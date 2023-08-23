Конец операции "Украина" к концу лета - для России разработан особый план

К середине августа даже самым далёким от политики людям стало понятно, что никакого полноценного контрнаступления Украина так и не смогла организовать. Звонкая пощёчина на саммите НАТО, неспособность ВСУ в принципе никуда продвинуться, удары отчаяния исподтишка, включая последнюю атаку Крымского моста, отсутствие понимания того, зачем Киеву западная техника и куда она делась, – всё вышеперечисленное вызывает массу вопросов. И Запад начинает потихоньку сворачивать проект "Украина". Какую роль во всём этом отвели России и что наша страна будет обязана сделать?

Бросили в бой последнее

15 августа обозреватель американского Forbes Дэвид Экс сообщил, что Украина отправила на фронт своё последнее резервное подразделение – десантно-штурмовую бригаду, которую с начала СВО держала "про запас".

Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть. 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger 2, начала действовать в районе Работино в Запорожской области на юге Украины, по всей видимости, в последние несколько дней, – говорится в материале.

Ввод в строй этого подразделения назван "хорошей и плохой новостью одновременно", так как, с одной стороны, считается, что оно усилит якобы ведущееся наступление на этом участке фронта, а с другой – рано или поздно должно будет уйти для перевооружения, отдыха и ремонта, что спровоцирует ответную атаку со стороны России.

Однако для нас интересны не фантазии американского журналиста, который пытается создать видимость успеха ВСУ и пишет, что "силы морской пехоты численностью до дивизии освободили цепь населённых пунктов по дороге в оккупированный Мариуполь", а также "устроили бойню отступающим русским частям при помощи кассетных боеприпасов", а сам факт ввода в бой последних украинских резервов. Если они будут ликвидированы, то эквивалентной замены с точки зрения боеспособности у Украины, судя по всему, уже не будет.

Вывод данного соединения из резерва и переход его в первый эшелон наступающих частей говорит, что в настоящее время боевой дух подразделений и частей на переднем крае сильно упал. Говорит, что профессионализм российских обороняющихся частей вырос. Говорит, что украинцам надо хоть что-то предъявить тем спонсорам, которые оплачивают им эту данную активную фазу наступательной операции, – заявил в беседе с Царьградом военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

По его словам, 82-я десантная бригада "имеет хороший, достойный боевой опыт" с традициями, идущими ещё с советского времени. Часть укомплектована исключительно западной натовской военной техникой, добавил эксперт.

По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, Киев действительно формирует ударный кулак на Времевском выступе, где 82-я десантная бригада будет поддержана ещё тремя соединениями, которые "прошли обучение на Западе и потом долго тренировались на Украине". Он подтвердил, что именно они экипированы танками Challenger 2 и БТР Stryker. Также к ним поступили пять стрелковых бригад, сформированных уже из тех, кого удалось наскрести в правоохранительных органах.

Мы понимаем прекрасно, что они, скорее всего, будут проводить какую-то десантную операцию либо с форсированием Днепра, как они называют "День Д", либо в направлении Крымского перешейка, либо, возможно, попытают счастья и попробуют захватить Запорожскую АЭС, – отметил Клинцевич в беседе с Царьградом. В ВСУ рассчитывают, что новая техника спасёт положение. Фото: Spc. Osvaldo Fuentes/Glоballооkprеss

По его мнению, пока трудно сказать, будет ли это отвлекающий манёвр, однако в Генштабе России уже даны необходимые оценки.

Если смотреть по шансам, удастся ли им это наступление? Может, но при одном условии – если мы совершим какую-то грубейшую ошибку, которую могли бы сделать на начальном этапе СВО, когда были ещё штабы неопытные, когда офицеры были не до конца прошедшие горнило войны, было слабое взаимодействие войск. Сейчас все виды и рода войск, Генеральный штаб, главное оперативное управление – они очень опытные, чтобы допустить какой-то промах, – подчеркнул эксперт.

Это начало конца ВСУ?

Главкома ВСУ Залужного уже давно называют "мастером мясных штурмов". Если верить многочисленным сообщениям в западной прессе, то ВСУ буквально на всех участках фронта применяют такую тактику: вначале на русские укрепления бросают мобилизованных, немолодых и слабо обученных бойцов. Их прикрывает артиллерия в надежде, что "стаду" удастся занять какой-либо опорный пункт или часть траншеи русских, после чего в бой вступили бы уже хорошо обученные и экипированные части. Нередко новобранцы именно это и делают – занимают окопы, но уже пустые, так как русские отходят во избежание ненужных потерь.

