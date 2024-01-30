Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.78

Так получилось, что эта тема посвящена Дополнительным материалам, которые мне прислали в чате родных. Получилось много материала, чему я очень рада!

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Штаб КСВО в Новосибирской области 16 октября 2023 года выложил такие новости:

Сегодня в Бердске в медицинском колледже увековечили память выпускника Артёма Федулова, погибшего в зоне СВО год назад. Ему было 22 года.

Артём всю жизнь мечтал о том, чтобы стать врачом и помогать больным. Когда началась спецоперация, он отправился в зону СВО. Ефрейтор Артём Федулов был санинструктором танковой роты. Погиб в октябре 2022 года, когда спасал раненых товарищей.

«Красивый, добрый, жизнелюбивый парень жил среди нас. Таким его воспитали вы, родители. Настоящий воин! Небесный воин! Он рядом с вами - своей семьей, с товарищами которые освобождают жителей Донбасса от нацистского режима. Мы всегда будем помнить Артёма» - отметила председатель КСВО Новосибирской области Наталия Курина.

Она вручила тетради, посвященные памяти Артёма Максимовича Федулова семье героя и в колледж. Тетради изготовлены в рамках проекта Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области при поддержке регионального отделения Российской Ассоциации героев России – председатель которой Герой России, летчик испытатель Паташов Валерий Серпионович.

На встрече присутствовали официальные лица, среди которых - глава Роман Бурдин, депутаты законодательного собрания, директор колледжа Алексей Пилипенко. Семью героя пришли поддержать студенты колледжа, жители Бердска, священнослужители, семьи погибших участников СВО.

В ответном слове мама Артёма - Марина Сергеевна, поблагодарила всех, кто был рядом с семьей в трудные дни, а также коллектив медицинского колледжа.

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Семья участника СВО Артема Федулова

Мы продолжаем знакомить с уникальной фотовыставкой «История в лицах» с семьями участников СВО. Проект, в котором приняли участие 34 семьи кадровых военных, добровольцев и мобилизованных, реализуется Комитетом семей воинов Отечества Новосибирской области.

Фотохудожник проекта - член Союза фотохудожников России Евгений Иванов.

https://vk.com/im?entry_point=new_user_from_contacts_bell&am...

Вот такой баннер висел на улице города Новосибирска Эти 3 фото, как и сам материал, прислала мне мама Артёма. Портрет Героя, выполненный Вадимом Окладниковым.

Темы:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)





Мамбетов Илья Курмангалиевич.

Родился 2ноября1994 года, в селе Беляевка Оренбургской области. Здесь пошёл в школу, обучался в кадетском классе. В 2011году Илья поступил в Оренбургское профессиональное училище, для получения профессии сварщика.

Илья был любящим сыном, добрым, справедливым, и очень веселым, занимался спортом.

Был преданным другом, за друзей мог пойти хоть в огонь, хоть в воду.

В 2013 призван в ряды Вооруженных сил Российской федерации.

Служил в зенитно-ракетном дивизионе в Ленинградской области, оператором -радиотелефонистом расчета боевого управления командного пункта.

Мобилизован 25 октября 2022года. В середине января отправлен в зону СВО, в Донецкую народную республику. Входил в состав штурмовой бригады, героически выполнял поставленные боевые задачи. В воинском коллективе пользовался авторитетом, легко устанавливал контакт с сослуживцами. Обладал высокой эмоциональной устойчивостью.

Погиб 11февраля 2023года во время исполнения обязанностей военной службы. Награжден орденом мужества посмертно. Мне написали дополнительные сведения.Мамбетов Илья Курмангалиевич.Родился 2ноября1994 года, в селе Беляевка Оренбургской области. Здесь пошёл в школу, обучался в кадетском классе. В 2011году Илья поступил в Оренбургское профессиональное училище, для получения профессии сварщика.Илья был любящим сыном, добрым, справедливым, и очень веселым, занимался спортом.Был преданным другом, за друзей мог пойти хоть в огонь, хоть в воду.В 2013 призван в ряды Вооруженных сил Российской федерации.Служил в зенитно-ракетном дивизионе в Ленинградской области, оператором -радиотелефонистом расчета боевого управления командного пункта.Мобилизован 25 октября 2022года. В середине января отправлен в зону СВО, в Донецкую народную республику. Входил в состав штурмовой бригады, героически выполнял поставленные боевые задачи. В воинском коллективе пользовался авторитетом, легко устанавливал контакт с сослуживцами. Обладал высокой эмоциональной устойчивостью.Погиб 11февраля 2023года во время исполнения обязанностей военной службы. Награжден орденом мужества посмертно.

