Старший лейтенант Кузнецов и его автоматчики взяли хутор за 15 минут

Михаил Кузнецов родился 10 октября 1919 года в деревне Отрада (сейчас Горшеченский район Курской области). Он окончил семь классов школы и Макеевский металлургический техникум в Донецкой области, после чего работал прокатчиком на металлургическом заводе. В 1939 году Михаил Кузнецов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, он участник советско-финской войны. Новости СМИ2

В составе 123-й стрелковой дивизии дошёл от государственной границы до Выборга. В июне 1940 года участвовал в освобождении Эстонии, Латвии, Литвы. До самой Великой Отечественной войны служил заместителем политрука роты в Брестской крепости, получил отличную выучку под начальством майора П.M. Гаврилова, организатора обороны крепости. В 1941 году окончил Минское военно-политическое училище.С первого дня Великой Отечественной войны политрук Михаил Кузнецов на ее фронтах. Участвовал в обороне Брестской крепости под руководством майора Петра Гаврилова, сумел вырваться из нее вместе с группой бойцов.

В августе 1941 года получил назначение политруком минометной роты 537-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Михаил Кузнецов храбро сражался на белорусской земле у Рогачева, Жлобина, на реке Березине, затем под Смоленском и Ярцево. В ходе этих боев был дважды ранен, но не покидал боевой строй.

В ноябре того же 1941 года политрук Кузнецов воюет уже в 622-м стрелковом полку 124-й стрелковой дивизии на Юго-Западном фронте, где он лично неоднократно участвовал в ночных рейдах в тыл врага, захватывал «языков». Поэтому и было принято решение о назначении его на командирскую должность. Он ходил в ночные рейды по тылам противника, устраивал диверсии и брал пленных.

Весь 1942-й Кузнецов ходил за линию фронта.

В апреле 1942 года, командуя группой бойцов, выбил немцев с господствующей высоты, захватив при этом несколько пленных, два пулемета, четыре миномета, десятки винтовок и автоматов, большое количество боеприпасов. Вскоре немцы пошли в яростную контратаку, но бойцы Кузнецова удержали высоту.

К осени 1942 года гвардии старший лейтенант Михаил Кузнецов стал командиром роты автоматчиков 622-го гвардейского стрелкового полка 50-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й танковой армии Юго-Западного фронта.

3 октября 1942 года в районе хутора Буерак-Сенюткин Кузнецов во главе группы бойцов блокировал немецкий дзот и захватил его, после чего огнём из пулемёта уничтожил ещё около 30 солдат и офицеров противника.

Но особенно рота автоматчиков Кузнецова отличились 20 ноября при наступлении на хутор Средне-Царицынский. Подразделение незамеченным зашло в тыл колонне немцев и перебило весь личный состав артиллерийского дивизиона, захватив в плен командира со штабными документами, 16 исправных пушек и 96 лошадей. Но и на этом рейд не закончился. Кузнецов отправил двоих автоматчиков вместе с "трофейным" немцем к своим, а сам решил выбить фашистов из хутора, используя захваченную артиллерию. Его бойцы обстреляли вражеские укрепления из пушек и быстро подавили сопротивление. Автоматчики взяли хутор Средне-Царицынский всего за 15 минут.

В общей сложности бойцы подразделения Кузнецова уничтожили до батальона пехоты противника, захватили 27 пушек, 196 лошадей, 27 ручных пулеметов, четыре миномета, 17 автоматов, семь автомашин и склад с боеприпасами. При этом рота потерь не понесла.

За этот бой гвардии старшего лейтенанта Михаила Кузнецова наградили Золотой Звездой Героя Советского Союза. Как отмечено в наградном листе, к тому моменту офицер лично уничтожил 88 гитлеровцев, доставил из-за линии фронта 64 языка и был ранен пять раз. Писатель Илья Эренбург посвятил Михаилу Кузнецову и его храбрым бойцам статью: «В добрый час, гвардейцы!»

В составе 622 стрелкового полка рота автоматчиков под командованием Кузнецова участвовала в боях по захвату, а затем расширению плацдарма на правом берегу реки Дон в районе города Серафимовичи. По окончании операции части дивизии развернули наступательные действия в направлении безымянных высот. Им удалось выбить противника с занимаемых высот и закрепиться на достигнутом рубеже. Но вскоре противник, сосредоточив часть своих сил находящихся на соседней высоте 220, перешел в контратаку против подразделений полка и потеснил их.