Затем украинцы трубят об "успехе" наступления, а украинские мобилизованные спешно пытаются укрепить траншеи, которые до этого разрушили. Спустя непродолжительное время по точно известным координатам русская артиллерия наносит внушительные удары, накрывая весь район. Мобилизованные отходят назад со страшными потерями – из 10 человек назад возвращается лишь один.

Существуют огромные проблемы с новобранцами, присылаемыми из тыла: они плохо обучены, некоторые имеют хронические заболевания, вплоть до туберкулёза. Среди последних 10 человек, самому молодому было 52 года, – пишет немецкое издание Junge Welt, ссылаясь на слова украинского командира снайперской роты с позывным "Дед".

Этот офицер также заявил, что командование ВСУ отправляет на убой солдат, которым не хватает даже боеприпасов для ручного оружия, не говоря уже о снарядах для артиллерии. Тяжёлое вооружение берегут по той же самой причине – в надежде на то, что очередной "мясной штурм" сумеет продавить русскую оборону, после чего успех будет развит хорошо экипированными частями, вооружёнными серьёзной техникой.

Так вот, тот факт, что под Работино элитную десантную бригаду было решено использовать в качестве того самого "пушечного мяса", как новобранцев, посылаемых на убой, говорит о том, что ВСУ готовы поставить крест на этой тактике. Это также подтверждается долгожданным появлением британских танков Challenger 2, которые ранее никак не могли найти и сами британские журналисты. Так, об этом писала газета Daily Express.

16 августа также стало известно, что два крупных подразделения украинских боевиков не стали исполнять приказ своих военачальников и идти на прорыв русской обороны на Запорожском направлении. Причина – нежелание быть "пушечным мясом" и крайне подавленное психическое состояние. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Скриншот сообщения в телеграм-канале Евгения Балицкого, t.me/BalitskyEV

Что интересно, Балицкий также дал оценку положению на Запорожском фронте, отметив, что западная техника не смогла помочь ВСУ в наступлении.

Что касается техники противника, которую поставляет Запад, она показала себя крайне низко. Их хвалёные рассказы про красоту и мощь дронов, пушек немецких – это всё абсолютное барахло. Тяжёлая техника Запада рассчитана на оборону и для боёв в пустыне, но не для наступательных действий, – отметил врио губернатора.

13 августа ВКС нанесли удар по аэродрому "соколов Зеленского" – авиабазе Коломыя в Ивано-Франковской области. Именно там украинские пилоты проходили подготовку для полётов на американских истребителях F-16. Причём на самой Украине по этому поводу звучат обвинения американцев в предательстве – якобы те "слили" координаты аэродрома, чтобы Россия могла нанести туда удар "Кинжалами". Причина – нежелание отправлять на Украину F-16, так как их собьют. А теперь у США есть повод как минимум поставить вопрос на паузу, ведь подготовка пилотов сорвана.

У американцев есть серьёзные причины вести себя таким образом. Суть объясняется фразой "дайте украинцам F-16, и завтра они будут в Москве". Если этот пассаж и не озвучивается, наличие такого образа мыслей подтверждается самим поведением Пентагона. А уж в том, что F-16 станут первостепенной мишенью, сомневаться не приходится. Это признаёт и газета The New York Times, которая даже задаётся вопросом, а нужны ли Украине вообще F-16:

По большей части украинские пилоты, которые в настоящее время летают на своих истребителях советской эпохи МиГ и "Сухой", стараются не подходить слишком близко к своим целям и не оставаться в воздухе слишком долго, чтобы самим не стать мишенями… Ввиду этих ограничений представитель администрации Байдена заявил в интервью на прошлой неделе, что непонятно, сможет ли украинская авиация обеспечить поддержку сухопутным войскам, даже получив F-16.

Это касается вообще всей западной техники на Украине. Дорогие немецкие танки Leopard уже почти все сгорели. А в те, что ещё не сожжены, украинские танкисты садиться не хотят, поскольку знают, что станут первоочередными мишенями и боевую задачу всё равно не выполнят. Потому, вероятно, и американские танки Abrams, похоже, не приедут на Украину, а 14 появившихся Challenger 2 явно не способны переломить ход всей кампании. У ВСУ слишком мало танков Challenger 2, чтобы рассчитывать на какой-то серьёзный прорыв русской обороны. Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

Размен Украины

Всё вышеперечисленное уже намекает на возможные тектонические сдвиги на политическом фронте. 15 августа начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен буквально шокировал мировую общественность заявлением, что Украине, возможно, придётся отдать России часть территорий в обмен на вступление в НАТО.