Высока, высока над землёй синева - это мирное небо над Родиной,​

Но простые и строгие слышим слова: "Боевым награждается орденом".

Это значит, что этой награды достоин наш земляк, твой сосед, наш герой.



Он был у нас вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.56

Это он, глядя смерти в глаза, поднял знамя России над той высотой!Он был у нас вот тут:



Здравствуйте! Извините, что поздно, хотела отправить информацию о моем муже -Магомедов Алик хотела отправить информацию о моем муже -Магомедов Алик

Алик очень увлекался книгами, статьями о Великой Отечественной войне, знал по датам все битвы, знал Героев ВОВ.

Алик очень ответственный, добрый, отзывчивый человек! Всегда готовый придти на помощь! Человек слова- таких очень мало!

В 2010-2011 г. проходил срочную службу на острове Итуруп, Сахалинская обл. Вернувшись из армии работал в ООО Тандер.

Женился в 2015 году в этом же году подписал контракт в в/ч 42091 г. Новороссийск по 2022 год.

Старший сержант , зам. ком. взвода, командир боевой машины.

Алик участник военной операции в Сирии. Награжден 2 медалями за участие в Миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике . На СВО Алик с первых дней, с февраля, они Первые заходили на территорию Украины, первые участвовали в ожесточенных боях. Две недели они ехали к назначенному месту под обстрелами, две недели ехали не останавливаясь, чтоб не попасть в засаду. Времени не было ни на еду, ни на воду.

Но они выдержали и обосновались на заданой позиции. С первых дней и до момента гибели Алик был на СВО, все 7 месяцев служил Родине!

Каждый день были бои так как враг находился через поле от наших солдат. Алик был награждён Георгиевским Крестом lV степени за Мужество и Героизм в бою!

Мой супруг заместитель командира взвода, когда наши ребята после боя шли проверять взорванную технику, рискуя своей жизнью, Алик всегда это делал сам, не посылал мальчишек молодых, хотя они были у него в подчинении.

Алик говорил: «Они молодые , я не могу рисковать их жизнями» - об этом помнят его боевые товарищи.

Много раз Алик был между жизнью и смертью, бои были ожесточенные. Алик с товарищами находился на окраине деревни Максимовка, на переднем фланге, ответственности много, спали по 3 часа в сутки, бывало и меньше.

Бои каждый день. Нацисты каждый день пытались прорвать оборону, но им не удавалось.

Алик приезжал в отпуск в августе на 10 дней, это был первый и к сожалению последний отпуск. Самые счастливые 10 дней в жизни семьи Алика, он познакомился со своей младшей дочкой Алиной, она родилась во время СВО ей на тот момент было 5 месяцев.

У Алика есть ещё старшенькая дочка Вероника- папина копия! Гуляя с мужем по набережной во время отпуска я спросила у него:

«Алик может ты останешься с нами, не поедешь на войну», Мой супруг- Магомедов Алик Магомедович. 11.10.1992- 17.09.2022. Родился с. Старицкое, Энгельсского района, Саратовской обл. После окончания школы в с. Старицкое учился и успешно окончил Энгельсский колледж профессиональных технологий.Алик очень увлекался книгами, статьями о Великой Отечественной войне, знал по датам все битвы, знал Героев ВОВ.Алик очень ответственный, добрый, отзывчивый человек! Всегда готовый придти на помощь! Человек слова- таких очень мало!В 2010-2011 г. проходил срочную службу на острове Итуруп, Сахалинская обл. Вернувшись из армии работал в ООО Тандер.Женился в 2015 году в этом же году подписал контракт в в/ч 42091 г. Новороссийск по 2022 год.Старший сержант , зам. ком. взвода, командир боевой машины.Алик участник военной операции в Сирии. Награжден 2 медалями за участие в Миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике .На СВО Алик с первых дней, с февраля, они Первые заходили на территорию Украины, первые участвовали в ожесточенных боях. Две недели они ехали к назначенному месту под обстрелами, две недели ехали не останавливаясь, чтоб не попасть в засаду. Времени не было ни на еду, ни на воду.Но они выдержали и обосновались на заданой позиции. С первых дней и до момента гибели Алик был на СВО, все 7 месяцев служил Родине!Каждый день были бои так как враг находился через поле от наших солдат. Алик был награждён Георгиевским Крестом lV степени за Мужество и Героизм в бою!Мой супруг заместитель командира взвода, когда наши ребята после боя шли проверять взорванную технику, рискуя своей жизнью, Алик всегда это делал сам, не посылал мальчишек молодых, хотя они были у него в подчинении.Алик говорил: «Они молодые , я не могу рисковать их жизнями» - об этом помнят его боевые товарищи.Много раз Алик был между жизнью и смертью, бои были ожесточенные. Алик с товарищами находился на окраине деревни Максимовка, на переднем фланге, ответственности много, спали по 3 часа в сутки, бывало и меньше.Бои каждый день. Нацисты каждый день пытались прорвать оборону, но им не удавалось.Алик приезжал в отпуск в августе на 10 дней, это был первый и к сожалению последний отпуск. Самые счастливые 10 дней в жизни семьи Алика, он познакомился со своей младшей дочкой Алиной, она родилась во время СВО ей на тот момент было 5 месяцев.У Алика есть ещё старшенькая дочка Вероника- папина копия! Гуляя с мужем по набережной во время отпуска я спросила у него:«Алик может ты останешься с нами, не поедешь на войну»,

«Лучше мы там, чем они здесь» .

У Алика множество наград Алик погиб в Херсонской обл. 17 сентября 2022 года. Рота Алика должна была менять другую роту, чтоб те отправились в отпуск. Из за ошибки командования, колонна начала движение днём, что позволило нацистам отследить их движение и начать обстрел. Ракета попала в танк около которого находился Алик, а танк был оснащён боеприпасами и они взорвались.

Алик занесён в список погибших на Соколовой горе г. Саратов.

Открыта мемориальная доска в честь Героя Магомедова Алика в родном селе Старицкое, Энгельсского района.

Открыта «Парта Героя» в школе, где учился Алик.

Так же в центре города Энгельс расположен баннер где изображён Магомедов Алик .

У Алика остались мама, жена , двое детей. Посмотрите какое лицо!!! на что Алик ответил:«Лучше мы там, чем они здесь» .У Алика множество наградАлик погиб в Херсонской обл. 17 сентября 2022 года. Рота Алика должна была менять другую роту, чтоб те отправились в отпуск. Из за ошибки командования, колонна начала движение днём, что позволило нацистам отследить их движение и начать обстрел. Ракета попала в танк около которого находился Алик, а танк был оснащён боеприпасами и они взорвались.Алик занесён в список погибших на Соколовой горе г. Саратов.Открыта мемориальная доска в честь Героя Магомедова Алика в родном селе Старицкое, Энгельсского района.Открыта «Парта Героя» в школе, где учился Алик.Так же в центре города Энгельс расположен баннер где изображён Магомедов Алик .У Алика остались мама, жена , двое детей.Посмотрите какое лицо!!!

В образовательном центре №3 открыли «Парту Героя» в честь выпускника школы Магомедова Алика Магомедовича — участника специальной военной операции. На мероприятии присутствовали почётные гости - мама героя Галина Магомедова и сестра Юлия, глава Красноярского МО Юлия Короткова, депутат Совета депутатов Красноярского МО Олег Малецкий, представитель организации «Боевое братство». Имя героя почтили минутой молчания.

Честь открыть «Парту Героя» была предоставлена матери Галине Магомедовой.

С начала военной спецоперации Алик Магомедович защищал мирных жителей. Он самоотверженно выполнял боевые задачи и стал примером смелости и героизма для всех нас. За мужество и отвагу по Указу Президента РФ награждён знаком отличия «Ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени».

https://www.engels-city.ru/news-line/88877-partu-geroya-otkr...