Оценив создавшуюся обстановку, командир полка вызвал Кузнецова и приказал немедленно выдвинуться к высоте 220, сходу атаковать вклинившегося в нашу оборону на безымянных высотах противника, чтобы восстановить прежнее положение, после чего занять оборону на правом фланге полка. Тем же вечером автоматчики Михаила Кузнецова приступили к выполнению приказа. Небольшими группами по 2-З человека, используя складки местности и растительный покров, они быстро вышли в назначенный им район, а затем внезапно и решительно атаковали противника. Враг не выдержал неожиданного удара наших воинов и быстро начал отходить на свои исходные позиции. Преследуя отступающего противника, рота Кузнецова вышла на гребень высоты 220, но овладеть сходу высотой им не удалось, противник встретил ее перекрестным ружейно-пулеметным огнем из дзота, окопoв, траншей и ходов сообщения, подготовленных им на высоте 220.

Оказавшись в огненном мешке, бойцы Кузнецова залегли, потеряв многих убитыми, немало было и раненных. Оценив создавшуюся обстановку, Кузнецов приказал командиру взвода лейтенанту Загорскому собрать оставшихся в строю бойцов и по-пластунски передвигаться за ним в направлении обнаруженного слева вражеского дзота, а затем огнем из автоматов и гранатами блокировать его. И нашим удалось подползти к обнаруженному дзоту, забросать его гранатами, уничтожив при этом весь его гарнизон, захватив станковый пулемет.

В это время с правого фланга по группе Кузнецова открыл яростный прицельный огонь второй дзот, который до этого не проявлял себя, нанеся страшный урон нашим воинам., на высоте в живых остались только санинструктор роты и сам Кузнецов.

Они отчаянно продолжали вести бой с врагом, но спустя некоторое время был тяжело ранен и санинструктор. Тогда Кузнецов, взяв автомат и противотанковую гранату, пополз к вражескому дзоту. Подполз к дзоту на расстояние 5-7 метров, он изловчился и бросил в его вход гранату, а затем ворвавшись во внутрь дзота, огнем из автомата уничтожил оставшихся в живых солдат противника в количестве 3 человек. А завладев, находившимся в дзоте крупнокалиберным пулеметом, повел огонь по врагу.

Оставшись на высоте один, Михаил Арсентьевич в течение нескольких часов вел бой с численно превосходящим противником и удерживал высоту до наступления темноты. Вечером на высоту прибыл в качестве подкрепления взвод разведки полка во главе со старшим лейтенантом Паниным. Войдя в захваченный Михаилом Кузнецовым вражеский дзот, разведчики не узнали Кузнецова: лицо его было черным от грязи и копоти, а шинель напоминала собой решето, она вся была порвана осколками вражеских снарядов и пуль.

Выйдя из дзота, офицеры решили обойти высоту, осмотреть поле боя, где Кузнецову пришлось в течение нескольких часов вести бой с противником. Перед дзотом, а также в траншеях и ходах сообщения, были обнаружены большое количество убитых и раненых фашистов, которые вели наступление на захваченный Кузнецовым дзот.

Спустя несколько дней после этого боя на высоте 220, в полку состоялось делегатское партийное собрание, на котором было продемонстрировано обмундирование Кузнецова в качестве вещественного доказательства о силе боя автоматчиков на высоте 220 (на шинели было 64 осколочных и пулевых пробоин).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года старшему лейтенанту Кузнецову Михаилу Арсентьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза!

Будучи уже командиром стрелкового батальона Кузнецов, в очередной раз, пятый, был ранен в обе ноги и отправлен на излечение в госпиталь, где после нескольких месяцев лечения Михаил Арсентьевич медицинской комиссией был признан негодным к строевой службе.

Но с Красной Армией Герой Советского Союза Михаил Кузнецов не расстался, остался в строю, вернувшись на политическую работу. Он был назначен заместителем начальника политотдела по комсомолу эвакуированного в Сибирь Киевского военного училища связи. В сентябре 1944 года Михаил Кузнецов стал слушателем Высших Всеармейских военно-политических курсов Главного политуправления РККА в Москве.

Здесь Михаил Арсентьевич Кузнецов встретил День Победы и был участником исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади.



После войны отважный Герой продолжал служить в Советской Армии. В 1946 году окончил Высшие военно-политические курсы, а в 1951 году – Военно-политическую академию. Службу проходил в должностях начальника политического отдела 89-й гаубичной артиллерийской бригады, затем в Гороховецком артиллерийском центре Московского военного округа. С 1960 года и до выхода в отставку – начальник политического отдела Ярославского областного военного комиссариата.

С 1974 года полковник М.А. Кузнецов - в отставке.

Жил в городе Ярославль, затем переехал в город-герой Москву. Умер 30 октября 2005 года. Похоронен в Москве на Митинском кладбище

https://geroykursk.narod.ru/index/0-116

https://mlyn.by/24072023/ot-brestskoj-kreposti-do-parada-pob...

https://kursk-news.net/society/2024/12/09/481194.html