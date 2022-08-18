Алло, это прачечная?

Знаете, что сейчас происходит? На наших глазах выстраивается и тестируется конвейер по отмыванию нацистских преступников.

Сначала в российское политическое поле вернулся некто Александр Михайлович Бабаков, украинский олигарх, фактический владелец (хозяин и спонсор) партии "Справедливая Россия".

Является мажоритарным акционером ряда украинских энергетических предприятий, в том числе «Киевоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Севастопольэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», а также киевских гостиниц "Премьер-Палас" и "Русь". Почти до сих пор (пишут, что чуть больше года назад продал свои акции, но всё президентство Порошенко спокойно получал прибыль). Являясь депутатом российской Госдумы.

Не люстрирован, не на "Миротворце", его собственность не отобрана режимами Порошенко и Зеленского. Все эти годы он получал сверхприбыли от запредельных украинских тарифов на ЖКХ. Не объявлен "ворогом украины". Кик-тик-то?

Вернулся в Госдуму он при помощи некоего Евгения Лавлинского, a.k.a. "Захар Прилепин". Весь технический проект "За Правду" был на самом деле посвящён этой единственной цели - возвращению Бабакова в российскую политику.

Потом они протащили Евгению Бильченко, "поэтессу".

А на самом деле "Голос Майдана", "автора гимна майдана", организатора и участницу многочисленных антироссийских митингов. Плюс Е.Бильченко - член Правого сектора и почётный член карательного батальона "Айдар", занималась сбором средств и закупкой экипировки для нацистских батальонов. Ездила в зону АТО подбадривать карательные батальоны, читать им свои майданные и русофобские стихи, чтобы "повышать их моральный дух".Теперь она "раскаялась". Не в 14-м году, не в 15-м, а вот совсем недавно, чуть больше года назад... когда появились первые признаки, что киевский режим близок к краху...

Когда мы об этом пишем, сразу же набегают с криками "Вы чего травите девочку? Она же покаялась!"

"Девочке", между прочим, пятый десяток идёт. Ни малейших признаков раскаяния там даже с лупой не видно. И она - нацистский преступник.

Вот тут особенно "покаянно" получилось (правда она не военным собирала, а нацистским карательным батальонам по колено в крови, но кому интересны эти мелочи, правда?). Законно и желанно, подвиг. А нам нужно утереться.

Тут даже на "невиноватая я, он сам пришёл" не тянет... никаким раскаянием и не пахнет...

Знаете, с чего начался геноцид в Руанде? Ведущий на местном радио назвал тутси "тараканами, которых нужно давить". А нас называли "колорадскими жуками". По тем же англосаксонским методичкам.

Нацизм всегда начинается с расчеловечивания "ворогив нации". И Бильченко в этом несколько лет старательно участвовала. Несколько лет пропагандировала ненависть к русским.

Скринов этого десятки.

"Казус Штрайхера", поглядите...

Юлиус Штрайхер никого не убивал, не пытал и не проводил опытов над заключёнными концлагерей смерти. Он всего лишь был редактором газеты "Дер Штюрмер" и годами объяснял немцам, что евреи, коммунисты, цыгане, русские и так далее - "недочеловеки", недостойные жить.

Юлиуса Штрайхера повесили.

Может у меня со зрением не всё в порядке, но я в упор не вижу ни одного отличия Евгении Бильченко от Юлиуса Штрайхера.

Кстати, там ещё некоторые внезапно возникшие "военкоры" (в 14-м году были Поддубный, Стешин и ещё полтора человека, а теперь "тысячи их"(тм), как намазано) и "волонтёры с гуманитаркой" совершенно случайно светят позиции наших бойцов, вместе с табличками с адресами. А потом туда совершенно случайно прилетает. Ну совершенно случайно.

Бильченко тоже всё рвётся на Донбасс, так хочет помогать детишкам ваты и руснявым агрессорам. Не пускают, какое горе...

Потом они протащили Илью Киву. Регионального руководителя "Правого сектора", убеждённого нациста, фаната Муссолини, призывавшего убивать русских, заявлявшего, что он "ненавидит всё русское, как чуму" (видео мной выкладывалось), участника нацбата, активно позировавшего с оружием и ездившего на Донбасс "стрелять в русню и сепаров".

Причём действуют максимально нагло, пропихнули Киву на центральное телевидение, где он пиарится, как будто всю жизнь был пророссийским, а не нацистским преступником.

Может я тупой, не знаю. Но искренне не понимаю, почему Кива выступает в "60 минут", а не сидит в подвале МГБ ДНР, строча "чисто сердечное признание, внатуре".

Кива - это такой местный вариант Эрнста Рёма. Вы можете себе представить, чтобы основателя SA и предводителя штурмовиков показывали по советскому телевидению (ладно, тогда ещё не было телевидения в СССР) или у него на радио брал интервью Левитан? Я вот не могу.

А Скабеева у Кивы может. Прямо какая-то операция "Немыслимое", современный вариант.

Тут уже не окно Овертона, тут уже какая-то дыра в стене Овертона.

Но это не конец! Вы даже не думайте расслабляться!

Ибо на сайте "Украина.ру" уже вышла статья "умеренного украинского блогера" Стоякина про Александра Ковалёва, "человека чести" (все ссылки зашиты в текст).