Еще статья об открытии мемориальной таблички

Десантника из Энгельса посмертно наградили орденом Мужества 24 марта 2023.

«К сожалению, Алик Магомедов погиб, исполняя свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, защищая людей в Херсоне.

Наш земляк участвовал не только в СВО, но и в боевых действиях в Сирии. За мужество и отвагу по указу Президента РФ был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени. За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга Алик Магомедов был представлен к государственной награде - ордену Мужества», - отметил чиновник.

По его словам, о биографии Алика Магомедова в селе Старицком теперь напоминает табличка на школе, где он учился.

«Преклоняю голову перед родителями, воспитавшими настоящего патриота России, выражаю глубокое уважение родным и близким Алика Магомедовича. Орден Мужества сегодня передал семье героя», - сказал Плеханов.

Напомним, о гибели 29-летнего десантника из Энгельса стало известно в конце сентября 2022 года. Магомедов служил старшим сержантом десантно-штурмовой роты. У него остались жена и двое детей. Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Плеханов 24 марта вручил орден Мужества семье погибшего в ходе СВО Алика Магомедова.«К сожалению, Алик Магомедов погиб, исполняя свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, защищая людей в Херсоне.Наш земляк участвовал не только в СВО, но и в боевых действиях в Сирии. За мужество и отвагу по указу Президента РФ был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени. За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга Алик Магомедов был представлен к государственной награде - ордену Мужества», - отметил чиновник.По его словам, о биографии Алика Магомедова в селе Старицком теперь напоминает табличка на школе, где он учился.«Преклоняю голову перед родителями, воспитавшими настоящего патриота России, выражаю глубокое уважение родным и близким Алика Магомедовича. Орден Мужества сегодня передал семье героя», - сказал Плеханов.Напомним, о гибели 29-летнего десантника из Энгельса стало известно в конце сентября 2022 года. Магомедов служил старшим сержантом десантно-штурмовой роты. У него остались жена и двое детей. https://sarnovosti.ru/news/desantnika-iz-engelsa-posmertno-n...

6 мая 2023 года в Саратове, в парке Победы на Соколовой горе, прошли траурные мероприятия в память о военнослужащих, павших в ходе спецоперации. Об этом сообщает телеграм-канал Героя России Александра Янкловича "Твои герои, Саратов!".

На плиты памятника "Землякам, погибшим в локальных войнах" занесены еще 194 имени.

Среди них и Алик Магомедов Имена и фамилии бойцов размещены на «Памятнике землякам, погибшим в локальных войнах». Фотографию объекта опубликовали в Telegram-канале администрации Аткарского района. https://saratov.bezformata.com/listnews/spetcoperatciya-v-pa...

А вот фото баннера я не нашла. 6 мая 2023 года в Саратове, в парке Победы на Соколовой горе, прошли траурные мероприятия в память о военнослужащих, павших в ходе спецоперации. Об этом сообщает телеграм-канал Героя России Александра Янкловича "Твои герои, Саратов!".На плиты памятника "Землякам, погибшим в локальных войнах" занесены еще 194 имени.Среди них и Алик МагомедовИмена и фамилии бойцов размещены на «Памятнике землякам, погибшим в локальных войнах». Фотографию объекта опубликовали в Telegram-канале администрации Аткарского района.А вот фото баннера я не нашла. Я нашла статью, где говорится об открытии парты Героя.В образовательном центре №3 открыли «Парту Героя» в честь выпускника школы Магомедова Алика Магомедовича — участника специальной военной операции.На мероприятии присутствовали почётные гости - мама героя Галина Магомедова и сестра Юлия, глава Красноярского МО Юлия Короткова, депутат Совета депутатов Красноярского МО Олег Малецкий, представитель организации «Боевое братство».Имя героя почтили минутой молчания.Честь открыть «Парту Героя» была предоставлена матери Галине Магомедовой.С начала военной спецоперации Алик Магомедович защищал мирных жителей. Он самоотверженно выполнял боевые задачи и стал примером смелости и героизма для всех нас.За мужество и отвагу по Указу Президента РФ награждён знаком отличия «Ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени».Еще статья об открытии мемориальной таблички

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.11 А еще мне написала жена Героя Магомедова Алика, Наталья.Темы с портретами Вадима Окладникова с Аликом Магомедовым:





Как известно, героями не рождаются, ими становятся, проходя через нелегкие испытания и проявляя в самый трудный час невероятное мужество и самоотверженность, забывая о себе во имя Родины. Наш земляк Денис Громак​ — из​ их​ числа. Мам а Дениса Громака прислала такие известия.Как известно, героями не рождаются, ими становятся, проходя через нелегкие испытания и проявляя в самый трудный час невероятное мужество и самоотверженность, забывая о себе во имя Родины. Наш земляк Денис Громак​ — из​ их​ числа.

