиям», а просто чтобы хватало жизненно важных ресурсов для растущей популяции. Защищённость от природных факторов, обычно ограничивающих популяцию любого биологического вида, позволила нарастить популяцию человека, а затем – нарастить и защиту, завоевать больше пространства и ресурсов. А значит, ещё больше нарастить популяцию. Вот так образовалась «положительная обратная связь» между ростом численности людей и ростом Искусственного Мира: чем больше людей, тем больше должна расшириться их экологическая ниша, тем больше должен расшириться Искусственный мир – и тем больше людей он сможет защитить, а значит, тем больше будет людей.

В результате, было снято вечное проклятие любого биологического вида: способность выжить только в определённом диапазоне природных условий ограничивает его экологическую нишу; в ограниченной экологической нише – ограниченное количество ресурсов, обеспечивающих выживание. Популяция растёт, пока хватает ресурсов для жизнеобеспечения, а затем она больше расти не может. И эта популяция существует до тех пор, пока в экологической нише есть нужные ресурсы, но дальше расти она не может.

А вот для человечества это ограничение не существует! Нужно больше места? Расширим Искусственный Мир и захватим новую территорию. И неважно, что голая бесхвостая обезьяна никогда бы не смогла жить при таких условиях – человек сможет. Под защитой Искусственного Мира, создаваемого и расширяемого его знаниями и инновациями.

Вот так и живут люди в «коконе» своего Искусственного Мира: отвоёвывают пространство у Природного Мира, извлекают из природы первичные ресурсы, чтобы превращать их в то, что им нужно, и сбрасывают отходы своей жизнедеятельности обратно в природу. Пока Природный Мир был бесконечно большим по сравнению с Искусственным, всё было в порядке. Численность человечества росла гиперболически, а не экспоненциально, как у других биологических видов. И теперь популяция Homo Sapiens (а заодно и одомашненных животных) в 100 тысяч раз превышает «биологическую норму», которая определяется массой животного. В сто тысяч раз. Это уже не «статистическая погрешность»!

И тут же кроется разгадка другой тайны: почему прекратилась биологическая эволюция Homo Sapiens.

А почему вообще происходит биологическая эволюция? В ней участвуют три механизма:

Изменчивость организмов при смене поколений. В молекулярной «биологической памяти поколений» под влиянием разнообразных факторов постоянно происходят мелкие изменения. В результате меняются свойства организма. Если эти изменения выходят за пределы допустимого, организм умирает, и данное изменение дальше не передаётся. А если не выходят, то всё в порядке, организм живёт и даже может передать эти несущественные изменения своим потомкам. Изменения в окружающей среде. Эти изменения могут быть разными – от малых, малозаметных, до катастрофических, существенно изменяющих условия обитания. Существенными для биологического вида становятся те изменения, которые положительно или отрицательно влияют на ресурсы жизнеобеспечения в данной экологической нише. Приспосабливаемость и выживание. Если произошли существенные изменения в ресурсах экологической ниши, далеко не все организмы могут выжить в новых условиях. Выживают те, у кого случайно оказались «подходящие» свойства, вызванные изменениями в ДНК. Выжившие передают эти изменения своим потомкам, обеспечивая и им выживание в новых условиях.

Только, пожалуйста, не показывайте это сверх-упрощённое описание эволюции биологам. Они тут же затопчут автора – и будут, наверное, правы…

Но теперь вернёмся к человеку, который создал для себя Искусственный Мир. Так вот, изменчивость организма осталась, но она либо убивает человека, либо мало на что не влияет. А на изменения в окружающей среде человек реагирует просто: он меняет свой Искусственный Мир так, чтобы выжить в новых условиях. Нет необходимости пользоваться более долгоиграющим биологическим механизмом. Воистину,

Не стоит прогибаться под изменчивый мир –

Пусть этот мир прогнётся под нас.

Незачем ждать милостей от природы, нужно менять и развивать Искусственный Мир. Вот так человечество умудрилось выжить и распространиться по всей планете, не изменившись биологически ни на йоту. Вся энергия эволюции ушла в развитие и рост Искусственного Мира.