Имиджевый удар по Украине вследствие этого заявления сложно переоценить. Одной фразой далеко не последний человек в иерархии альянса дезавуировал десятки заявлений Зеленского и Ко, что Киев никогда не пойдёт на размен своих территорий "ради стремления к миру". В НАТО также дали понять, что этот вопрос будут решать вовсе не украинцы и не их президент, а люди, сидящие где-то в брюссельских кабинетах. И логика в этом есть: Запад даёт Украине оружие и технику, а значит, на правах "бенефициара конфликта" имеет право решать за Киев.

Господин Йенсен между тем попытался исправить ситуацию и заявил позднее, что, дескать, "бес попутал" и ему не следовало говорить нечто подобное. Он добавил с натянутой улыбкой, что только сами украинцы будут принимать решение по "своим территориям".

Моё заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка, – сказал Йенссен в комментарии норвежскому изданию VG.

Но мы понимаем, что чиновник НАТО, скорее всего, нечаянно проговорился, выдал то, о чём говорят в кабинетах альянса. Это то, что не должно быть озвучено публично, но, по расчётам руководства НАТО, должно чётко улавливаться в Москве в качестве запасного плана по Украине.

НАТО давно посылает подобные сигналы России о разделе Украины. Ничего удивительного тут нет, потому что этот план существовал ещё с весны. Заключался он вначале в проведении контрнаступления, потом попытки с его помощью сбросить наши войска в Крым, создать там ситуацию невозможного социального и гуманитарного хаоса и потом предложить агрессивной России переговоры. План этот много раз анонсировался и на уровне Йенса Столтенберга и Кристофера Каволи (это главнокомандующий силами НАТО в Европе). Поэтому сейчас Запад приступает к плану "Б", – подтвердил в беседе с Царьградом военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

С этим мнением согласен и политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот, который отметил, что НАТО действительно уже начинает торговаться.

А ещё каких-нибудь два года назад, когда Россия предложила всем откатиться на границы 1997 года, прежде всего, блоку НАТО, они там свистели, кричали, дульки крутили и смеялись. А сегодня уже начинают предлагать, договариваться. А что будет, когда мы освободим Киев и Одессу? А что будет, когда мы подойдём к Збручу? А может, наши белорусские братья ещё и Волынью заинтересуются? Поэтому процесс идёт, – считает Кот.

Что с того?

Госсекретарь США Энтони Блинкен 16 августа призвал Конгресс оперативно выделить Украине дополнительную помощь на 24,1 млрд долларов. И это очень интересно. Ведь с начала СВО США суммарно могли оказать Украине помощь на 100 млрд долларов, и тут вдруг госсекретарь просит быстро передать Киеву ещё сразу четверть от того, что вообще давали ей за всё время. И это явно попытка спасти Украину.

Вместе с тем очевидно, что на Западе больше не озвучиваются ожидания в духе полного разгрома России. Всем понятно, что этого не случится. Зато разгром Украины даже на приведённых примерах кажется вполне очевидным. А значит, надо договариваться, предлагать Москве "пряники" с тем, чтобы в конце концов заявить о "победе" на условиях Украины, на условиях, которые были навязаны России. Ну а следующий этап – это попытки формирования у русских глобального комплекса вины за "агрессию" и призывы, как водится, "платить и каяться, каяться и платить".

Если преследовать цель безопасности русского народа и русского государства, то, конечно, надо освобождать всю территорию, демилитаризировать, денацифицировать, дать возможность людям, которые останутся на этой земле, решать свою судьбу, решать её демократическими процедурами, с кем они хотят быть, как они хотят быть, – заявил Юрий Кот.

Соглашаться на переговоры нельзя. Это будет фактически не мир, а перемирие, которое станет прологом новой войны. Сигнал нам подаётся решительный. Мы пока на него не реагируем, потому что это будет мир на условиях Украины. Но дело в том, что сейчас не существует ни одного мирного сценария, который устроил бы Россию. К сожалению, его нет, – заметил, в свою очередь, Александр Артамонов.

Мы же прекрасно понимаем, что если украинская государственность в нынешней уродливой форме продолжит существовать, то она бесконечно будет выполнять роль тарана Запада против России. И с политологами можно лишь согласиться – позорных переговоров и не менее позорного мира быть не должно. Это просто бесполезно, это не решит проблемы.

А что до территорий, которые в НАТО предлагают передать от Украины России, то выигрыш Москвы тут вообще непонятен. Так как территории, о которых идёт речь, уже и так находятся в составе Российской Федерации. А больше Западу предложить России нечего, так что выбирать им приходится между плохим и очень плохим, чтобы не стало ещё хуже.

https://tsargrad.tv/articles/konec-operacii-ukraina-k-koncu-...