8 декабря 2023 года, в преддверии Дня героев Отечества, в нашей школе состоялось знаменательное событие – торжественное открытие «Парты Героя» в честь выпускника школы Громака Дениса Романовича, погибшего в ходе выполнения специальной военной операции на территории Украины.

Громак Денис родился 27 августа 1998 года в селе Дивноморское​ Краснодарского края, выпускник МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова, победитель чемпионата и первенства южного федерального округа по боевому самбо, многократный победитель в турнирах краевого и международного уровней. После окончания 9 класса, в 2014 году, Денис получил среднее профессиональное образование.

На службе в Вооруженных Силах России​ Громак Денис был с 24 ноября 2017 года, демобилизовался​ 23 ноября 2018 года, получил специальность наводчика-оператора гранатометного взвода мотострелкового батальона войсковой части 82717 в звании «ефрейтор».

В сентябре 2022 года​ Денис Романович Громак ушел добровольцем наводчиком-оператором минометного отделения 150-ой мотострелковой Идрицко - Берлинской ордена Кутузова дивизии, чтобы защищать безопасность Родины,​ обрести мир и уверенность в завтрашнем дне народу Донбасса.

31 октября 2022 года​ в ходе специальной военной операции России на Украине Громак Денис Романович погиб в бою​ в городе Марьинка​ Донецкой Народной Республики.

Указом Президента​ РФ Владимира Путина Денис был награжден государственной наградой Российской Федерации​ за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий - «Орденом​ Мужества» ​ посмертно.

На мероприятии присутствовали мать Дениса Громака Анна Васильевна, заместитель главы администрации Дивноморского внутригородского округа Мандрик Виктория Михайловна, депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, руководитель МУП «Паритет» ​ Хотлубей Дмитрий Викторович, заведующая клубом п. Адербиевка, ​ депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик Перцева Яна Юрьевна, ветеран Афганской войны, выпускник школы,​ руководитель УК «Геленджик» Окунев Юрий Владимирович, председатель Совета Ветеранов ​ муниципального образования город-курорт Геленджик, город Воинской доблести Крицкий Арсений Борисович, председатель русского географического общества в Геленджике им. Николая Айбулатова Соболева Юлия Николаевна, председатель ТОС ​ Канина Светлана Григорьевна, председатель совета ветеранов Дивноморского округа Мавриди Нелли Ивановна, председатель Совета ветеранов старейшин Дивноморского станичного казачьего общества Богма Михаил Иванович, ​ первый учитель ​ Киян Светлана Александровна.

Выступающие также подчеркнули значимость этого события: знать своих героев и быть достойными их памяти, равняться на тех людей, в честь которых открываются Парты Героев. Директор школы Турецкая Елена Лазаревна отметила, что благодаря «Парте Героя» с​ именем Дениса Громака нынешние школьники всегда будут иметь перед глазами пример бесстрашия, самопожертвования и​ отваги.Выступающие также подчеркнули значимость этого события: знать своих героев и быть достойными их памяти, равняться на тех людей, в честь которых открываются Парты Героев.

Почетное право первым сесть за «Парту Героя» представилось претенденту на золотую медаль ​ Баскову Сергею, ученику 11 «Б» класса.

Память о Денисе Громаке сохранится в​ наших сердцах. За​ краткими строками его биографии​ - судьба настоящего героя, мужественного человека, верного и​ достойного сына своей страны. Такие ребята​ - гордость и​ слава России, благодаря им​ наша Родина остается непобедимой и​ сильной державой.

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Вот еще фото от мамы! Какие же мальчики у нас красивые...

Мама Геннадия Баюра Прислала стихи, посвященные ее сыну.