Но, как говорится, «всякому удовольствию приходит конец». Оказалось, что Природный Мир далеко не бесконечен, как людям всегда казалось, а вполне конечен. Всё меньше остаётся в нём свободного места для экспансии Искусственного Мира. Потихоньку начинают истощаться природные ресурсы, обеспечивающие жизнедеятельность человечества и Искусственного Мира. И всё труднее Природному Миру становится перерабатывать, «переваривать» отходы, которые человек продолжает бездумно в него сбрасывать. Приближается момент, когда Природный Мир может просто сказать: «Всё, больше не могу!» И это «не могу» может стать необратимым.

Вот так и наступил очередной Глобальный Кризис – кризис несовместимости экспансии Искусственного Мира с ограниченными возможностями Природного Мира. Условно назовём его «экологическим». Как оказалось, множество разнообразных кризисов, которые мы сейчас переживаем и которые «ожидают нас за углом», являются лишь следствиями этого главного кризиса, его компонентами. И, чтобы понять, куда нас приведут эти кризисы, обрушившиеся на наши головы, нам нужно понять, что же будет с главным, экологическим кризисом.

Основная причина этого кризиса – неуклонный рост численности человечества, а значит, и нарастающее давление Искусственного Мира на Природный. Увы, Природный Мир уже не может больше выдерживать это давление может погибнуть, и, если не остановить этот процесс. Естественно, вместе с нами. Просто потому, что Искусственный Мир сам по себе не способен обеспечить жизнь и существование человечества. Он защищает нас от вредных факторов природы, но не может полностью заменить нам её полезные факторы.

Кризис возник как защитная мера от этого сценария развития. Но из этого кризиса всё-таки надо как-то выйти, а значит, снизить давление Искусственного Мира на Природный.

Сделать это можно всего двумя способами.

Первый – существенно сократить численность человечества. Соответственно, снизится давление на Природный Мир: оставшимся людям потребуется меньшая территория, понадобится меньше ресурсов, да и отходов будет намного меньше. Если это удастся сделать, то дальше человечество может продолжать жить по-прежнему: потихоньку расширять свой Искусственный Мир, брать из Природного Мира ресурсы и сбрасывать в природу свои отходы. На какое-то – немаленькое, по сравнению с жизнью человека – время Природного Мира ещё хватит. На сколько-то поколений.

Насколько надо сократить численность человечества? Многие утверждают, что до одного-полутора миллиардов. Тогда можно «вернуться» примерно в начало XIX века (по оценкам фонда ООН в области народонаселения, население планеты в 1804 год составляло 1 миллиард) – а значит, можно рассчитывать на лет 200–300 до того, как кризис повторится.

Казалось бы, прекрасный сценарий! Правда для того, чтобы его осуществить, нужно всего-навсего убить семь миллиардов человек. Достойная цена, чтобы дальше жить по-прежнему, как привыкли.

Не будем пока углубляться в этот сценарий – нам достаточно принять, что для его осуществления каждый, кто хочет выжить, должен убить семерых. В основном, своих близких.

А есть и второй сценарий: научиться развивать Искусственный Мир так, чтобы не убивать, а наоборот – и дальше развивать Природный Мир. Перейти от конкуренции к коэволюции Искусственного Мира с Природным. Как это сделать? Пока этого никто точно не знает. Одно понятно: жить по-прежнему не получится. Нужно учиться жить по-новому.

Трудно? Да, бесспорно. Но зато всё человечество сможет выжить и дальше развивать свою цивилизацию. Это будет совершенно другая жизнь, по новым правилам, которые совершенно неочевидны сейчас.

Итак, взвесим эти два сценария. На одной чаше весов – продолжаем жить по-прежнему, но для этого нужно убить семь миллиардов человек. На другой чаше весов – сохраняем всё человечество, но ему нужно научиться жить по-новому. Какой сценарий выбрать? Этот выбор каждый – буквально каждый, без исключений – должен сделать для себя.

А теперь перейдём к разбору «непоняток» современной жизни. Именно с этой точки зрения: нынешний кризис – это война между сторонниками этих двух сценариев. Эти сценарии несовместимы, и потому война идёт до полной победы. Кто победит? Неизвестно, как и в любой войне. Но если хотите, чтобы победил ваш выбор – нужно воевать всерьёз.