"Принял участие в майдане", поддержал АТО, собирал средства для карателей, формировал нацбаты, тренировал нацистов (не "военных", а именно нацбаты!).

У нас, если что, есть целый архив как постов самого Ковалёва, так и фотографий его и его людей в зоне АТО и на тренировочных базах нацистских боевиков. Я уже писал про него в 2016 году, как про одного из самых хитрых сторонников майдана.

Это, продолжая наши аналогии, Отто Скорцени, нацистский диверсант и любимчик Гитлера.

Но некто Стоякин за мелкий прайс пишет "Однако сейчас уже нельзя судить людей на основании поддержки Майдана и АТО" - это почему же нельзя? Очень даже можно! И нужно!

Понять и простить! Обнять и плакать!

Кстати, как-то пан Ковалёв, уже будучи депутатом Рады, явился на заседание с ЖЕНСКИМ "Ролексом" на руке.

Вы думаете, что если бы он купил эти часы, то ему бы не сказали, что они женские? И почему я уверен, что он их с кого-то снял? Хорошо, если с ЖИВОЙ женщины...

Понять и простить! Обнять и плакать!

Вангую, сейчас, вскоре после публикации в "Украина.ру", у Ковалёва внезапно возникнет публичный конфликт с Зеленским и/или уличными нацистами. Они даже, возможно, попихаются с матами на камеру, изображая вражду (это недорого).

После чего Олэксандр Ковальов, живой и невредимый, проявится в России уже как "жертва режима". Будет выступать по телевидению и рассказывать, что он афганец, антифашист, против войны и всегда любил Россию.

СХЕМА УЖЕ ОТРАБОТАННАЯ, РАБОЧАЯ!

Кто следующий? Корчинский? Ярош? Тягнибок (он же комсомолец!)? Турчинов? Порошенко?

Окошко-то открыто и сквозит...

И чем больше их проникает сюда, тем легче им тут закрепиться и дальше перетаскивать своих.

Тактика эта известна давно и называется "энтризм".

Энтризм - тактический прием, при котором политическая организация призывает своих членов вступать в другую, обычно большую, организацию с целью распространения своего влияния, идей и программы (или её развала изнутри - прим. Роджерса).

Энтризм активно использовался троцкистами, проникавшими в уже существующие массовые организации рабочего класса — реформистские социал-демократические и коммунистические (сталинистские) партии, а также связанные с ними профсоюзы — для постепенной их радикализации. Лев Троцкий одобрил идею вступления троцкистов в Французскую секцию Рабочего интернационала (СФИО) — так называемый «Французский поворот» — в июне 1934 года, предвидя значительные перспективы для революционно-социалистической агитации в условиях «единого фронта». Этой тактике последовали троцкистские организации в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Польше.

Потом они призывали "не сопротивляться вторжению Гитлера, потому что и там, и там одинаковые буржуи" (никого не напоминает?).

Не удивлюсь, если за всем этим стоят разработки американских спецслужб. Победить Россию в прямом противостоянии они не могут, поэтому запустили программу развала её изнутри. Используя для этого агентурные сети из бандеровских нацистов.

Где-то я это уже видел... А, точно! Моему деду Хрущев не дал добить эту нацистскую гадину, простил и отпустил, обнял и плакал. Реабилитировал и позволил занимать посты и должности внутри государственной машины СССР (и делать карьеру в КПСС заодно).

Тут, ребята, два варианта! Или мы остановим этот конвейер по отмыванию нацистов прямо сейчас, или через полгода-год они заполонят тут всё, протаскивая своих во все органы власти, на ключевые должности, в СМИ и так далее.

И тогда уже они будут орать, что только они настоящие патриоты, и что нужно свергнуть Путина, который пошёл преступную сделку с Западом и слил чего-нибудь (Донбасс уже не получится, но они что-то придумают).

Бильченко почти в каждом посте пишет "служу России" и "ципсошники меня травят". Обнять и плакать, дать денег и издать в Союзе Писателей (ой, уже).

А мы - я, Семёнов, Витязева, Веселовский (те, кто все эти годы активно боролся с киевским нацистским режимом) и так далее - неправильные патриоты, и нас нужно расстрелять.

Ой, Долгарева и Бильченко это уже озвучивают! Совершенно случайно так совпало...

И "ГРАД" - это не против либералов. ГРАД - это новый "Миротворец". Против "ваты".

Третьяков, кстати, не случайно попал в списки прилепинского "града". Глава школы тележурналистики - такая удобная позиция, чтобы запихивать на телевидение своих, проверенных майданом людей... а тут какой-то Третьяков мешает...

Пора бить тревогу. Пока не поздно...

Нет, ребят, если я не прав, то вы так и скажите - "Никаких нацистов на украине нет, ты всё нагнетаешь и врёшь, Роджерс". И зачем тогда российская армия воюет и проводит денацификацию недорейха, где всех нужно "понять и простить, обнять и плакать" - непонятно.

Видимо, это злые москали наговаривают всё на евроукров, просто хотят отобрать у них асфальт и унитазы. И через полгода честнейший человек Дмитрий Гордон возглавит "Россия Сегодня", а русский патриот Арестович заменит Эрнста на Первом канале.

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1593642.html