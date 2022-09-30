Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 22

«Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим — позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь.» В оригинале (по летописи:"да нє посрамим земли Рускиє, но лѧземы костью ту и мр҃тьвы бо сорома нє имаєть)

Святослав Игоревич, князь новгородский и Великий князь Киевский. Помни свои корни! Некоторые рисунки Горячие будни. Работа ВТА, Егор Смирнов. Студия Грекова Гостомельский Десант, Егор Смирнов. Студия Грекова За пацанов, Егор Смирнов. Студия Грекова Запуск БПЛА, Егор Смирнов. Студия Грекова Люди Z, Егор Смирнов. Студия Грекова Наведение понтонной переправы, Егор Смирнов. Студия Грекова Работа саперной службы, Егор Смирнов. Студия Грекова Автор pelirroja_aviaАвтор pelirroja_avia Автор pelirroja_avia Автор pelirroja_avia Автор @dazbastadraw

Некоторые плакаты героев в городах. В Красногорске С дрона виден не только флаг России, но и люди, как живые. Ролик выложили в соцсети, но художник не известен. Работает художник В Мариуполе появился мурал, посвященный 14-летнему герою Арсену Попову. В Москве появился мурал, посвящённый защитникам Донбасса.

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Его авторами стали активистки из женского движения Катюша.

Мы, наконец, закончили граффити на Садовом. Это наш подарок и посвящение всем нашим бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. На нём три воина «во всеоружии». Разных национальностей. Разные по рождению, воспитанию, жизненному пути. Единые по духу. Объединенные желанием освободить и защитить землю, на которой они стоят. Конечно, вы сразу же поняли, что послужило источником вдохновения для создания граффити — знаменитые «Богатыри» Васнецова. Мы немного изменили персонажей картины, но сохранили саму компоновку и сюжет, чтобы показать преемственность. Преемственность и единство — то, что сегодня обеспечит нашу победу. Все национальности сегодня объединяются и становятся русским войском. Русской армией. За летним отдыхом некоторые забыли о том, что на освобожденных территориях каждый день наши бойцы сражаются за мир, защищают нас. Неделю назад нам напомнили об этом противники. Напомнили жестко. Нашей армии, нашим парням нужна поддержка, они должны каждую секунду знать, что их любят и ждут в родных городах, что их боевую работу ценят. Именно поэтому сегодня, как никогда актуальны любые знаки поддержки, обращенные в сторону наших солдат и офицеров. Любые военные трудности временны. А наша любовь, надежда и вера в русское воинство — вечны! Мужчины десятков национальностей сейчас сражаются за Россию плечом к плечу. Все они — современные богатыри.

Посмотреть на нашу работу можно по адресу Москва, Зацепский вал, 14. https://t.me/rybar/39030

Девушки, жгите ещё! В Башкирии в парке «Патриот» открыли стелу в честь Героя России Максима Серафимова. 27 февраля в ходе выполнения боевого задания командир группы специального назначения старший лейтенант Максим Серафимов вместе с сослуживцами попал под шквальный огонь превосходящих сил противника. Офицер организовал оборону, уничтожив 30 противников и один бронетранспортер. Подразделение удерживало оборону здания 10 часов. Несмотря на полученные ранения, Максим грамотно руководил личным составом группы, лично вел непрерывный огонь по живой силе и технике противника из крупнокалиберного пулемета, уничтожив до 15 человек и микроавтобус с личным составом, обеспечив отход разведывательному отряду. Противник предпринял попытку очередного штурма здания, забросав огневые позиции группы гранатами, одна из которых упала в двух метрах от офицера. Максим мгновенно оценил обстановку, оттолкнул рядом стоящего разведчика и накрыл гранату своим телом. Ценой собственной жизни Максим спас подчиненных военнослужащих от гибели. https://t.me/rabotaembrat/4296

17 сентября в городе Невинномысск Ставропольский край открыли мемориал Герою России, Герою ДНР Владимиру Жоге. В Бердянске открыли мемориальный комплекс посвящённый старшему лейтенанту Фролову Александру Анатольевичу, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Александр погиб 25 февраля 2022 года. Ему было всего 26 лет. 29 июня в мэрии Бердска его вдове вручили Орден Мужества, которым воина наградили посмертно, и краповый берет.

Вечная память...

https://t.me/radioARBAT/17404

В астраханской школе открыли памятную доску погибшему в ходе спецоперации на Украине Алексею Калмыкову. Мемориальную доску открыли в селе Лебяжьем Камышинского района На фасаде здания общеобразовательной школы в п. Андреево появилась памятная доска в честь погибшего во время спецоперации на Украине росгвардейца подполковника полиции Ильи Пяткина. Офицер Росгвардии награжден орденом Мужества посмертно. На территории 201 российской военной базы в Республике Таджикистан прошла церемония открытия памятника участникам специальной военной операции. На территории 201 российской военной базы установленная на Аллее Славы, в окружении бюстов военных 201 военной базы скульптура — образ участника СВО. К нему, словно ища защиту, прижимается девочка с куклой в руке. Его автор - академик Академии художеств Республики Таджикистан Рустам Мачидов.

Как всегда немного юмора На дорогах Ростова Владимир Вольфович, как же вы были правы! Всех своих в родные объятия. А это уже Правда! .2Рис иолорлдшлщ