Ещё одно замечание. Линия фронта в этой войне проходит не по полям и лесам – она проходит через наши собственные мозги. Через наше представление о том, как «правильно» жить. Через наше Единомыслие. Об этом подробнее – в цикле статей «Анатомия Единомыслия».

Чем занимается украинская артиллерия

Первая непонятка будет такая. Запад активно поставляет на Украину разнообразные ракетно-артиллерийские системы. Эти системы уже неоднократно проявили себя в обстрелах Донецка, Макеевки, Попасной, Херсона и городов Херсонской области, а также территории России. Но, с другой стороны, украинские войска жалуются на полное отсутствие артиллерийской поддержки на фронте. Как это понять? Там, где артиллерия должна быть в наипервейшую очередь, на фронте, её не хватает – зато всё нарастает интенсивность обстрелов населённых пунктов, освобождённых союзными войсками ДНР, ЛНР и РФ.

Всё больше и больше укровояк отказываются воевать или сдаются в плен из-за того, что украинская артиллерия не поддерживает ни их оборону, ни их контрнаступления. Подобные заявления легко найти в Интернете, не буду на них даже ссылаться. Всё больше украинцев гибнет от артиллерийского огня союзных войск. Господство в воздухе, подавляющее превосходство в артиллерии обеспечивают успехи армий России, Донецка и Луганска. И это – при том, что Украину буквально заваливают разнообразными стреляющими средствами – вплоть до крупнокалиберных орудий и ракетных систем залпового огня. Только на фронте их не так уж и много – по отзывам украинских солдат.

Зато всё больше сообщений об обстрелах жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры городов и сёл, освобождённых от укронацистов. Естественно, украинская пропаганда рассказывает, что это «русня обстреливает гражданских» (и многие украинцы в это верят!). Значит, на это артиллерии и ракет хватает, и с каждым днём – всё больше и больше.

Это очень трудно, практически невозможно понять с привычной военной точки зрения – когда у воюющих армий одна задача: уничтожить как можно больше вооружений и солдат противника.

А теперь давайте взглянем на эту ситуацию с другой стороны, с непривычной – из будущего.

Мы уже выяснили, что живём в Глобальном Кризисе, который выражается войной между теми, кто хочет жить по-прежнему и для этого готов убить семь миллиардов человек, и теми, кто стремится сохранить человечество и найти новые пути продолжения развития человеческой цивилизации. И события на Украине – наглядный пример такой войны, можно сказать, «генеральная репетиция» этой войны в мировом масштабе.

Этим Специальная Военная Операция принципиально отличается от всех предыдущих войн. Все известные нам войны велись «симметрично»: обе стороны стремились нанести противнику максимальный урон, чтобы добиться победы.

А здесь мы имеем дело с «асимметрией». Одна сторона нацелена на то, чтобы погибло как можно больше людей (причём неважно, с какой стороны), и потому сосредотачивает все силы и средства на убийстве гражданских, а армию (точнее, пушечное мясо) просто гонит на убой. В то время как другая – старается всеми силами сохранить жизни и своих солдат, и гражданского населения, для чего своими ударами ослабляет возможности противника убивать, убивать, убивать.

Специальная военная операция на Украине ведётся именно по этим странным правилам. Безжалостно уничтожаются те, кто хочет уничтожить украинский народ – и огромными жертвами Россия платит за спасение украинского народа от этого уничтожения. Даже когда сам народ очень хочет самоубиться… Например, в Херсонской области очень многие до сих пор ждут – не дождутся, когда уйдут ненавистные оккупанты и вернётся родная киевская власть. Они убеждены, что обстрелы Херсонской области ведутся орками, а не украми — и ничего им не докажешь…

«Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!»

Ещё более непонятной представляется экономическая политика лидеров Запада. Они, казалось бы, делают всё возможное, чтобы уничтожить народы Европы, Америки, да и практически всего мира. Выполнение более 10 тысяч санкций, наложенных на Россию, привели к тому, что Европа и США находятся уже на грани энергетического коллапса; промышленность «развитых стран» вот-вот встанет – и не только из-за дороговизны и дефицита энергии, но и из-за отсутствия ключевых ресурсов; а весь мир оказался на грани голода из-за дефицита пищевых продуктов и удобрений.

