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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22

«Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим — позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь.» В оригинале (по летописи:"да нє посрамим земли Рускиє, но лѧземы костью ту и мр҃тьвы бо сорома нє имаєть)

Святослав Игоревич, князь новгородский и Великий князь Киевский.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Помни свои корни!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Некоторые рисункиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Горячие будни. Работа ВТА, Егор Смирнов. Студия ГрековаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Гостомельский Десант, Егор Смирнов. Студия ГрековаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22За пацанов, Егор Смирнов. Студия ГрековаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Запуск БПЛА, Егор Смирнов. Студия ГрековаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Люди Z, Егор Смирнов. Студия ГрековаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наведение понтонной переправы, Егор Смирнов. Студия ГрековаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Работа саперной службы, Егор Смирнов. Студия ГрековаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Автор pelirroja_aviaАвтор pelirroja_aviaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Автор pelirroja_aviaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Автор pelirroja_aviaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Автор @dazbastadraw
Некоторые плакаты героев в городах.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22В Красногорске С дрона виден не только флаг России, но и люди, как живые. Ролик выложили в соцсети, но художник не известен.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Работает художникНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22В Мариуполе появился мурал, посвященный 14-летнему герою Арсену Попову.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22В Москве появился мурал, посвящённый защитникам Донбасса.

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Его авторами стали активистки из женского движения Катюша.
Мы, наконец, закончили граффити на Садовом. Это наш подарок и посвящение всем нашим бойцам, участвующим в спецоперации на Украине.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22На нём три воина «во всеоружии». Разных национальностей. Разные по рождению, воспитанию, жизненному пути. Единые по духу. Объединенные желанием освободить и защитить землю, на которой они стоят.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Конечно, вы сразу же поняли, что послужило источником вдохновения для создания граффити — знаменитые «Богатыри» Васнецова. Мы немного изменили персонажей картины, но сохранили саму компоновку и сюжет, чтобы показать преемственность. Преемственность и единство — то, что сегодня обеспечит нашу победу. Все национальности сегодня объединяются и становятся русским войском. Русской армией.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22За летним отдыхом некоторые забыли о том, что на освобожденных территориях каждый день наши бойцы сражаются за мир, защищают нас. Неделю назад нам напомнили об этом противники. Напомнили жестко.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Нашей армии, нашим парням нужна поддержка, они должны каждую секунду знать, что их любят и ждут в родных городах, что их боевую работу ценят. Именно поэтому сегодня, как никогда актуальны любые знаки поддержки, обращенные в сторону наших солдат и офицеров. Любые военные трудности временны. А наша любовь, надежда и вера в русское воинство — вечны!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Мужчины десятков национальностей сейчас сражаются за Россию плечом к плечу. Все они — современные богатыри.
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Девушки, жгите ещё!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22В Башкирии в парке «Патриот» открыли стелу в честь Героя России Максима Серафимова.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 2227 февраля в ходе выполнения боевого задания командир группы специального назначения старший лейтенант Максим Серафимов вместе с сослуживцами попал под шквальный огонь превосходящих сил противника. Офицер организовал оборону, уничтожив 30 противников и один бронетранспортер. Подразделение удерживало оборону здания 10 часов. Несмотря на полученные ранения, Максим грамотно руководил личным составом группы, лично вел непрерывный огонь по живой силе и технике противника из крупнокалиберного пулемета, уничтожив до 15 человек и микроавтобус с личным составом, обеспечив отход разведывательному отряду.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Противник предпринял попытку очередного штурма здания, забросав огневые позиции группы гранатами, одна из которых упала в двух метрах от офицера. Максим мгновенно оценил обстановку, оттолкнул рядом стоящего разведчика и накрыл гранату своим телом. Ценой собственной жизни Максим спас подчиненных военнослужащих от гибели. https://t.me/rabotaembrat/4296

 

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 2217 сентября в городе Невинномысск Ставропольский край открыли мемориал Герою России, Герою ДНР Владимиру Жоге.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22В Бердянске открыли мемориальный комплекс посвящённый старшему лейтенанту Фролову Александру Анатольевичу, погибшему в ходе спецоперации на Украине.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Александр погиб 25 февраля 2022 года. Ему было всего 26 лет.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 2229 июня в мэрии Бердска его вдове вручили Орден Мужества, которым воина наградили посмертно, и краповый берет.
Вечная память...
https://t.me/radioARBAT/17404

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22В астраханской школе открыли памятную доску погибшему в ходе спецоперации на Украине Алексею Калмыкову.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22Мемориальную доску открыли в селе Лебяжьем Камышинского районаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22На фасаде здания общеобразовательной школы в п. Андреево появилась памятная доска в честь погибшего во время спецоперации на Украине росгвардейца подполковника полиции Ильи Пяткина. Офицер Росгвардии награжден орденом Мужества посмертно.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22На территории 201 российской военной базы в Республике Таджикистан прошла церемония открытия памятника участникам специальной военной операции.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22На территории 201 российской военной базы установленная на Аллее Славы, в окружении бюстов военных 201 военной базы скульптура — образ участника СВО. К нему, словно ища защиту, прижимается девочка с куклой в руке. Его автор - академик Академии художеств Республики Таджикистан Рустам Мачидов.

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