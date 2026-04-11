Памятники полету в космос.

Все мы знаем знаменитый памятник покорителям космоса, открытый в Москве. Монумент «Покорителям космоса» открыли 4 ноября 1964 года. Сегодня ему почти 62 года! Как шутят работники музея космонавтики, их ракета выходит на пенсию, а монумент — нет.

А где еще есть такие или нет. Давайте поищем Памятник Циолковскому в Боровске найти было несложно — о нем даже написано в статье о монументе «Покорителям космоса» в Википедии.

Фото стелы в Байкальске Мемориал на месте приземления Гагарина в Смеловке Саратовской области. Стела на горе Качканар в честь полета Гагарина была установлена в 1961 году — на 3 года раньше, чем на ВДНХ! Кто кого копировал еще вопрос… Монумент в Калининграде похож на оригинал лишь отчасти, но называется так же и как правильный ответ засчитывается.

Стела «Слава труду!» на въезде в Миасс. Установлена в 1965 году. Создатели посвятили ее покорению человеком космоса. Стела при въезде в село Шоршелы. Этот стоит в ЗАТО Гаджиево Мурманской области. Байкальск. «Ракета» воздвигнута во время производства оборонной продукции, выпускаемой БЦБК в советское время. Чему, собственно, город и обязан в своём развитии. Примерная дата открытия монумента 1970 год. Построен строителями СМУ-10 в связи с событиями, связанными с покорением космоса нашей страной. Байкальская «Ракета» расположена на федеральной трассе Р258. Эта стела разделяет микрорайоны города Южный и Гагарина между собой. Вот тоже интересный памятник, но вместо ракеты устремлен ввысь Гагарин. Памятник установлен в 1980 году к Олимпийским играм в Москве на площади Гагарина на Ленинском проспекте. Первому полёту человека в космос посвящена работа Постникова Г. По проекту архитектора Л. Н. Лавренова в 1962 году в посёлке Монино была сооружена символизирующая масштабное освоение космоса Советским Союзом монументальная стела со скульптурой, получившая название «Слава покорителям космоса!» Скульптурная композиция «Слава покорителям космоса» расположена на левом берегу реки Волги в парке микрорайона Волжский города Рыбинска. Установлена в 1966 году после приезда в Рыбинск советского космонавта Б. Б. Егорова, который прибыл для проведения испытаний гермокамеры для космической станции, построенной на местном машиностроительном заводе НПО «Сатурн». Адрес памятника: Рыбинск, улица Сеченова, 11. Памятник, символизирующий достижения советского народа в освоении космоса и славный труд поколений улан-удэнцев, открытый в 1971 году располагался именно здесь, на площади Славы, но был демонтирован в начале 2000-ых. На его месте стояла рекламная конструкция. Памятник со временем пришел в негодность, хотя был изготовлен из нержавеющий стали и алюминия. Исторический объект отреставрирован в сталелитейном цехе ЛВРЗ и покрашен особой краской стойкой к ультрафиолетовому облучению. Не совсем ракета и не совсем взлетающая, но все-таки посвящен покорителям космоса.

Памятник покорителям космоса, включающий в себя скульптуру космонавта, похожего на Юрия Гагарина, установлен в Караганде на площади Гагарина в сквере Шалкыма 23 декабря 2011 года. А в Байконуре стоит стела Покорителям космоса Стела на въезде в город Королев, Московской области. Была установлена 4 октября 1997 г. в рамках мероприятий, посвященных 40-летию запуска первого искусственного спутника Земли, на въезде в город с Ярославского шоссе. Оказывается, еще одна была установлена в итальянской Модене в 1967 году. Это было временное сооружение в честь 50-летия Октябрьской революции.

Есть еще довольно-таки много всяческих макетов ракет, как этот макет в Брянске, или Ракеты в Новокузнецке (каркас знаменитого монумента в Москве изготовили в Новокузнецке – на Кузнецком заводе металлоконструкций), ну или вообще военным запускам боевых ракет, как обелиск на 43-й площадке НИИП-5 в честь первого успешного пуска МБР Р-16, но это все не то.

А по памятникам нашего любимого и первого космонавта Юрия Гагарина надо просто отдельный материал ставить.

Конечно, может я что и пропустила, но это те монументы и стелы, которые мне удалось отыскать.