Путин неоднократно предупреждал западных лидеров о таких последствиях политики санкций и вражды с Россией. Но они упорно продолжают «грызть кактус»… ой, простите, ужесточать санкции без оглядки на последствия. Ну не идиоты ли эти лидеры? Не понимают, что ли, что пора отказаться от санкций и остановить обрушение собственных экономик?

Вот только так ли это на самом-то деле? Если смотреть на происходящее с привычной точки зрения – да, полное впечатление, что они все там нанюхались кокаина и дружно сошли с ума. Однако считать противника глупым – самое опасное заблуждение в нашем непростом мире.

А давайте взглянем на эту ситуацию с непривычной точки зрения – снова из будущего.

Процитирую комментарий к статье Nattalie R «Куплю мыло – разбогатею» и ответ на него:

Светлана: Одно удивляет – скоро зима! Концерт с плясками закончится, начнутся одни песни.

Вы знаете, а я бы им [странам G7 – статья была как раз о том, как они натужно пытались принять новые санкции против России] не помогала ничем. Я не сильно кровожадный человек, но к ним, помимо аллергии, изжоги, чувства брезгливости, ещё нет ни микрона жалости…

KapraZ: Светлана, понимаю Ваши чувства. Но тут кроется один секрет: это именно то, на что Путина провоцируют его враги. Если он так и поступит – не спасёт их от самоубийства, то его враги осуществят свой план его руками.

Ибо война идёт по странным правилам: Путин борется за то, чтобы спасти человечество и дать ему возможность развиваться и дальше, а его враги стремятся уничтожить 7 миллиардов человек – любым способом, что ядерной бомбой, что голодом, что холодом, что эпидемией.

Странного в этих правилах, на самом деле, ничего нет: это два возможных выхода из нынешнего Глобального Кризиса. Эти два выхода несовместимы – оттуда и война…

Очень трудно удержаться на остром лезвии бритвы Оккама: нужно уничтожить тех, кто хочет уничтожить человечество, и при этом — спасти само человечество (даже вопреки его суицидальным желаниям). В этом — главная сложность задачи, стоящей перед Путиным. А не в том, как сделать всем в России кружевные трусики и фастфуд…

Как видим, лидеры Запада не идиоты и не сошли с ума. Просто они последовательно осуществляют свой сценарий будущего, и не только своими руками, но и пытаются сторонников другого сценария втянуть в осуществление своего. Это не суицид – это то самое убийство 7 миллиардов человек. Не столь уж глупо, однако…

Да, очень трудно не поддаться эмоциям. Да, невероятно жуткий сценарий противник осуществляет и уж очень хочется увидеть «наказание супостата». Но на события нужно смотреть спокойно и взвешенно, понимая, что враг не глуп и очень опасен. Достаточно один раз оступиться, поддаться на его провокации – и он победит. Руками тех, кто его пытается остановить.

Так что смеяться над «глупыми» лидерами Запада, конечно, можно («Не относитесь к жизни слишком серьёзно, из неё еще никто живым не выходил»), но всерьёз верить в их глупость – просто опасно. Это враг, враг непримиримый – просто потому, что их образ будущего совершенно несовместим с образом будущего, предлагаемого Россией. Недооценивать такого врага – не просто опасно. Смертельно опасно.

Сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии повествует о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами убивает чудовище. Этот сюжет воспроизвёл Евгений Шварц в пьесе «Дракон». Так что самое сложное в борьбе с таким опасным врагом – сохранить чистоту своих помыслов, не упускать из виду главную цель – сохранить жизнь человечеству.

Сувалкский коридор

Ещё одна «непонятка» связана с другой провокацией Запада – перекрытием транспортных потоков России. И началось это не с блокады Калининградской области Литвой. Не с отказа Норвегии пропустить грузы для россиян, живущих и работающих на Шпицбергене. Не с запрета захода российских судов в порты стран, поддерживающих антироссийские санкции, и прекращения их страхования. И даже не с закрытия неба для российских авиарейсов. Эта история куда более длинная.

Ну да мы не об этом. Важнее другое: кто сильнее страдает от этих мер? По идее, единственной жертвой этих мер должна была стать Россия. Но, как ни странно, это не совсем так. Точнее, совсем не так. В каждом случае попыток перекрыть транспортные потоки Россия находит адекватный ответ. Перекрыли воду в Крым? Россия построила водовод. Перекрыли сухопутные пути в Крым? Появился Крымский мост. Закрыли воздушное пространство для российских самолётов? Сами летают в несколько раз дольше, облетая Россию. Перекрыли возможности работы для российского коммерческого флота? Россия нашла страховщиков, а «недружественные» страны остались без российских поставок зерна, удобрений, сжиженного газа, нефти. Блокировали Калининград? Россия задействовала больше паромов, а Литва лишается транзита. Короче, куда сильнее от этих мер страдают те, кто ввели санкции.

Они что, дураки – принимать меры, которые их самих ударят по башке? Им русофобия застит глаза? Если бы так, всё было бы слишком просто. Но, как известно, простые, всем понятные ответы чаще всего оказываются неправильными и заводят «не в ту степь». А это в кризисные времена смертельно опасно!

В истории известны случаи, когда попытки перекрытия транспортных потоков воспринимались как casus belli. Ну а во время войны перекрыть противнику транспортные артерии – одна из первых боевых задач.

Так зачем Россию непрерывно провоцируют на жёсткий, вплоть до военного, ответ? И почему Россия каждый раз ищет обходной, неочевидный путь вместо того, чтобы «ударить разок, чтобы неповадно было»? Например, почему не откроет Сувалкский коридор «шириной в Литву, а то и во всю Прибалтику»? Неужто «утирается» и отступает?

Отнюдь. То, что видится со стороны, далеко не всегда отражает реальность.

С привычной точки зрения понять поведение обеих сторон каждого транспортного конфликта невозможно. Оно объяснимо только в терминах «дураки», «наглецы» с одной стороны, а с другой – «слабаки» и «терпилы». Такая терминология хороша в дворовой драке, но никак не в международной политике, особенно в кризисные времена.

Взглянем на это с непривычной точки зрения. Что мы увидим здесь?

С точки зрения сценария «убить 7 миллиардов человек, чтобы жить по-старому», необходимо спровоцировать ядерную державу на военные действия и помешать ей активно участвовать в нормальном жизнеобеспечении мира. Если это удастся – можно руками «рашистов» убить какое-то (в идеале – весьма большое) количество людей: оружием, холодом или жарой, голодом, безработицей, вызванной дефицитом ключевых для промышленности и сельского хозяйства ресурсов. Всё в рамках сценария!

А с точки зрения тех, кто стремится спасти человечество и дать ему шанс и дальше развивать цивилизацию, главная задача – это не допустить нарушения поставок жизненно важных ресурсов и не дать себя спровоцировать на действия, которые играют на руку тем, кто хочет убить 7 миллиардов человек.

(Извините, что слишком часто – со стилистической точки зрения – автор повторяет это словосочетание: «убить 7 миллиардов человек». Это делается преднамеренно – чтобы вбить в голову читателя серьёзность этих намерений, их бесчеловечность и опасность. Достучаться до читателя. Автору хочется криком кричать: «Люди, услышьте, наконец! Эти подонки, чтобы и дальше жить по-прежнему, хотят УБИТЬ! СЕМЬ!! МИЛЛИАРДОВ!!! ЧЕЛОВЕК!!!!» Услышьте это, пожалуйста!

«Золотой миллиард» звучит красиво и вполне мирно – настолько, что мы перестаём задумываться о смысле этих слов: если останется один миллиард, 7 миллиардов должны быть убиты тем или иным способом. Самим это делать не хочется, лучше сделать это чужими руками. Вот в чём смысл всех антироссийских, антикитайских и других провокаций.)

Так что – давайте не будем нервничать и спрашивать, когда же полетят «Сарматы» по вражинам. «Весь мир в труху» — это вражеский сценарий, он на руку врагам России. Лучше включим ум и научимся смотреть на события «из будущего», чтобы яснее видеть и лучше понимать хаос происходящего. Ибо в хаосе есть порядок – только надо его увидеть.

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